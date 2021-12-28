«Газпром» намерен построить в Петербурге 3 (!) небоскреба. Что известно о башнях будущего сити?

Незадолго до Нового года «Газпром» объявил о новых строительных планах в Петербурге. Рядом с Лахта-центром появится не одна (как ранее анонсировалось), а сразу две башни. Насколько высокими они будут, когда их построят, и на что здания будут похожи. Рассказываем максимально коротко.
«Лахта Центр»: самый высокий в Европе
Высота: первый небоскреб «Газпрома» в Петербурге имеет высоту 462 метра. На сегодняшний день — это самое высокое здание в России и Европе, а также самый северный небоскреб в мире. Всего башня насчитывает 87 этажей. На 75-76 этажах предусмотрен панорамный ресторан (также самый высокий в Европе). На высоте 360 метров располагается смотровая площадка.
Сроки строительства: подготовительные работы к строительству башни начались в 2012 году, нулевой этап был завершен спустя три года — в 2015-м. В апреле 2017 года высота строившейся башни превысила 300 метров, что позволило ей войти в число сверхвысоких зданий. В мае того же года «Лахта Центр» достиг 327,6 метров, став самым высоким зданием города, превзойдя телебашню (удерживавшую это звание полвека), а в октябре небоскреб стал европейским рекордсменом. В начале 2018 года здание достигло проектной высоты в 462 метра, а в октябре было получено разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса. Вторая очередь получила аналогичное разрешение в 2020 году.
Архитектура: архитектурная концепция здания разработана фирмой шотландского архитектора Тони Кеттла. Самый заметный элемент — башня — является только частью комплекса. Его горизонтальные постройки напоминают по форме бумеранг. Как отмечали в «Газпроме», при проектировании территории был учтен опыт офисных небоскребов, таких как парижский Дефанс или лондонский Сити, вымиравших вечерами и в выходные дни. Поэтому общедоступные пространства займут почти треть комплекса. В 2021 году Международный совет по высотному строительству и городской среде (CTBUH) присудил победу «Лахта Центру» в четырех номинациях: «Лучшее высотное здание Европы», «Строительство высотных зданий», «Лучшее здание высотой более 400 метров», «Фасады высотных зданий».
«Лахта Центр 2»: второй в мире
Высота: второй небоскреб «Газпрома» должен превзойти уже построенную башню почти на 250 метров и стать вторым по высоте зданием в мире, уступив только дубайскому небоскребу Бурдж-Халифа. Высота башни составит 703 метра (в честь года 1703 года, когда был основан Петербург). Смотровая площадка должна расположиться на высоте 590 метров. Всего в здании будет 150 этажей.
Сроки строительства: архитектурная концепция второй башни была представлена 25 мая 2021 года, однако о точном месте строительства и сроках начала работ тогда не сообщалось. Отмечалось только, что к тому моменту уже была разработана дорожная карта реализации проекта.
Архитектура: судя по представленной концепции, самое высокое здание горда расположится на острове, недалеко от уже построенного «Лахта Центра». Внешний облик башни будут формировать спиральные конструкции, которые увенчаются, уходящим в небо шпилем. Полезная площадь здания должна составить около 220 тысяч квадратных метров. Автором концепции также выступил Тони Кеттл и его студия.
«Лахта Центр 3»: третья часть ансамбля
Высота: согласно представленной концепции высота еще одной башни должна составить 555 метров или 108 уровней. Таким образом, она будет почти на 100 метров выше, чем первый «Лахта Центр», но все же заметно уступит второй постройке комплекса зданий.
Сроки строительства: архитектурная концепция была представлена 28 декабря 2021 года. О сроках реализации пока ничего неизвестно.
Архитектура: если судить по визуализации проекта, здание также как и вторая башня, будет состоять из спиральных конструкций и, возможно, расположится на острове в Финском заливе. Несмотря на сходство проекта с ранее публиковавшейся концепцией «Лахта Центра 2», в сообщении «Газпрома» пишется, что речь идет именно о третьей башне (а не о новом проекте строительство второго небоскреба). «Лахта Центр 3» будет состоять по сути из двух зданий-крыльев, переплетенных друг с другом вокруг закрытых светопрозрачных атриумов. Эта решение выбрано не только из эстетических соображений. Такая конструкция также эффективнее рассеивает нагрузки от морского ветра, которые будут воздействовать на башню.
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