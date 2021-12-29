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Петербургские архитекторы подписали петицию за спасение «пяти стаканов» в Пулково от сноса

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Сразу несколько петербургские архитекторы подписали петицию в защиту здания аэропорта Пулково-1. «Пять стаканов» просят признать объектом культурного наследия, чтобы спасти его от сноса. Петицию разместили на сайте Archi.ru.

Karasev Viktor / Shutterstock.com

«Архитекторы Петербурга обеспокоены дальнейшей судьбой здания и недавно объявленными планами по его сносу. Мы не хотим, чтобы аэропорт Пулково-1 пополнил печальный список утрат выдающихся зданий и сооружений советского периода», — сказано в документе петиции.

Также эксперты призывают «присвоить зданию статус объекта культурного наследия и сохранить его». Здание, возведенное еще в 1973 году, архитекторы признают, как «эталон высокого ленинградского модернизма». Даже после неудачной реконструкции, которую проводили в 2014 году, главные элементы композиции сохранились.

Петицию подписали Никита Явейн («Студия 44»), Георгий Снежкин и Илья Спиридонов («ХВОЯ»), Евгений Решетов (Rhizome Group) и другие специалисты.

Как пишет «Деловой Петербург», главный оператор аэропорта «Пулково» не смог дать комментарии по поводу подготовки проекта нового здания. Больше информации появится, когда утвердят мастер-план и внешний вид терминала. Предполагается, что это произойдет в ближайшие месяцы.

Напомним, 22 декабря появилась информация, что петербургский аэропорт «Пулково» может лишиться «пяти стаканов». Власти рассматривают возможность сноса Терминала-1, возведенного в 1960-х годах, ради строительства современного здания. Как считают в Смольном, с функциональной точки зрения сохранить представителя позднего модернизма практически невозможно.

"Воздушные ворота Северной столицы", pulkovoairport.ru/about/about_pulkovo/art

Помимо этого в апреле 2019 года в Пулкове рассказали о планах на второй этап реконструкции воздушной гавани. Компания «Воздушные ворота Северной столицы» объявила тендер на подготовку эскизного проекта для нового терминала аэропорта. Согласно техническому заданию, здание может быть построено к 2039 году — площадью 160 тысяч квадратных метров. Также Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на проектирование станции метро «Пулково». Новая точка на подземной карте города станет продолжением «красной ветки». 

В мае 2020 года управляющая компания аэропорта отложила анонсированный ранее проект масштабной реконструкции. Тогда эксперты связывали отсрочку с неактуальным в ближайшие годы увеличением пассажиропотока — из-за коронавируса достичь показатель в 20 миллионов пассажиров будет невозможно. Переговоры были возобновлены в сентябре, однако уже в ноябре 2020-го  «Воздушные ворота Северной столицы» вновь приостановили рассмотрение проектов из-за пандемии. В июне 2021 года уже Смольный заключил соглашение о строительстве второй очереди аэропорта «Пулково». На новый терминал тогда планировали потратить 40 миллиардов рублей. 

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