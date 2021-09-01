«Метрострой» признан банкротом по решению Арбитражного суда Петербурга. «Суд принял решение, он согласен с арбитражным управляющим, который предложил ввести процедуру банкротства. В связи с этим открыто конкурсное производство и введен конкурсный управляющий», — говорится в материалах суда.

Как отмечают в пресс-службе суда, все принятые решения «полностью соответствуют планам города, «Метростроя» и практического партнера ВТБ». Начинается ровно то, о чем говорил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов — так называемый «бесшовный переход». Он должен завершиться до 12 октября.

Процедура банкротства «Метростроя» делает возможным перезаключение государственных контрактов на строительство метрополитена с компанией «Метрострой Северной столицы» и передачи им производственных площадок, а также перевода трудового коллектива в штат новой организаций.

«Компания планирует начать работы на всех незавершенных объектах после заключения контрактов с государственным заказчиком. Для этого идет оснащение предприятия необходимым оборудованием и закупка материалов. Также компания проводит работы по аренде оборудования, техники и производственных площадок у ОАО "Метрострой". Компания получила основные лицензии, необходимые для проведения работ по метростроению», — отмечает пресс-служба компании «Метрострой Северной столицы».

Компания ОАО «Метрострой» ведет свою историю с 1941 года. Она занималась строительством всех станций метро в Петербурге, а также монтажными работами на других крупных городских объектах. В феврале 2020 года суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения и назначил временного управляющего.

В октябре 2020-го, при участии банка ВТБ была создана компания «Метрострой Северной столицы» 65% акций которой переданы в собственность города. Планируется, что в дальнейшем она станет единственным поставщиком и генеральным подрядчиком при строительстве метрополитена Петербурга.