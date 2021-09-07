«Борьба с фокстерьерами является пародией» — Лев Лурье о полиции на «Дне Д» и будущем фестиваля

В выходные в рамках фестиваля памяти Сергея Довлатова «День Д» состоялось открытие памятника любимой собаке писателя. Мероприятие завершилось неожиданно: в сквер, где проходило мероприятие, пришли полицейские и задержали руководителя проекта Анастасию Принцеву, а также координатора проекта и одного из участников открытия. Позднее вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что задержанных отпустили и напомнил, что в период коронавирусных ограничений все мероприятия численностью более 75 человек должны быть согласованы с комитетом по культуре. Идеолог и председатель попечительского совета «Дня Д» Лев Лурье рассказал «Собака.ru», что произошло, и отразится ли случившееся на будущем фестиваля.
Лев Яковлевич, что произошло?
Думаю, что формальное право закрыть это мероприятие [у правоохранителей] было. Мы не рассчитывали, что на маленький проход фокстерьеров и детское чтение стихов придет столько народу, точно больше 75 человек.
Я думаю, что кто-то из жителей улицы Рубинштейна и соседних кварталов, которые набрали в борьбе с ресторанами необычайную силу, написал на нас донос. Их раздражает любая активность в этом месте, неважно какая: таблички Последнего адреса, открытие нового бара или празднование юбилея Довлатова.
Очевидно, оперативный состав 28 отдела полиции отреагировал и случилось то, что случилось. Я был там. Когда милиционеры пришли, Настя [Принцева] прекратила мероприятие, я решил, что все закончилось и ушел. Потом выяснилось, что Настю вместе с двумя ее помощниками ведут в отдел. Я позвонил в СМИ, адвокат прибыл к Насте немедленно.
Правильно ли я понял, что, по вашему мнению, это череда случайностей?
Данная история является частью общей общественной атмосферы. Мы переживаем тяжелые застойные времена. Такое в истории случается очень часто, я это переживал в позднебрежневское время и для меня ничего нового здесь нету. При этом все не так жестко как это было в конце 70-х — начале 80-х, но все равно противно. Сигнал, что где-то собралось несанкционированно большое число людей вызывает у силовиков приступы паники и желание разогнать, задержать. Но это связано с общей обстановкой, а никак не с Довлатовым.
То есть у вас нет такого впечатления, что сам Довлатов становится «неудобным писателем»?
Нет, наоборот, сегодняшняя власть, можно сказать, приняла Довлатова. Это сделала еще Валентина Ивановна Матвиенко, открыв, в обход городского закона, мемориальную доску. Затем Полтавченко после некоторого сопротивления разрешил поставить памятник Довлатову. То же самое и с администрацией Беглова.
Кроме того, Довлатов все же не Солженицын, не Войнович и даже не Аксенов. Вряд ли его творчество это то, что должно раздражать власть. Это инцидент является, с моей точки зрения, недоразумением. В нем нет никакого коварного замысла. Более того, я думаю, что абсурдность этой ситуации и тот факт, что об этой абсурдности написали и те средства массовой информации, которые обычно власть всегда поддерживают, скорее, вызовет неприятности у тех инстанций, которые это допустили. Совершенно ненужная история для власти. Борьба с фокстерьерами является пародией на противопостояние с оппозицией.
Повлияет ли как-то сложившаяся ситуация на то, как будут проходить чтения поминальных блокадных списков 8 сентября?
Нет. Сочувственно и солидарно высказался с нами губернатор, надеюсь, что все обойдется. Чтению имен посвящена специальная пресс-конференция, городское и областное телевидение рассказывают об этой акции. Предположить, что церемонию отменят - невозможно.
Я полагаю, что в конечном итоге власть «приватизирует» и «День Д», и чтение блокадных списков. Как это было с тем же бессмертным полком или как это происходит с памятью Владимира Высоцкого. И отчасти даже с памятью Солженицына. Если есть какие-то сомнения [в движении], то [его] нужно возглавить.
Кстати, в случае с «Днем Д» и акцией 8 сентября я не буду возражать. Наверное, поминание будет происходить не так искренне, хуже, но само по себе зачитывание этих имен - уже благо. Если к памятнику Довлатову ежегодно 3 сентября будут приносить цветы, то тоже ничего плохого в этом нет. В конце концов, нести будут читатели. А кто будет «первым» читателем в этой колонне Яков Гордин, Андрей Арьев или губернатор — это не так важно.
Что будет с самим «Днем Д»? Повлияет ли все произошедшее на фестивали следующих лет?
Я думаю, что никак не повлияет. Другое дело, что поддерживать тот же самый уровень интереса к событию будет достаточно сложно год за годом. Тем более, что следующий год будет не круглый. С другой стороны, отдавать это на откуп кому-то страшно и опасно. Немедленно вылезают какие-то люди, с дурным вкусом и корыстными намерениями. Так что, раз мы впряглись в это как бурлаки, то будем тащить.
Как думаете, как сам Довлатов отнесся бы к этой ситуации?
Кто-кто, а уж Довлатов к свинцовым мерзостям жизни был приучен. Ему и в голову не могли прийти, что в его родном городе будет открыт памятник не только ему, но и его собаке. А мы это сделали. В не самое лучшее для культуры время.
Даже с учетом прихода милиционеров из 28 отдела полиции, к печальному инциденту не надо относиться, как к арестам правозащитников, или избиению мирных людей дубинками. Ошибка, бывает. Видали и хуже. «День Д» — это памятник тому, что можно стараться жить, заниматься творчеством и быть порядочным человеком в любое время.
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