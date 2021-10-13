Арендаторов Апраксина двора попросили на выход. Что происходит со старейшим рынков в центре Петербурга и ждать ли его заката?

Вот уже более двух веков в Апраксином дворе ведется бойкая торговля всем на свете — прервать ее не смогли ни пожары, ни революции, ни смены собственников. Сейчас месту сулят большие перемены: обсуждается реконструкция исторических корпусов под современные нужды. Недавно было ликвидировано АО «Апраксин двор», которое распоряжалось примерно 50 тыс. кв. метров торговых площадей на одном из самых известных рынков города. Теперь эти помещения перейдут городским структурам, а магазины-арендаторы должны были до 12 октября съехать. Редакция «Собака.ru» рассказывает об истории легендарного места и его возможном будущем.
С утра 13 октября — на следующий после «ликвидации» день — в Апраксином дворе людно. Ко вчерашнему дню арендаторы почти 20 тысяч квадратных метров торговых площадей должны были покинуть свои магазины, однако рынок этого практически не заметил. Одни торговцы зазывают покупателей, другие болтают между собой, третьи играют в нарды. Впрочем это и не удивительно: общая площадь помещений здесь превышает 150 тысяч квадратных метров, временно закрытые 15% из них не могло парализовать торговлю.
Даже на тех магазинах, которые вынуждены были съехать, висят объявления, с указанием номера другого павильона на «Апрашке», куда перебралась торговая точка. А некоторые продавцы расположились прямо перед выселенными магазинами, уложив товар на ящиках или машинах.
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Рождение Апраксина двора
Территория современной «Апрашки» занимает площади исторических рынков: Апраксина и Щукина. Торговцы здесь появились еще в XVIII веке: купец Щукин приобрел расположенную вблизи Фонтанки усадьбу графа Чернышева, сподвижника Петра I, и стал застраивать ее складами и магазинами. Позднее торговцы освоили и бывшую усадьбу другого приближенного основателя Петербурга — адмирала Федора Апраксина.
Так между Садовой, Фонтанкой, Апраксиным и Чернышовым (ныне улица Ломоносова) переулками образуются рынки, на которых можно было купить самые разные товары. Чем ближе к Невскому — тем товары дороже. «Апраксин двор специализировался на дичи (от рябчиков, и вальдшнепов до фазанов и гусей), молочных поросятах, ягодах и фруктах. На Апраксин двор закупать провизию по утрам, когда она была свежей, приходили французы — повара главных петербургских, так называемых гвардейских, ресторанов, и личные повара аристократов», — рассказывает историк и публицист Лев Лурье.
За респектабельным фасадом быстро сформировался Толкучий рынок, где торговлю вели прямо на земле или на ящиках. «Здесь можно было купить и продать абсолютно все. Некоторые остряки говорили: "На Апраксин что хошь принеси, все купят: отца с матерью – и того купят"», — рассказывает историк, доцент РГПУ им. Герцена Анна Сухорукова, добавляя, что репутация у этой части рынка была не самая лучшая из-за обилия карманников и скупщиков краденного.
За свою историю Апраксин двор несколько раз горел. Самый разрушительный пожар произошел в 1862 году, тогда здешние постройки выгорели практически дотла — к месту происшествия приехал даже император Александр II. Однако всякий раз рынок возрождался из пепла и заново привлекал торговцев и посетителей.
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Мир универмагов и комиссионок
После революции земля под рынком, до того принадлежавшая наследникам адмирала Апраксина, перешла государству. В первые годы советской власти территорию практически не перестраивали. В 1930-е в корпусах на Садовой улице, были размещены три универмага, а во дворах склады и конторы.
В советское время Апраксин двор стал центром продажи «хозтоваров» — керосина, гвоздей, примусов, металлических матрацев. В 1970-е годы он постепенно превращается в один из центров подпольной торговли в городе. «Там было очень много комиссионок, — вспоминает Лев Лурье, — [в Апраксином дворе] происходили какие-то темные сделки по тем вещам, которые нельзя было купить просто так, в открытой продаже: мотоциклам, подержанным машинам, лодкам, радиоприемникам, стройматериалам».
«Там, где возникает подобная воронка теневых денег, — добавляет журналист, заместитель главного редактора «Фонтанки.ру» Евгений Вышенков, — разумеется, возникают жулики, которые обманывают, различными способами».
«Чрево Ленинграда»
Экономические реформы 1980-90-х годов снова сделали это место одним из главных центров городской торговли. «Туда устремились как на какую-то такую легальную яркую ярмарку, толкучку, где можно было купить все. Это не метафора, у одного и того же человека можно было купить и какие-то китайские карандаши для борьбы с тараканами и договориться с ним о пистолете "Тульский Токарев" в масле со складов НКВД», — вспоминает Евгений Вышенков.
Все это, безусловно, способствовало тому, что Апраксин двор обзавелся дурной славой среди горожан, которой он пользуется отчасти до сих пор. «Опять начали работать специалисты-карманники, расцвела проституция и торговля оружием. В эти годы все более широко распространяется именно топоним "Апрашка", а не "Апраксин", как это было до революции», — рассказывает Анна Сухорукова.
Лев Лурье
Это было эдакое «чрево Ленинграда». Вначале оно было русским, но с конца 1990-х появляются, а потом начинают доминировать национальные бригады. От афганцев до китайцев, которые монополизировали торговлю, в значительной части тогда контрабандную, иностранным ширпотребом из стран третьего мира. Образовались потаенные ниши, привязанные к локальным культурам. Журналисты даже делали путеводители по скрытому от посторонних Апраксину рынку: молельные комнаты мусульман и буддистов, где можно поесть самый лучший узбекский плов, который узбеки готовят для узбеков или дагестанскую баранину. Рынок превратился в этнографическую достопримечательность. Не надо ехать за границу, можно посмотреть и на Корею, и на Китай, и на Узбекистан, и на Таджикистан прямо рядом с Невским проспектом.
Неопределенное настоящее
Сегодня на «Апрашке» по-прежнему можно найти самые разные товары: от дешевых китайских кроссовок и кожаных сумок до отрезов ткани и бытовой техники. И хотя рынок многим горожанам кажется анахронизмом (там до сих пор можно встретить рекламу мобильных операторов образца 2000-х годов!), там по-прежнему много покупателей.
Последние десятилетия власти постоянно говорят о реконструкции Апраксина двора. Инвестпроект «Преобразование территории Апраксина двора» был признан властями города стратегическим еще в 2007 году, был проведен международный конкурс архитектурных проектов.
Сейчас предполагается приспособить для современного использования более пятидесяти корпусов исторического комплекса. «Ориентировочный срок приспособления городских корпусов [Апраксина двора] под современные функции составит 5 лет с момента предоставления объектов инвестору, — объяснили журналисту «Собака.ru» в пресс-службе комитета по инвестициям, — все работы по приспособлению зданий в рамках стратегического инвестпроекта будут производиться в соответствии с Концепцией преобразования Апраксина двора и эскизным проектом».
Однако когда работы вступят в активную фазу — не уточняется. Первоначально их планировалось завершить уже к 2025 году, но затем сдачу объекта перенесли — Александр Беглов отложил принятие поправок в закон, без которых территория не может быть передана от города к инвестору проекта. «В настоящее время ведется работа по определению оптимальной организационно-правовой схемы реализации проекта с учетом имущественно-правового статуса корпусов, а также возможных рисках при реализации как для города, так и для инвесторов», — пояснили редакции в комитете по инвестициям.
Пока же рынок продолжает работать и принимать покупателей, на нем громко звучат объявления о продаже наушников и зарядок, грузчики перетаскивают ящики с места на место, а недавно переехавшие арендаторы осваиваются на новых местах.
Konstantin Lenkov / Shutterstock
Республика Апраксина двора
Существующий ныне проект приспособления Апраксина двора создала петербургская «Студия 44». «Мы приобрели уникальные знания о каждом из исторических корпусов Апраксина двора, имеем представление обо всех предметах охраны. Это позволило в рамках последней концепции сделать своего рода "справочники инвестора" для каждого дома. Разъясняли потенциальным инвесторам, как вложить деньги в реставрацию с пользой и для себя, и для памятника. Это дало старт реализации конкретных проектов по корпусам №№ 37-38, 5 и 26. Все они приспосабливаются под торговую функцию. Надеемся, что сумеем помочь и другим собственникам недвижимости в Апраксином дворе», — рассказывают в пресс-службе студии.
Несмотря на наличие проекта, споры о будущем «Апрашки» продолжаются. «Главный вопрос состоит в том, как собрать вокруг проекта реконструкции всех собственников, — объясняет архитектурный критик Мария Элькина, — существующая ныне концепция не говорит о том, как сделать эту территорию равномерно насыщенной, более безопасной, сохранив ее функциональность. Есть огромный соблазн сделать какое-то вообще современное общественное пространство, модное, с коворкингами, я не уверена, что это в принципе возможно. Нужно понимать: модная аудитория не бесконечна, аудитория нынешнего Апраксина двора гораздо шире. Менять более широкую аудиторию на более узкую никакого смысла нет».
Konstantin Lenkov / Shutterstock
С тем, что Апраксин двор должен сохранить свою функцию народного евразийского рынка согласен и Лев Лурье. «Самым разумным было бы создать управляющую компанию, союз мелких собственников, которые наблюдали бы за порядком, складывались бы для того, чтобы было чисто и не воровали, — считает он, — так было и до революции. Не было никакого одного собственника у Гостиного и Апраксина двора. Было общество лавочников Гостиного двора, и Апраксина двора. Должны быть отреставрированы торговые павильоны, обеспечена охрана, чтобы преодолеть трущобность. В самом центре появится рынок — и барахолка, и сувениры, и этнические лавки, и национальные кухни. Пространство как Новая Голландия и Севкабель, только гораздо более народное».
Также считает разумным сохранить исторический рынок и Евгений Вышенков. «Если бы я был царем, я бы подумал бы с юристами как объявить это пространство некой «республикой» [наподобие района Христиания в Копенгагене] [...], где освободил [местных] от налогов, наградил бы какими-то обязательствами о частоте. Не боролся бы [с существующим положением вещей], а использовал», — отметил журналист.
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