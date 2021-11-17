«Я купил поддельный QR-код — что мне за это будет»? Разбираемся!

Введение системы QR-кодов привело к появлению нелегального бизнеса по торговле фальшивыми сертификатами о вакцинации. Для убежденных противников прививок или тех, кто боится очередей в поликлиниках этот вариант может показаться выходом. Однако подделка может обернуться серьезными последствиями как для изготовителя, так и для пользователя. Какими? Разбираемся с адвокатом Станиславом Селезневым из проекта «Сетевые Свободы».
Какое наказание грозит за поддельный QR-код?
В зависимости от обстоятельств. Надо помнить, что сам по себе QR-код не является официальным документом, это лишь машиночитаемая ссылка на страничку пользователя в базе данных Госуслуг — электронный сертификат о вакцинации. Таким образом, речь идет не о подделке самого графического кода, а об изготовлении фальшивого сертификата.
Как работают многочисленные предложения по продаже QR-кодов в интернете? Часть из них запрашивает паспортные данные покупателя и делает страницу, очень похожую на Госуслуги, на которой создается фальшивый сертификат. Тем, кто воспользовался этой «услугой», может грозить сразу два обвинения. Так, передачу информации о себе правоохранители трактуют как пособничество в подделке документа (ч.1 ст. 327 УК РФ — до двух лет лишения свободы). При этом сам факт приобретения и использования поддельного документа является еще одним преступлением (ч.3 ст. 327 УК РФ — до года лишения свободы).
Если же человек пошел к настоящему врачу и попросил за деньги внести свои данные в Госуслуги, то здесь наказание для всех участников этой «сделки» может быть еще строже. Помимо обвинений в пособничестве в изготовлении и покупке поддельного сертификата, пациенту может грозить также ответственность за дачу мелкой взятки (ст. 291.2 УК РФ — до года лишения свободы). Врачи же рискуют еще больше, так в Ульяновской области возбудили дело в отношении медиков одного из медучреждений. По фактам внесения ложных сведений в Госуслуги их обвиняют сразу в мошенничестве (ч. 4 ст. 159), изготовлении поддельных сертификатов (ч.1 ст. 237) и доступе к критической информационной инфраструктуре (тому самому порталу Минздрава, из которого берут сведения Госуслуги) с целью модификации (ч. 4 ст. 274.1).
А что с теми, кто купил поддельную справку о медотводе?
Практически то же самое. Приобретение фальшивого медотвода также наказывается по ч.3 ст. 327 УК РФ (до года лишения свободы). При этом полиция может счесть передачу своих данных пособничеством в изготовлении поддельного документа. Если справка выдана настоящим врачом за деньги или подарок, то правоохранители могут усмотреть здесь дачу мелкой взятки (ст. 291.2 УК РФ — до года лишения свободы).
Слышал, кто-то использует QR-коды от продуктов. За это тоже грозит дело?
Здесь мы возвращаемся к вопросу, что сам QR-код не является официальным документом. Это лишь ссылка на сертификат. Поэтому, если человек скопировал QR-код от пиццы или пакета с чипсами и попытался пройти по нему в музей, то никакой подделки он не изготавливал и не покупал. Состава преступления нет, хотя практика может повернуться непредсказуемым образом.
Другое дело, что человеку могут вменить несоблюдение санитарных норм (ст. 20.6.1. КоАП — штраф до 30 тысяч рублей). Хотя нарушение здесь, скорее, допустит владелец заведения, ведь именно на нем лежит ответственность за проверку QR-кодов (для него наказание по этой статье исчисляется сотнями тысяч рублей, а то возможна и приостановка работы). Именно поэтому, вероятно, в ближайшее время этот способ уйдет в прошлое, мало кто из предпринимателей захочет рисковать, пропуская к себе в бар или магазин людей с такими QR-кодами.
Хорошо, а если я уже раскаялся в покупке подделки и сделал прививку?
К сожалению, преступление считается оконченным с момента приобретения QR-кода со ссылкой на поддельный сертификат, в который внесены ваши данные. Поэтому наказание может грозить даже тем, кто уже сделал настоящую прививку. Однако если человек реально пройдет вакцинацию, будет больше шансов прекратить такое дело за малозначительностью или выйти на так называемый судебный штраф (после его уплаты у человека не возникает судимости).
Недавно появились новости, что в Совфеде поддержали идею «амнистии» для россиян с поддельными QR-кодами, если они прошли настоящую вакцинацию. Но важно помнить, что пока это мнение отдельного сенатора, которое не имеет юридической силы. Поэтому ответственность обладателям фальшивок все еще грозит.
Кстати, а что если ты болеешь бессимптомно и не самоизолируешься?
Если человек точно знает, что болен коронавирусом и сознательно пренебрегает своей опасностью для окружающих, то потенциально ему может грозить дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил — лишение свободы до 2 лет). Если в результате кто-то заболел и умер, то наказание может составить до 5 лет. В случае массового заболевания и смертей нескольких человек виновнику грозит до 7 лет.
Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Из ответа на запрос редакции «Собака.ru»
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области возбуждено 51 уголовное дело по фактам незаконной реализации документов о вакцинации против COVID-19 и проведения ПЦР-тестов.
Ответственность за данное преступление предусмотрена статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков).
Редакция призывает читателей вакцинироваться и не нарушать закон.
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