«Центр Петербурга может затопить, а смерчи и жара станут привычным делом»: климатолог разбирает доклад ООН о глобальном потеплении

Температура растет

Начиная с 1850 года на планете потеплело на 1,1 градуса Цельсия. Причем основной рост приходится на последние 40 лет. К концу этого века температура может увеличится более чем на 2 градуса.

На первый взгляд, эти цифры могут показаться не такими значительными, но на самом деле они влекут за собой масштабные последствия. Ледники тают, климатические зоны смещаются к полюсам, многие виды животных не успевают подстраиваться под изменения.

На человеке происходящее тоже скажется самым непосредственным образом. Экстремальная жара будет приходить в Европу, в том числе и в Россию, все чаще, неся с собой лесные пожары и наводнения. Раньше такие аномалии случались раз в 30-50 лет, теперь — раз в десятилетие. Некоторые сельскохозяйственные районы станут непригодны для выращивания привычных для них культур. Уже сейчас при общем повышении количества осадков, сильные засухи случаются чаще, чем в доиндустриальный период.

