Говорят, население Петербурга достигло 7 млн человек? Откуда взялись эти цифры — отвечает автор исследования

В Петербурге реально живет на 1,5 млн людей больше, чем принято считать! Такие цифры озвучил глава комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко, выступая на «Форуме стратегов 2021». Его слова процитировали многие СМИ. Что значат эти данные и как получены? Мы спросили Александра Курячего, директора Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ в Петербурге, на исследование которого как раз и ссылался чиновник.
Многие СМИ пишут, что население Петербурга в реальности составляет 7 млн человек. Эти данные опираются на вашу работу. Откуда взялась эта цифра?
На самом деле эта цифра довольно старая, еще 2019 года, даже удивительно, что она вызывала сейчас такой ажиотаж. Эту оценку мы в центре сделали в рамках исследования занятости в Петербурге, проведенного в сотрудничестве с одним из крупнейших операторов мобильной связи. Для адекватного прогноза баланса трудовых ресурсов, потребности города в кадрах, нам нужно понимать, сколько людей сейчас проживает в городе. Прямой задачи посчитать население перед нами не стояло, для нас это был промежуточный результат для дальнейших расчетов.
Как именно велся подсчет?
Результат в семь миллионов дал анализ больших данных сотовых операторов. Опираясь на них, мы смотрели, какое число людей постоянно (в течение полугода) находится в городе более 25 дней в месяц. Таким образом мы отсекали туристов, водителей транзитного транспорта, людей, приехавших на лечение. При этом подсчет настроен был так, чтобы учитывать случаи, когда у человека стоят две симки или у него в кармане два телефона.
Вы включали в эти семь миллионов жителей ближайших к Петербургу территорий, вроде Кудрово или Мурино?
Нет. Мы перепроверили результаты и отсекали маятниковую миграцию, когда человек каждое утро въезжает в город, а вечером его покидает. Более того, мы специально сделали анализ не только по Петербургу, но и по Ленобласти, чтобы люди, живущие на этих территориях, не попадали в наши данные. Кстати в Ленобласти расхождение с официальной статистикой Росстата еще больше. Если по городу наша оценка населения больше примерно на 30%, то по области — на 70%.
Если здесь нет жителей ближайших пригородов, то откуда такая большая цифра? И такая разница с официальными данными?
Все это не должно вызывать удивления. Кого Росстат считает жителями города? Тех, кто постоянно проживает в Петербурге, на протяжении длительного времени, имеет регистрацию и так далее. Но в Петербург приезжает довольно много народу на заработки, причем не на сиюминутную работу, а на длительное время.
У нас много людей, зарегистрированных в Сибири, на Урале, в СЗФО. У них там квартиры, семьи, но значительную часть времени они живут и трудятся в Петербурге. Есть большое количество студентов, которые, кстати, не только учатся, но и работают здесь. Таким образом Росстат понимает под жителями города одну категорию, а мы считаем постоянную нагрузку на городскую инфраструктуру, рынок труда, ресурсы экономики.
Кроме того в росте реального количества людей мы можем убедиться эмпирически: население города официально превысило отметку в пять миллионов еще на рубеже 1980-90-хх. Потом был откат, но мы уже давно вернулись к этой цифре. А теперь вспомните, сколько с этого времени в Петербурге построили жилья? И мы знаем, что оно в целом заселено. Так что ничего удивительного я тут не вижу.
Вы сказали, что эта цифра 2019 года. С тех пор произошла пандемия, отток мигрантов, повышенная смертность. Насколько реальное население могло измениться?
Смертность вряд ли оказала такое влияние, чтобы кардинальным образом изменить эту цифру. Из-за коронавируса погибает много людей, это страшные данные, но для оценки численности Петербурга — это небольшие масштабы.
Если говорить об оттоке мигрантов, то в марте-мае 2020 года действительно уехало очень много людей. Потом начался отскок, и он был достаточно серьезным, мы видим возвращение почти к цифрам 2019 года. Так что, думаю, что семь миллионов сегодня — по-прежнему актуальная цифра.
Получается почти 5% населения страны, а с ближайшими пригородами еще больше. Как городу удалось аккумулировать такое количество людей?
Тут все очевидно: в России не так много центров притяжения рабочей силы: Москва, Петербург, в меньшей степени другие города-миллионники. Если сравнивать со столицей, то долгое время наш город был очень удобен точки зрения соотношения доходов и затрат на проживание.
Второй момент, можно сказать имиджевый. Еще 10-15 лет назад сюда ехали просто из-за названия, из-за образа города, не особо заботясь о том, где здесь жить, как работать. Просто было безусловное желание уехать в Москву или Петербург. Сейчас эта тенденция меняется, люди смотрят на конкретные рабочие места, на социальные гарантии и иногда готовы ехать даже в средние города и малые города. Поэтому поток в центр ослабевает.
То есть восьмой миллион в городе мы увидим нескоро?
Смотря как считать. Если вы спросите меня, сколько в данный момент находится в Петербурге, считая туристов в отелях, пассажиров транзитных поездов на вокзалах и дальнобойщиков на КАДе, то может быть сейчас здесь и девять миллионов. Но восемь миллионов постоянных жителей мы увидим, вероятно, нескоро.
Город в любом случае будет расти, хотя прогноз по Росстату сейчас не очень позитивный. Тем не менее Петербург — второй по размеру центр экономической активности в стране, здесь много университетов, сюда приходят крупные федеральные компании. Но интенсивность роста будет не такой высокой. Источник взрывного роста истощается. Раньше люди со всей России ехали в мегаполисы, теперь этот ресурс сходит на нет. Сейчас миграция по-прежнему высокая, но такого массового переселения не будет.
К тому же идет изменение в структуре рынка труда. Ключевым источником экономического развития становится человеческий капитал, который концентрируется в мегаполисах. Однако такого большого количества рабочих мест, как раньше здесь не формируется. Заводы автоматизируются, им не надо столько работников, многие предприятия уезжают из города. Так что, будет скорее происходить не стремительный рост населения, а повышение стоимости рабочей силы, будет увеличиваться запрос на высокопрофессиональных сотрудников.
И все же если вернуться к разнице с данными Росстата. Кто-то может сказать, что в городе не семь миллионов горожан, а пять миллионов петербуржцев и два миллиона приезжих работников?
Я вам отвечу философски. Я считаю, что петербуржец измеряется не штампом в паспорте или местом рождения, а тем как человек себя здесь ощущает. Ты можешь родиться в Петербурге, но мечтать уехать в Италию, где прожить всю жизнь. А можешь приехать из другой страны во взрослом возрасте и стать стопроцентным горожанином. Петербург — город для жизни непростой, чтобы называться петербуржцем надо чувствовать свою связь с ним, любить его. А это не измеряется никакими методиками: ни нашим, ни Росстатовскими.
Если подводить итог: что такая большая цифра как семь миллионов населения означает для Петербурга?
Это значит, что перед городом, перед властями, перед обществом, бизнесом стоит серьезнейший вызов. Мы намного масштабнее, чем нам раньше казалось. Более того, мы гораздо сложнее и многообразнее.
На это можно никак не реагировать и жить, как мы жили раньше, а можно по-другому отнестись к развитию города: с осознанием этой цифры корректировать планы, подходы, методики, понимая, что Петербург еще больший мегаполис. Наверное, это ставит дополнительные задачи и перед федеральными властями, им тоже надо относиться к развитию Петербурга еще серьезнее, чем сегодня.
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