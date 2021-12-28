«Газпром» намерен построить в Петербурге 3 (!) небоскреба. Что известно о башнях будущего сити?

«Лахта Центр»: самый высокий в Европе

Высота: первый небоскреб «Газпрома» в Петербурге имеет высоту 462 метра. На сегодняшний день — это самое высокое здание в России и Европе, а также самый северный небоскреб в мире. Всего башня насчитывает 87 этажей. На 75-76 этажах предусмотрен панорамный ресторан (также самый высокий в Европе). На высоте 360 метров располагается смотровая площадка.

Сроки строительства: подготовительные работы к строительству башни начались в 2012 году, нулевой этап был завершен спустя три года — в 2015-м. В апреле 2017 года высота строившейся башни превысила 300 метров, что позволило ей войти в число сверхвысоких зданий. В мае того же года «Лахта Центр» достиг 327,6 метров, став самым высоким зданием города, превзойдя телебашню (удерживавшую это звание полвека), а в октябре небоскреб стал европейским рекордсменом. В начале 2018 года здание достигло проектной высоты в 462 метра, а в октябре было получено разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса. Вторая очередь получила аналогичное разрешение в 2020 году.

Архитектура: архитектурная концепция здания разработана фирмой шотландского архитектора Тони Кеттла. Самый заметный элемент — башня — является только частью комплекса. Его горизонтальные постройки напоминают по форме бумеранг. Как отмечали в «Газпроме», при проектировании территории был учтен опыт офисных небоскребов, таких как парижский Дефанс или лондонский Сити, вымиравших вечерами и в выходные дни. Поэтому общедоступные пространства займут почти треть комплекса. В 2021 году Международный совет по высотному строительству и городской среде (CTBUH) присудил победу «Лахта Центру» в четырех номинациях: «Лучшее высотное здание Европы», «Строительство высотных зданий», «Лучшее здание высотой более 400 метров», «Фасады высотных зданий».