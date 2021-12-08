Почему (ну серьезно!) зима каждый год приходит «неожиданно», а города утопают в сугробах? А в Скандинавии так же? Отвечает эксперт

Каждый год мы горячо обсуждаем снег. Каждый сезон задаемся одинаковыми вопросами: почему внезапно началась зима; где снегоуборочная техника; есть ли бюджет на уборку; что делать?

Чтобы разобраться с этими бедами, нужно себе откровенно признаться в нескольких моментах. Во-первых, Санкт-Петербург — не единственный в мире город, где идет снег. Есть огромная копилка международного опыта с кейсами успехов и провалов, которые можно и нужно анализировать. Не надо ничего изобретать и сетовать на свою уникальную климатическую судьбу.

Во-вторых, система уборки в Петербурге функционирует так же как многие другие системы, но заносы на улицах очевидны. В-третьих, вполне возможно, что проблема снега, которую хотят решать горожане, и проблема снега, с которой борются власти — не одна и та же. Давайте капать вглубь.