В Петербурге изменили дату ввода QR-кодов для посещения ресторанов и торговых центров

В Петербурге с 27 декабря вводят QR-кодов для посещения торговых центров и точек общественного питания. Ранее датой введения ограничений называли 1 декабря.

Также с 27 декабря посещать гостиницы разрешили только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту, сданному не ранее чем за 72 часа до заселения. Те, кто предъявляет ПЦР-тест при посещении отелей, необходимо обновлять его каждые 72 часа.

Все остальные ограничения, которые действую на данный момент в городе, продлевают до 31 января: по QR-кодам пускают в учреждения культуры, спортзалы, бассейны, а также при посещении культурных, спортивных, конгрессно-выставочных мероприятий и церемоний бракосочетания. Новые правила вступают в силу с 26 ноября.

Напомним, власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обрели статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут.

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