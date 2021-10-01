Апраксин двор объявил о ликвидации. Арендаторов просят покинуть помещения

Эта структура (подчиняется комитету имущественных отношений) занимается городскими памятниками культуры и ищет для них арендаторов. На сегодняшний день ГБУ «АРИК» взяло под управление помещения Апраксина двора площадью около 20 тысяч квадратных метров. На данный момент уже появилась рабочая группа по развитию Апраксина двора.

Арендаторов уже попросили освободить помещения. В начале лета они получили уведомления о прекращении договоров, а в августе стало известно, что «АРИК» хочет провести конкурс на аренду некоторых помещений. При этом в правительстве города заявили, что не принимали решения заключать новые договоры с выселенными арендаторами.

Ранее арендаторы рынка «Апраксин двор» обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой взять его реконструкцию под личный контроль.

Напомним, что к 2025 году в Петербурге должна была завершиться реконструкция Апраксина двора. Однако сдачу объекта перенесли — Александр Беглов отложил принятие поправок в закон, без которых территория не может быть передана от города к инвестору проекта.