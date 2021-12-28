«Газпром» представил проект 555-метрового небоскреба «Лахта Центр 3»

«Газпром» пообещала построить в Петербурге еще один небоскреб — сегодня, 28 декабря, компания представила проект «Лахта Центр 3». Это будет третье высотное здание рядом с уже возведенным Лахта Центром.
Как рассказали в компании, для дальнейшего развития общественно-делового района вокруг Лахта Центра возведут еще два небоскреба. Вместе они сложатся в архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий.
«Сбалансированная функциональная и элегантная архитектурная композиция новой башни создана по принципу золотого сечения. Форма башни представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль. Это небоскреб с двумя зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов. По мере того, как крылья башни поднимаются по спирали вверх, они сходятся в точках поворота и соединяются, образуя фойе-атриумы», — сказано в пресс-релизе «Газпрома».
Каждое такое фойе разделяет башню на семь групп. Чем выше к крыше башни, тем ближе они становятся друг к другу. Высота каждой нижней группы равна сумме двух групп выше в соответствии с принципами золотого сечения. Таким образом большинство общественных пространств окажутся на более высоких видовых уровнях.
Также в новом здании использовали за основу конструкторское решение инновационной диагональной схемы. Благодаря ей башня устойчивее стоит, а спиральные ребра башни «рассеивают» ветровые нагрузки, действующие на здание.
Высота здания составит 555 метров (108 уровней), площадь порядка 179 тысяч квадратных метров. В трехуровневом стилобате разместят служебные помещения и автостоянку. Самый верхний уровень расположится на 453 метрах. На нем сделают обзорную галерею.
Напомним, 25 мая 2021 года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о строительстве «Лахта Центра 2». Второй небоскреб станет 703-метровым — на 241 метр выше первого. Выбранный участок для 703-метрового здания находится слева от нынешнего здания Лахта Центра и от яхт-клуба «Геркулес» — то есть между ним, Береговой улицей и Финским заливом.
Как считают в «Газпроме», здание станет «органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства». Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 метров) и верхнего эксплуатируемого этажа.
Ранее сообщалось, что Лахта Центр завершает строительство и задумывается о благоустройстве прилегающих территорий. Подразделения «Газпрома» начнут переезд в здание Лахта Центра в следующем году, в 2022-ом для петербуржцев откроются общественные пространства. Посмотрите, как будет выглядеть «Северная площадь» — многофункциональное общественное пространство с лестницей-амфитеатром. Ранее Смольный также одобрил проект благоустройства набережной в Лахта Центра, предложенный компанией «Газпром». А еще возле Лахта Центра возведут автомобильный мост с эстакадами.
Также опубликованы рендеры проекта строительства новой железнодорожной станции возле Лахта Центра. «Новую Лахту» хотят построить в стиле хай-тек и расположить таким образом, чтобы не отводить внимание от самого высокого здания Европы.
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