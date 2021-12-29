Петербургские архитекторы подписали петицию за спасение «пяти стаканов» в Пулково от сноса

«Архитекторы Петербурга обеспокоены дальнейшей судьбой здания и недавно объявленными планами по его сносу. Мы не хотим, чтобы аэропорт Пулково-1 пополнил печальный список утрат выдающихся зданий и сооружений советского периода», — сказано в документе петиции.

Также эксперты призывают «присвоить зданию статус объекта культурного наследия и сохранить его». Здание, возведенное еще в 1973 году, архитекторы признают, как «эталон высокого ленинградского модернизма». Даже после неудачной реконструкции, которую проводили в 2014 году, главные элементы композиции сохранились.

Петицию подписали Никита Явейн («Студия 44»), Георгий Снежкин и Илья Спиридонов («ХВОЯ»), Евгений Решетов (Rhizome Group) и другие специалисты.

Как пишет «Деловой Петербург», главный оператор аэропорта «Пулково» не смог дать комментарии по поводу подготовки проекта нового здания. Больше информации появится, когда утвердят мастер-план и внешний вид терминала. Предполагается, что это произойдет в ближайшие месяцы.

Напомним, 22 декабря появилась информация, что петербургский аэропорт «Пулково» может лишиться «пяти стаканов». Власти рассматривают возможность сноса Терминала-1, возведенного в 1960-х годах, ради строительства современного здания. Как считают в Смольном, с функциональной точки зрения сохранить представителя позднего модернизма практически невозможно.