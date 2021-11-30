Петербург парализовал мощный снегопад. На город обрушился циклон «Бенедикт» и не отпускает второй день

Зима в этом году пришла в Петербург почти точно по расписанию. Вечером в понедельник ее принес с собой циклон, названный немецкими метеорологами «Бенедикт» (город оказался у него на периферии). О его приходе было известно заранее: сильные снегопады в городе предсказывал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Также предупреждение о грядущей непогоде опубликовало в понедельник региональное управление МЧС.

Несмотря на то, что снегопады не стали неожиданностью, им удалось практически парализовать движение в городе. Дорожная обстановка стала ухудшаться около 17:00, а к вечеру на улицах города сформировались девяти-десятибалльные пробки.