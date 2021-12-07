Беглов ответил недовольным качеством уборки улиц от снега петербуржцам

«В непростых условиях велась работа городских служб по устранению последствий снежного циклона «Бенедикт». В целом дорожники справились с трудной задачей. В первую очередь обеспечили транзит транспорта и пешеходов. Вместе с тем недовольство петербуржцев сроками уборки разделяю», — заявил Беглов в ходе еженедельного радиообращения к петербуржцам.

По мнению Беглова, одна из главных инфраструктурных проблем Петербурга, мешающая качественной уборке улиц — это хаотичная парковка. По его словам, взаимодействие с федеральными структурами и структурами местного самоуправления в последнее время было усилено — именно от них зависит, в том числе, борьба с нарушениями правил парковки в городе. «Будут сделаны организационные выводы», — резюмировал он.

Напомним, ранее петербуржцы запустили петицию в адрес Беглова с требованием разобраться с уборкой снега в городе. «За все это время, передвигаясь по дорогам, я не увидел нормальной работы снегоуборочной техники. На улицах наблюдались повсеместные дорожные заторы и аварии. Все трое суток утром и вечером в городе были десятибалльные пробки, чего не было в городе с зимы 2018-2019 года», — говорится в тексте обращения.