Блогер Хованский уже полгода сидит в СИЗО. Почему дело стало самым резонансным в 2021 году, и какого приговора ждать — отвечает его адвокат

А по какой статье предъявлено обвинение?

Статья, которую вменяют Хованскому, так и называется «Оправдание и призывы к терроризму», если говорить человеческим языком (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Впервые она появилась в уголовном кодексе в 2006 году, ранее ее не было. И только в 2016 году эта статья появилась в той редакции, которая вменяется Хованскому.

А у нас действует универсальное правило, что закон обратной силы не имеет. И нельзя привлекать человека к ответственности за то, что на момент совершения какого-либо деяния, преступлением не считалось. В данном случае защита и указывает, что песня была исполнена в 2012 году, когда статья была изложена в другой редакции и привлекать Хованского по ней незаконно.