Как студент Школы дизайна НИУ ВШЭ Илья Мигмун переодел в перья Вику Салават, Ренату Литвинову, Марию Миногарову и Марка Эйдельштейна на обложке португальского GQ?

Главная фэшн-суперсила?

Могу одним словом — работать. You should shut up and work and work and work. Такой у меня характер. В моде надо работать бесконечно много, чтобы чего-то добиться. Даже в потоке совместных коллабораций со стилистами и фэшн-инфлюенсерами не забываю работать над собственными коллекциями, которые кому-то могут показаться даже сума­сшедшими, — важно не терять себя и свои навыки.

Чего не хватало в моде до появления Ильи Мигмуна?

Мигмуна еще не было, а теперь я есть.

Какие референсы находятся в дизайн-мудборде — «Лебединое озеро», «Жар-птица» и крылышки Икара?

Источников вдохновения в искусстве много, но для меня главным дизайн-импульсом всегда остаются люди — те, кто выделяется естественно, не стараясь специально. Прежде всего, Рената Литвинова и Вика Салават. Вика способна превратить любой предмет гардероба в произведение искусства, и еще, что не менее важно, Вика — потрясающий человек: всегда готова поддержать молодых ньюкамеров моды, поделившись их работами в медиа. Это мощнейший буст для развития. Ну а partner in crime Вики по стритстайлу и светская готик-дива Джемма Вольфсон — моя арт + фэшн-икона.