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«Центр Петербурга может затопить, а смерчи и жара станут привычным делом»: климатолог разбирает доклад ООН о глобальном потеплении

Впервые с 2013 года Климатическая группа ООН (IPCC) представила доклад о глобальном потеплении. Эксперты подчеркивают — планета нагревается очень быстро, это будет иметь драматические последствия и виноват здесь человек. Редакция «Собака.ru» вместе с ведущим научным сотрудником Арктического и антарктического научно-исследовательского института, преподавателем СПбГУ Алексеем Екайкиным рассказывает о важнейших тезисах доклада, и о том, какие последствия будет иметь климатический кризис для Петербурга.

Температура растет

Начиная с 1850 года на планете потеплело на 1,1 градуса Цельсия. Причем основной рост приходится на последние 40 лет. К концу этого века температура может увеличится более чем на 2 градуса.

На первый взгляд, эти цифры могут показаться не такими значительными, но на самом деле они влекут за собой масштабные последствия. Ледники тают, климатические зоны смещаются к полюсам, многие виды животных не успевают подстраиваться под изменения.

На человеке происходящее тоже скажется самым непосредственным образом. Экстремальная жара будет приходить в Европу, в том числе и в Россию, все чаще, неся с собой лесные пожары и наводнения. Раньше такие аномалии случались раз в 30-50 лет, теперь — раз в десятилетие. Некоторые сельскохозяйственные районы станут непригодны для выращивания привычных для них культур. Уже сейчас при общем повышении количества осадков, сильные засухи случаются чаще, чем в доиндустриальный период.
 

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Дело рук человека

Один из главных выводов ученых — в глобальном потеплении виноват именно человек. Природные факторы не имеют почти никакого влияния на процесс изменения климата. Вулканическая и солнечная активность «добавили» к общему росту температуры не более 0,2 градуса. Все остальное дали парниковые газы, прежде всего, углекислый газ.

На самом деле за индустриальную эпоху человечество выбросило в атмосферу достаточно СО2, чтобы нагреть планету на 1,5 градуса. Но одновременное попадание в воздух аэрозолей, проще говоря пыли и частиц ископаемого топлива, обеспечил небольшой охлаждающий эффект, примерно в 0,4 градуса.

Даже если прямо сейчас остановить использование нефти, газа и угля — температура будет расти. При самом оптимистичном сценарии, ее удастся удержать в рамках 1,5 градусов к доиндустриальной эпохе. Но, скорее всего, нагрев планеты будет более сильным. И замедлить его можно только постоянным сокращением использования ископаемого топлива.
 

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Чего ждать Петербургу

Уже в ближайшие десятилетия жители города на Неве столкнутся с ростом количества погодных аномалий. Летом чаще будет экстремально жарко, что не отменяет и периодов сильных холодов зимой. Также увеличится количества сильных дождей, когда за один вечер может выпасть месячная доля осадков. С постепенным смещение климатических зон в районе Петербурга могут участиться нехарактерные для этих широт явления, к примеру смерчи.

В отдаленной перспективе, если выбросы углекислого газа останутся на том же уровне, на городе может сказаться подъем уровня мирового океана. Хотя здесь Петербургу повезло — он стоит на постепенно приподнимающемся участке земной коры, что немного компенсирует складывающуюся ситуацию. Тем не менее, уже к концу века уровень воды может подняться на метр и выше.

Через двести лет море, возможно, поднимется на пять метров и более. Историческая часть города находится ниже. Конечно, есть еще дамба, но верхняя отметка ее волноотбойной стенки — 7,5 метров. А по пессимистичному прогнозу к 2300 году вода может подняться на высоту до 15 метров. В этом случае придется строить новые сооружения, или центр города будет затоплен.

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