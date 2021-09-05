Руководителя фестиваля «День Д» Анастасию Принцеву и координатора проекта могут оштрафовать. Мероприятия не было согласованным, отмечают власти

Теперь в отношении Принцевой и координатора проекта составлены протоколы об организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Им грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или арест на срок до 15 суток. По словам адвоката Анастасии Принцевой, они собираются обжаловать этот протокол.

Как рассказали в пресс-службе администрации Центрального района «Бумаге», мероприятие в сквере на Загородном проспекте, 17 не согласовали с комитетом. «Организаторы не направляли в адрес администрации никаких документов по поводу его проведения», — отметили они. Также из-за того, что документы на согласование было поданы поздно, не состоялся парад фокстерьеров на Загородном проспекте, 38.

Кроме того, это происшествие прокомментировал вице-губернатор города Борис Пиотровский. Он уточнил, что Анастасия Принцева уже покинула отделение полиции и напомнил, что «в период действующих коронавирусных ограничений все мероприятия численностью свыше 75 человек должны быть согласованы с Комитетом по культуре».