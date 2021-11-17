«Я купил поддельный QR-код — что мне за это будет»? Разбираемся!

Какое наказание грозит за поддельный QR-код?

В зависимости от обстоятельств. Надо помнить, что сам по себе QR-код не является официальным документом, это лишь машиночитаемая ссылка на страничку пользователя в базе данных Госуслуг — электронный сертификат о вакцинации. Таким образом, речь идет не о подделке самого графического кода, а об изготовлении фальшивого сертификата.

Как работают многочисленные предложения по продаже QR-кодов в интернете? Часть из них запрашивает паспортные данные покупателя и делает страницу, очень похожую на Госуслуги, на которой создается фальшивый сертификат. Тем, кто воспользовался этой «услугой», может грозить сразу два обвинения. Так, передачу информации о себе правоохранители трактуют как пособничество в подделке документа (ч.1 ст. 327 УК РФ — до двух лет лишения свободы). При этом сам факт приобретения и использования поддельного документа является еще одним преступлением (ч.3 ст. 327 УК РФ — до года лишения свободы).

Если же человек пошел к настоящему врачу и попросил за деньги внести свои данные в Госуслуги, то здесь наказание для всех участников этой «сделки» может быть еще строже. Помимо обвинений в пособничестве в изготовлении и покупке поддельного сертификата, пациенту может грозить также ответственность за дачу мелкой взятки (ст. 291.2 УК РФ — до года лишения свободы). Врачи же рискуют еще больше, так в Ульяновской области возбудили дело в отношении медиков одного из медучреждений. По фактам внесения ложных сведений в Госуслуги их обвиняют сразу в мошенничестве (ч. 4 ст. 159), изготовлении поддельных сертификатов (ч.1 ст. 237) и доступе к критической информационной инфраструктуре (тому самому порталу Минздрава, из которого берут сведения Госуслуги) с целью модификации (ч. 4 ст. 274.1).