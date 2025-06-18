Как пианист Илья Папоян стал супергероем петербургской академической сцены

Агон как кортизоловая ловушка

Вы — серийный конкурсант, лауреат и чемпион: будете еще соревноваться или уже закрыли для себя историю с конкурсами?

Да. На сегодня, думаю, закрыл. А что это было — возможность заявить о себе? Агон? Проба характера? Конкурс и победа в нем — это возможность выступать, получать больше концертов. Сама соревновательность мне никогда не нравилась, она очень изматывает. Хотя даже неудачный конкурс дает большой профессиональный опыт.

Я как-то говорила с Хиблой Герзмавой, у которой есть конкурс оперных певцов, и она сказала, что часто лидер с очень хорошими данными может сорваться на втором туре просто из-за нервов. Получается, что выигрывает не лучший, а кто лучше собрался, и это входит в правила игры. Конкурсы — кортизоловая ловушка?

Выходить на сцену вообще непросто. В сцене есть нечто, что не объяснишь словами. Когда-то я ее боялся. Но это классическая проблема в определенном возрасте — боязнь забыть текст, боязнь, что не выложишься по-настоящему. И чтобы от этого страха избавиться, мало иметь талант. Без крыльев не взлетишь, сколько бы ни готовился. Я пробовал настраивать себя по-разному. Брал за правило три дня перед концертом ни с кем не разговаривать: я оставался один, закрыт от всех, это было очень мучительно, но в итоге, выходя на сцену, я все равно никуда не улетал. Играл через волнение. Но как раз после конкурса Чайковского меня будто отпустило. Я помню, в то лето после конкурса я месяц вообще не подходил к инструменту. А потом начался сезон, и мы поехали на гастроли. И я решил: забью на все — не буду себя накручивать, буду сидеть в телефоне, позовут на сцену — выйду как есть. И вдруг, когда я вышел, что-то случилось, будто с воза сняли половину веса — стало легко. Я стал свободен.

Ваша востребованность как солирующего пианиста растет: то Большой зал филармонии, то полное «Зарядье»! Это то, о чем мечталось?

Для меня играть естественно, как дышать. Причем на удобство исполнения не влияет объем зала. Я устаю, если играю много концертов подряд, и особенно — от связанных с этим передвижений. Перелетов стало так много, что я думаю: мне бы свой самолет, я бы выкинул все кресла и поставил кровать. Не рояль, а именно кровать. С другой стороны, если по каким-то причинам нет концертов, нет сцены, я устаю еще больше, в этом случае я просто недочеловек. Невозможно представить, что было бы, если бы у меня отняли возможность игры на инструменте и выхода на сцену. Это моя единственная возможность самовыражения. Если этого не происходит, я начинаю вянуть.

Есть в этой новой, насыщенной концертной жизни что-то, к чему вы не были готовы?

Я не думал, что это все настолько бизнес. Особенно для тех, кто в начале пути. Что есть серьезные залы в стране, куда петербургских музыкантов практически не пускают.

Но ведь вы универсальны, вы умеете быть разным и глубоким в разных авторах и эпохах.

Это так, мне близка вся хорошая музыка, у меня в активе сорок концертов, но и при этом нередко приходится учить новое — обычно в самолете. Если заглянуть в заметки в моем телефоне, там не концертный график, а огромное количество скачанных нот, потому что я учу не за роялем, а внутренним слухом.

А родители рады за вас? Довольны, что отдали вас заниматься музыкой?

Они очень рады. Они столько лет обо мне заботились, папа каждый день возил в школу с Беговой на Театральную. И сегодня они главные люди, которые понимают, кто я и зачем я это делаю. Они никогда ни один концерт мой не пропустят, особенно в Петербурге.

Вы начали выходить на сцену очень рано. Сольный концерт в 13 лет — феноменально!

Да, это так. Первый сольный концерт проходил в Капелле, и я очень благодарен за эту возможность. Далее мне посчастливилось стать солистом Санкт-Петербургского Дома музыки, и начиная с 15 лет я стал регулярно выступать на сцене. Это счастье.

Как так вышло, что вы уже преподаете, вы ведь сами недавно окончили консерваторию?

Да, я учусь в ассистентуре и параллельно преподаю в консерватории — у меня есть два ученика. Для нашей консерватории это уникальная история, такого никогда не было. Но мне сделали это предложение сразу после выпускного экзамена по специальности. Я сам был в шоке.

Невеселый вопрос про Петербургскую консерваторию. Ее историческое здание так давно стоит на ремонте, уже несколько выпусков студентов никогда в нем не были. Не видели этих знаменитых коридоров, классов, не знают духа старой консерватории. Получается, вы тоже росли вне главных консерваторских стен?

Я успел побывать в консерватории, когда еще учился в десятилетке. Это была забавная история. Мне было лет двенадцать, когда в Петербург приехал знаменитый пианист Андраш Шифф и его попросили дать мастер-класс для студентов консерватории. Я подумал: какое счастье было бы для него сыграть — и тоже пришел. Там собралось много людей, вся профессура, студенты, и я был на седьмом небе просто от того, что его видел. Но когда его мастер-класс закончился и он уже начал кланяться, я, маленький и непуганый, вышел прямо к нему и сказал: «Простите, мечтаю вам поиграть!» Он с улыбкой развел руками и повернулся к залу: «Мальчик играть хочет! Есть у нас еще минут двадцать? Давай!» И я, представляете, играл ему восьмую, «Патетическую», Бетховена.

Сделать шаг в центр на глазах у всех — это многое говорит про ваш характер!

Смешно, что когда мы вышли из зала, все меня спрашивали: «Ты откуда такой взялся?!»