Смольный: население Петербурга достигло 7 миллионов человек

«Если по статистике у нас около 5,4 миллиона постоянных жителей (это данные 2019 года), то по нашим оценкам, движению людей, всему остальному мы получаем 7 миллионов постоянного населения. И, поверьте, анализ, который делают коллеги из налоговой, больше склоняется к этой цифре», — заявил глава Комитета по труду и занятости Петербурга Дмитрий Чернейко. Такие данные получены в результате исследования с применением технологии big data.

Официально в Петербурге работают и платят налоги около 3,1 миллиона человек. В то же время данные, полученные комитетом, говорят о 4 миллионах занятых, из которых почти 400 тысяч являются иностранцами. Также в Петербурге работают от 400 до 600 тысяч жителей Ленинградской области, тогда как в самом регионе трудятся около 120 тысяч человек.

Городской информационно-аналитический центр ранее говорил о «преимущественно негативных» результатах динамики демографических процессов в Петербурге. «На оформившуюся в последние четыре года тенденцию снижения рождаемости наложились последствия ситуации с коронавирусом (ощутимый рост смертности и сокращение миграционного прироста), что обусловило снижение постоянной численности населения», — говорилось в докладе центра по итогам первого квартала 2020 года.