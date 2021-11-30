Петербург парализовал мощный снегопад. На город обрушился циклон «Бенедикт» и не отпускает второй день

10-бальные пробки, задержки самолетов и электричек, тонны снега и даже изменение скоростного режима на КАД: главной новостью последних суток в Петербурге стал первый в этом сезоне мощный снегопад, принесенный циклоном «Бенедикт». Рассказываем, как парализовало город и не отпускает вторые сутки.
Зима в этом году пришла в Петербург почти точно по расписанию. Вечером в понедельник ее принес с собой циклон, названный немецкими метеорологами «Бенедикт» (город оказался у него на периферии). О его приходе было известно заранее: сильные снегопады в городе предсказывал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Также предупреждение о грядущей непогоде опубликовало в понедельник региональное управление МЧС.
Несмотря на то, что снегопады не стали неожиданностью, им удалось практически парализовать движение в городе. Дорожная обстановка стала ухудшаться около 17:00, а к вечеру на улицах города сформировались девяти-десятибалльные пробки.
Ночью снег убирали 1000 единиц техники и 490 дворников. Во вторник коммунальщики нарастили силы, выведя на дневную уборку 1037 единиц техники и 1180 работников ручного труда. В результате с улиц было вывезено почти 8 тысяч кубометров снега. Однако, судя по всему, этого оказалось недостаточно. С утра telegram-каналы и сообщества в других соцсетях оказались переполнены фотографиями нерасчищенных улиц и жалобами на отсутствие дворников.
Впрочем, в тех местах, где снег убирали, у горожан также возникали проблемы. Жители в разных районах жаловались на горы снега, оставленные коммунальщиками на обочинах городских дорог. Одну из них, в районе Гражданского проспекта, пользователи окрестили «Эльбрусом». А в районе станции метро «Проспект Большевиков», если верить читателям «Комсомольской правды», подобная куча снега парализовала движение трамваев.
Из-за обилия снега даже пришлось изменить скоростной режим на КАД. Как сообщил «Форпост Северо-Запад» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад» максимальную скорость на Кольцевой снижали до 70 км/ч.
С наступлением дня проблемы горожан не исчезли, хотя осадки стали намного менее активными. Пользователи жаловались на то, что по городу не пройти, а пассажиры общественного транспорта вынуждены при входе и выходе преодолевать сугробы. На Ленинском же проспекте, людям и вовсе пришлось толкать троллейбус, застрявший в снегу у остановки.
В результате город вновь сковали десятибалльные пробки. Причем заторы собрались на петербургских улицах еще до начала часа пик. В результате, «Яндекс.Такси» прямо предложил своим пользователям пересесть на метро. «Весь город стоит, и такси может ехать к вам дольше, чем обычно. Если торопитесь, выбирайте метро. Прямо сейчас так быстрее, честно», — такое признание было опубликовано в информационном сообщении сервиса.
А вот чему погода не помешала, так это дорожным работам. Из разных районов города во вторник пользователи выкладывали фотографии укладки асфальта под нескончаемым снегопадом.
Снегопад вызывает проблемы не только у тех, кто в течении последних суток передвигался по городу, но и у тех, кто пытался приехать в Петербург, или, наоборот, его покинуть. Так, 29 ноября больше чем на час задержалась вечерняя «Ласточка» из Пскова. Как сообщила «Фонтанка», поезд, который должен был прибыть в Петербург в 23:03, из-за непогоды приехал в город уже глубоко за полночь. Во вторник проблемы продолжились: как сообщили в пресс-службе ОЖД 30 ноября по техническим причинам на перегоне Токсово — Пери (Ленинградская область) был остановлен грузовой поезд. Из-за этого сбилось расписание движения около десятка электричек.
Также из-за снегопада на 12 часов задержался вылет из «Пулково» в доминиканскую Ла-Роману. Рейс, который должен был вылететь в час ночи, по состоянию на 18.20 все еще числился на электронном табло как задержанный.
Снегопад повлиял даже на петербургский рынок труда. Как сообщает сервис HeadHunter за последнюю неделю ноября, когда в городе кратно усилились осадки, спрос на дворников вырос на 215% по сравнению с началом месяца. За семь дней было опубликовано почти 400 вакансий. Судя по прогнозам синоптиков, работа у тех, кто откликнется на эти объявления, в ближайшие дни будет.
Александр Колесов
Главный синоптик Петербурга в беседе с журналистом редакции «Собака.ru»
Циклон уходит, поэтому будет улучшение ситуации, но осадки в течение сегодняшнего вечера и ночи еще будут наблюдаться. Основная зона осадков прошла ночью и утром. Завтра надеемся, что вообще прекращение [снегопада], местами где-то еще [снег], наверное, сохранится, но в целом ситуация уже будет более спокойная.
Единственное, что 3 декабря еще проходит один циклон тоже южнее Петербурга, поэтому опять же в северной шапке ждем, что будет сильный снег днем 3-го числа. И все это на фоне довольно низкой температуры воздуха. Сегодня понижение уже практически -5 градусов. Так что будет -5 ... -7 в течение ближайших суток будет ближайших. Когда циклон отойдет будет еще прохладнее. Ночи 2-3 числа до -10 градусов мороза будет. Днем температура не выше -4...-6 градусов. Зима пока продолжается.
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