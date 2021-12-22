Пулково может лишиться «пяти стаканов». Власти обсуждают снос терминала ради строительства современного здания

По словам вице-губернатора Петербурга Максима Соколова, сохранить здание терминала Пулково-1 вряд ли получится, так как оно уже не отвечает современным нуждам и требованиям. «С функциональной точки зрения сделать это [сохранить «пять стаканов»] будет непросто. Я бы сказал, невозможно. Поэтому всем нам надо будет подумать, что сделать, чтобы ни у кого не было изжоги», — приводит «Фонтанка» его слова.

На сегодняшний день в Смольном располагают пока только набросками будущего проекта, окончательное решение еще не принято. При реконструкции аэропорта намерены сохранить его нынешний стиль, однако говорить конкретно о внешнем облике пока рано.

Стоимость реализации второй очереди петербургского аэропорта «Пулково» может достигнуть 50 миллиардов рублей. Оператор воздушной гавани, «Воздушные ворота Северной столицы» рассматривает несколько вариантов реконструкции в зависимости от прогноза роста пассажиропотока. Одним из них может быть снос существующего терминала 1973 года постройки и строительство на его месте нового здания.