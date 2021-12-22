Пулково может лишиться «пяти стаканов». Власти обсуждают снос терминала ради строительства современного здания

Петербургский аэропорт «Пулково» может лишиться «пяти стаканов». Власти рассматривают возможность сноса Терминала-1, возведенного в 1960-х годах, ради строительства современного здания. Как считают в Смольном, с функциональной точки зрения сохранить представителя позднего модернизма практически невозможно.
По словам вице-губернатора Петербурга Максима Соколова, сохранить здание терминала Пулково-1 вряд ли получится, так как оно уже не отвечает современным нуждам и требованиям. «С функциональной точки зрения сделать это [сохранить «пять стаканов»] будет непросто. Я бы сказал, невозможно. Поэтому всем нам надо будет подумать, что сделать, чтобы ни у кого не было изжоги», — приводит «Фонтанка» его слова.
На сегодняшний день в Смольном располагают пока только набросками будущего проекта, окончательное решение еще не принято. При реконструкции аэропорта намерены сохранить его нынешний стиль, однако говорить конкретно о внешнем облике пока рано.
Стоимость реализации второй очереди петербургского аэропорта «Пулково» может достигнуть 50 миллиардов рублей. Оператор воздушной гавани, «Воздушные ворота Северной столицы» рассматривает несколько вариантов реконструкции в зависимости от прогноза роста пассажиропотока. Одним из них может быть снос существующего терминала 1973 года постройки и строительство на его месте нового здания.
Терминал Пулково-1 был возведен в 1965-1972 годах по проекту архитектора Александра Жука и открыт в мае 1973 года. Как отмечают в самом аэропорту, здание является «едва ли не самым выдающимся представителем позднего модернизма, в значительной мере сохранившимся до наших дней».
Доминанта терминала — пять световых фонарей, прозванных в народе «пять стаканов». Они являются примером соединения функционального назначения с эстетикой здания, а также служат его опорами. Каждый из стеклянных куполов как бы «стекает» на несущую колонну в центре. Вокруг колонн, под фонарями, сделаны пролеты сквозь все этажи здания. Это позволяет пассажирам ориентироваться в пространстве аэровокзала.
«Здание аэропорта Пулково-1 — замечательный образец ленинградской архитектуры 1960-1970-х годов. Ценность его тем выше, что создавался он в тот период, когда однообразное типовое строительство агрессивно вытесняло индивидуальное авторское творчество», — отмечал историк архитектуры Борис Кириков.
Напомним, в апреле 2019 года в Пулкове рассказали о планах на второй этап реконструкции воздушной гавани. Компания «Воздушные ворота Северной столицы» объявила тендер на подготовку эскизного проекта для нового терминала аэропорта. Согласно техническому заданию, здание может быть построено к 2039 году — площадью 160 тысяч квадратных метров. Также Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на проектирование станции метро «Пулково». Новая точка на подземной карте города станет продолжением «красной ветки».
В мае 2020 года управляющая компания аэропорта отложила анонсированный ранее проект масштабной реконструкции. Тогда эксперты связывали отсрочку с неактуальным в ближайшие годы увеличением пассажиропотока — из-за коронавируса достичь показатель в 20 миллионов пассажиров будет невозможно. Переговоры были возобновлены в сентябре, однако уже в ноябре 2020-го «Воздушные ворота Северной столицы» вновь приостановили рассмотрение проектов из-за пандемии. В июне 2021 года уже Смольный заключил соглашение о строительстве второй очереди аэропорта «Пулково». На новый терминал тогда планировали потратить 40 миллиардов рублей.
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