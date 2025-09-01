Как основатели Ushatava Нино Шаматава и Алиса Ушакова перекодировали народное фэшн-восприятие и отметили 10-летний юбилей в статусе верховного бренда?

У вас нет ощущения новой фэшн‐волны? Как будто прямо сейчас локальные молодые дизайнеры сложились в новый авангард? Это явление.

НИНО: Потому что индустрия формируется наконец-то! Я очень хочу в это верить. Понимаете, это же супернормально для индустрии. В Европе всё ровно так и работает. Все следят за выпускниками, бренды стоят в очереди за талантами. Присматриваются со второго– третьего курса, гранты дают. Ведь если ты не снимаешь копии с чужих вещей, а делаешь аутентичный дизайн, то у тебя нет других мест, откуда взять работников. И школы, и конкурсы — это чуть ли не единственное место, где находят руки и мозги, которые будут потом создавать шедевры. У кого-то рука под Ushatava, у кого-то под Yuliawave, а кто-то настолько самобытен, как Илья Мигмун или Рома Зимогорский, что они сразу выходят на рынок с собственным брендом. И я с вами согласна, очень рада новой фэшн-волне и призываю всех эту волну поддерживать.

Вы первые начали выводить сотрудников из тени. И показ Paper Street, который был в Екатеринбурге (помним то самое финальное платье‐шлейф с именами всех сотрудников Ushatava), завизировал эту тенденцию. После вас другие бренды начали рассказывать про свои команды, про своих любимых конструкторов, про дизайнеров и так далее. Продолжите тренд открытых дримтимов?

НИНО: Я никогда не понимала фэшн-снобизма, этой NDA-культуры в западной индустрии: все знают, кто кому делает дизайн, но это должно быть за семью печатями. Ushatava никогда не зависит от одного человека, это суперкомандный вид спорта. И у нас нет такого, что кто-то один вывалился — и всё посыпалось. И в этом плане мы очень уверенно себя чувствуем. Поэтому я не вижу абсолютно никаких причин не рассказывать. Тем более что нас очень вдохновляет это делать — показывать наш дримтим.

Есть новые люди в команде, про дело которых нельзя молчать?

НИНО: У нас теперь есть архивариус — Саша Столбов. Мы начали формировать архив пять лет назад, но в нем практически не было айтемов из ранних коллекций. И мы с помощью коллег из «Авито», с помощью нашего комьюнити всё наконец собрали. И архивариус Саша знает сейчас архив Ushatava, возможно, даже лучше меня с Алисой. И когда он читает очередной обличительный коммент, что мы за кем-то повторили дизайн, его это так искренне возмущает, потому что он видит наш архив и у него есть доказательства обратного. За этим очень забавно, классно наблюдать. И самой интересно вспомнить, так что архив — это очень важно.