«Газпром» представил проект 555-метрового небоскреба «Лахта Центр 3»

Как рассказали в компании, для дальнейшего развития общественно-делового района вокруг Лахта Центра возведут еще два небоскреба. Вместе они сложатся в архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий.

«Сбалансированная функциональная и элегантная архитектурная композиция новой башни создана по принципу золотого сечения. Форма башни представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль. Это небоскреб с двумя зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов. По мере того, как крылья башни поднимаются по спирали вверх, они сходятся в точках поворота и соединяются, образуя фойе-атриумы», — сказано в пресс-релизе «Газпрома».

Каждое такое фойе разделяет башню на семь групп. Чем выше к крыше башни, тем ближе они становятся друг к другу. Высота каждой нижней группы равна сумме двух групп выше в соответствии с принципами золотого сечения. Таким образом большинство общественных пространств окажутся на более высоких видовых уровнях.

Также в новом здании использовали за основу конструкторское решение инновационной диагональной схемы. Благодаря ей башня устойчивее стоит, а спиральные ребра башни «рассеивают» ветровые нагрузки, действующие на здание.

Высота здания составит 555 метров (108 уровней), площадь порядка 179 тысяч квадратных метров. В трехуровневом стилобате разместят служебные помещения и автостоянку. Самый верхний уровень расположится на 453 метрах. На нем сделают обзорную галерею.