Вика Салават aka Salavat Kypere: «Я просто беременный стилист»

Твоя беременность — максимально творческий акт. Но нужно определиться с жанром: у тебя ведь даже не фэшн-беременность, как (трижды!) у Рианны, а беременность-перформанс, как ни у кого до тебя?

Я не мыслю такими категориями. Я просто беременный стилист. И я люблю делать съемки — вот и снимаюсь с животом. Нет никакого перформанса в этом, боже упаси. Живу своей обычной жизнью.

Раз ты просто беременный стилист, дай, пожалуйста, мини-гид по стилю будущей матери!

Включаем в него то же самое, что вы носите в обычной жизни. Я не вижу никаких особенностей в том, что я беременна: ни в стиле, ни в чем. Просто я и раньше никогда не носила слим-фит, поэтому в целом все, что у меня есть в гардеробе, мне подходит. Стиль вообще никак не изменился.

Ты вообще не ходишь в спецмагазины для беременных?

Нет. Мне писал какой-то один бренд: «Ой, хотим вам подарить джинсы для беременных». Господи, какой ужас! В эру, когда куча широких джинсов на низкой талии, зачем покупать какие-то специальные, я не знаю.