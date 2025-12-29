ТОП-33 главных съемок Собака.ru в 2025 году: Вика Салават, Дмитрий Нагиев, Мария Миногарова, Лариса Гузеева, Алена Долецкая

Провожаем 2025, пересматривая все грандиозные съемки года: с готической pregnancy-дивой Викой Салават в крылатом геннине Ильи Мигмуна (лук повторила Карди Би!), с грандиозной свадьбой Марии Миногаровой и Александра Горчилина (плавали по Неве на петербургском лав-боуте!), с совриск-перформансом сверхновой вау-художницы Анастасии Ливадновой и эрмитажными котиками (под чутким вниманием Михаила Пиотровского!).
Вика Салават
Фото: Соня Сивкова
Мария Миногарова и Александр Горчилин
Фото: Саша Мадемуазель
Михаил Пиотровский
Фото: Валентин Блох
Лариса Гузеева
Фото: Асет Героева
Алена Долецкая
Фото: Владимир Васильчиков
Дмитрий Нагиев
Фото: Валентин Блох
Анастасия Ливаднова
Фото: Сулпан Акназарова
Илья Папоян
Фото: Валентин Блох
Максим Матвеев
Фото: Валентин Блох
Мария Абашова
Фото: Соня Сивкова
Гарт Штапаков
Фото: Александр Веревкин
Паулина Андреева
Фото: Максим Чуркин
Ксения Прихотько
Фото: Кристина Рожкова, Дарья Грицай
Серые фэшн-кардиналы: Ибрагим Гатциев и Абдулла Артуев, Авдотья Александрова и Оксана Рим, Гоша Карцев и Юка Вижгородская
Фото: фотоателье автопортрета UU, Соня Сивкова, Сулпан Акназарова
Глеб Костин
Фото: Яна Давыдова
Нино Шаматава и Алиса Ушакова
Фото: Юра Таралов
Даниил Шульгин aka Shulya
Фото: Татьяна Янчурова
Александра Гарт
Фото: Кристина Рожкова
Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров
Фото: Андрей Кирсанов
Мария Червоткина
Фото: Соня Сивкова
Алина Глазун и Александр Гронский
Фото: Гоша Ин
Никита Кологривый
Фото: Василий Швецов
Леонид Алексеев
Фото: Наталья Скворцова
Фэшн-авангардисты: Илья Мигмун, Роман Зимогорский, Neegoosh, Илья Архангельский
Фото: Арсений Несходимов, Дана Сапарова
Елизавета Боярская
Фото: Асет Героева
Дмитрий Сыендук
Фото: Валентина Каштан
Евгений и Полина Цыгановы
Фото: Дмитрий Егоров
Рузиль Минекаев
Фото: Асет Героева
Ирина Старшенбаум
Фото: Андрей Кирсанов
Анатоль Вовк
Фото: Дана Сапарова
Владимир Михайлов
Фото: Наталья Скворцова
Рената Джало
Фото: Юра Таралов
Саша Бортич
Фото: Алексей Дунаев
На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН
На Александре: пальто, брюки, обувь CAROL CHRISTIAN POELL (CCP-Room)
На Виктории: топ и туфли SAINT LAURENT (Arineari Archive), юбка ИЛЬЯ АРХАНГЕЛЬСКИЙ, браслеты BOHEME (Poison Drop)
На Вике: платье и шорты РОМАН ЗИМОГОРСКИЙ, серьги MARNI (Poison Drop)
На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН, туфли ROBERTO CAVALLI (Arineari Archive)
На Вике: шляпа LIA GUREEVA, лиф NAMELAZZ, накидка RICK OWENS, брюки DIOR (Arineari Archive), туфли ENFANTS RICHES DÉPRIMÉS, серьги HUGO KREIT (Poison Drop)
На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН
На Вике: шляпа LIA GUREEVA, накидка RICK OWENS, серьги HUGO KREIT (Poison Drop)
Salavat Kypere (она же Вика Салават) — стилист-виртуоз, нишевый инфлюенсер, а также главный амбассадор фэшн-макабра и готическая принцесса — превращается в мать. С одной стороны, это беременность-перформанс, где материнство и детство манифестируются как фэшн-практика, а с другой — выход из пределов моды в повседневное и человеческое.
И важно: Вика — мать нового русского фэшн-авангарда. Фиксируем, как вокруг ее готической фигуры формируется движение юных фэшн-передовиков. Салават неустанно ищет сверхновые таланты в соцсетях и на студенческих показах (раскрыла дарования Романа Зимогорского, Ники Шульги, Алекса Лигая, Сергея Косты) и тут же находит им лучшее применение: кому — португальский Vogue, а кому — крылатая обложка Собака.ru! Фиксируем великое: четверокурсник «Вышки» Илья Мигмун (важнейшее фэшн-явление в русской моде прямо сейчас!) сделал лебединое платье для беременной Вики Салават, которое потом взяла за основу (так можно было?) Карди Би, чтобы объявить о своей беременности в каверстори журнала Paper.
Фото: Соня Сивкова
№294, Июль 2025
На Марии: кольца и браслет FERRI FIRENZE, платье NEEGOOSH
На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA
На Марии: футболка и юбка USHATAVA, туфли LIME
На Александре: пиджак USHATAVA, рубашка CASABLANCA (Spin4spin), шорты MAISON MARGIELA
На Марии: кольца MERCURY, юбка и браслеты SERGE COSTA, платье SOFYA TIKHONOVA
На Александре: рубашка BEFREE, брюки NEW AMSTERDAM SURF ASSOCIATION (NUW.STORE), обувь PREMIATA (ДЛТ)
На Марии: кольца и браслет FERRI FIRENZE, платье NEEGOOSH
На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA
На Марии: фата, головной убор, комбинезон и юбка VEREJA, туфли LIME
На Александре: костюм и лонгслив VEREJA, обувь LIME
На Марии: серьги POISON DROP, платье NEEGOOSH, перчатки SOFYA TIKHONOVA, головной убор AVAIIA
На Александре: рубашка TPY, пиджак TPY, очки SAINT LAURENT (ДЛТ)
На Марии: кольца и браслеты FERRI FIRENZE, платье NEEGOOSH
На Марии: фата, головной убор, комбинезон и юбка VEREJA, туфли LIME
На Александре: костюм и лонгслив VEREJA, обувь LIME
На Марии: кольца и браслет FERRI FIRENZE, платье NEEGOOSH
На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA
На Марии: ожерелье MERCURY, перчатки MAISON MARGIELA, платье SOFIA MEDVEDEVA
На Александре: костюм USHATAVA, рубашка MAISON MARGIELA (ДЛТ), очки SAINT LAURENT (Rabies Archive)
На Марии: футболка и юбка USHATAVA, туфли LIME
На Александре: пиджак USHATAVA, рубашка CASABLANCA (Spin4spin), шорты MAISON MARGIELA
Редакция Собака.ru сыграла петербургскую свадьбу авангард-дивы Марии Миногаровой и заслуженного артиста нашего сердца Александра Горчилина! Вышло пышно: жанр — «Ларс фон Триер, сними “Горько! 3”». Устроили влюбленным панк-торжество с оммажем «Новой академии», «Поп-механике» и с опорой на весь корпус городского матримониального мифа (Петр и Екатерина! Пьер и Элен! Стингрей и Каспарян!).
Краснодарская роспись и московские гулянья — базовый минимум, свадьбинг на Неве — роскошный максимум. Концепт умеренности нам точно не знаком — чета Горчилиных познала свадебный Петербург до грома и молний над Медным всадником, до визга корюшки, бившейся в восторге о борт лавбоута. Итого: расписывались в главном городском загсе на Английской набережной (Дворец бракосочетания № 1!) с бойз-бэндом свидетелей (только петербургские фронтмены!). А еще: обнимались со статуями в Летнем саду, накрывали столы на набережной Невы, нежно подкидывали голубей и свадебные цветы (все белее снега), купали коня (с Петром и водкой), кусали лебедя (он — торт!), катались на свадебном (а порой и философском!) теплоходе.
ВАЖНО! Для главного амбассадора русского фэшн-авангарда топовые дизайн-будетляне отшили самые лютые луки эвер: Мария выгуляла по рекам и каналам барочный кокон Neegoosh, дермантиновый кринолин Софии Медведевой, макабрическое платье-паутину Vereja и металлическую юбку Сергея Косты.
Фото: Саша Мадемуазель
№297, Октябрь 2025
Говоришь «Эрмитаж» — подразумеваешь «Пиотровский»: 9 декабря 2024 года директору Государственного Эрмитажа исполнилось 80! День рождения у директора, а праздник — у нас: Михаил Борисович показал нам недоступные для посетителей локации, где мечтает оказаться каждый, кто бывал в музее, — верхнюю галерею Павильонного зала и Висячий сад. В саду случилась эпохальная встреча: мы много лет мечтали о кадре, где директор Эрмитажа и кот Эрмитажа окажутся вместе (и они оказались!). Пресс-секретарь котов наконец-то согласовала нам выход Маврика (и Маврик вышел!). В залы и кабинет кот, конечно, допущен не был, но нужно же с чего-то начинать!
Фото: Валентин Блох
№288, Январь 2025
На Ларисе: серьги PARURE ATELIER, пальто RANEVSKY, перчатки EDEM COUTURE
На Ларисе: серьги PARURE ATELIER
На Ларисе: кольца PARURE ATELIER, кейп АРТЕМ КАЛЯКИН, перчатки EDEM COUTURE
На Ларисе: кольцо и серьги PARURE ATELIER, жакет ROGOV
На Ларисе: серьги PARURE ATELIER, платье GAPANOVICH, кейп ОЛЕГ ГОРЧАНИН, перчатки EDEM COUTURE
На Ларисе: серьги и кольца PARURE ATELIER, кейп EDEM COUTURE, жакет ROGOV, платье DIVNO, обувь MUGLER (ЦУМ)
Магическая суперсила актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой — в мощнейшем таланте присутствия и в сказочной четкости формулировок: фильм, телешоу или съемка Собака.ru — в кадр заходит Лариса, и кажется, нет никого и ничего больше — только квантовый свет самых красивых на свете глаз. А уж скажет — как отрежет.
Фото: Асет Героева
№295, Август 2025
На Алене: кольца MERCURY, платье NO.21 (ЦУМ), очки FAKOSHIMA
На Алене: мантель TATYANA KOCHNOVA ATELIER, шляпа GIORGIO ARMANI (ЦУМ)
На Алене: серьги MERCURY, кейп CLOCHE, часы CARTIER, брюки OLD CELINE, головной убор «ГАРИН», туфли JIL SANDER
На Алене: кольцо MERCURY, серьги SUTRA JEWELS, платье JIL SANDER (Babochka), туфли BURBERRY (ЦУМ)
Отдел моды Собака.ru и главная героиня февральского номера Собака.ru Алена Долецкая представили спецвыпуск АЛЕНАZINE (хотя наш коллаб мог бы называться и DOGUE, не потеряв в смыслах!)! Алена Станиславовна — авторитетный хаскивед, преданная садовница, начинающий ювелир, серийный благотворитель, а также горгонзола и маракуйя нашего сердца! Учимся у Долецкой жизни и сказке (активно мечтает стать петербурженкой), а также прямоте — спины и высказываний, широте — взглядов и души и высоте — отношений и полета.
Фото: Владимир Васильчиков
№289, Февраль 2025
На Дмитрии: куртка ROGOV, рубашка CHERNIM CHERNO, брюки USHATAVA, галстук LUIGI BORRELLI (Bosco)
На Дмитрии: брошь LETTERS AND STONES, кольца JOHN RICHMOND и TECART (AllTime), пальто и брюки CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK
На Дмитрии: комбинезон IANIS CHAMALIDY, бадлон WOS, браслет JOHN RICHMOND и кулоны TECART и JOHN RICHMOND (AllTime), брошь LETTERS AND STONES, очки FAKOSHIMA (WildHorn)
На Дмитрии: халат GOSIER, брюки USHATAVA, кулоны TECART (AllTime)
На Дмитрии: пальто и брюки CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK, обувь GEOX, очки FAKOSHIMA (WildHorn), часы DANIEL WELLINGTON (AllTime)
На Дмитрии: бомбер IANIS CHAMALIDY, майка USHATAVA, брюки CHERNIM CHERNO
Телефон-лопата — скульптура Нестора Энгельке (из коллекции Дениса Химиляйне)
Камбэк, которого ждали все — от иксеров до альфа. Главный (и первый!) сигма-бой страны, бруталист, модернист и праотец мирового кинотренда на лысого русского Дмитрий Нагиев сверкнул в скрюболл-комедии «Актерище». Редакция Собака.ru прильнула к Дмитрию как к родному утесу на топких берегах. Было все: фотографировались в халатах с уточками (от победителя нашего конкурса «Новые имена в моде — 2025» Даниила Объюхова!), примерили бандитские кожанки (от городского стритвир-авторитета Константина Рязанцева из «Питерского щита») и бомбер с розочками (привет, Александр Рогов!). И даже попробовали на зубок брошь — нефритовый огурчик Letters and Stones!
Фото: Валентин Блох
№291, Апрель 2025
Художница Настя Ливаднова из Ростова-на-Дону — верховная сверхновых. 24-летнюю Ливаднову уже (дважды!) показала одна из важнейших московских галерей XL Gallery, причем в 2024 году — с первой персональной выставкой «Смотреть в стены и представлять, что за ними»: инсталляцией из автопортретов с документацией перформанса из общественного туалета. Еще Настя сняла клип для группы СБПЧ и сделала коллаборацию с брендом Ushatava, став арт-директором кампании Paper Street для подиумной линии Research.
Но Ливаднова не любит возвращаться к прошлым работам, поэтому для Собака.ru она сняла специальную серию фотографий (дикий эксклюзив!) с собой в главной роли. Настя настаивает, что она не мультидисциплинарный артист, а внежанровый автор, который работает с перформансом, видео, фотографией, скульптурой.
Фото: Сулпан Акназарова
Арт-дроп Собака.ru, Октябрь 2025
Лучший ученик профессора Сандлера дал первый сольник в 13, а к 24 собрал призовой флэш-рояль на конкурсах Листа, Чайковского и Рахманинова (играет его марафонами!), обзавелся джазово-симфоническим фандомом и собственными учениками в петербургской консерватории (позвали преподавать сразу после выпускного концерта!). В графе особых достижений — открытие сезона в Большом зале Петербургской филармонии в 2024 году и солдауты на сольные концерты.
Сейчас готовится к выходу в концертную стратосферу: в денди-смокинге Caruso выступает на топовых площадках (от Большого зала филармонии до Московской консерватории и «Зарядья»), участвует в главных музыкальных фестивалях сезона (Piano Days в Брюсселе! Pianissimo! «Музыкальная коллекция» с Мацуевым и Абдразаковым! Фестиваль Ростроповича!) и на наших глазах становится ключевым российским пианистом А-листа.
Фото: Валентин Блох
№293, Июнь 2025
На Максиме: пальто ROGOVSHOP, сорочка и костюм UMA WANG (DayNight), сабо PRINCIPE DI BOLOGNA (No One), оправа TOM FORD (Optics Gallery)
На Максиме: поло MARTIN ROSE (DayNight), брюки HOUSE OF LEO, сандалии PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
На Максиме: сорочка и комбинезон HOUSE OF LEO, обувь PANTANETTI (No One)
На Максиме: плащ RAF SIMONS (Supershop «Пиф Паф»), жилет и брюки HOUSE OF LEO, кафф на переносицу LETTERS AND STONES, лоферы GEOX
На Максиме: плащ RAF SIMONS (Supershop «Пиф Паф»), жилет и брюки HOUSE OF LEO, кафф на переносицу LETTERS AND STONES, лоферы GEOX
Главный актер сериалов новой волны и всенародный краш Максим Матвеев в звездной роли психолога-провокатора в киноплатформенном блокбастере «Триггер» (продлен на четвертый сезон!) не только дестигматизировал психотерапию, но и показал, мужчина может быть уязвимым и это — норма. В премьере 2025 года — финансовом триллере «Чужие деньги» — Матвеев играет двойников: сложная роль потребовала долгого репетиционного периода, ведь переодеться за одну сцену тридцать раз — задача со звездочкой. А еще Максим (вместе с рупорами авторского кино Романом Михайловым и Евгением Сангаджиевым) снялся в инди-драме «Шурале» — режиссерском дебюте Алины Насибуллиной, ученицы Дмитрия Брусникина и жены рэпера Хаски.
Фото: Валентин Блох
№293, Июнь 2025
На Марии: кольца MIUZ DIAMONDS, фата, перчатки и колготки CREATIVE KONTORA, платье SUBBOTA
На Марии: кольца и браслеты MIUZ DIAMONDS, вуалетка, перчатки, юбка и колготки CREATIVE KONTORA, блузка SUBBOTA
На Марии: куртка ROCKABI, колготки CREATIVE KONTORA, платье SUBBOTA
На Марии: колье и серьги MIUZ DIAMONDS
На Марии: вуалетка CREATIVE KONTORA, куртка USHATAVA
Прима Театра балета Бориса Эйфмана Мария Абашова официально перешла в статус легенды — в марте 2025 года ей присвоили звание народной артистки. Она танцует примерно все: и премьеру «Преступления и наказания», и блокбастеры — в пятисотом юбилейном спектакле «Анна Каренина» Абашова вышла в своей коронной партии.
Фото: Соня Сивкова
№293, Июнь 2025
На Гарте: рубашка и брюки SELA
На Гарте: рубашка и брюки SELA
На Гарте: рубашка и брюки SELA
На Гарте: рубашка и брюки SELA
Этим летом Гарт Штапаков — сын Александры Гарт (художница года по версии ярмарки Cosmoscow 2024) и Юрия Штапакова (график и преподаватель, чьи работы есть в коллекции Третьяковской галереи и Русского музея) — провел уже третью персональную выставку: на этот раз в Доме Радио для ярмарки «Из профессорской квартиры» от KGallery. Гарт рисует черной краской по старым географическим картам городские пейзажи. Во время учебного года, помимо уроков в Петришуле, в распорядке дня Гарта — занятия в краеведческом клубе «Петрополь» и в Клубе юных геологов им. Обручева во Дворце творчества юных. Художественное образование он получает, посещая мастерские родителей, причем в маминой у него уже есть своя комната.
Фото: Александр Веревкин
№295, Август 2025
На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE
На Паулине: кольца, серьги и колье POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN
На Паулине: серьги и кольцо POSIÉ, платье VIVA VOX, ремень BENGEROUS, обувь VIC MATIE (No One)
На Паулине: кольца и серьги POSIÉ, платье KALMANOVICH
На Паулине: серьги и колье POSIÉ, платье VIVA VOX, обувь SAINT LAURENT (ЦУМ)
На Паулине: серьги и кольца POSIÉ, корсет ATELIER BISER, брюки AUTENTIMENTS, обувь PARIS TEXAS (ДЛТ)
Полотно Анастасии Антиповой «Подойти нету сил, а в стороне не хочу!» (плащевая ткань, акрил, 2024)
На Паулине: серьги и кольца POSIÉ, корсет и шляпа ATELIER BISER, брюки AUTENTIMENTS, обувь PARIS TEXAS (ДЛТ)
На Паулине: колье, серьги и кольца POSIÉ, топ SAY NO MORE, брюки ALAIA (ЦУМ), обувь RUBAN
Скульптура Вильгения Мельникова «Сухой фонтан» (дутый металл, сварка, 2025)
Главный камбэк осени 2025 года — актриса и сценарист занята сразу в пяти проектах: снимается в родном Петербурге со всеобщими крашами Юрой Борисовым, Иваном Янковским, Данилой Козловским, снова поет (после той самой «Оттепели»!) в новом фильме-мюзикле «Алиса в Стране чудес» (уже в кино!). А еще дебютирует как шоураннер — одновременно и продюсер, и сценарист драмеди-сериала с Евгением Цыгановым «Мамин сын».
Фото: Максим Чуркин
№298, Ноябрь 298
На Ксении: платье АЛИНА ЗАЙВАЯ, кольца SJEW
На Илье: пиджак MADEMAN, шляпа KARINA KRAPIVA
На Ксении: платье KARINA KRAPIVA, кимоно BLAGE, серьги NOUVELLE MODE (AllTime)
На Ксении: платье АЛИНА ЗАЙВАЯ, кольца SJEW
На Илье: пиджак MADEMAN, шляпа KARINA KRAPIVA
На Ксении: жакет IT’S RUME, колготки APOLINEIZI, туфли NO ONE
На Ксении: юбка и блуза со шлейфом IT’S RUME, серьги SONIA RYKIEL (AllTime), браслет SWAROVSKI (AllTime)
На Ксении: платье SOFIA MEDVEDEVA
Ксюша Прихотько — новая петербургская фэшн-нимфа и филолог-комедиант. Она записывает великие скетчи, в которых объясняет сексистам сексизм, лукистам лукизм, а нормисам неочевидное на каноническом петербургском (читай: языком Пушкина, Толстого и Достоевского!). Прихотько прокачивает городской миф и лихо раскладывает горожан на типажи (вам Аркашу или Игорька?), возводит архетипическую петербурженку (от пушкинской альтушки-мечтательницы до рейв-маскарадницы!) на постамент Адмиралтейства (вместо кораблика!) и умеет шутить про интеллигибельность и семиосферу.
БОНУС! Устроили свидание века: Ксюша (Татьяна) Прихотько встречает своего Илью (Евгения) Куруча. Как итог: сверкающее вау, бисквит для ваших нейронов и наш любимый стритстайл-комик Куруч вступил в коллаборацию с Прихотько, и это рандеву в «Астории» уже залетело на миллион просмотров. Спойлер: рассчитывайте на неизъяснимую отраду, собирайте филологические алмазы, предвкушайте темное блаженство и ждите грехопадение века!
Фото: Кристина Рожкова, Дарья Грицай
№ 290 и № 293, Март и Июнь 2025
Абдулла Артуев и Ибрагим Гатциев
На Оксане: платье THE ROW, кафтан и шляпа LORO PIANA
На Авдотье: лонгслив ANN DEMEULEMEESTER (ЦУМ), широкие джинсы THE ATTICO, кольца CLASSICALORDERS
На Авдотье: платье RICK OWENS, лонгслив ANN DEMEULEMEESTER (все — ЦУМ), сапоги MAISON MARGIELA, браслеты и кольца CLASSICALORDERS
На Оксане: платье, перчатки, туфли THE ROW, гольфы WOLFORD
Фэшн-индустрия в стране окрепла до такой степени, что можно уже всерьез обсуждать и серых кардиналов русской моды! Реорганизовали фэшн-отдел Собака.ru в Совет моды (Business of Fashion дома) и собрали «Конклав» из серых кардиналов русской моды.
Зафорсили все возможные фэшн-процессы, построив шестерых кардиналов парами. На выходе получили тонну инсайда и бесценные мастер-классы (не благодарите!). Положили начало прекрасной дружбе кофаундера Planta Rosa Ибрагима Гатциева и фотографа Абдуллы Артуева (как снимать так, чтобы попадать в мировые учебники, и что делать с токсичностью индустрии?). Свели знакомство минимал-дивы Оксаны Рим и панк-звезды модного авангарда Авдотьи Александровой (как стать странной моделью и как превратить материнство в фэшн-контент?). Выведали все у ведущего-стилиста Гошу Карцева и стайлинг-директора ЦУМа Юки Вижгородской (где учиться моде и как выковать из себя специалиста?).
Фото: фотоателье автопортрета UU, Соня Сивкова, Сулпан Акназарова
№ 290, Март 2025
Глеб Костин — главный петербургский фэшн-феномен прямо сейчас: раздает мощный визуал в кампейнах собственного стритвир-бренда .solutions (снимают Яна Давыдова, Элина Шевченко и Камилла Ханапова), одевает самых модных старшеклассников (и их прогрессивных родителей!), а также комика-словесника Илью Куруча (густой восторг!), каллиграфа Покраса Лампаса (лучший фэшн-почерк своей эпохи!) и хип-хоп-надежду Toxi$ (играет с нашим сердцем в настолку!) в свитеры с восьмибитными скрепками (или клавишами copy и paste), карго-штаны с карабинами и кепки с дырявым козырьком — правда, для этого нужно отстоять час в живой очереди или два месяца ждать предзаказ.
Глеб разминался в качестве кофаундера супербренда «Богема Ленинград», закрепил успех в .solutions, а теперь пробует на прочность личные фэшн-границы — то сделает сет-дизайн для пластического спектакля «Однажды давнымдавно» хореографа Ксаны Ковалевой, то выпустит совместный релиз с музыкантом Slava Marlow.
Фото: Яна Давыдова
№293, Июнь 2025
На Алисе и Нино: платья и пиджаки USHATAVA, Ultima Яндекс Маркет
Команда Ushatava: все USHATAVA, Ultima Яндекс Маркет
Слева направо:
1 — Богдан Гребенюк, дизайнер; 2 — Анастасия Мошкарева, исполнительный продюсер; 3 — Григорий Симонов, креативный дизайнер; 4 — Максим Острейковский, дизайнер; 5 — Анатолий Свиридов, младший дизайнер; 6 — Яна Симорот, контент- менеджер; 7 — Артем Шумов, ведущий дизайнер; 8 — Наталья Чабарова, SMM- менеджер; 9 — Дарья Живая, ассистент креативного директора; 10 — Анжелика Мухаммедова, дизайнер; 11 — Нино Шаматава, кофаундер, креативный директор; 12 — Алиса Ушакова, кофаундер, CEO
На Нино: платье и пиджак USHATAVA, Ultima Яндекс Маркет
На Алисе: пальто USHATAVA, Ultima Яндекс Маркет
На Алисе: платье USHATAVA
На Нино: рубашка, украшение USHATAVA (все — Ultima Яндекс Маркет)
Главному фэшн-бренду страны — 10 лет! Ushatava до вмешательства человека — екатеринбургское ателье, Ushatava сегодня — раскидистая экосистема (комьюнити! радио! дом фольклорного жанра!) и фэшн-мультивселенная с бутиками в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Нино Шаматава и Алиса Ушакова разработали собственный фэшн-канон (оверсайз встречает деконструкцию), снабдили жакеты-изнанки, жилеты Dachi и кепки-аэродромы мощным визуалом, сторителлом и даже лирическим маркетингом и в итоге переодели всю страну (перекодировав народное фэшн-восприятие!).
В сентябре 2025-го Ushatava разменяли второй десяток в статусе верховного бренда и бодро строят метафизические планы на жизнь — транслировать любовь, практиковать простоту и исповедовать честный крой. Лихо работают с энергией: с молодой (Нино и Алиса лучше всех ищут и быстрее остальных трудоустраивают молодые таланты) и с вещественной (заряжают платья на общее благополучие прямо на модели!). Собрали дримтим и собственный архив (с живым архивариусом) и не заметили, как сами превратились в «структуру, которую жизнь, потрепав, смягчила».
Фото: Юра Таралов
№296, Сентябрь 2025 — Фэшн-дроп с Ultima Яндекс Маркет
Шуля (Даниил Шульгин) — кофаундер панк-бренда Stenosis (главные по стейтмент-лонгам) и темная звезда графического дизайна, виртуоз техно (готик-диджей) и художник со стамеской (ширмы-триптихи! панно из карагача!), двигатель эроса и танатоса в массы, Линч и Бах, медвежонок и хитрая лиса.
Его лонгсливы — арт-писы и предметы коллекционирования (заверено Salavat Kypere и Марией Миногаровой!), коллаб со Stenosis — почетная задача хоть для рэпера Платины, хоть для юного художника Zean Zack (исследует темы человека-паука, Лоры Палмер и Марины Абрамович), а Шуля-персонаж — нечаянная радость (вплоть до угрозы срыва!) любой вечеринки. Пруф: лично видели случайный пати-бас, из которого выскочила толпа детей и не раздумывая бросилась Шуле в широкие объятия!
Фото: Татьяна Янчурова
№293, Июнь 2025
Статус «Художник года» ярмарки Cosmoscow 2024, персональные выставки в пермском музее современного искусства PERMM и нижегородской галерее Futuro, хайп среди коллекционеров и фэшн-коллаборации (дроп с принтами для Befree и коллекция украшений для авангардного ювелирного бренда SØLV!) — имя Александры Гарт не просто на слуху, а в самом что ни на есть топе. Но несмотря на масштабирование в прямом смысле — художницу интересуют тотальные инсталляции и большие панно на тему постапокалипсиса, тревоги и темной стороны городского пространства, — она верна своим темам: чокеры повторяют форму сетки-рабицы с ее ранней графики, на кольцах и подвесках — голуби и летучие мыши, а объект-карусель «Постоянство веселья и грязи» (по мотивам стихотворения Даниила Хармса, в котором в абсурдистской форме манифестируется соседство звона бутылок и смерти) никуда не движется — фигуры лошадей из соленого теста и конструкция из металла и деревянных досок больше похожи на руину.
Фото: Кристина Рожкова
№293, Июнь 2025
Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров
На Никите: браслет ANN DEMEULEMEESTER, цепь OMUT, чокеры GEM KINGDOM и ELLEN CONDE (все — Poison Drop, Ultima Яндекс Маркет)
Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров
На Пелагее: сапоги COPERNI, Studio Slow, браслет WILDHORN, кулон GEM KINGDOM, чокеры OMUT и ELLEN CONDE, Poison Drop (все — Ultima Яндекс Маркет)
На Пелагее: чокер и цепь OMUT, кулон GEM KINGDOM, кольцо RICK OWENS
На Никите: браслет ANN DEMEULEMEESTER (все — Poison Drop, Ultima Яндекс Маркет)
На Никите: свитер JNBY, Ultima Яндекс Маркет
Артисты балета — новые фэшн-звезды! Они смотрят на нас с кампейнов брендов А-листа, ходят по подиумам Chanel и Valentino, раздают люкс в рилсах. В авангарде русской фэшн-хореографии — танцовщица и любимица Miu Miu Пелагея Нецветаева-Долгалева (одарила Лотту Волкову коллекционными пуантами!) и панк-Дроссельмейер и звезда стритстайла Никита Еликаров, выгуливающий раритетные мундиры и казаки.
Положили начало культовому рок-бэнду: по нашей просьбе артисты Большого театра Пелагея и Никита пустились в панк + фэшн-трип, закосплеив Стиви Никс и Игги Попа.
Фото: Андрей Кирсанов
№296, Сентябрь 2025 — Фэшн-дроп с Ultima Яндекс Маркет
На Марии: кольца PARURE ATELIER
На Марии: кольца PARURE ATELIER, босоножки GIANVITO ROSSI (ЦУМ)
На Марии: кольца PARURE ATELIER, босоножки GIANVITO ROSSI (ЦУМ)
На Марии: кольца PARURE ATELIER
Фэшн-материнство и фэшн-детство — самый духоподъемный контент прямо сейчас. Инфлюенсер со стайлинг-уклоном, умеющая и в стрит, и в витчкрафт, и в «богатую французскую женщину», Мария Червоткина — одна из ключевых фэшн-матерей страны. Экс-креативный директор петербургских минималистов Gate31, кофаундер бильярдной Solids на Петроградке и производитель самого модного юношеского сарториального контента выросла: одной рукой она нянчит фэшн-младенца Савву в кроссовках Nike Cortez, как у Форреста Гампа, а другой — отбирает айтемы Rick Owens, примеряет безумные японские шляпы Kijima Takayuki и двигает продажи русских брендов новой волны (теперь еще и детских!).
Фото: Соня Сивкова
№ 291, Апрель 2025
На Алине: комбинезон EMPORIO ARMANI
На Александре: куртка DROP POCKET, футболка HERESY, джинсы LOOSE FIT, кеды STAR, NUW.Store (все — Ultima Яндекс Маркет)
На Алине: платье SALONI, BABOCHKA, Ultima Яндекс Маркет
На Алине: платье SALONI, BABOCHKA
На Александре: очки SUB SUN, NUW.Store, рубашка C.P. COMPANY, кимоно MAHARISHI, брюки LOPENZ, сабо GOOD NEWS, Studio Slow (все — Ultima Яндекс Маркет)
На Александре: очки BONNIE CLYDE, Studio Slow, куртка KIDSUPER, NUW.Store (все — Ultima Яндекс Маркет)
На Алине: платье SALONI, BABOCHKA
На Александре: очки BONNIE CLYDE, Studio Slow, кардиган CASTART, брюки SAGE NATION, кеды NOVESTA, NUW. Store (все — Ultima Яндекс Маркет)
Арт-паверкапл художницы Алины Глазун и фотографа Александра Гронского наносит двойной удар на главных ярмарках совриска (ждем отдельные премьеры на Cosmoscow!), регулярно выступает сольно в главных галереях (в Петербурге — в MYTH и Jessica) и раздает лютый стиль (он — в люберецком кэжуале, она — в кэтсьюте и диадеме!) — от вернисажей до промзон!
Семейный миф Глазун и Гронского устроен так: пока Саша, путник и главный фотолетописец эпохи, бродит по лиминальным пространствам и собирает свидетельства амбивалентности происходящего (экспозиция встречает суперпозицию!), дома его вечно ждут склонившаяся над пяльцами Алина, вышивающая из букв и хрусталя новые узоры, и античный котодуэт Улисс и Федр.
Фото: Гоша Ин
№296, Сентябрь 2025 — Фэшн-дроп с Ultima Яндекс Маркет
На Никите: рубашка BÁKHTIN, куртка LANA STOLYARCHUK
На Никите: пуховик, смокинг и брюки ROGOV, брошь TENDERNESS JEWELRY
На Никите: леопардовая косуха OLA OLA, кольцо ELECTRIC MILK, «пальцы» веером ТОНЯ UGLOVATON
На Никите: пуховик ROGOV, брошь TENDERNESS JEWELRY
На Никите: пальто и брюки ROGOV, чокер и браслет ELECTRIC MILK
На Никите: смокинг и пуховик ROGOV, браслет и чокер ELECTRIC MILK
Что за тигр этот лев! «Анфан террибль русского кино» и кавербой диджитал-обложки декабрьского номера Собака.ru Никита Кологривый расследует самые дикие преступления в третьем сезоне «Метода» (премьера в декабре 2025!): ради роли Зверя и попадания в аутло-гэнг Константина Хабенского сбрил кудри, постиг мощь нарциссической травмы и переиграл вообще всех.
Фото: Василий Швецов
№299, Декабрь 2025
Леонид Алексеев — авторитетный городской тейлор (и ситуационный кутюрье!) в собственном петиметр-бренде House of Leo, надежный поставщик свежих фэшн-кадров (куратор отделения моды в НИУ ВШЭ), а теперь еще и главный балетный визионер страны. «Коппелия», премьера которого отгремела (с конфетти из пожарного шланга!) на Новой сцене Мариинского театра, топит сердца и срывают маски (даже с матерых балетоманов!). К дивертисменту весь зал расплывается в коллективной детской улыбке и хлопает в такт слегка неуклюжим движениям танцующих игрушек.
Фото: Наталья Скворцова
№293, Июнь 2025
На Романе Зимогорском: пальто HOUSE OF LEO, ботинки SIMONE ROCHA
На Нигяр: платье NEEGOOSH
На Самире: топ и юбка NEEGOOSH
На Илье Архангельском: брюки HAIDER ACKERMANN, пиджак JIL SANDER
Пузыри земли! Отдел моды Собака.ru кручено купается в новой волне русского модного авангарда (она уже с нами в одной комнате!). Вместе с нами из фэшн-пены на берег вышли главные будущники индустрии: виртуоз birdcore-луков Илья Мигмун, человек-платье Роман Зимогорский, гуру латекса Илья Архангельский (из Клавы делает Коку!) и виртуозы сложносочиненных драпировок Самира и Нигяр Юсифовы в Neegoosh. С восторгом фиксируем слом традиций (прощайте, неповоротливые гигабренды!), перезагрузку системы (важнейшее из искусств — ателье!) и новый визуальный фэшн-язык (туника-колыбелька против платья-шагала!).
Фото: Арсений Несходимов, Дана Сапарова
№297, Октябрь 2025
На Елизавете: колье и браслеты FERRI FIRENZE (Mercury), платье TOPAZA PELLA, черные браслеты KOOKOOZI
На Елизавете: кольца MESSIKA, CASATO, ROBERTO COIN (Mercury), платье ST BY SONYA TIKHONOVA, тренч DIVNO, сапоги LE SILLA (ДЛТ)
На Елизавете: колье и кольца ROBERTO COIN (Mercury), тренч КАМЕНЬ («Дом Мод»), туфли EKONIKA
На Елизавете: колье и кольцо MESSIKA (Mercury), платье DIESEL (ДЛТ), тренч МАКСИМ ОСТРЕЙКОВСКИЙ, сабо EKONIKA
На Елизавете: колье и кольца ROBERTO COIN (Mercury), тренч КАМЕНЬ («Дом Мод»), туфли EKONIKA
На Елизавете: браслеты и колье CASATO (Mercury), платье SOFIA MEDVEDEVA, перчатки EKONIKA
Прима МДТ и любимица Льва Додина может все: великая Елизавета Боярская виртуозно играет на флейте на сцене Дома Радио, бегло разговаривает на финском в скандинавском (на самом деле, петербургском!) нуаре «Тоннель» и перевоплощается в диву модного авангарда — взвалила на плечи плащи из запеченного меха Максима Острейковского, обернулась в готические коконы Софии Медведевой и провозгласила эру киберфутуризма в полихромном кэтсьюте Chapurin. А еще Елизавета стала кавергерл Собака.ru в триумфальный шестой раз (и это драгоценное вау!).
Фото: Асет Героева
№299, Декабрь 2025
Создатель диджитал-вселенной имени себя Дмитрий Карпов (он же Сыендук и sndk!) уже разобрал на атомы феномен зверюшек Labubu в своем видеошоу про мировые тренды «Попкульт» (гик-версия «Намедни»!), озвучил 8-й сезон легендарного мультика для взрослых «Рик и Морти», строит медиаимперию для интеллектуалов, гиков и зануд в телеграм-канале nerds, собирает сотни людей на фестивале Datamosh, который впоследствии комментирует Microsoft (Билл Гейтс, перелогинься) словом surreal, а в его магазин комиксов и импортного фастфуда на улице Некрасова Geek Trip до сих пор выстраивается очередь из паломников — любителей анимации. Да, вы все правильно поняли — вселенная Сыендука уже захватила нашу!
Фото: Валентина Каштан
№293, Июнь 2025
На Евгении: пиджак USHATAVA
На Полине: пальто USHATAVA
На Евгении: пиджак USHATAVA
На Полине: пальто USHATAVA
На Евгении: пиджак USHATAVA
На Полине: пальто USHATAVA
На Евгении: пиджак USHATAVA
На Полине: пальто USHATAVA
Команда Собака.ru врывается на съемки фильма Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче: это первый проект, в котором вместе снимаются Евгений Цыганов и его дочь Полина (и первый съемочный день!). И да, опередив Алексея Ефимовича, мы первыми ловим в кадр Цыгановых и уходим на непрогулку по ночному Петербургу.
Фото: Дмитрий Егоров
№295, Август 2025
На Рузиле: очки AMBUSH («ЦУМ Оптика»), лонгслив WALK OF SHAME, костюм СHALAIA, колье 139 DEC (Poison Drop)
На Рузиле: куртка и майка DIESEL, ремень DSQUARED2 (все — ЦУМ), джинсы RED SEPTEMBER, кольцо GRANI JEWELRY (Poison Drop)
На Рузиле: тренч WALK OF SHAME, цепь DIESEL (Poison Drop), брюки и ботинки DIESEL
На Рузиле: цепь DIESEL (Poison Drop), лонгслив и ветровка WALK OF SHAME, джинсы RED SEPTEMBER
Анна Салимзянова «Теплообмен», выставка «Быть здесь», 2024
На Рузиле: пиджак и шорты ROGOV SHOP, рубашка WALK OF SHAME, ботинки DIESEL, кольцо GRAIN JEWELRY (Poison Drop), цепь RAW STORAGE
На Рузиле: подвеска RICK OWENS (Poison Drop), майка MAISON MARGIELA, брюки JUUN.J, ботинки DIESEL (все — ЦУМ), очки KUB0RAUM
На Рузиле: рубашка WALK OF SHAME, цепь RAW STORAGE
На Рузиле: лонгслив RED SEPTEMBER, брюки DIESEL, брелок-пазл AQUAGIRL (Poison Drop)
На Рузиле: майка Y/PROJECT, ремень NO NAME, браслет HAND AROUND (Poison Drop), штаны FLERJESICREATIONS, туфли BALENCIAGA (ЦУМ)
В сентябрьском номере Собака.ru c опорой на дикие тренчи Walk of Shame, мотокорные куртки Diesel, гэнг-стритвир Rogov и Red September раскрыли в Рузиле Минекаеве теневую субличность Тайлера Дердена (на раз даст отпор Адидасу и Кощею, вместе взятым!). А дальше всё как в тумане — бросили вызов мегахайповым фэшн-парням Willy Chavarria (в цепях и тишотках с вайбом мексиканских наркокартелей!) и замутили собственный бойцовский клуб в бруталистских декорациях: то ли ленинградские рейв-заброшки, то ли неоконструктивистские шедевры архитекторов Рема Колхаса и Балкришны Доши (лауреат Притцкера!). Пустились во все тяжкие в компании соломенного wrecking ball, оттачивали каратистский маваси гери на парнокопытных снарядах и боролись с тенью (читай: играли с самими собою!).
Фото: Асет Героева
№296, Сентябрь 2025
На Ирине: украшения MIUZ DIAMONDS, топ RICK OWENS (ЦУМ), легинсы SAY NO MORE
Объект Милены Стрелковой из серии «Срезанный сад» в рамках совместного выставочного проекта MYTH и 3L Gallery «Сад воспоминаний». Нержавеющая сталь, литье, сварка. 2024
На Ирине: серьги и кольца MIUZ DIAMONDS, костюм MARDO, перчатки ETHEREAL COUTURE
На Ирине: кольца и браслеты MIUZ DIAMONDS, платье SAY NO MORE
На Ирине: кольца, браслеты и серьги MIUZ DIAMONDS, боди MOSSO ATELIER, легинсы SAY NO MORE
Объект Милены Стрелковой из серии «Срезанный сад» в рамках совместного выставочного проекта MYTH и 3L Gallery «Сад воспоминаний». Нержавеющая сталь, литье, сварка. 2024
На Ирине: серьги, кольца и браслеты MIUZ DIAMONDS, баска PHATÉMM (Blasé Concept Store), колготки WOLFORD
На Ирине: серьги и кольца MIUZ DIAMONDS, топ и брюки SAY NO MORE, ремень TRUSSARDI (Lamoda) обувь LE SILLA (ЦУМ)
Главная девчонка по соседству и архетипичная дрим-герл российского кино Ирина Старшенбаум вошла в свою фам фаталь и секси-эру. Провозглашаем балерину-капучино Ирину амбассадором фэшн-вайба power curve (с опорой на корпус Alaïa : маскулинные силуэты — аут, ультрафеминные — ин!). Виртуозно носит восхитительные украшения MIUZ Diamonds, а еще — ремни Trussardi в роли стейтмент-бра, отстаивает личное пространство в объемных пальто-одеялах Agreeg и бохо-шароварах Say No More, на наших глазах преображает квантовую фэшн-реальность в плащах-трансформерах Arligent и лихо раздает дикий анималистичный шик в леопардовой баске Phatémm — ну секс!
Фото: Андрей Кирсанов
№292, Май 2025
На Анатоле: костюм ЭЛЬМИРА ОСПАНКУЛОВА, брошь KARL LAGERFELD VINTAGE, перчатки 12 STOREEZ, очки O.D.L.
На Анатоле: пиджак CALLIOPE, рубашка ANGELVIBE, жилет ЭЛЬМИРА ОСПАНКУЛОВА, брошь KENZO VINTAGE, очки O.D.L.
На Анатоле: броши, шатлен и кольцо JOSEFF OF HOLLYWOOD
Винтажные броши TRIFARI JELLY BELLY
На Анатоле: пальто LIPNER, рубашка SISTER JANE, брюки SHI-SHI, галстук ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА, обувь MAISON MARGIELA, перчатки ACABA GANTIER, броши TRIFARI STERLING, очки O.D.L.
Ну он, Анатоль Вовк! Одной рукой он диссекцирует луки и обвес звезд (вплоть до Ольги Бузовой!) в своем блоге на 300 тысяч подписчиков, а другой — популяризирует историю костюма и ювелирного искусства: записывает рилcы, ведет курсы, ездит с лекциями. Обсудили корунды, шушпанчики и адорацию мадленок — раздаем старый стиль!
Фото: Дана Сапарова
№288, Февраль 2025
Феноменально: камнерез из Боровичей возродил утраченную технику мелкой пластики древнего Новгорода (великая красота!) и стал главным художником ювелирного дома православных украшений «Владимир Михайлов» (спродюсирован коллекционером искусства Михаилом Сасонко!).
Родина Владимира Михайлова — старинный город на Великом водном пути. В эпоху карбона Боровичия омывалась Мировым океаном и была чем-то вроде Сочи или Канн каменноугольного периода. Примерно 350 миллионов лет спустя автор «Синичкина календаря», орнитолог и классик Виталий Бианки, как какой-нибудь агент Купер или Кастанеда, писал так: «Утверждаю в трезвом уме и памяти: здесь, в Боровичском районе, — Страна Див. Стоит только присмотреться к окружающему — и все вдруг окажется загадочным, полным скрытого значения. И страстно захочется распутать непонятное, разведать неизвестное, понять тайное».
Главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская и фотограф Наталья Скворцова срочно выехали в сторону колоколен Опеченского Посада и упругих заплывей Боровицких порогов. Романтизм — это Россия: добро пожаловать в Боровичи!
Фото: Наталья Скворцова
№288, Февраль 2025
На Ренате: платье MUR × BEFREE
На Ренате: платье ULYANA SEGREENKO, фрак OLA OLA, обувь MAAG
На Ренате: платье ULYANA SERGEENKO
На Ренате: рубашка MUR × BEFREE, корсет и юбка OLA OLA
Выпускница мастерской Алексея Учителя во ВГИКе Рената Джало после нежного дока о композиторе Леониде Десятникове дебютировала в игровом кино черно-белой метапритчей «На этой земле» — визуально безупречным и радикально авторским видеоартом из жизни русской деревни условного XVIII века. В амбициозном фильме с умышленно сбивчивым нарративом критики усмотрели вайбы Германа и Тарковского, Муратовой и Альберта Серра, жюри важного российского киносмотра «Маяк» присудило поэтичной картине приз за операторскую работу, а Роттердамский фестиваль включил в программу с оптимистичным названием Bright Future.
Фото: Юра Таралов
№293, Июнь 2025
На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, платье BELIK
На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, жакет MIGMOON, юбка 404 NOT FOUND
На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, платье BELIK, очки GUCCI (Optics Gallery)
На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, жакет и туфли MIGMOON, юбка 404 NOT FOUND
На Саше: кольца ALROSA DIAMONDS, бомбер OTOCYON, туфли THE ATTICO
На Саше: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, куртка ADIDAS, сапоги-брюки ALEXANDER ARUTYUNOV
Главная сигма-герл и перфекционистка российского кино совершила личный челлендж и сыграла, возможно, самую важную роль в своей фильмографии — дэд-инсайд-таксистку в сериале «Между нами химия» лучшей ученицей Жоры Крыжовникова — Кариной Чувиковой. А в нашей съемке Бортич раздала авангардистские вайбы до премьеры фильма-перформанса Канье и Ванессы Бикрофт: те же ретрокушетки, только готические дарк-платья, а не вот это вот все.
Фото: Алексей Дунаев
№290, Март 2025
Комментарии (0)