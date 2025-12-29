ТОП-33 главных съемок Собака.ru в 2025 году: Вика Салават, Дмитрий Нагиев, Мария Миногарова, Лариса Гузеева, Алена Долецкая

Salavat Kypere (она же Вика Салават) — стилист-виртуоз, нишевый инфлюенсер, а также главный амбассадор фэшн-макабра и готическая принцесса — превращается в мать. С одной стороны, это беременность-перформанс, где материнство и детство манифестируются как фэшн-практика, а с другой — выход из пределов моды в повседневное и человеческое.

И важно: Вика — мать нового русского фэшн-авангарда. Фиксируем, как вокруг ее готической фигуры формируется движение юных фэшн-передовиков. Салават неустанно ищет сверхновые таланты в соцсетях и на студенческих показах (раскрыла дарования Романа Зимогорского, Ники Шульги, Алекса Лигая, Сергея Косты) и тут же находит им лучшее применение: кому — португальский Vogue, а кому — крылатая обложка Собака.ru! Фиксируем великое: четверокурсник «Вышки» Илья Мигмун (важнейшее фэшн-явление в русской моде прямо сейчас!) сделал лебединое платье для беременной Вики Салават, которое потом взяла за основу (так можно было?) Карди Би, чтобы объявить о своей беременности в каверстори журнала Paper.

