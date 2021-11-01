Говорят, население Петербурга достигло 7 млн человек? Откуда взялись эти цифры — отвечает автор исследования

Многие СМИ пишут, что население Петербурга в реальности составляет 7 млн человек. Эти данные опираются на вашу работу. Откуда взялась эта цифра?

На самом деле эта цифра довольно старая, еще 2019 года, даже удивительно, что она вызывала сейчас такой ажиотаж. Эту оценку мы в центре сделали в рамках исследования занятости в Петербурге, проведенного в сотрудничестве с одним из крупнейших операторов мобильной связи. Для адекватного прогноза баланса трудовых ресурсов, потребности города в кадрах, нам нужно понимать, сколько людей сейчас проживает в городе. Прямой задачи посчитать население перед нами не стояло, для нас это был промежуточный результат для дальнейших расчетов.

Как именно велся подсчет?

Результат в семь миллионов дал анализ больших данных сотовых операторов. Опираясь на них, мы смотрели, какое число людей постоянно (в течение полугода) находится в городе более 25 дней в месяц. Таким образом мы отсекали туристов, водителей транзитного транспорта, людей, приехавших на лечение. При этом подсчет настроен был так, чтобы учитывать случаи, когда у человека стоят две симки или у него в кармане два телефона.