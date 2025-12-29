Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

ТОП-33 главных съемок Собака.ru в 2025 году: Вика Салават, Дмитрий Нагиев, Мария Миногарова, Лариса Гузеева, Алена Долецкая

Провожаем 2025, пересматривая все грандиозные съемки года: с готической pregnancy-дивой Викой Салават в крылатом геннине Ильи Мигмуна (лук повторила Карди Би!), с грандиозной свадьбой Марии Миногаровой и Александра Горчилина (плавали по Неве на петербургском лав-боуте!), с совриск-перформансом сверхновой вау-художницы Анастасии Ливадновой и эрмитажными котиками (под чутким вниманием Михаила Пиотровского!).

Вика Салават

Фото: Соня Сивкова
Мария Миногарова и Александр Горчилин

Фото: Саша Мадемуазель
Михаил Пиотровский

Фото: Валентин Блох
Лариса Гузеева

Фото: Асет Героева
Алена Долецкая

Фото: Владимир Васильчиков
Дмитрий Нагиев

Фото: Валентин Блох
Анастасия Ливаднова

Фото: Сулпан Акназарова
Илья Папоян

Фото: Валентин Блох
Максим Матвеев

Фото: Валентин Блох
Мария Абашова

Фото: Соня Сивкова
Гарт Штапаков

Фото: Александр Веревкин
Паулина Андреева

Фото: Максим Чуркин
Ксения Прихотько

Фото: Кристина Рожкова, Дарья Грицай
Серые фэшн-кардиналы: Ибрагим Гатциев и Абдулла Артуев, Авдотья Александрова и Оксана Рим, Гоша Карцев и Юка Вижгородская

Фото: фотоателье автопортрета UU, Соня Сивкова, Сулпан Акназарова
Глеб Костин

Фото: Яна Давыдова
Нино Шаматава и Алиса Ушакова

Фото: Юра Таралов
Даниил Шульгин aka Shulya

Фото: Татьяна Янчурова
Александра Гарт

Фото: Кристина Рожкова
Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров

Фото: Андрей Кирсанов
Мария Червоткина

Фото: Соня Сивкова
Алина Глазун и Александр Гронский

Фото: Гоша Ин
Никита Кологривый

Фото: Василий Швецов
Леонид Алексеев

Фото: Наталья Скворцова
Фэшн-авангардисты: Илья Мигмун, Роман Зимогорский, Neegoosh, Илья Архангельский

Фото: Арсений Несходимов, Дана Сапарова
Елизавета Боярская

Фото: Асет Героева
Дмитрий Сыендук

Фото: Валентина Каштан
Евгений и Полина Цыгановы

Фото: Дмитрий Егоров
Рузиль Минекаев

Фото: Асет Героева
Ирина Старшенбаум

Фото: Андрей Кирсанов
Анатоль Вовк

Фото: Дана Сапарова
Владимир Михайлов

Фото: Наталья Скворцова
Рената Джало

Фото: Юра Таралов
Саша Бортич

Фото: Алексей Дунаев

Вика Салават

На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН
Соня Сивкова

На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН

На Александре: пальто, брюки, обувь CAROL CHRISTIAN POELL (CCP-Room) На Виктории: топ и туфли SAINT LAURENT (Arineari Archive), юбка ИЛЬЯ АРХАНГЕЛЬСКИЙ, браслеты BOHEME (Poison Drop)
Соня Сивкова

На Александре: пальто, брюки, обувь CAROL CHRISTIAN POELL (CCP-Room)

На Виктории: топ и туфли SAINT LAURENT (Arineari Archive), юбка ИЛЬЯ АРХАНГЕЛЬСКИЙ, браслеты BOHEME (Poison Drop)

На Вике: платье и шорты РОМАН ЗИМОГОРСКИЙ, серьги MARNI (Poison Drop)
Соня Сивкова

На Вике: платье и шорты РОМАН ЗИМОГОРСКИЙ, серьги MARNI (Poison Drop)

На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН, туфли ROBERTO CAVALLI (Arineari Archive)
Соня Сивкова

На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН, туфли ROBERTO CAVALLI (Arineari Archive)

 

На Вике: шляпа LIA GUREEVA, лиф NAMELAZZ, накидка RICK OWENS, брюки DIOR (Arineari Archive), туфли ENFANTS RICHES DÉPRIMÉS, серьги HUGO KREIT (Poison Drop)
Соня Сивкова

На Вике: шляпа LIA GUREEVA, лиф NAMELAZZ, накидка RICK OWENS, брюки DIOR (Arineari Archive), туфли ENFANTS RICHES DÉPRIMÉS, серьги HUGO KREIT (Poison Drop)

На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН
Соня Сивкова

На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН

На Вике: шляпа LIA GUREEVA, накидка RICK OWENS, серьги HUGO KREIT (Poison Drop)
Соня Сивкова

На Вике: шляпа LIA GUREEVA, накидка RICK OWENS, серьги HUGO KREIT (Poison Drop)

Salavat Kypere (она же Вика Салават) — стилист-виртуоз, нишевый инфлюенсер, а также главный амбассадор фэшн-макабра и готическая принцесса — превращается в мать. С одной стороны, это беременность-перформанс, где материнство и детство манифестируются как фэшн-практика, а с другой — выход из пределов моды в повседневное и человеческое.

И важно: Вика — мать нового русского фэшн-авангарда. Фиксируем, как вокруг ее готической фигуры формируется движение юных фэшн-передовиков. Салават неустанно ищет сверхновые таланты в соцсетях и на студенческих показах (раскрыла дарования Романа Зимогорского, Ники Шульги, Алекса Лигая, Сергея Косты) и тут же находит им лучшее применение: кому — португальский Vogue, а кому — крылатая обложка Собака.ru! Фиксируем великое: четверокурсник «Вышки» Илья Мигмун (важнейшее фэшн-явление в русской моде прямо сейчас!) сделал лебединое платье для беременной Вики Салават, которое потом взяла за основу (так можно было?) Карди Би, чтобы объявить о своей беременности в каверстори журнала Paper.

Фото: Соня Сивкова

№294, Июль 2025

Мария Миногарова и Александр Горчилин

На Марии: кольца и браслет FERRI FIRENZE, платье NEEGOOSH На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA
Саша Мадемуазель

На Марии: кольца и браслет FERRI FIRENZE, платье NEEGOOSH

На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA

На Марии: футболка и юбка USHATAVA, туфли LIME На Александре: пиджак USHATAVA, рубашка CASABLANCA (Spin4spin), шорты MAISON MARGIELA
Саша Мадемуазель

На Марии: футболка и юбка USHATAVA, туфли LIME

На Александре: пиджак USHATAVA, рубашка CASABLANCA (Spin4spin), шорты MAISON MARGIELA

На Марии: кольца MERCURY, юбка и браслеты SERGE COSTA, платье SOFYA TIKHONOVA На Александре: рубашка BEFREE, брюки NEW AMSTERDAM SURF ASSOCIATION (NUW.STORE), обувь PREMIATA (ДЛТ)
Саша Мадемуазель

На Марии: кольца MERCURY, юбка и браслеты SERGE COSTA, платье SOFYA TIKHONOVA

На Александре: рубашка BEFREE, брюки NEW AMSTERDAM SURF ASSOCIATION (NUW.STORE), обувь PREMIATA (ДЛТ)

На Марии: кольца и браслет FERRI FIRENZE, платье NEEGOOSH На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA
Саша Мадемуазель

На Марии: кольца и браслет FERRI FIRENZE, платье NEEGOOSH

На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA

На Марии: фата, головной убор, комбинезон и юбка VEREJA, туфли LIME На Александре: костюм и лонгслив VEREJA, обувь LIME
Саша Мадемуазель

На Марии: фата, головной убор, комбинезон и юбка VEREJA, туфли LIME

На Александре: костюм и лонгслив VEREJA, обувь LIME

На Марии: серьги POISON DROP, платье NEEGOOSH, перчатки SOFYA TIKHONOVA, головной убор AVAIIA На Александре: рубашка TPY, пиджак TPY, очки SAINT LAURENT (ДЛТ)
Саша Мадемуазель

На Марии: серьги POISON DROP, платье NEEGOOSH, перчатки SOFYA TIKHONOVA, головной убор AVAIIA

На Александре: рубашка TPY, пиджак TPY, очки SAINT LAURENT (ДЛТ)

На Марии: кольца и браслеты FERRI FIRENZE, платье NEEGOOSH
Саша Мадемуазель

На Марии: кольца и браслеты FERRI FIRENZE, платье NEEGOOSH

На Марии: фата, головной убор, комбинезон и юбка VEREJA, туфли LIME На Александре: костюм и лонгслив VEREJA, обувь LIME
Саша Мадемуазель

На Марии: фата, головной убор, комбинезон и юбка VEREJA, туфли LIME

На Александре: костюм и лонгслив VEREJA, обувь LIME

На Марии: кольца и браслет FERRI FIRENZE, платье NEEGOOSH На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA
Саша Мадемуазель

На Марии: кольца и браслет FERRI FIRENZE, платье NEEGOOSH

На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA

На Марии: ожерелье MERCURY, перчатки MAISON MARGIELA, платье SOFIA MEDVEDEVA На Александре: костюм USHATAVA, рубашка MAISON MARGIELA (ДЛТ), очки SAINT LAURENT (Rabies Archive)
Саша Мадемуазель

На Марии: ожерелье MERCURY, перчатки MAISON MARGIELA, платье SOFIA MEDVEDEVA
На Александре: костюм USHATAVA, рубашка MAISON MARGIELA (ДЛТ), очки SAINT LAURENT (Rabies Archive)

На Марии: футболка и юбка USHATAVA, туфли LIME На Александре: пиджак USHATAVA, рубашка CASABLANCA (Spin4spin), шорты MAISON MARGIELA
Саша Мадемуазель

На Марии: футболка и юбка USHATAVA, туфли LIME

На Александре: пиджак USHATAVA, рубашка CASABLANCA (Spin4spin), шорты MAISON MARGIELA

Редакция Собака.ru сыграла петербургскую свадьбу авангард-дивы Марии Миногаровой и заслуженного артиста нашего сердца Александра Горчилина! Вышло пышно: жанр — «Ларс фон Триер, сними “Горько! 3”». Устроили влюбленным панк-торжество с оммажем «Новой академии», «Поп-механике» и с опорой на весь корпус городского матримониального мифа (Петр и Екатерина! Пьер и Элен! Стингрей и Каспарян!).

Краснодарская роспись и московские гулянья — базовый минимум, свадьбинг на Неве — роскошный максимум. Концепт умеренности нам точно не знаком — чета Горчилиных познала свадебный Петербург до грома и молний над Медным всадником, до визга корюшки, бившейся в восторге о борт лавбоута. Итого: расписывались в главном городском загсе на Английской набережной (Дворец бракосочетания № 1!) с бойз-бэндом свидетелей (только петербургские фронтмены!). А еще: обнимались со статуями в Летнем саду, накрывали столы на набережной Невы, нежно подкидывали голубей и свадебные цветы (все белее снега), купали коня (с Петром и водкой), кусали лебедя (он — торт!), катались на свадебном (а порой и философском!) теплоходе.

ВАЖНО! Для главного амбассадора русского фэшн-авангарда топовые дизайн-будетляне отшили самые лютые луки эвер: Мария выгуляла по рекам и каналам барочный кокон Neegoosh, дермантиновый кринолин Софии Медведевой, макабрическое платье-паутину Vereja и металлическую юбку Сергея Косты.

Фото: Саша Мадемуазель

№297, Октябрь 2025

Михаил Пиотровский

Михаил Пиотровский
Валентин Блох
Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский
Валентин Блох
Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский
Валентин Блох
Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский
Валентин Блох
Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский
Валентин Блох
Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский
Валентин Блох
Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский
Валентин Блох
Михаил Пиотровский

Говоришь «Эрмитаж» — подразумеваешь «Пиотровский»: 9 декабря 2024 года директору Государственного Эрмитажа исполнилось 80! День рождения у директора, а праздник — у нас: Михаил Борисович показал нам недоступные для посетителей локации, где мечтает оказаться каждый, кто бывал в музее, — верхнюю галерею Павильонного зала и Висячий сад. В саду случилась эпохальная встреча: мы много лет мечтали о кадре, где директор Эрмитажа и кот Эрмитажа окажутся вместе (и они оказались!). Пресс-секретарь котов наконец-то согласовала нам выход Маврика (и Маврик вышел!). В залы и кабинет кот, конечно, допущен не был, но нужно же с чего-то начинать!

Фото: Валентин Блох

№288, Январь 2025

Лариса Гузеева

На Ларисе: серьги PARURE ATELIER, пальто RANEVSKY, перчатки EDEM COUTURE
Асет Героева

На Ларисе: серьги PARURE ATELIER, пальто RANEVSKY, перчатки EDEM COUTURE

На Ларисе: серьги PARURE ATELIER
Асет Героева

На Ларисе: серьги PARURE ATELIER

На Ларисе: кольца PARURE ATELIER, кейп АРТЕМ КАЛЯКИН, перчатки EDEM COUTURE
Асет Героева

На Ларисе: кольца PARURE ATELIER, кейп АРТЕМ КАЛЯКИН, перчатки EDEM COUTURE

На Ларисе: кольцо и серьги PARURE ATELIER, жакет ROGOV
Асет Героева

На Ларисе: кольцо и серьги PARURE ATELIER, жакет ROGOV

На Ларисе: серьги PARURE ATELIER, платье GAPANOVICH, кейп ОЛЕГ ГОРЧАНИН, перчатки EDEM COUTURE
Асет Героева

На Ларисе: серьги PARURE ATELIER, платье GAPANOVICH, кейп ОЛЕГ ГОРЧАНИН, перчатки EDEM COUTURE

На Ларисе: серьги и кольца PARURE ATELIER, кейп EDEM COUTURE, жакет ROGOV, платье DIVNO, обувь MUGLER (ЦУМ)
Асет Героева

На Ларисе: серьги и кольца PARURE ATELIER, кейп EDEM COUTURE, жакет ROGOV, платье DIVNO, обувь MUGLER (ЦУМ)

Магическая суперсила актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой — в мощнейшем таланте присутствия и в сказочной четкости формулировок: фильм, телешоу или съемка Собака.ru — в кадр заходит Лариса, и кажется, нет никого и ничего больше — только квантовый свет самых красивых на свете глаз. А уж скажет — как отрежет.

Фото: Асет Героева

№295, Август 2025

Алена Долецкая

На Алене: кольца MERCURY, платье NO.21 (ЦУМ), очки FAKOSHIMA
Владимир Васильчиков

На Алене: кольца MERCURY, платье NO.21 (ЦУМ), очки FAKOSHIMA

На Алене: мантель TATYANA KOCHNOVA ATELIER, шляпа GIORGIO ARMANI (ЦУМ)
Владимир Васильчиков

На Алене: мантель TATYANA KOCHNOVA ATELIER, шляпа GIORGIO ARMANI (ЦУМ)

На Алене: серьги MERCURY, кейп CLOCHE, часы CARTIER, брюки OLD CELINE, головной убор «ГАРИН», туфли JIL SANDER
Владимир Васильчиков

На Алене: серьги MERCURY, кейп CLOCHE, часы CARTIER, брюки OLD CELINE, головной убор «ГАРИН», туфли JIL SANDER

На Алене: кольцо MERCURY, серьги SUTRA JEWELS, платье JIL SANDER (Babochka), туфли BURBERRY (ЦУМ)
Владимир Васильчиков

На Алене: кольцо MERCURY, серьги SUTRA JEWELS, платье JIL SANDER (Babochka), туфли BURBERRY (ЦУМ)

Отдел моды Собака.ru и главная героиня февральского номера Собака.ru Алена Долецкая представили спецвыпуск АЛЕНАZINE (хотя наш коллаб мог бы называться и DOGUE, не потеряв в смыслах!)! Алена Станиславовна — авторитетный хаскивед, преданная садовница, начинающий ювелир, серийный благотворитель, а также горгонзола и маракуйя нашего сердца! Учимся у Долецкой жизни и сказке (активно мечтает стать петербурженкой), а также прямоте — спины и высказываний, широте — взглядов и души и высоте — отношений и полета.

Фото: Владимир Васильчиков

№289, Февраль 2025

Дмитрий Нагиев

На Дмитрии: куртка ROGOV, рубашка CHERNIM CHERNO, брюки USHATAVA, галстук LUIGI BORRELLI (Bosco)
Валентин Блох

На Дмитрии: куртка ROGOV, рубашка CHERNIM CHERNO, брюки USHATAVA, галстук LUIGI BORRELLI (Bosco)

На Дмитрии: брошь LETTERS AND STONES, кольца JOHN RICHMOND и TECART (AllTime), пальто и брюки CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK
Валентин Блох

На Дмитрии: брошь LETTERS AND STONES, кольца JOHN RICHMOND и TECART (AllTime), пальто и брюки CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK

На Дмитрии: комбинезон IANIS CHAMALIDY, бадлон WOS, браслет JOHN RICHMOND и кулоны TECART и JOHN RICHMOND (AllTime), брошь LETTERS AND STONES, очки FAKOSHIMA (WildHorn)
Валентин Блох

На Дмитрии: комбинезон IANIS CHAMALIDY, бадлон WOS, браслет JOHN RICHMOND и кулоны TECART и JOHN RICHMOND (AllTime), брошь LETTERS AND STONES, очки FAKOSHIMA (WildHorn)

На Дмитрии: халат GOSIER, брюки USHATAVA, кулоны TECART (AllTime)
Валентин Блох

На Дмитрии: халат GOSIER, брюки USHATAVA, кулоны TECART (AllTime)

На Дмитрии: пальто и брюки CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK, обувь GEOX, очки FAKOSHIMA (WildHorn), часы DANIEL WELLINGTON (AllTime)
Валентин Блох

На Дмитрии: пальто и брюки CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK, обувь GEOX, очки FAKOSHIMA (WildHorn), часы DANIEL WELLINGTON (AllTime)

На Дмитрии: бомбер IANIS CHAMALIDY, майка USHATAVA, брюки CHERNIM CHERNO Телефон-лопата — скульптура Нестора Энгельке (из коллекции Дениса Химиляйне)
Валентин Блох

На Дмитрии: бомбер IANIS CHAMALIDY, майка USHATAVA, брюки CHERNIM CHERNO

Телефон-лопата — скульптура Нестора Энгельке (из коллекции Дениса Химиляйне)

Камбэк, которого ждали все — от иксеров до альфа. Главный (и первый!) сигма-бой страны, бруталист, модернист и праотец мирового кинотренда на лысого русского Дмитрий Нагиев сверкнул в скрюболл-комедии «Актерище». Редакция Собака.ru прильнула к Дмитрию как к родному утесу на топких берегах. Было все: фотографировались в халатах с уточками (от победителя нашего конкурса «Новые имена в моде — 2025» Даниила Объюхова!), примерили бандитские кожанки (от городского стритвир-авторитета Константина Рязанцева из «Питерского щита») и бомбер с розочками (привет, Александр Рогов!). И даже попробовали на зубок брошь — нефритовый огурчик Letters and Stones!

Фото: Валентин Блох

№291, Апрель 2025

Анастасия Ливаднова

Настя Ливаднова
Сулпан Акназарова
Настя Ливаднова
Настя Ливаднова
Сулпан Акназарова
Настя Ливаднова
Настя Ливаднова
Сулпан Акназарова
Настя Ливаднова
Настя Ливаднова
Сулпан Акназарова
Настя Ливаднова
Настя Ливаднова
Сулпан Акназарова
Настя Ливаднова
Настя Ливаднова
Сулпан Акназарова
Настя Ливаднова

Художница Настя Ливаднова из Ростова-на-Дону — верховная сверхновых. 24-летнюю Ливаднову уже (дважды!) показала одна из важнейших московских галерей XL Gallery, причем в 2024 году — с первой персональной выставкой «Смотреть в стены и представлять, что за ними»: инсталляцией из автопортретов с документацией перформанса из общественного туалета. Еще Настя сняла клип для группы СБПЧ и сделала коллаборацию с брендом Ushatava, став арт-директором кампании Paper Street для подиумной линии Research.

Но Ливаднова не любит возвращаться к прошлым работам, поэтому для Собака.ru она сняла специальную серию фотографий (дикий эксклюзив!) с собой в главной роли. Настя настаивает, что она не мультидисциплинарный артист, а внежанровый автор, который работает с перформансом, видео, фотографией, скульптурой.

Фото: Сулпан Акназарова

Арт-дроп Собака.ru, Октябрь 2025

Илья Папоян

На Илье: смокинг, брошь, брюки HOUSE OF LEO
Валентин Блох

На Илье: смокинг, брошь, брюки HOUSE OF LEO

На Илье: смокинг, брошь, брюки HOUSE OF LEO
Валентин Блох

На Илье: смокинг, брошь, брюки HOUSE OF LEO

На Илье: смокинг, брошь, брюки HOUSE OF LEO
Валентин Блох

На Илье: смокинг, брошь, брюки HOUSE OF LEO

Лучший ученик профессора Сандлера дал первый сольник в 13, а к 24 собрал призовой флэш-рояль на конкурсах Листа, Чайковского и Рахманинова (играет его марафонами!), обзавелся джазово-симфоническим фандомом и собственными учениками в петербургской консерватории (позвали преподавать сразу после выпускного концерта!). В графе особых достижений — открытие сезона в Большом зале Петербургской филармонии в 2024 году и солдауты на сольные концерты.

Сейчас готовится к выходу в концертную стратосферу: в денди-смокинге Caruso выступает на топовых площадках (от Большого зала филармонии до Московской консерватории и «Зарядья»), участвует в главных музыкальных фестивалях сезона (Piano Days в Брюсселе! Pianissimo! «Музыкальная коллекция» с Мацуевым и Абдразаковым! Фестиваль Ростроповича!) и на наших глазах становится ключевым российским пианистом А-листа.

Фото: Валентин Блох

№293, Июнь 2025

Максим Матвеев

На Максиме: пальто ROGOVSHOP, сорочка и костюм UMA WANG (DayNight), сабо PRINCIPE DI BOLOGNA (No One), оправа TOM FORD (Optics Gallery)
Валентин Блох

На Максиме: пальто ROGOVSHOP, сорочка и костюм UMA WANG (DayNight), сабо PRINCIPE DI BOLOGNA (No One), оправа TOM FORD (Optics Gallery)

На Максиме: поло MARTIN ROSE (DayNight), брюки HOUSE OF LEO, сандалии PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
Валентин Блох

На Максиме: поло MARTIN ROSE (DayNight), брюки HOUSE OF LEO, сандалии PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)

Максим Матвеев
Валентин Блох
Максим Матвеев
На Максиме: сорочка и комбинезон HOUSE OF LEO, обувь PANTANETTI (No One)
Валентин Блох

На Максиме: сорочка и комбинезон HOUSE OF LEO, обувь PANTANETTI (No One)

На Максиме: плащ RAF SIMONS (Supershop «Пиф Паф»), жилет и брюки HOUSE OF LEO, кафф на переносицу LETTERS AND STONES, лоферы GEOX
Валентин Блох

На Максиме: плащ RAF SIMONS (Supershop «Пиф Паф»), жилет и брюки HOUSE OF LEO, кафф на переносицу LETTERS AND STONES, лоферы GEOX

На Максиме: плащ RAF SIMONS (Supershop «Пиф Паф»), жилет и брюки HOUSE OF LEO, кафф на переносицу LETTERS AND STONES, лоферы GEOX
Валентин Блох

На Максиме: плащ RAF SIMONS (Supershop «Пиф Паф»), жилет и брюки HOUSE OF LEO, кафф на переносицу LETTERS AND STONES, лоферы GEOX

Главный актер сериалов новой волны и всенародный краш Максим Матвеев в звездной роли психолога-провокатора в киноплатформенном блокбастере «Триггер» (продлен на четвертый сезон!) не только дестигматизировал психотерапию, но и показал, мужчина может быть уязвимым и это — норма. В премьере 2025 года — финансовом триллере «Чужие деньги» — Матвеев играет двойников: сложная роль потребовала долгого репетиционного периода, ведь переодеться за одну сцену тридцать раз — задача со звездочкой. А еще Максим (вместе с рупорами авторского кино Романом Михайловым и Евгением Сангаджиевым) снялся в инди-драме «Шурале» — режиссерском дебюте Алины Насибуллиной, ученицы Дмитрия Брусникина и жены рэпера Хаски.

Фото: Валентин Блох

№293, Июнь 2025

Мария Абашова

На Марии: кольца MIUZ DIAMONDS, фата, перчатки и колготки CREATIVE KONTORA, платье SUBBOTA
Соня Сивкова

На Марии: кольца MIUZ DIAMONDS, фата, перчатки и колготки CREATIVE KONTORA, платье SUBBOTA

На Марии: кольца и браслеты MIUZ DIAMONDS, вуалетка, перчатки, юбка и колготки CREATIVE KONTORA, блузка SUBBOTA
Соня Сивкова

На Марии: кольца и браслеты MIUZ DIAMONDS, вуалетка, перчатки, юбка и колготки CREATIVE KONTORA, блузка SUBBOTA

На Марии: куртка ROCKABI, колготки CREATIVE KONTORA, платье SUBBOTA
Соня Сивкова

На Марии: куртка ROCKABI, колготки CREATIVE KONTORA, платье SUBBOTA

На Марии: колье и серьги MIUZ DIAMONDS
Соня Сивкова

На Марии: колье и серьги MIUZ DIAMONDS

На Марии: вуалетка CREATIVE KONTORA, куртка USHATAVA
Соня Сивкова

На Марии: вуалетка CREATIVE KONTORA, куртка USHATAVA

Прима Театра балета Бориса Эйфмана Мария Абашова официально перешла в статус легенды — в марте 2025 года ей присвоили звание народной артистки. Она танцует примерно все: и премьеру «Преступления и наказания», и блокбастеры — в пятисотом юбилейном спектакле «Анна Каренина» Абашова вышла в своей коронной партии.

Фото: Соня Сивкова

№293, Июнь 2025

Гарт Штапаков

На Гарте: рубашка и брюки SELA

На Гарте: рубашка и брюки SELA

На Гарте: рубашка и брюки SELA

На Гарте: рубашка и брюки SELA

На Гарте: рубашка и брюки SELA

На Гарте: рубашка и брюки SELA

На Гарте: рубашка и брюки SELA

На Гарте: рубашка и брюки SELA

Гарт Штапаков
Гарт Штапаков

Этим летом Гарт Штапаков — сын Александры Гарт (художница года по версии ярмарки Cosmoscow 2024) и Юрия Штапакова (график и преподаватель, чьи работы есть в коллекции Третьяковской галереи и Русского музея) — провел уже третью персональную выставку: на этот раз в Доме Радио для ярмарки «Из профессорской квартиры» от KGallery. Гарт рисует черной краской по старым географическим картам городские пейзажи. Во время учебного года, помимо уроков в Петришуле, в распорядке дня Гарта — занятия в краеведческом клубе «Петрополь» и в Клубе юных геологов им. Обручева во Дворце творчества юных. Художественное образование он получает, посещая мастерские родителей, причем в маминой у него уже есть своя комната.

Фото: Александр Веревкин

№295, Август 2025

Паулина Андреева

На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE
Максим Чуркин

На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE

На Паулине: кольца, серьги и колье POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN
Максим Чуркин

На Паулине: кольца, серьги и колье POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN

На Паулине: серьги и кольцо POSIÉ, платье VIVA VOX, ремень BENGEROUS, обувь VIC MATIE (No One)
Максим Чуркин

На Паулине: серьги и кольцо POSIÉ, платье VIVA VOX, ремень BENGEROUS, обувь VIC MATIE (No One)

На Паулине: кольца и серьги POSIÉ, платье KALMANOVICH
Максим Чуркин

На Паулине: кольца и серьги POSIÉ, платье KALMANOVICH

На Паулине: серьги и колье POSIÉ, платье VIVA VOX, обувь SAINT LAURENT (ЦУМ)
Максим Чуркин

На Паулине: серьги и колье POSIÉ, платье VIVA VOX, обувь SAINT LAURENT (ЦУМ)

На Паулине: серьги и кольца POSIÉ, корсет ATELIER BISER, брюки AUTENTIMENTS, обувь PARIS TEXAS (ДЛТ) Полотно Анастасии Антиповой «Подойти нету сил, а в стороне не хочу!» (плащевая ткань, акрил, 2024)
Максим Чуркин

На Паулине: серьги и кольца POSIÉ, корсет ATELIER BISER, брюки AUTENTIMENTS, обувь PARIS TEXAS (ДЛТ)

Полотно Анастасии Антиповой «Подойти нету сил, а в стороне не хочу!» (плащевая ткань, акрил, 2024)

На Паулине: серьги и кольца POSIÉ, корсет и шляпа ATELIER BISER, брюки AUTENTIMENTS, обувь PARIS TEXAS (ДЛТ)
Максим Чуркин

На Паулине: серьги и кольца POSIÉ, корсет и шляпа ATELIER BISER, брюки AUTENTIMENTS, обувь PARIS TEXAS (ДЛТ)

На Паулине: колье, серьги и кольца POSIÉ, топ SAY NO MORE, брюки ALAIA (ЦУМ), обувь RUBAN Скульптура Вильгения Мельникова «Сухой фонтан» (дутый металл, сварка, 2025)
Максим Чуркин

На Паулине: колье, серьги и кольца POSIÉ, топ SAY NO MORE, брюки ALAIA (ЦУМ), обувь RUBAN

Скульптура Вильгения Мельникова «Сухой фонтан» (дутый металл, сварка, 2025)

Главный камбэк осени 2025 года — актриса и сценарист занята сразу в пяти проектах: снимается в родном Петербурге со всеобщими крашами Юрой Борисовым, Иваном Янковским, Данилой Козловским, снова поет (после той самой «Оттепели»!) в новом фильме-мюзикле «Алиса в Стране чудес» (уже в кино!). А еще дебютирует как шоураннер — одновременно и продюсер, и сценарист драмеди-сериала с Евгением Цыгановым «Мамин сын».

Фото: Максим Чуркин

№298, Ноябрь 298

Ксения Прихотько

На Ксении: платье АЛИНА ЗАЙВАЯ, кольца SJEW На Илье: пиджак MADEMAN, шляпа KARINA KRAPIVA
Кристина Рожкова

На Ксении: платье АЛИНА ЗАЙВАЯ, кольца SJEW

На Илье: пиджак MADEMAN, шляпа KARINA KRAPIVA

На Ксении: платье KARINA KRAPIVA, кимоно BLAGE, серьги NOUVELLE MODE (AllTime)
Кристина Рожкова

На Ксении: платье KARINA KRAPIVA, кимоно BLAGE, серьги NOUVELLE MODE (AllTime)

На Ксении: платье АЛИНА ЗАЙВАЯ, кольца SJEW На Илье: пиджак MADEMAN, шляпа KARINA KRAPIVA
Кристина Рожкова

На Ксении: платье АЛИНА ЗАЙВАЯ, кольца SJEW

На Илье: пиджак MADEMAN, шляпа KARINA KRAPIVA

На Ксении: жакет IT'S RUME, колготки APOLINEIZI, туфли NO ONE
Кристина Рожкова

На Ксении: жакет IT’S RUME, колготки APOLINEIZI, туфли NO ONE

На Ксении: юбка и блуза со шлейфом IT'S RUME, серьги SONIA RYKIEL (AllTime), браслет SWAROVSKI (AllTime)
Кристина Рожкова

На Ксении: юбка и блуза со шлейфом IT’S RUME, серьги SONIA RYKIEL (AllTime), браслет SWAROVSKI (AllTime)

На Ксении: платье SOFIA MEDVEDEVA
Дарья Грицай

На Ксении: платье SOFIA MEDVEDEVA

Ксюша Прихотько — новая петербургская фэшн-нимфа и филолог-комедиант. Она записывает великие скетчи, в которых объясняет сексистам сексизм, лукистам лукизм, а нормисам неочевидное на каноническом петербургском (читай: языком Пушкина, Толстого и Достоевского!). Прихотько прокачивает городской миф и лихо раскладывает горожан на типажи (вам Аркашу или Игорька?), возводит архетипическую петербурженку (от пушкинской альтушки-мечтательницы до рейв-маскарадницы!) на постамент Адмиралтейства (вместо кораблика!) и умеет шутить про интеллигибельность и семиосферу.

БОНУС! Устроили свидание века: Ксюша (Татьяна) Прихотько встречает своего Илью (Евгения) Куруча. Как итог: сверкающее вау, бисквит для ваших нейронов и наш любимый стритстайл-комик Куруч вступил в коллаборацию с Прихотько, и это рандеву в «Астории» уже залетело на миллион просмотров. Спойлер: рассчитывайте на неизъяснимую отраду, собирайте филологические алмазы, предвкушайте темное блаженство и ждите грехопадение века!

Фото: Кристина Рожкова, Дарья Грицай

№ 290 и № 293, Март и Июнь 2025

Серые фэшн-кардиналыИбрагим Гатциев и Абдулла АртуевАвдотья Александрова и Оксана Рим, Гоша Карцев и Юка Вижгородская

Абдулла Артуев и Ибрагим Гатциев
Фотоателье автопортрета UU

Абдулла Артуев и Ибрагим Гатциев

Сулпан Акназарова
На Оксане: платье THE ROW, кафтан и шляпа LORO PIANA
Соня Сивкова

На Оксане: платье THE ROW, кафтан и шляпа LORO PIANA

На Авдотье: лонгслив ANN DEMEULEMEESTER (ЦУМ), широкие джинсы THE ATTICO, кольца CLASSICALORDERS
Соня Сивкова

На Авдотье: лонгслив ANN DEMEULEMEESTER (ЦУМ), широкие джинсы THE ATTICO, кольца CLASSICALORDERS

Сулпан Акназарова
На Авдотье: платье RICK OWENS, лонгслив ANN DEMEULEMEESTER (все — ЦУМ), сапоги MAISON MARGIELA, браслеты и кольца CLASSICALORDERS На Оксане: платье, перчатки, туфли THE ROW, гольфы WOLFORD
Соня Сивкова

На Авдотье: платье RICK OWENS, лонгслив ANN DEMEULEMEESTER (все — ЦУМ), сапоги MAISON MARGIELA, браслеты и кольца CLASSICALORDERS

На Оксане: платье, перчатки, туфли THE ROW, гольфы WOLFORD

Фэшн-индустрия в стране окрепла до такой степени, что можно уже всерьез обсуждать и серых кардиналов русской моды! Реорганизовали фэшн-отдел Собака.ru в Совет моды (Business of Fashion дома) и собрали «Конклав» из серых кардиналов русской моды.

Зафорсили все возможные фэшн-процессы, построив шестерых кардиналов парами. На выходе получили тонну инсайда и бесценные мастер-классы (не благодарите!). Положили начало прекрасной дружбе кофаундера Planta Rosa Ибрагима Гатциева и фотографа Абдуллы Артуева (как снимать так, чтобы попадать в мировые учебники, и что делать с токсичностью индустрии?). Свели знакомство минимал-дивы Оксаны Рим и панк-звезды модного авангарда Авдотьи Александровой (как стать странной моделью и как превратить материнство в фэшн-контент?). Выведали все у ведущего-стилиста Гошу Карцева и стайлинг-директора ЦУМа Юки Вижгородской (где учиться моде и как выковать из себя специалиста?).

Фото: фотоателье автопортрета UU, Соня Сивкова, Сулпан Акназарова

№ 290, Март 2025

Глеб Костин

Глеб Костин
Яна Давыдова
Глеб Костин
Глеб Костин
Яна Давыдова
Глеб Костин
Глеб Костин
Яна Давыдова
Глеб Костин
Глеб Костин
Яна Давыдова
Глеб Костин
Глеб Костин
Яна Давыдова
Глеб Костин
Глеб Костин
Яна Давыдова
Глеб Костин

Глеб Костин — главный петербургский фэшн-феномен прямо сейчас: раздает мощный визуал в кампейнах собственного стритвир-бренда .solutions (снимают Яна Давыдова, Элина Шевченко и Камилла Ханапова), одевает самых модных старшеклассников (и их прогрессивных родителей!), а также комика-словесника Илью Куруча (густой восторг!), каллиграфа Покраса Лампаса (лучший фэшн-почерк своей эпохи!) и хип-хоп-надежду Toxi$ (играет с нашим сердцем в настолку!) в свитеры с восьмибитными скрепками (или клавишами copy и paste), карго-штаны с карабинами и кепки с дырявым козырьком — правда, для этого нужно отстоять час в живой очереди или два месяца ждать предзаказ.

Глеб разминался в качестве кофаундера супербренда «Богема Ленинград», закрепил успех в .solutions, а теперь пробует на прочность личные фэшн-границы — то сделает сет-дизайн для пластического спектакля «Однажды давнымдавно» хореографа Ксаны Ковалевой, то выпустит совместный релиз с музыкантом Slava Marlow.

Фото: Яна Давыдова

№293, Июнь 2025

Нино Шаматава и Алиса Ушакова

На Алисе и Нино: платья и пиджаки USHATAVA, Ultima Яндекс Маркет
Юра Таралов

На Алисе и Нино: платья и пиджаки USHATAVA, Ultima Яндекс Маркет

Команда Ushatava: все USHATAVA, Ultima Яндекс Маркет Слева направо: 1 — Богдан Гребенюк, дизайнер; 2 — Анастасия Мошкарева, исполнительный продюсер
Юра Таралов

Команда Ushatava: все USHATAVA, Ultima Яндекс Маркет

Слева направо:
1 — Богдан Гребенюк, дизайнер; 2 — Анастасия Мошкарева, исполнительный продюсер; 3 — Григорий Симонов, креативный дизайнер; 4 — Максим Острейковский, дизайнер; 5 — Анатолий Свиридов, младший дизайнер; 6 — Яна Симорот, контент- менеджер; 7 — Артем Шумов, ведущий дизайнер; 8 — Наталья Чабарова, SMM- менеджер; 9 — Дарья Живая, ассистент креативного директора; 10 — Анжелика Мухаммедова, дизайнер; 11 — Нино Шаматава, кофаундер, креативный директор; 12 — Алиса Ушакова, кофаундер, CEO

Юра Таралов
На Нино: платье и пиджак USHATAVA, Ultima Яндекс Маркет
Юра Таралов

На Нино: платье и пиджак USHATAVA, Ultima Яндекс Маркет

На Алисе: пальто USHATAVA, Ultima Яндекс Маркет
Юра Таралов

На Алисе: пальто USHATAVA, Ultima Яндекс Маркет

На Алисе: платье USHATAVA На Нино: рубашка, украшение USHATAVA (все — Ultima Яндекс Маркет)
Юра Таралов

На Алисе: платье USHATAVA

На Нино: рубашка, украшение USHATAVA (все — Ultima Яндекс Маркет)

Главному фэшн-бренду страны — 10 лет! Ushatava до вмешательства человека — екатеринбургское ателье, Ushatava сегодня — раскидистая экосистема (комьюнити! радио! дом фольклорного жанра!) и фэшн-мультивселенная с бутиками в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Нино Шаматава и Алиса Ушакова разработали собственный фэшн-канон (оверсайз встречает деконструкцию), снабдили жакеты-изнанки, жилеты Dachi и кепки-аэродромы мощным визуалом, сторителлом и даже лирическим маркетингом и в итоге переодели всю страну (перекодировав народное фэшн-восприятие!).

В сентябре 2025-го Ushatava разменяли второй десяток в статусе верховного бренда и бодро строят метафизические планы на жизнь — транслировать любовь, практиковать простоту и исповедовать честный крой. Лихо работают с энергией: с молодой (Нино и Алиса лучше всех ищут и быстрее остальных трудо­устраивают молодые таланты) и с вещественной (заряжают платья на общее благополучие прямо на модели!). Собрали дримтим и собственный архив (с живым архивариусом) и не заметили, как сами превратились в «структуру, которую жизнь, потрепав, смягчила».

Фото: Юра Таралов

№296, Сентябрь 2025 — Фэшн-дроп с Ultima Яндекс Маркет

Даниил Шульгин aka Shulya

Даниил Шульгин
Татьяна Янчурова
Даниил Шульгин
Даниил Шульгин
Татьяна Янчурова
Даниил Шульгин
Даниил Шульгин
Татьяна Янчурова
Даниил Шульгин

Шуля (Даниил Шульгин) — кофаундер панк-бренда Stenosis (главные по стейтмент-лонгам) и темная звезда графического дизайна, виртуоз техно (готик-диджей) и художник со стамеской (ширмы-триптихи! панно из карагача!), двигатель эроса и танатоса в массы, Линч и Бах, медвежонок и хитрая лиса.

Его лонгсливы — арт-писы и предметы коллекционирования (заверено Salavat Kypere и Марией Миногаровой!), коллаб со Stenosis — почетная задача хоть для рэпера Платины, хоть для юного художника Zean Zack (исследует темы человека-паука, Лоры Палмер и Марины Абрамович), а Шуля-персонаж — нечаянная радость (вплоть до угрозы срыва!) любой вечеринки. Пруф: лично видели случайный пати-бас, из которого выскочила толпа детей и не раздумывая бросилась Шуле в широкие объятия!

Фото: Татьяна Янчурова

№293, Июнь 2025

Александра Гарт

На Александре: платье СОФИЯ МЕДВЕДЕВА
Кристина Рожкова

На Александре: платье СОФИЯ МЕДВЕДЕВА

На Александре: платье ТАИСИЯ САФРОНОВА
Кристина Рожкова

На Александре: платье ТАИСИЯ САФРОНОВА

На Александре: платье и мантия ТАИСИЯ САФРОНОВА
Кристина Рожкова

На Александре: платье и мантия ТАИСИЯ САФРОНОВА

Статус «Художник года» ярмарки Cosmoscow 2024, персональные выставки в пермском музее современного искусства PERMM и нижегородской галерее Futuro, хайп среди коллекционеров и фэшн-коллаборации (дроп с принтами для Befree и коллекция украшений для авангардного ювелирного бренда SØLV!) — имя Александры Гарт не просто на слуху, а в самом что ни на есть топе. Но несмотря на масштабирование в прямом смысле — художницу интересуют тотальные инсталляции и большие панно на тему постапокалипсиса, тревоги и темной стороны городского пространства, — она верна своим темам: чокеры повторяют форму сетки-рабицы с ее ранней графики, на кольцах и подвесках — голуби и летучие мыши, а объект-карусель «Постоянство веселья и грязи» (по мотивам стихотворения Даниила Хармса, в котором в абсурдистской форме манифестируется соседство звона бутылок и смерти) никуда не движется — фигуры лошадей из соленого теста и конструкция из металла и деревянных досок больше похожи на руину.

Фото: Кристина Рожкова

№293, Июнь 2025

Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров

Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров
Андрей Кирсанов

Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров

На Никите: браслет ANN DEMEULEMEESTER, цепь OMUT, чокеры GEM KINGDOM и ELLEN CONDE (все — Poison Drop, Ultima Яндекс Маркет)
Андрей Кирсанов

На Никите: браслет ANN DEMEULEMEESTER, цепь OMUT, чокеры GEM KINGDOM и ELLEN CONDE (все — Poison Drop, Ultima Яндекс Маркет)

Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров
Андрей Кирсанов

Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров

На Пелагее: сапоги COPERNI, Studio Slow, браслет WILDHORN, кулон GEM KINGDOM, чокеры OMUT и ELLEN CONDE, Poison Drop (все — Ultima Яндекс Маркет)
Андрей Кирсанов

На Пелагее: сапоги COPERNI, Studio Slow, браслет WILDHORN, кулон GEM KINGDOM, чокеры OMUT и ELLEN CONDE, Poison Drop (все — Ultima Яндекс Маркет)

На Пелагее: чокер и цепь OMUT, кулон GEM KINGDOM, кольцо RICK OWENS На Никите: браслет ANN DEMEULEMEESTER (все — Poison Drop, Ultima Яндекс Маркет)
Андрей Кирсанов

На Пелагее: чокер и цепь OMUT, кулон GEM KINGDOM, кольцо RICK OWENS
На Никите: браслет ANN DEMEULEMEESTER (все — Poison Drop, Ultima Яндекс Маркет)

На Никите: свитер JNBY, Ultima Яндекс Маркет
Андрей Кирсанов

На Никите: свитер JNBY, Ultima Яндекс Маркет

Артисты балета — новые фэшн-звезды! Они смотрят на нас с кампейнов брендов А-листа, ходят по подиумам Chanel и Valentino, раздают люкс в рилсах. В авангарде русской фэшн-хореографии — танцовщица и любимица Miu Miu Пелагея Нецветаева-Долгалева (одарила Лотту Волкову коллекционными пуантами!) и панк-Дроссельмейер и звезда стритстайла Никита Еликаров, выгуливающий раритетные мундиры и казаки.

Положили начало культовому рок-бэнду: по нашей просьбе артисты Большого театра Пелагея и Никита пустились в панк + фэшн-трип, закосплеив Стиви Никс и Игги Попа.

Фото: Андрей Кирсанов

№296, Сентябрь 2025 — Фэшн-дроп с Ultima Яндекс Маркет

Мария Червоткина

На Марии: кольца PARURE ATELIER
Соня Сивкова

На Марии: кольца PARURE ATELIER

На Марии: кольца PARURE ATELIER, босоножки GIANVITO ROSSI (ЦУМ)
Соня Сивкова

На Марии: кольца PARURE ATELIER, босоножки GIANVITO ROSSI (ЦУМ)

На Марии: кольца PARURE ATELIER, босоножки GIANVITO ROSSI (ЦУМ)
Соня Сивкова

На Марии: кольца PARURE ATELIER, босоножки GIANVITO ROSSI (ЦУМ)

На Марии: кольца PARURE ATELIER
Соня Сивкова

На Марии: кольца PARURE ATELIER

Мария Червоткина
Соня Сивкова
Мария Червоткина

Фэшн-материнство и фэшн-детство — самый духоподъемный контент прямо сейчас. Инфлюенсер со стайлинг-уклоном, умеющая и в стрит, и в витчкрафт, и в «богатую французскую женщину», Мария Червоткина — одна из ключевых фэшн-матерей страны. Экс-креативный директор петербургских минималистов Gate31, кофаундер бильярдной Solids на Петроградке и производитель самого модного юношеского сарториального контента выросла: одной рукой она нянчит фэшн-младенца Савву в кроссовках Nike Cortez, как у Форреста Гампа, а другой — отбирает айтемы Rick Owens, примеряет безумные японские шляпы Kijima Takayuki и двигает продажи русских брендов новой волны (теперь еще и детских!).

Фото: Соня Сивкова

№ 291, Апрель 2025

Алина Глазун и Александр Гронский

На Алине: комбинезон EMPORIO ARMANI На Александре: куртка DROP POCKET, футболка HERESY, джинсы LOOSE FIT, кеды STAR, NUW.Store (все — Ultima Яндекс
Гоша Ин

На Алине: комбинезон EMPORIO ARMANI

На Александре: куртка DROP POCKET, футболка HERESY, джинсы LOOSE FIT, кеды STAR, NUW.Store (все — Ultima Яндекс Маркет)

На Алине: платье SALONI, BABOCHKA, Ultima Яндекс Маркет
Гоша Ин

На Алине: платье SALONI, BABOCHKA, Ultima Яндекс Маркет

На Алине: платье SALONI, BABOCHKA На Александре: очки SUB SUN, NUW.Store, рубашка C.P. COMPANY, кимоно MAHARISHI, брюки LOPENZ, сабо GOOD NEWS, Studio
Гоша Ин

На Алине: платье SALONI, BABOCHKA

На Александре: очки SUB SUN, NUW.Store, рубашка C.P. COMPANY, кимоно MAHARISHI, брюки LOPENZ, сабо GOOD NEWS, Studio Slow (все — Ultima Яндекс Маркет)

На Александре: очки BONNIE CLYDE, Studio Slow, куртка KIDSUPER, NUW.Store (все — Ultima Яндекс Маркет)
Гоша Ин

На Александре: очки BONNIE CLYDE, Studio Slow, куртка KIDSUPER, NUW.Store (все — Ultima Яндекс Маркет)

На Алине: платье SALONI, BABOCHKA На Александре: очки BONNIE CLYDE, Studio Slow, кардиган CASTART, брюки SAGE NATION, кеды NOVESTA, NUW. Store (все
Гоша Ин

На Алине: платье SALONI, BABOCHKA

На Александре: очки BONNIE CLYDE, Studio Slow, кардиган CASTART, брюки SAGE NATION, кеды NOVESTA, NUW. Store (все — Ultima Яндекс Маркет)

Арт-паверкапл художницы Алины Глазун и фотографа Александра Гронского наносит двойной удар на главных ярмарках совриска (ждем отдельные премьеры на Cosmoscow!), регулярно выступает сольно в главных галереях (в Петербурге — в MYTH и Jessica) и раздает лютый стиль (он — в люберецком кэжуале, она — в кэтсьюте и диадеме!) — от вернисажей до промзон!

Семейный миф Глазун и Гронского устроен так: пока Саша, путник и главный фотолетописец эпохи, бродит по лиминальным пространствам и собирает свидетельства амбивалентности происходящего (экспозиция встречает суперпозицию!), дома его вечно ждут склонившаяся над пяльцами Алина, вышивающая из букв и хрусталя новые узоры, и античный котодуэт Улисс и Федр.

Фото: Гоша Ин

№296, Сентябрь 2025 — Фэшн-дроп с Ultima Яндекс Маркет

Никита Кологривый

На Никите: рубашка BÁKHTIN, куртка LANA STOLYARCHUK
Василий Швецов

На Никите: рубашка BÁKHTIN, куртка LANA STOLYARCHUK

На Никите: пуховик, смокинг и брюки ROGOV, брошь TENDERNESS JEWELRY
Василий Швецов

На Никите: пуховик, смокинг и брюки ROGOV, брошь TENDERNESS JEWELRY

На Никите: леопардовая косуха OLA OLA, кольцо ELECTRIC MILK, «пальцы» веером ТОНЯ UGLOVATON
Василий Швецов

На Никите: леопардовая косуха OLA OLA, кольцо ELECTRIC MILK, «пальцы» веером ТОНЯ UGLOVATON

На Никите: пуховик ROGOV, брошь TENDERNESS JEWELRY
Василий Швецов

На Никите: пуховик ROGOV, брошь TENDERNESS JEWELRY

На Никите: пальто и брюки ROGOV, чокер и браслет ELECTRIC MILK
Василий Швецов

На Никите: пальто и брюки ROGOV, чокер и браслет ELECTRIC MILK

На Никите: смокинг и пуховик ROGOV, браслет и чокер ELECTRIC MILK
Василий Швецов

На Никите: смокинг и пуховик ROGOV, браслет и чокер ELECTRIC MILK

Что за тигр этот лев! «Анфан террибль русского кино» и кавербой диджитал-обложки декабрьского номера Собака.ru Никита Кологривый расследует самые дикие преступления в третьем сезоне «Метода» (премьера в декабре 2025!): ради роли Зверя и попадания в аутло-гэнг Константина Хабенского сбрил кудри, постиг мощь нарциссической травмы и переиграл вообще всех.

Фото: Василий Швецов

№299, Декабрь 2025

Леонид Алексеев

Леонид Алексеев с балетной свитой Коппелий и упитанных котиков!
Наталья Скворцова

Леонид Алексеев с балетной свитой Коппелий и упитанных котиков!

Леонид Алексеев
Наталья Скворцова
Леонид Алексеев
Леонид Алексеев
Наталья Скворцова
Леонид Алексеев

Леонид Алексеев — авторитетный городской тейлор (и ситуационный кутюрье!) в собственном петиметр-бренде House of Leo, надежный поставщик свежих фэшн-кадров (куратор отделения моды в НИУ ВШЭ), а теперь еще и главный балетный визионер страны. «Коппелия», премьера которого отгремела (с конфетти из пожарного шланга!) на Новой сцене Мариинского театра, топит сердца и срывают маски (даже с матерых балетоманов!). К дивертисменту весь зал расплывается в коллективной детской улыбке и хлопает в такт слегка неуклюжим движениям танцующих игрушек.

Фото: Наталья Скворцова

№293, Июнь 2025

Фэшн-авангардисты: Илья Мигмун, Роман ЗимогорскийNeegooshИлья Архангельский

Илья Мигмун
Арсений Несходимов
Илья Мигмун
На Романе Зимогорском: пальто HOUSE OF LEO, ботинки SIMONE ROCHA
Арсений Несходимов

На Романе Зимогорском: пальто HOUSE OF LEO, ботинки SIMONE ROCHA

На Нигяр: платье NEEGOOSH На Самире: топ и юбка NEEGOOSH
Дана Сапарова

На Нигяр: платье NEEGOOSH

На Самире: топ и юбка NEEGOOSH

На Илье Архангельском: брюки HAIDER ACKERMANN, пиджак JIL SANDER
Арсений Несходимов

На Илье Архангельском: брюки HAIDER ACKERMANN, пиджак JIL SANDER

Илья Мигмун
Арсений Несходимов
Илья Мигмун

Пузыри земли! Отдел моды Собака.ru кручено купается в новой волне русского модного авангарда (она уже с нами в одной комнате!). Вместе с нами из фэшн-пены на берег вышли главные будущники индустрии: виртуоз birdcore-луков Илья Мигмун, человек-платье Роман Зимогорский, гуру латекса Илья Архангельский (из Клавы делает Коку!) и виртуозы сложносочиненных драпировок Самира и Нигяр Юсифовы в Neegoosh. С восторгом фиксируем слом традиций (прощайте, неповоротливые гигабренды!), перезагрузку системы (важнейшее из искусств — ателье!) и новый визуальный фэшн-язык (туника-колыбелька против платья-шагала!).

Фото: Арсений Несходимов, Дана Сапарова

№297, Октябрь 2025

Елизавета Боярская

На Елизавете: колье и браслеты FERRI FIRENZE (Mercury), платье TOPAZA PELLA, черные браслеты KOOKOOZI
Асет Героева

На Елизавете: колье и браслеты FERRI FIRENZE (Mercury), платье TOPAZA PELLA, черные браслеты KOOKOOZI

На Елизавете: кольца MESSIKA, CASATO, ROBERTO COIN (Mercury), платье ST BY SONYA TIKHONOVA, тренч DIVNO, сапоги LE SILLA (ДЛТ)
Асет Героева

На Елизавете: кольца MESSIKA, CASATO, ROBERTO COIN (Mercury), платье ST BY SONYA TIKHONOVA, тренч DIVNO, сапоги LE SILLA (ДЛТ)

На Елизавете: колье и кольца ROBERTO COIN (Mercury), тренч КАМЕНЬ («Дом Мод»), туфли EKONIKA
Асет Героева

На Елизавете: колье и кольца ROBERTO COIN (Mercury), тренч КАМЕНЬ («Дом Мод»), туфли EKONIKA

На Елизавете: колье и кольцо MESSIKA (Mercury), платье DIESEL (ДЛТ), тренч МАКСИМ ОСТРЕЙКОВСКИЙ, сабо EKONIKA
Асет Героева

На Елизавете: колье и кольцо MESSIKA (Mercury), платье DIESEL (ДЛТ), тренч МАКСИМ ОСТРЕЙКОВСКИЙ, сабо EKONIKA

На Елизавете: колье и кольца ROBERTO COIN (Mercury), тренч КАМЕНЬ («Дом Мод»), туфли EKONIKA
Асет Героева

На Елизавете: колье и кольца ROBERTO COIN (Mercury), тренч КАМЕНЬ («Дом Мод»), туфли EKONIKA

На Елизавете: браслеты и колье CASATO (Mercury), платье SOFIA MEDVEDEVA, перчатки EKONIKA
Асет Героева

На Елизавете: браслеты и колье CASATO (Mercury), платье SOFIA MEDVEDEVA, перчатки EKONIKA

Прима МДТ и любимица Льва Додина может все: великая Елизавета Боярская виртуозно играет на флейте на сцене Дома Радио, бегло разговаривает на финском в скандинавском (на самом деле, петербургском!) нуаре «Тоннель» и перевоплощается в диву модного авангарда — взвалила на плечи плащи из запеченного меха Максима Острейковского, обернулась в готические коконы Софии Медведевой и провозгласила эру киберфутуризма в полихромном кэтсьюте Chapurin. А еще Елизавета стала кавергерл Собака.ru в триумфальный шестой раз (и это драгоценное вау!).

Фото: Асет Героева

№299, Декабрь 2025

Дмитрий Сыендук

На Дмитрии: джинсы, ботинки и куртка STUDIO SLOW, рубашка ALL WE NEED
Валентина Каштан

На Дмитрии: джинсы, ботинки и куртка STUDIO SLOW, рубашка ALL WE NEED

На Дмитрии: куртка STUDIO SLOW
Валентина Каштан

На Дмитрии: куртка STUDIO SLOW

На Дмитрии: часы, браслет ALL TIME
Валентина Каштан

На Дмитрии: часы, браслет ALL TIME

Создатель диджитал-вселенной имени себя Дмитрий Карпов (он же Сыендук и sndk!) уже разобрал на атомы феномен зверюшек Labubu в своем видеошоу про мировые тренды «Попкульт» (гик-версия «Намедни»!), озвучил 8-й сезон легендарного мультика для взрослых «Рик и Морти», строит медиаимперию для интеллектуалов, гиков и зануд в телеграм-канале nerds, собирает сотни людей на фестивале Datamosh, который впоследствии комментирует Microsoft (Билл Гейтс, перелогинься) словом surreal, а в его магазин комиксов и импортного фастфуда на улице Некрасова Geek Trip до сих пор выстраивается очередь из паломников — любителей анимации. Да, вы все правильно поняли — вселенная Сыендука уже захватила нашу!

Фото: Валентина Каштан

№293, Июнь 2025

Евгений и Полина Цыгановы

На Евгении: пиджак USHATAVA На Полине: пальто USHATAVA
Дмитрий Егоров

На Евгении: пиджак USHATAVA

На Полине: пальто USHATAVA

На Евгении: пиджак USHATAVA На Полине: пальто USHATAVA
Дмитрий Егоров

На Евгении: пиджак USHATAVA

На Полине: пальто USHATAVA

Полина Цыганова
Дмитрий Егоров
Полина Цыганова
На Евгении: пиджак USHATAVA На Полине: пальто USHATAVA
Дмитрий Егоров

На Евгении: пиджак USHATAVA

На Полине: пальто USHATAVA

На Евгении: пиджак USHATAVA На Полине: пальто USHATAVA
Дмитрий Егоров

На Евгении: пиджак USHATAVA

На Полине: пальто USHATAVA

Команда Собака.ru врывается на съемки фильма Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче: это первый проект, в котором вместе снимаются Евгений Цыганов и его дочь Полина (и первый съемочный день!). И да, опередив Алексея Ефимовича, мы первыми ловим в кадр Цыгановых и уходим на непрогулку по ночному Петербургу.

Фото: Дмитрий Егоров

№295, Август 2025

Рузиль Минекаев

На Рузиле: очки AMBUSH («ЦУМ Оптика»), лонгслив WALK OF SHAME, костюм СHALAIA, колье 139 DEC (Poison Drop)
Асет Героева

На Рузиле: очки AMBUSH («ЦУМ Оптика»), лонгслив WALK OF SHAME, костюм СHALAIA, колье 139 DEC (Poison Drop)

На Рузиле: куртка и майка DIESEL, ремень DSQUARED2 (все — ЦУМ), джинсы RED SEPTEMBER, кольцо GRANI JEWELRY (Poison Drop)
Асет Героева

На Рузиле: куртка и майка DIESEL, ремень DSQUARED2 (все — ЦУМ), джинсы RED SEPTEMBER, кольцо GRANI JEWELRY (Poison Drop)

На Рузиле: тренч WALK OF SHAME, цепь DIESEL (Poison Drop), брюки и ботинки DIESEL
Асет Героева

На Рузиле: тренч WALK OF SHAME, цепь DIESEL (Poison Drop), брюки и ботинки DIESEL

На Рузиле: цепь DIESEL (Poison Drop), лонгслив и ветровка WALK OF SHAME, джинсы RED SEPTEMBER Анна Салимзянова «Теплообмен», выставка «Быть здесь
Асет Героева

На Рузиле: цепь DIESEL (Poison Drop), лонгслив и ветровка WALK OF SHAME, джинсы RED SEPTEMBER

Анна Салимзянова «Теплообмен», выставка «Быть здесь», 2024

На Рузиле: пиджак и шорты ROGOV SHOP, рубашка WALK OF SHAME, ботинки DIESEL, кольцо GRAIN JEWELRY (Poison Drop), цепь RAW STORAGE
Асет Героева

На Рузиле: пиджак и шорты ROGOV SHOP, рубашка WALK OF SHAME, ботинки DIESEL, кольцо GRAIN JEWELRY (Poison Drop), цепь RAW STORAGE

На Рузиле: подвеска RICK OWENS (Poison Drop), майка MAISON MARGIELA, брюки JUUN.J, ботинки DIESEL (все — ЦУМ), очки KUB0RAUM
Асет Героева

На Рузиле: подвеска RICK OWENS (Poison Drop), майка MAISON MARGIELA, брюки JUUN.J, ботинки DIESEL (все — ЦУМ), очки KUB0RAUM

На Рузиле: рубашка WALK OF SHAME, цепь RAW STORAGE
Асет Героева

На Рузиле: рубашка WALK OF SHAME, цепь RAW STORAGE

На Рузиле: лонгслив RED SEPTEMBER, брюки DIESEL, брелок-пазл AQUAGIRL (Poison Drop)
Асет Героева

На Рузиле: лонгслив RED SEPTEMBER, брюки DIESEL, брелок-пазл AQUAGIRL (Poison Drop)

На Рузиле: майка Y/PROJECT, ремень NO NAME, браслет HAND AROUND (Poison Drop), штаны FLERJESICREATIONS, туфли BALENCIAGA (ЦУМ)
Асет Героева

На Рузиле: майка Y/PROJECT, ремень NO NAME, браслет HAND AROUND (Poison Drop), штаны FLERJESICREATIONS, туфли BALENCIAGA (ЦУМ)

В сентябрьском номере Собака.ru c опорой на дикие тренчи Walk of Shame, мотокорные куртки Diesel, гэнг-стритвир Rogov и Red September раскрыли в Рузиле Минекаеве теневую субличность Тайлера Дердена (на раз даст отпор Адидасу и Кощею, вместе взятым!). А дальше всё как в тумане — бросили вызов мегахайповым фэшн-парням Willy Chavarria (в цепях и тишотках с вайбом мексиканских наркокартелей!) и замутили собственный бойцовский клуб в бруталистских декорациях: то ли ленинградские рейв-заброшки, то ли неоконструктивистские шедевры архитекторов Рема Колхаса и Балкришны Доши (лауреат Притцкера!). Пустились во все тяжкие в компании соломенного wrecking ball, оттачивали каратистский маваси гери на парнокопытных снарядах и боролись с тенью (читай: играли с самими собою!).

Фото: Асет Героева

№296, Сентябрь 2025

Ирина Старшенбаум

На Ирине: украшения MIUZ DIAMONDS, топ RICK OWENS (ЦУМ), легинсы SAY NO MORE Объект Милены Стрелковой из серии «Срезанный сад» в рамках совместного
Андрей Кирсанов

На Ирине: украшения MIUZ DIAMONDS, топ RICK OWENS (ЦУМ), легинсы SAY NO MORE

Объект Милены Стрелковой из серии «Срезанный сад» в рамках совместного выставочного проекта MYTH и 3L Gallery «Сад воспоминаний». Нержавеющая сталь, литье, сварка. 2024

На Ирине: серьги и кольца MIUZ DIAMONDS, костюм MARDO, перчатки ETHEREAL COUTURE
Андрей Кирсанов

На Ирине: серьги и кольца MIUZ DIAMONDS, костюм MARDO, перчатки ETHEREAL COUTURE

На Ирине: кольца и браслеты MIUZ DIAMONDS, платье SAY NO MORE
Андрей Кирсанов

На Ирине: кольца и браслеты MIUZ DIAMONDS, платье SAY NO MORE

На Ирине: кольца, браслеты и серьги MIUZ DIAMONDS, боди MOSSO ATELIER, легинсы SAY NO MORE Объект Милены Стрелковой из серии «Срезанный сад» в
Андрей Кирсанов

На Ирине: кольца, браслеты и серьги MIUZ DIAMONDS, боди MOSSO ATELIER, легинсы SAY NO MORE

Объект Милены Стрелковой из серии «Срезанный сад» в рамках совместного выставочного проекта MYTH и 3L Gallery «Сад воспоминаний». Нержавеющая сталь, литье, сварка. 2024

На Ирине: серьги, кольца и браслеты MIUZ DIAMONDS, баска PHATÉMM (Blasé Concept Store), колготки WOLFORD
Андрей Кирсанов

На Ирине: серьги, кольца и браслеты MIUZ DIAMONDS, баска PHATÉMM (Blasé Concept Store), колготки WOLFORD

На Ирине: серьги и кольца MIUZ DIAMONDS, топ и брюки SAY NO MORE, ремень TRUSSARDI (Lamoda) обувь LE SILLA (ЦУМ)
Андрей Кирсанов

На Ирине: серьги и кольца MIUZ DIAMONDS, топ и брюки SAY NO MORE, ремень TRUSSARDI (Lamoda) обувь LE SILLA (ЦУМ)

Главная девчонка по соседству и архетипичная дрим-герл российского кино Ирина Старшенбаум вошла в свою фам фаталь и секси-эру. Провозглашаем балерину-капучино Ирину амбассадором фэшн-вайба power curve (с опорой на корпус Alaïa : маскулинные силуэты — аут, ультрафеминные — ин!). Виртуозно носит восхитительные украшения MIUZ Diamonds, а еще — ремни Trussardi в роли стейтмент-бра, отстаивает личное пространство в объемных пальто-одеялах Agreeg и бохо-шароварах Say No More, на наших глазах преображает квантовую фэшн-реальность в плащах-трансформерах Arligent и лихо раздает дикий анималистичный шик в леопардовой баске Phatémm — ну секс!

Фото: Андрей Кирсанов

№292, Май 2025

Анатоль Вовк

На Анатоле: костюм ЭЛЬМИРА ОСПАНКУЛОВА, брошь KARL LAGERFELD VINTAGE, перчатки 12 STOREEZ, очки O.D.L.
Дана Сапарова

На Анатоле: костюм ЭЛЬМИРА ОСПАНКУЛОВА, брошь KARL LAGERFELD VINTAGE, перчатки 12 STOREEZ, очки O.D.L.

На Анатоле: пиджак CALLIOPE, рубашка ANGELVIBE, жилет ЭЛЬМИРА ОСПАНКУЛОВА, брошь KENZO VINTAGE, очки O.D.L.
Дана Сапарова

На Анатоле: пиджак CALLIOPE, рубашка ANGELVIBE, жилет ЭЛЬМИРА ОСПАНКУЛОВА, брошь KENZO VINTAGE, очки O.D.L.

На Анатоле: броши, шатлен и кольцо JOSEFF OF HOLLYWOOD
Дана Сапарова

На Анатоле: броши, шатлен и кольцо JOSEFF OF HOLLYWOOD

Винтажные броши TRIFARI JELLY BELLY
Дана Сапарова

Винтажные броши TRIFARI JELLY BELLY

На Анатоле: пальто LIPNER, рубашка SISTER JANE, брюки SHI-SHI, галстук ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА, обувь MAISON MARGIELA, перчатки ACABA GANTIER, броши
Дана Сапарова

На Анатоле: пальто LIPNER, рубашка SISTER JANE, брюки SHI-SHI, галстук ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА, обувь MAISON MARGIELA, перчатки ACABA GANTIER, броши TRIFARI STERLING, очки O.D.L.

Ну он, Анатоль Вовк! Одной рукой он диссекцирует луки и обвес звезд (вплоть до Ольги Бузовой!) в своем блоге на 300 тысяч подписчиков, а другой — популяризирует историю костюма и ювелирного искусства: записывает рилcы, ведет курсы, ездит с лекциями. Обсудили корунды, шушпанчики и адорацию мадленок — раздаем старый стиль!

Фото: Дана Сапарова

№288, Февраль 2025

Владимир Михайлов

Владимир Михайлов
Наталья Скворцова
Владимир Михайлов
Наталья Скворцова
Владимир Михайлов
Наталья Скворцова
Владимир Михайлов
Владимир Михайлов
Наталья Скворцова
Владимир Михайлов
Владимир Михайлов
Наталья Скворцова
Владимир Михайлов

Феноменально: камнерез из Боровичей возродил утраченную технику мелкой пластики древнего Новгорода (великая красота!) и стал главным художником ювелирного дома православных украшений «Владимир Михайлов» (спродюсирован коллекционером искусства Михаилом Сасонко!).

Родина Владимира Михайлова — старинный город на Великом водном пути. В эпоху карбона Боровичия омывалась Мировым океаном и была чем-то вроде Сочи или Канн каменноугольного периода. Примерно 350 миллионов лет спустя автор «Синичкина календаря», орнитолог и классик Виталий Бианки, как какой-нибудь агент Купер или Кастанеда, писал так: «Утверждаю в трезвом уме и памяти: здесь, в Боровичском районе, — Страна Див. Стоит только присмотреться к окружающему — и все вдруг окажется загадочным, полным скрытого значения. И страстно захочется распутать непонятное, разведать неизвестное, понять тайное».

Главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская и фотограф Наталья Скворцова срочно выехали в сторону колоколен Опеченского Посада и упругих заплывей Боровицких порогов. Романтизм — это Россия: добро пожаловать в Боровичи!

Фото: Наталья Скворцова

№288, Февраль 2025

Рената Джало

Рената Джало
Юра Таралов
Рената Джало
На Ренате: платье MUR × BEFREE
Юра Таралов

На Ренате: платье MUR × BEFREE

На Ренате: платье ULYANA SEGREENKO, фрак OLA OLA, обувь MAAG
Юра Таралов

На Ренате: платье ULYANA SEGREENKO, фрак OLA OLA, обувь MAAG

На Ренате: платье ULYANA SERGEENKO
Юра Таралов

На Ренате: платье ULYANA SERGEENKO

На Ренате: рубашка MUR × BEFREE, корсет и юбка OLA OLA
Юра Таралов

На Ренате: рубашка MUR × BEFREE, корсет и юбка OLA OLA

Выпускница мастерской Алексея Учителя во ВГИКе Рената Джало после нежного дока о композиторе Леониде Десятникове дебютировала в игровом кино черно-белой метапритчей «На этой земле» — визуально безупречным и радикально авторским видеоартом из жизни русской деревни условного XVIII века. В амбициозном фильме с умышленно сбивчивым нарративом критики усмотрели вайбы Германа и Тарковского, Муратовой и Альберта Серра, жюри важного российского киносмотра «Маяк» присудило поэтичной картине приз за операторскую работу, а Роттердамский фестиваль включил в программу с оптимистичным названием Bright Future.

Фото: Юра Таралов

№293, Июнь 2025

Саша Бортич

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, платье BELIK
Алексей Дунаев

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, платье BELIK

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, жакет MIGMOON, юбка 404 NOT FOUND
Алексей Дунаев

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, жакет MIGMOON, юбка 404 NOT FOUND

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, платье BELIK, очки GUCCI (Optics Gallery)
Алексей Дунаев

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, платье BELIK, очки GUCCI (Optics Gallery)

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, жакет и туфли MIGMOON, юбка 404 NOT FOUND
Алексей Дунаев

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, жакет и туфли MIGMOON, юбка 404 NOT FOUND

На Саше: кольца ALROSA DIAMONDS, бомбер OTOCYON, туфли THE ATTICO
Алексей Дунаев

На Саше: кольца ALROSA DIAMONDS, бомбер OTOCYON, туфли THE ATTICO

На Саше: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, куртка ADIDAS, сапоги-брюки ALEXANDER ARUTYUNOV
Алексей Дунаев

На Саше: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, куртка ADIDAS, сапоги-брюки ALEXANDER ARUTYUNOV

Главная сигма-герл и перфекционистка российского кино совершила личный челлендж и сыграла, возможно, самую важную роль в своей фильмографии — дэд-инсайд-таксистку в сериале «Между нами химия» лучшей ученицей Жоры Крыжовникова — Кариной Чувиковой. А в нашей съемке Бортич раздала авангардистские вайбы до премьеры фильма-перформанса Канье и Ванессы Бикрофт: те же ретрокушетки, только готические дарк-платья, а не вот это вот все.

Фото: Алексей Дунаев

№290, Март 2025

Максим Матвеев, Рената Джало, Леонид Алексеев Настя Ливаднова, Полина Цыганова, Гарт Штапаков, Илья Мигмун, Глеб Костин, Даниил Шульгин, Мария Червоткина, Михаил Пиотровский, Владимир Михайлов

