«Борьба с фокстерьерами является пародией» — Лев Лурье о полиции на «Дне Д» и будущем фестиваля

Правильно ли я понял, что, по вашему мнению, это череда случайностей?



Данная история является частью общей общественной атмосферы. Мы переживаем тяжелые застойные времена. Такое в истории случается очень часто, я это переживал в позднебрежневское время и для меня ничего нового здесь нету. При этом все не так жестко как это было в конце 70-х — начале 80-х, но все равно противно. Сигнал, что где-то собралось несанкционированно большое число людей вызывает у силовиков приступы паники и желание разогнать, задержать. Но это связано с общей обстановкой, а никак не с Довлатовым.

То есть у вас нет такого впечатления, что сам Довлатов становится «неудобным писателем»?

Нет, наоборот, сегодняшняя власть, можно сказать, приняла Довлатова. Это сделала еще Валентина Ивановна Матвиенко, открыв, в обход городского закона, мемориальную доску. Затем Полтавченко после некоторого сопротивления разрешил поставить памятник Довлатову. То же самое и с администрацией Беглова.

Кроме того, Довлатов все же не Солженицын, не Войнович и даже не Аксенов. Вряд ли его творчество это то, что должно раздражать власть. Это инцидент является, с моей точки зрения, недоразумением. В нем нет никакого коварного замысла. Более того, я думаю, что абсурдность этой ситуации и тот факт, что об этой абсурдности написали и те средства массовой информации, которые обычно власть всегда поддерживают, скорее, вызовет неприятности у тех инстанций, которые это допустили. Совершенно ненужная история для власти. Борьба с фокстерьерами является пародией на противопостояние с оппозицией.