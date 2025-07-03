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Вика Салават aka Salavat Kypere: «Я просто беременный стилист»

Salavat Kypere (она же Вика Салават) — стилист-виртуоз, нишевый инфлюенсер, а также главный амбассадор фэшн-макабра и готическая принцесса — превращается в мать. С одной стороны, это беременность-перформанс, где материнство и детство манифестируются как фэшн-практика, а с другой — выход из пределов моды в повседневное и человеческое.

Вика Салават — героиня крылатой обложки июльского номера Собака.ru!

На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН
Соня Сивкова

На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН

Дарк-стилист и готик-дива с пропиской в Петербурге, а также на показах Рика Оуэнса и Balenciaga Вика Салават создает неожиданно практичные фэшн-гиды и одевает простых богатых (гонорары Вики стартуют от 500К) людей (а селебам отказывает!). Салават — владелец аккаунта, на который однажды подписался сам Йе, и фаундер реплик-бренда The Sxslvt, чьи вещи заказывала стилистка Джулии Фокс (всем хейтерам реплик-концепта Виктория ответила футболкой Haters gonna hate и собрала солдаут за пять дней). Служила арт-объектом на выставке диджитал-художницы Евгении Филатовой, выходила замуж в Петербурге в викторианском панк-платье Elena Dawson, но главное — собирала и собирает вокруг себя визионерские профкомьюнити (фэшн-сёла!) из суперпрофи от Фаризы Родригез до Глаши Гурьяновой и от Димы Абрамовича до Маши Туевой и вместе с ними создает великий контент.

И важно: Вика — мать нового русского фэшн-авангарда. Фиксируем, как вокруг ее готической фигуры формируется движение юных фэшн-передовиков. Салават неустанно ищет сверхновые таланты в соцсетях и на студенческих показах (раскрыла дарования Романа Зимогорского, Ники Шульги, Алекса Лигая, Сергея Косты и Ильи Мигмуна) и тут же находит им лучшее применение: кому — португальский Vogue, а кому — крылатая обложка Собака.ru!

На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН
Соня Сивкова

На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН

Выяснили у Вики, как стилизовать младенцев, сделали экспресс-гид по беременным лукам в истории живописи, наметили будущее русской моды и нечаянно прослезились над Королем Львом.

Я просто беременный стилист

Твоя беременность — максимально творческий акт. Но нужно определиться с жанром: у тебя ведь даже не фэшн-беременность, как (трижды!) у Рианны, а беременность-перформанс, как ни у кого до тебя?

Я не мыслю такими категориями. Я просто беременный стилист. И я люблю делать съемки — вот и снимаюсь с животом. Нет никакого перформанса в этом, боже упаси. Живу своей обычной жизнью.

Раз ты просто беременный стилист, дай, пожалуйста, мини-гид по стилю будущей матери!

Включаем в него то же самое, что вы носите в обычной жизни. Я не вижу никаких особенностей в том, что я беременна: ни в стиле, ни в чем. Просто я и раньше никогда не носила слим-фит, поэтому в целом все, что у меня есть в гардеробе, мне подходит. Стиль вообще никак не изменился.

Ты вообще не ходишь в спецмагазины для беременных?

Нет. Мне писал какой-то один бренд: «Ой, хотим вам подарить джинсы для беременных». Господи, какой ужас! В эру, когда куча широких джинсов на низкой талии, зачем покупать какие-то специальные, я не знаю.

На Вике: шляпа LIA GUREEVA, накидка RICK OWENS, серьги HUGO KREIT (Poison Drop)
Соня Сивкова

На Вике: шляпа LIA GUREEVA, накидка RICK OWENS, серьги HUGO KREIT (Poison Drop)

На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН
Соня Сивкова

На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН

А будешь неистово стилизовать своего младенца? Ждать ли нам съемок с черной колыбелью и черным молоком?

Я не очень понимаю: если мне нравится носить черную одежду, то почему у меня должна обязательно быть черная колыбель и черное молоко? Меня вообще это все очень сильно раздражает. У меня недавно был день рождения — и куча знакомых, которые не знают меня как человека, надарили мне каких-то бутафорских готских вещей. И поэтому я уже практически ору от этих сравнений и ассоциаций.

Но у тебя, помимо черной одежды, глаз горит красным на аватаре. Люди считывают тебя как готический роман с макабрическим оттенком. Или ты в душе бежевая мама? Или даже мама ангелочка?

А что, у нас есть только готическая мама с черным молоком и бежевая мама, да? А нельзя просто быть обычным базовым родителем в адеквате? Я не знаю, какая я в итоге буду мама, я не загадываю — как будет, так будет. Но присмотрела, конечно, один черный младенческий костюмчик!

Ну вот — у твоей Уэнздей или твоего Пагсли (не спойлерим гендер-пати!) с рождения лучший стилист. Будешь воспитывать младенца в режиме фэшн-диктатуры?

Вообще нет: как малыш решит, так и будет. Полная свобода выбора. И мне кажется, это бессмысленно — столько денег тратить на то, что актуально три секунды. А цены — как бы жесть. Пара классных вещей в детском гардеробе — да, но в целом фэшн для младенцев — это абсурд.

Вика Салават комментирует pregnancy-арт

«Королева Испании с ребенком, держащим львиную обезьянку», Бартоломе Гонсалес-и-Серрано Готично, хорошо.У королевы Маргариты суперлук — горгера

«Королева Испании с ребенком, держащим львиную обезьянку», Бартоломе Гонсалес-и-Серрано

Готично, хорошо.У королевы Маргариты суперлук — горгера, корсет, барочный жемчуг — это фэшн-беременность. И ребенок с лабубу.

«Мадонна дель Парто», Пьеро делла Франческа Красивая Мадонна со средневековым вайбом — арт-талисман для всех беременных (картина собирает толпы

«Мадонна дель Парто», Пьеро делла Франческа

Красивая Мадонна со средневековым вайбом — арт-талисман для всех беременных (картина собирает толпы пилигримок в тосканском музее!). Но хочется раскрыть платье, чтобы пузо торчало

«Надежда II», Густав Климт Нравится, как Климт показал голую грудь своей любимой натурщицы Гермы — это даже круче, чем Микаэла Старк. Ну а череп на

«Надежда II», Густав Климт

Нравится, как Климт показал голую грудь своей любимой натурщицы Гермы — это даже круче, чем Микаэла Старк. Ну а череп на беременном животе — чистый готкор

«Портрет четы Арнольфини», Ян Ван Эйк Нравится силуэт, такой шлейф требует отдельного человека, чтобы его поддерживать при ходьбе. Не могу до конца

«Портрет четы Арнольфини», Ян Ван Эйк

Нравится силуэт, такой шлейф требует отдельного человека, чтобы его поддерживать при ходьбе. Не могу до конца решить, что здесь самое прекрасное — прическа или собачка!

«Саския в образе Флоры», Рембрандт Тут Саския в венках и цветах бросает вызов Gucci Flora. Но под одеждой и без голого живота до конца не понятно

«Саския в образе Флоры», Рембрандт

Тут Саския в венках и цветах бросает вызов Gucci Flora. Но под одеждой и без голого живота до конца не понятно, беременна ли она, — факап Рембрандта

Я себя всегда лучше всех считала, не знаю почему

А у тебя в детстве была свобода выбора? Давай обсудим луки маленькой Салават!

Не могу забыть, как мама привезла из Германии джинсовую юбку в пол, а я просто вырезала посередине кусок, положила дырявую юбку обратно в шкаф и сделала из обрезка джинсы наряд для Барби. Мама просто рвала и метала. Я прямо запомнила. И теперь думаю покрепче замок выбрать для своего гардероба! У моих родителей был секонд-хенд, я там выросла, и многие мои вещи были оттуда. Раньше не было интернета, и ты не мог себя сравнить с какими-то селебрити, ты сравнивал себя только со своим окружением, с друзьями в детском саду, одноклассниками, соседями. И по моим ощущениям, на фоне всех этих людей я была самой крутой. У меня всегда были свитшоты диснеевские. Не какой-то ширпотреб китайский, а прямо классные вещи. Я тогда с ума сходила по Королю Льву и на одном из детских фото стою в свитшоте с Симбой.

На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН, туфли ROBERTO CAVALLI (Arineari Archive)
Соня Сивкова

На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН, туфли ROBERTO CAVALLI (Arineari Archive)

На Александре: пальто, брюки, обувь CAROL CHRISTIAN POELL (CCP-Room) На Виктории: топ и туфли SAINT LAURENT (Arineari Archive), юбка ИЛЬЯ
Соня Сивкова

На Александре: пальто, брюки, обувь CAROL CHRISTIAN POELL (CCP-Room)

На Виктории: топ и туфли SAINT LAURENT (Arineari Archive), юбка ИЛЬЯ АРХАНГЕЛЬСКИЙ, браслеты BOHEME (Poison Drop)

Король Лев — это же Гамлет для самых маленьких! В этом мультике ты Симба? А может, Тимон или Пумба?

Я там никто. Просто «Король Лев» очень травматичный. Я не знаю, зачем такое в детстве показывать. До сих пор вспоминаю и плакать охота.

Шекспир слезоточив! Лучше вспомним окружение, с которым ты себя сравнивала. Как одевались люди в Казани конца девяностых — середины нулевых?

Я хорошо помню, что всем моим одноклассницам постоянно всё запрещали. Мы с мамой по выходным ходили отовариваться на рынок. Я там бесконечно искала какие-то джинсы, майки, мне всё как у Мадонны в клипах надо было. Приходишь в школу, показываешь, а девочки говорят: «Ой, а я тоже так хотела такие купить, но мне мама не разрешила». И у меня прямо с детства эта мысль: «Господи, какой бред! Как мама может решать за тебя, что тебе нравится?»

Я хорошо помню, что всем моим одноклассницам постоянно всё запрещали. Мы с мамой по выходным ходили отовариваться на рынок. Я там бесконечно искала какие-то джинсы, майки, мне всё как у Мадонны в клипах надо было. Приходишь в школу, показываешь, а девочки говорят: «Ой, а я тоже так хотела такие купить, но мне мама не разрешила». И у меня прямо с детства эта мысль: «Господи, какой бред! Как мама может решать за тебя, что тебе нравится?»

На Вике: платье и шорты РОМАН ЗИМОГОРСКИЙ, серьги MARNI (Poison Drop)
Соня Сивкова

На Вике: платье и шорты РОМАН ЗИМОГОРСКИЙ, серьги MARNI (Poison Drop)

Выходит, тебя в твоих фэшн-начинаниях дома всегда поддерживали?

Конечно, даже если это кринжово выглядело! Родители, конечно, могли сказать, что, по их мнению, эти вещи выглядят так себе, но если мне нравится, почему нет? Я должна сама это попробовать.

То есть в школе ты уже сильно выделялась на общем фоне?

Выделялась, да. Мне волосы покрасили в третьем классе. У меня мама с подружкой красились, я говорю: «Я тоже хочу». И мне сделали. Тогда в школе это была сенсация! А сейчас я ездила в Казань и думала: как классно, что очень много детей, даже из как будто бы религиозных семей, все равно самовыражается: и нос проколот, и какие-то челки крашеные. По моим ощущениям, посвободнее народ стал выглядеть. Просто исторически Казань — город очень консервативных взглядов, там много осуждения в воздухе.

Тебя осуждали? Отвешивали комментарии на улице? В школе писали токсичные замечания в дневник?

Все это было, конечно, но я себя всегда лучше всех считала, не знаю почему. И когда мне вслед неслись негативные комментарии, меня это не оскорбляло, а наоборот, я думала: боже мой, какие лохи, ничего не понимают! А сейчас я вообще не реагирую на хейт: для меня эти люди не авторитетны. Почему меня вообще должно волновать, что они обо мне думают?

Кидкор-летопись готической дивы

Юрассиккор! Вика в диснеевском свитшоте с «Королем Львом» (любимый детский мультфильм!) и в джинсах Lee из секонда
Архив Вики Салават

Юрассиккор! Вика в диснеевском свитшоте с «Королем Львом» (любимый детский мультфильм!) и в джинсах Lee из секонда

На празднике у родственников — после детского бешенства
Архив Вики Салават

На празднике у родственников — после детского бешенства

Вика на пластиковом стуле-троне (преBalenciaga-шик!) занимается долфинвотчингом. «Очень нравится эта наглая морда. У меня по сей день активная мимика
Архив Вики Салават

Вика на пластиковом стуле-троне (преBalenciaga-шик!) занимается долфинвотчингом. «Очень нравится эта наглая морда. У меня по сей день активная мимика»

Вика в футболке с обложкой альбома Мадонны подтанцовывает стрип-артисткам из клипа «Music»
Архив Вики Салават

Вика в футболке с обложкой альбома Мадонны подтанцовывает стрип-артисткам из клипа «Music»

Я человек-визуал. Лучше я буду для кого-то тупой, зато все честно

Ты была субкультурной? Нулевые — это же эпоха субкультур: эмо, готы, ламберсексуалы, прости господи! Ты была перки-гот или мопи-гот? Перки — это веселые готы, а мопи — мрачные.

Я то с эмо общалась, то с готами. Но перки или мопи — не знаю, в Казани не существовало такого деления. Скорее перки!

Давай соберем отроческий мудборд Салават! Что там будет? Картинки из книжек, кадры из фильмов, странички из журналов?

Там будут клипы: я MTV смотрела, у меня не было книжек. Нулевые — эра великих клипов: все делали классно — от Мадонны до Pink, даже у Бритни и Агилеры было супер. А Blink-182, где они голые идут?! А Placebo?! А вот книжки я не люблю по сей день. Гордиться тут нечем абсолютно. Очень мечтаю разговаривать красиво, быть начитанной и умной. Пытаюсь их полюбить, хожу покупаю. В Петербурге было свободное время — открыла, прочитала одну страницу. Думаю: как я это ненавижу! И закрыла. Прямо вот ненавижу, и все. Моя проблема — 100 мыслей в секунду. Я даже фильмы тяжело смотрю, сериалы вообще мучительно, сижу и думаю о том, что мне нужно быстро какие-то идеи записать, что-то сделать. В таком дерганом состоянии — какие тут книжки, вообще не могу расслабиться.

Беременность тебя не замедлила?

Вообще нет! Может, материнство замедлит? В целом я настроена очень оптимистично: мне ведь даже перелом ноги не помеха в Париж на показы поехать. Но с ребенком я не знаю, как оно будет. Все-таки я уже не только за саму себя отвечаю.

На Александре: пальто, брюки, обувь CAROL CHRISTIAN POELL (CCP-Room) На Виктории: топ и туфли SAINT LAURENT (Arineari Archive), юбка ИЛЬЯ
Соня Сивкова

На Александре: пальто, брюки, обувь CAROL CHRISTIAN POELL (CCP-Room)

На Виктории: топ и туфли SAINT LAURENT (Arineari Archive), юбка ИЛЬЯ АРХАНГЕЛЬСКИЙ, браслеты BOHEME (Poison Drop)

Давай выведем из тени отца ребенка, твоего мужа, — кому же досталось наше сердце фэшн-тьмы?

Мы с Сашей познакомились в тиндере. Но до этого он уже был моим подписчиком, поэтому сразу меня узнал. Саша работает в IT, любит панк и как никто разбирается в японских брендах и дизайнерах. Ему точно нужно дополнительно заниматься модой, потому что, в отличие от меня, он любит все это изучать глубинно. И вот он завел свой тг-канал Document One (энциклопедия раритетов: от неизвестного портрета Джуна Такахаши со Сталиным до Николаса Кейджа в кожаном тотал-луке Chrome Hearts. — Прим. ред.).

Я — просто человек-визуал, честно. Я импульсивная. Мне не нравится копошиться. Он — Дева, я — Стрелец. Я люблю действовать, все делать быстро. Загорелась — я ору об этом, тут же приступаю. У него все по-другому, и он всем может утереть нос в плане знаний, потому что некоторые снобы любят же попрекнуть: «А, ты не знаешь эту картину! Ты не знаешь этот бренд! Ты не знаешь его основателя! А ты вот это, вот это, вот это не знаешь!» Вот вечно находятся такие зануды, поэтому классно, что у меня есть муж, который может их выслать.

А я, так сказать, не пудрю себе голову тем, что мне дотошно изучать не хочется. Но! Я с большим интересом слушаю и отлично усваиваю, когда, например, Саша мне эти истории про бренды и основателей рассказывает. Так что не буду пытаться казаться умной и напускать снобизма, лучше я буду для кого-то тупой, зато все честно. Это для меня самое главное.

Воронакор, Нефертити-шик, жук-чернотелка и панк-макабр на костыльках: лучшие луки готической дивы Salavat Kypere

Salavat Kypere в тотал-луке Ильи Архангельского встречает фэшн-солнцестояние. Фото: Саша Мурашкин

Salavat Kypere в тотал-луке Ильи Архангельского встречает фэшн-солнцестояние. Фото: Саша Мурашкин

Вика Салават крадется на костылях на показ Rick Owens в Париже. Фото: Евгения Филатова

Вика Салават крадется на костылях на показ Rick Owens в Париже. Фото: Евгения Филатова

В доминатрикс-платье Романа Зимогорского и ботильонах-копытах Alexander McQueen. Фото: Соня Сивкова

В доминатрикс-платье Романа Зимогорского и ботильонах-копытах Alexander McQueen. Фото: Соня Сивкова

Вика в обнимку с ягненком бросает вызов съемкам Павла Дурова. Фото: Gosh In

Вика в обнимку с ягненком бросает вызов съемкам Павла Дурова. Фото: Gosh In

Вика aka жук чернотелка в бра Vaquera и чепчике-сяжках Лии Гуреевой. Фото: Gosh In

Вика aka жук чернотелка в бра Vaquera и чепчике-сяжках Лии Гуреевой. Фото: Gosh In

Salavat Kypere в тотал-луке Ники Шульги. Фото: Женя Филатова, стиль: Света Спирит

Salavat Kypere в тотал-луке Ники Шульги. Фото: Женя Филатова, стиль: Света Спирит

Balenciaga'кор: Вика в пальто с фижмами перед шоу Matieres Fecales. Фото: Женя Филатова

Balenciaga'кор: Вика в пальто с фижмами перед шоу Matieres Fecales. Фото: Женя Филатова

Pregnancy-дива в топе Noir Kei Ninomiya, юбке Ann Demeulemeester и украшениях Gem Kingdom. Фото: Камила Ханапова

Pregnancy-дива в топе Noir Kei Ninomiya, юбке Ann Demeulemeester и украшениях Gem Kingdom. Фото: Камила Ханапова

Воронакор в платье Ильи Мигмуна. Фото: Карина Никитина и Саша Шевцов

Воронакор в платье Ильи Мигмуна. Фото: Карина Никитина и Саша Шевцов

Дарк-кокон Tatyana Kochnova Atelier. Фото: Женя Филатова

Дарк-кокон Tatyana Kochnova Atelier. Фото: Женя Филатова

Нефертити-шик в хепреше Ianis Chamalidy. Фото: Ангелина Любимова

Нефертити-шик в хепреше Ianis Chamalidy. Фото: Ангелина Любимова

Готик-дива в крагах на вольном выпасе. Фото: Ангелина Любимова

Готик-дива в крагах на вольном выпасе. Фото: Ангелина Любимова

Вика Салават в тотал-луке Rick Owens. Фото: Карина Никитина и Саша Шевцов

Вика Салават в тотал-луке Rick Owens. Фото: Карина Никитина и Саша Шевцов

Сегодня ты идеален, а завтра уже нет

Честность в эру фейков — почти что революционный акт. Какие у тебя еще человеческие суперсилы — кроме честности?

Я умею быстро действовать. Для меня в сто раз эффективнее просто начать делать, чем долго думать. Раньше я пыталась добиться какого-то идеала. Но сегодня ты идеален, а завтра уже нет. И можно просто себе голову сломать, так ничего и не начав делать, понимаешь? И как только я это окончательно поняла, в ту же минуту перестала судить других. Всегда думаю: круто, что ребята что-то делают, а не сидят на диване и осуждают кого-то. Они хотя бы пробуют. И это явно их куда-то приведет.

Лиза Останина в платье Романа Зимогорского для португальского Vogue. Фото: Абдулла Артуев, стиль: Вика Салават

Лиза Останина в платье Романа Зимогорского для португальского Vogue. Фото: Абдулла Артуев, стиль: Вика Салават

Модель и арт-объект Данила Поляков в крылышках Ильи Мигмуна. Фото: Максим Тараканов, стиль: Вика Салават

Модель и арт-объект Данила Поляков в крылышках Ильи Мигмуна. Фото: Максим Тараканов, стиль: Вика Салават

Брайдалкор-платье Даниила Капелькина для «белой съемки» (в ней Вика специально собрала комбо total-wite луков от студентов «Вышки»!). Фото: Андреи

Брайдалкор-платье Даниила Капелькина для «белой съемки» (в ней Вика специально собрала комбо total-wite луков от студентов «Вышки»!). Фото: Андрей Кирсанов

Ты — фэшн-мать русского авангарда, одновременно опекун, усилитель и витрина молодых талантов. Ты отправила в фэшн-космос (читай: в каверстори португальского Vogue) простого студента «Вышки» Романа Зимогорского. А теперь красуешься на нашей — в белых перьях третьекурсника ВШЭ Ильи Мигмуна. Как будто нам нужен институт Салават!

Институт Салават? Не хочу брать на себя такую ответственность! Но я правда всегда рада помочь классным молодым. Хочется, чтобы у них было будущее, чтобы они не разъезжались. И мне правда нравится за ними следить и снимать их вещи.

Тем более что в Москве стайлинг устроен так: в «КМ20» появился новый бренд, и все стилисты погнали за ним по очереди, у всех одно и то же. То Duran Lantink, потом All-In — и у всех вокруг эти вещи. А мне всегда хочется чего-то нового, поэтому привлечение к работе молодых дизайнеров — это супер.

И классно, что они выстреливают! Мигмун — это уже коммерчески успешный проект. Он пол-Москвы обшивает. Самое главное, чтобы он теперь не соскуфился на коммерции. Мы всем селом нашим переживаем и все время говорим ему, чтобы не притормаживал. Потому что деньги всех расслабляют. Надо, так сказать, руку на пульсе держать и все время делать творческое, а не только певиц обшивать. А Зимогорский — да, у него сложные наряды. Но они отлично сделаны — там качество кроя и пошива лучше, чем у Comme des Garçons. Да, это не самые универсальные, носибельные вещи, но и на такие есть пусть и небольшой, но рынок.

На Вике: шляпа LIA GUREEVA, лиф NAMELAZZ, накидка RICK OWENS, брюки DIOR (Arineari Archive), туфли ENFANTS RICHES DÉPRIMÉS, серьги HUGO KREIT
Соня Сивкова

На Вике: шляпа LIA GUREEVA, лиф NAMELAZZ, накидка RICK OWENS, брюки DIOR (Arineari Archive), туфли ENFANTS RICHES DÉPRIMÉS, серьги HUGO KREIT (Poison Drop)

Откуда нам ждать новых Мигмунов и Зимогорских — и ждать ли?

Недавно делали белую съемку с фотографом Андреем Кирсановым. Подумала: хватит уже вот этой чернухи, я не могу. А тут мне написали студенты «Вышки», думаю: супер! Я студентов люблю, берем. Да, сделано все из плохих тканей, но задумано отлично. Я буквально пару вещей взяла из «КМ20», все остальное — это молодые ребята. Подрастают новые, классные, но это процесс.

Обсудим твой процесс. Есть ли у тебя новые проекты помимо ребенка?

Нет, у меня все по накатанному: съемки, стайлинг, гиды. Ребенок — это суперважный проект. Для меня семья — это вообще самое главное. Да, из аватарки с красными глазами это не так уж очевидно. Понятно, что я не фотографируюсь с чужими детьми и не создаю какой-то себе образ ангела в соцсетях. Обычно, кстати, всё наоборот у тех, кто так делает. А я искренне люблю детей и всегда хотела собственных. И родителей люблю, часто езжу к ним в Казань — теперь с Сашей.

Мы договорились не раскрывать пол, но просто обязаны рассекретить провенанс. Рожаем петербуржца или москвича?

Конечно, петербуржца!

Фото: Соня Сивкова

Стиль: Виктория Салават

Текст: Юлия Машнич

Визаж: Фариза Родригез

Волосы: Дмитрий Абрамович

Свет: Валентин Панков

Ассистент стилиста: Никита Тюрин

Ретушь: Анастасия Билык

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