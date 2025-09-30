Как студент Школы дизайна НИУ ВШЭ Илья Мигмун переодел в перья Вику Салават, Ренату Литвинову, Марию Миногарову и Марка Эйдельштейна на обложке португальского GQ?

Четверокурсник «Вышки» Илья Мигмун — важнейшее фэшн-явление в русской моде прямо сейчас. Бросил вызов перьевому кутюру Ли Маккуина из коллекции Voss 2001 года: влюбил в birdcore-бодиконы (оммаж лебединым пачкам Одетты и Одиллии!) Ренату Литвинову, Наташу «Тетю Мотю» Давыдову и Вику Салават, окрылил Данилу Полякова и Марка Эйдельштейна (для обложки португальского GQ). Помимо лебединых фэшн-артписов, преуспел в полихромных принтах (заверено Катей IOWA!) и свадебных платьях (автор краснодарского брайдалкор-образа Марии Миногаровой!), а теперь вовсю готовится к мировой дизайн-экспансии (о как!).
Авангард — это выход за рамки обыденности
Дайте краткое жизнеописание Ильи Мигмуна, которого уже в двадцать лет называют русским Маккуином.
Я с детства придумывал образы для людей и персонажей, а в рисунках и книжных иллюстрациях меня больше всего привлекала одежда. Мои родители — артисты балета. Мама выступала на сценах Большого и Мариинского театров, так что Одетта и Одиллия — главные героини моего фэшн-романа.
Буду честен: обучение в вузе почти не сыграло роли в моем становлении. Настоящий фундамент заложила сильная академическая база художественной школы, семейный балетный амбьянс и опыт, который я нарабатывал самостоятельно. В новейшей итерации российского фэшн-образования пока мало накопленной практики, прошло слишком мало времени с его возникновения. Есть только личности, которые видны и заметны. Я не стремлюсь к громким эпитетам вроде «гений»: я молодой специалист, но уже точно не студент. Вообще не люблю в свой адрес слышать это слово.
Главная фэшн-суперсила?
Могу одним словом — работать. You should shut up and work and work and work. Такой у меня характер. В моде надо работать бесконечно много, чтобы чего-то добиться. Даже в потоке совместных коллабораций со стилистами и фэшн-инфлюенсерами не забываю работать над собственными коллекциями, которые кому-то могут показаться даже сумасшедшими, — важно не терять себя и свои навыки.
Чего не хватало в моде до появления Ильи Мигмуна?
Мигмуна еще не было, а теперь я есть.
Какие референсы находятся в дизайн-мудборде — «Лебединое озеро», «Жар-птица» и крылышки Икара?
Источников вдохновения в искусстве много, но для меня главным дизайн-импульсом всегда остаются люди — те, кто выделяется естественно, не стараясь специально. Прежде всего, Рената Литвинова и Вика Салават. Вика способна превратить любой предмет гардероба в произведение искусства, и еще, что не менее важно, Вика — потрясающий человек: всегда готова поддержать молодых ньюкамеров моды, поделившись их работами в медиа. Это мощнейший буст для развития. Ну а partner in crime Вики по стритстайлу и светская готик-дива Джемма Вольфсон — моя арт + фэшн-икона.
Как родилось свадебное платье Марии Миногаровой?
Мы работали вместе с Викой Салават, которая отвечала за стайлинг лука. Вдохновлялись архивными образами Тьерри Мюглера. Не хотелось уходить в банальное «платье-торт», чтобы показать индивидуальность и характер Маши. Итог: жакет с корсетной основой, юбка с высоким разрезом и гипертрофированными бочкáми, мой фирменный элемент.
Лебединый birdcore — это вре́менная концепция или долгосрочный кутюрный код?
В какой-то момент в телеграм-каналах меня стали называть «главным по перьям». Мне приятно это слышать, ведь еще пару лет назад я начал активно внедрять этот элемент в дизайн — задолго до всеобщего тренда. Тогда многим казалось, что перья — это что-то безнадежно архаичное и ненужное, мое помешательство казалось странным. Сейчас я реже делаю такие наряды, но ощущать себя у истоков этого бума приятно. Я не стремлюсь быть автором исключительно пернатых платьев — для меня важна многопрофильность. Но отрицать, что перья стали частью моего художественного ДНК, тоже не буду.
Носите крылья в обычной жизни?
Сейчас ношу только практичное, чтобы бегать на примерки, пачкать и не бояться порвать. Но наряжаться тоже люблю — в парадные плащовки и треники.
Реально устроить марьяж плащовок и перьев?
Табу нет, главное — сделать продукт качественным. В теории я все могу, я ж дизайнер, — в том числе создать коллекцию для массмаркета. Хотя сейчас я точно не мастер коммерческого продукта, завидую тем, кто владеет навыками монетизации. Я больше про персональные, необычные поводы и сценические выходы, для которых необходим индивидуальный подход. Для меня художественная ценность намного важнее.
Артизанский подход — что-то на фэшн-языке XIX века, который потеснили ундециллионы диких луков из рилсов XXI века. Превращение моды в хайповую картинку для соцсетей — баг или фича?
Сегодня мода действительно стала почти исключительно картинкой. Тут у меня двойственное отношение: с одной стороны, как автору эффектных сценических нарядов и выходов, социальные сети играют мне на руку — это прекрасно. Но с другой — из-за этого многие перестали думать о качестве и создают поделки, пригодные лишь для фото. Я — последний артизан!
Илья, какие хорошие новости? Как будто быть круче уже невозможно, остаются только «Оскар» и Met Gala. Есть план мировой экспансии?
В России моими перьями насытились, теперь они пойдут на экспорт. Запланировано очень много зарубежных проектов — например, уже вышла каверстори португальского GQ с Марком Эйдельштейном в моих крыльях. А дома я буду развивать новые истории — следите за новостями из мира балета.
Кого мечтаете переодеть из великих?
Людмилу Гурченко.
Фото: Арсений Несходимов
Текст: Полина Шевцова
Визаж и волосы: Михаил Субботин
Свет: Денис Ходинов Photoplay
