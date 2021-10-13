Арендаторов Апраксина двора попросили на выход. Что происходит со старейшим рынков в центре Петербурга и ждать ли его заката?

Рождение Апраксина двора

Территория современной «Апрашки» занимает площади исторических рынков: Апраксина и Щукина. Торговцы здесь появились еще в XVIII веке: купец Щукин приобрел расположенную вблизи Фонтанки усадьбу графа Чернышева, сподвижника Петра I, и стал застраивать ее складами и магазинами. Позднее торговцы освоили и бывшую усадьбу другого приближенного основателя Петербурга — адмирала Федора Апраксина.

Так между Садовой, Фонтанкой, Апраксиным и Чернышовым (ныне улица Ломоносова) переулками образуются рынки, на которых можно было купить самые разные товары. Чем ближе к Невскому — тем товары дороже. «Апраксин двор специализировался на дичи (от рябчиков, и вальдшнепов до фазанов и гусей), молочных поросятах, ягодах и фруктах. На Апраксин двор закупать провизию по утрам, когда она была свежей, приходили французы — повара главных петербургских, так называемых гвардейских, ресторанов, и личные повара аристократов», — рассказывает историк и публицист Лев Лурье.

За респектабельным фасадом быстро сформировался Толкучий рынок, где торговлю вели прямо на земле или на ящиках. «Здесь можно было купить и продать абсолютно все. Некоторые остряки говорили: "На Апраксин что хошь принеси, все купят: отца с матерью – и того купят"», — рассказывает историк, доцент РГПУ им. Герцена Анна Сухорукова, добавляя, что репутация у этой части рынка была не самая лучшая из-за обилия карманников и скупщиков краденного.

«Некоторые остряки говорили: "На Апраксин что хошь принеси, все купят: отца с матерью – и того купят"»

За свою историю Апраксин двор несколько раз горел. Самый разрушительный пожар произошел в 1862 году, тогда здешние постройки выгорели практически дотла — к месту происшествия приехал даже император Александр II. Однако всякий раз рынок возрождался из пепла и заново привлекал торговцев и посетителей.