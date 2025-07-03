Вика Салават aka Salavat Kypere: «Я просто беременный стилист»

Salavat Kypere (она же Вика Салават) — стилист-виртуоз, нишевый инфлюенсер, а также главный амбассадор фэшн-макабра и готическая принцесса — превращается в мать. С одной стороны, это беременность-перформанс, где материнство и детство манифестируются как фэшн-практика, а с другой — выход из пределов моды в повседневное и человеческое.
На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН
Дарк-стилист и готик-дива с пропиской в Петербурге, а также на показах Рика Оуэнса и Balenciaga Вика Салават создает неожиданно практичные фэшн-гиды и одевает простых богатых (гонорары Вики стартуют от 500К) людей (а селебам отказывает!). Салават — владелец аккаунта, на который однажды подписался сам Йе, и фаундер реплик-бренда The Sxslvt, чьи вещи заказывала стилистка Джулии Фокс (всем хейтерам реплик-концепта Виктория ответила футболкой Haters gonna hate и собрала солдаут за пять дней). Служила арт-объектом на выставке диджитал-художницы Евгении Филатовой, выходила замуж в Петербурге в викторианском панк-платье Elena Dawson, но главное — собирала и собирает вокруг себя визионерские профкомьюнити (фэшн-сёла!) из суперпрофи от Фаризы Родригез до Глаши Гурьяновой и от Димы Абрамовича до Маши Туевой и вместе с ними создает великий контент.
И важно: Вика — мать нового русского фэшн-авангарда. Фиксируем, как вокруг ее готической фигуры формируется движение юных фэшн-передовиков. Салават неустанно ищет сверхновые таланты в соцсетях и на студенческих показах (раскрыла дарования Романа Зимогорского, Ники Шульги, Алекса Лигая, Сергея Косты и Ильи Мигмуна) и тут же находит им лучшее применение: кому — португальский Vogue, а кому — крылатая обложка Собака.ru!
На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН
Выяснили у Вики, как стилизовать младенцев, сделали экспресс-гид по беременным лукам в истории живописи, наметили будущее русской моды и нечаянно прослезились над Королем Львом.
Я просто беременный стилист
Твоя беременность — максимально творческий акт. Но нужно определиться с жанром: у тебя ведь даже не фэшн-беременность, как (трижды!) у Рианны, а беременность-перформанс, как ни у кого до тебя?
Я не мыслю такими категориями. Я просто беременный стилист. И я люблю делать съемки — вот и снимаюсь с животом. Нет никакого перформанса в этом, боже упаси. Живу своей обычной жизнью.
Раз ты просто беременный стилист, дай, пожалуйста, мини-гид по стилю будущей матери!
Включаем в него то же самое, что вы носите в обычной жизни. Я не вижу никаких особенностей в том, что я беременна: ни в стиле, ни в чем. Просто я и раньше никогда не носила слим-фит, поэтому в целом все, что у меня есть в гардеробе, мне подходит. Стиль вообще никак не изменился.
Ты вообще не ходишь в спецмагазины для беременных?
Нет. Мне писал какой-то один бренд: «Ой, хотим вам подарить джинсы для беременных». Господи, какой ужас! В эру, когда куча широких джинсов на низкой талии, зачем покупать какие-то специальные, я не знаю.
А будешь неистово стилизовать своего младенца? Ждать ли нам съемок с черной колыбелью и черным молоком?
Я не очень понимаю: если мне нравится носить черную одежду, то почему у меня должна обязательно быть черная колыбель и черное молоко? Меня вообще это все очень сильно раздражает. У меня недавно был день рождения — и куча знакомых, которые не знают меня как человека, надарили мне каких-то бутафорских готских вещей. И поэтому я уже практически ору от этих сравнений и ассоциаций.
Но у тебя, помимо черной одежды, глаз горит красным на аватаре. Люди считывают тебя как готический роман с макабрическим оттенком. Или ты в душе бежевая мама? Или даже мама ангелочка?
А что, у нас есть только готическая мама с черным молоком и бежевая мама, да? А нельзя просто быть обычным базовым родителем в адеквате? Я не знаю, какая я в итоге буду мама, я не загадываю — как будет, так будет. Но присмотрела, конечно, один черный младенческий костюмчик!
Ну вот — у твоей Уэнздей или твоего Пагсли (не спойлерим гендер-пати!) с рождения лучший стилист. Будешь воспитывать младенца в режиме фэшн-диктатуры?
Вообще нет: как малыш решит, так и будет. Полная свобода выбора. И мне кажется, это бессмысленно — столько денег тратить на то, что актуально три секунды. А цены — как бы жесть. Пара классных вещей в детском гардеробе — да, но в целом фэшн для младенцев — это абсурд.
Вика Салават комментирует pregnancy-арт
«Королева Испании с ребенком, держащим львиную обезьянку», Бартоломе Гонсалес-и-Серрано
Готично, хорошо.У королевы Маргариты суперлук — горгера, корсет, барочный жемчуг — это фэшн-беременность. И ребенок с лабубу.
«Мадонна дель Парто», Пьеро делла Франческа
Красивая Мадонна со средневековым вайбом — арт-талисман для всех беременных (картина собирает толпы пилигримок в тосканском музее!). Но хочется раскрыть платье, чтобы пузо торчало
«Надежда II», Густав Климт
Нравится, как Климт показал голую грудь своей любимой натурщицы Гермы — это даже круче, чем Микаэла Старк. Ну а череп на беременном животе — чистый готкор
«Портрет четы Арнольфини», Ян Ван Эйк
Нравится силуэт, такой шлейф требует отдельного человека, чтобы его поддерживать при ходьбе. Не могу до конца решить, что здесь самое прекрасное — прическа или собачка!
«Саския в образе Флоры», Рембрандт
Тут Саския в венках и цветах бросает вызов Gucci Flora. Но под одеждой и без голого живота до конца не понятно, беременна ли она, — факап Рембрандта
Я себя всегда лучше всех считала, не знаю почему
А у тебя в детстве была свобода выбора? Давай обсудим луки маленькой Салават!
Не могу забыть, как мама привезла из Германии джинсовую юбку в пол, а я просто вырезала посередине кусок, положила дырявую юбку обратно в шкаф и сделала из обрезка джинсы наряд для Барби. Мама просто рвала и метала. Я прямо запомнила. И теперь думаю покрепче замок выбрать для своего гардероба! У моих родителей был секонд-хенд, я там выросла, и многие мои вещи были оттуда. Раньше не было интернета, и ты не мог себя сравнить с какими-то селебрити, ты сравнивал себя только со своим окружением, с друзьями в детском саду, одноклассниками, соседями. И по моим ощущениям, на фоне всех этих людей я была самой крутой. У меня всегда были свитшоты диснеевские. Не какой-то ширпотреб китайский, а прямо классные вещи. Я тогда с ума сходила по Королю Льву и на одном из детских фото стою в свитшоте с Симбой.
Король Лев — это же Гамлет для самых маленьких! В этом мультике ты Симба? А может, Тимон или Пумба?
Я там никто. Просто «Король Лев» очень травматичный. Я не знаю, зачем такое в детстве показывать. До сих пор вспоминаю и плакать охота.
Шекспир слезоточив! Лучше вспомним окружение, с которым ты себя сравнивала. Как одевались люди в Казани конца девяностых — середины нулевых?
Я хорошо помню, что всем моим одноклассницам постоянно всё запрещали. Мы с мамой по выходным ходили отовариваться на рынок. Я там бесконечно искала какие-то джинсы, майки, мне всё как у Мадонны в клипах надо было. Приходишь в школу, показываешь, а девочки говорят: «Ой, а я тоже так хотела такие купить, но мне мама не разрешила». И у меня прямо с детства эта мысль: «Господи, какой бред! Как мама может решать за тебя, что тебе нравится?»
Я хорошо помню, что всем моим одноклассницам постоянно всё запрещали. Мы с мамой по выходным ходили отовариваться на рынок. Я там бесконечно искала какие-то джинсы, майки, мне всё как у Мадонны в клипах надо было. Приходишь в школу, показываешь, а девочки говорят: «Ой, а я тоже так хотела такие купить, но мне мама не разрешила». И у меня прямо с детства эта мысль: «Господи, какой бред! Как мама может решать за тебя, что тебе нравится?»
На Вике: платье и шорты РОМАН ЗИМОГОРСКИЙ, серьги MARNI (Poison Drop)
Выходит, тебя в твоих фэшн-начинаниях дома всегда поддерживали?
Конечно, даже если это кринжово выглядело! Родители, конечно, могли сказать, что, по их мнению, эти вещи выглядят так себе, но если мне нравится, почему нет? Я должна сама это попробовать.
То есть в школе ты уже сильно выделялась на общем фоне?
Выделялась, да. Мне волосы покрасили в третьем классе. У меня мама с подружкой красились, я говорю: «Я тоже хочу». И мне сделали. Тогда в школе это была сенсация! А сейчас я ездила в Казань и думала: как классно, что очень много детей, даже из как будто бы религиозных семей, все равно самовыражается: и нос проколот, и какие-то челки крашеные. По моим ощущениям, посвободнее народ стал выглядеть. Просто исторически Казань — город очень консервативных взглядов, там много осуждения в воздухе.
Тебя осуждали? Отвешивали комментарии на улице? В школе писали токсичные замечания в дневник?
Все это было, конечно, но я себя всегда лучше всех считала, не знаю почему. И когда мне вслед неслись негативные комментарии, меня это не оскорбляло, а наоборот, я думала: боже мой, какие лохи, ничего не понимают! А сейчас я вообще не реагирую на хейт: для меня эти люди не авторитетны. Почему меня вообще должно волновать, что они обо мне думают?
Кидкор-летопись готической дивы
Юрассиккор! Вика в диснеевском свитшоте с «Королем Львом» (любимый детский мультфильм!) и в джинсах Lee из секонда
На празднике у родственников — после детского бешенства
Вика на пластиковом стуле-троне (преBalenciaga-шик!) занимается долфинвотчингом. «Очень нравится эта наглая морда. У меня по сей день активная мимика»
Вика в футболке с обложкой альбома Мадонны подтанцовывает стрип-артисткам из клипа «Music»
Я человек-визуал. Лучше я буду для кого-то тупой, зато все честно
Ты была субкультурной? Нулевые — это же эпоха субкультур: эмо, готы, ламберсексуалы, прости господи! Ты была перки-гот или мопи-гот? Перки — это веселые готы, а мопи — мрачные.
Я то с эмо общалась, то с готами. Но перки или мопи — не знаю, в Казани не существовало такого деления. Скорее перки!
Давай соберем отроческий мудборд Салават! Что там будет? Картинки из книжек, кадры из фильмов, странички из журналов?
Там будут клипы: я MTV смотрела, у меня не было книжек. Нулевые — эра великих клипов: все делали классно — от Мадонны до Pink, даже у Бритни и Агилеры было супер. А Blink-182, где они голые идут?! А Placebo?! А вот книжки я не люблю по сей день. Гордиться тут нечем абсолютно. Очень мечтаю разговаривать красиво, быть начитанной и умной. Пытаюсь их полюбить, хожу покупаю. В Петербурге было свободное время — открыла, прочитала одну страницу. Думаю: как я это ненавижу! И закрыла. Прямо вот ненавижу, и все. Моя проблема — 100 мыслей в секунду. Я даже фильмы тяжело смотрю, сериалы вообще мучительно, сижу и думаю о том, что мне нужно быстро какие-то идеи записать, что-то сделать. В таком дерганом состоянии — какие тут книжки, вообще не могу расслабиться.
Беременность тебя не замедлила?
Вообще нет! Может, материнство замедлит? В целом я настроена очень оптимистично: мне ведь даже перелом ноги не помеха в Париж на показы поехать. Но с ребенком я не знаю, как оно будет. Все-таки я уже не только за саму себя отвечаю.
На Александре: пальто, брюки, обувь CAROL CHRISTIAN POELL (CCP-Room)
На Виктории: топ и туфли SAINT LAURENT (Arineari Archive), юбка ИЛЬЯ АРХАНГЕЛЬСКИЙ, браслеты BOHEME (Poison Drop)
Давай выведем из тени отца ребенка, твоего мужа, — кому же досталось наше сердце фэшн-тьмы?
Мы с Сашей познакомились в тиндере. Но до этого он уже был моим подписчиком, поэтому сразу меня узнал. Саша работает в IT, любит панк и как никто разбирается в японских брендах и дизайнерах. Ему точно нужно дополнительно заниматься модой, потому что, в отличие от меня, он любит все это изучать глубинно. И вот он завел свой тг-канал Document One (энциклопедия раритетов: от неизвестного портрета Джуна Такахаши со Сталиным до Николаса Кейджа в кожаном тотал-луке Chrome Hearts. — Прим. ред.).
Я — просто человек-визуал, честно. Я импульсивная. Мне не нравится копошиться. Он — Дева, я — Стрелец. Я люблю действовать, все делать быстро. Загорелась — я ору об этом, тут же приступаю. У него все по-другому, и он всем может утереть нос в плане знаний, потому что некоторые снобы любят же попрекнуть: «А, ты не знаешь эту картину! Ты не знаешь этот бренд! Ты не знаешь его основателя! А ты вот это, вот это, вот это не знаешь!» Вот вечно находятся такие зануды, поэтому классно, что у меня есть муж, который может их выслать.
А я, так сказать, не пудрю себе голову тем, что мне дотошно изучать не хочется. Но! Я с большим интересом слушаю и отлично усваиваю, когда, например, Саша мне эти истории про бренды и основателей рассказывает. Так что не буду пытаться казаться умной и напускать снобизма, лучше я буду для кого-то тупой, зато все честно. Это для меня самое главное.
Воронакор, Нефертити-шик, жук-чернотелка и панк-макабр на костыльках: лучшие луки готической дивы Salavat Kypere
Salavat Kypere в тотал-луке Ильи Архангельского встречает фэшн-солнцестояние. Фото: Саша Мурашкин
Вика Салават крадется на костылях на показ Rick Owens в Париже. Фото: Евгения Филатова
В доминатрикс-платье Романа Зимогорского и ботильонах-копытах Alexander McQueen. Фото: Соня Сивкова
Вика в обнимку с ягненком бросает вызов съемкам Павла Дурова. Фото: Gosh In
Вика aka жук чернотелка в бра Vaquera и чепчике-сяжках Лии Гуреевой. Фото: Gosh In
Salavat Kypere в тотал-луке Ники Шульги. Фото: Женя Филатова, стиль: Света Спирит
Balenciaga'кор: Вика в пальто с фижмами перед шоу Matieres Fecales. Фото: Женя Филатова
Pregnancy-дива в топе Noir Kei Ninomiya, юбке Ann Demeulemeester и украшениях Gem Kingdom. Фото: Камила Ханапова
Воронакор в платье Ильи Мигмуна. Фото: Карина Никитина и Саша Шевцов
Дарк-кокон Tatyana Kochnova Atelier. Фото: Женя Филатова
Нефертити-шик в хепреше Ianis Chamalidy. Фото: Ангелина Любимова
Готик-дива в крагах на вольном выпасе. Фото: Ангелина Любимова
Вика Салават в тотал-луке Rick Owens. Фото: Карина Никитина и Саша Шевцов
Сегодня ты идеален, а завтра уже нет
Честность в эру фейков — почти что революционный акт. Какие у тебя еще человеческие суперсилы — кроме честности?
Я умею быстро действовать. Для меня в сто раз эффективнее просто начать делать, чем долго думать. Раньше я пыталась добиться какого-то идеала. Но сегодня ты идеален, а завтра уже нет. И можно просто себе голову сломать, так ничего и не начав делать, понимаешь? И как только я это окончательно поняла, в ту же минуту перестала судить других. Всегда думаю: круто, что ребята что-то делают, а не сидят на диване и осуждают кого-то. Они хотя бы пробуют. И это явно их куда-то приведет.
Лиза Останина в платье Романа Зимогорского для португальского Vogue. Фото: Абдулла Артуев, стиль: Вика Салават
Модель и арт-объект Данила Поляков в крылышках Ильи Мигмуна. Фото: Максим Тараканов, стиль: Вика Салават
Брайдалкор-платье Даниила Капелькина для «белой съемки» (в ней Вика специально собрала комбо total-wite луков от студентов «Вышки»!). Фото: Андрей Кирсанов
Ты — фэшн-мать русского авангарда, одновременно опекун, усилитель и витрина молодых талантов. Ты отправила в фэшн-космос (читай: в каверстори португальского Vogue) простого студента «Вышки» Романа Зимогорского. А теперь красуешься на нашей — в белых перьях третьекурсника ВШЭ Ильи Мигмуна. Как будто нам нужен институт Салават!
Институт Салават? Не хочу брать на себя такую ответственность! Но я правда всегда рада помочь классным молодым. Хочется, чтобы у них было будущее, чтобы они не разъезжались. И мне правда нравится за ними следить и снимать их вещи.
Тем более что в Москве стайлинг устроен так: в «КМ20» появился новый бренд, и все стилисты погнали за ним по очереди, у всех одно и то же. То Duran Lantink, потом All-In — и у всех вокруг эти вещи. А мне всегда хочется чего-то нового, поэтому привлечение к работе молодых дизайнеров — это супер.
И классно, что они выстреливают! Мигмун — это уже коммерчески успешный проект. Он пол-Москвы обшивает. Самое главное, чтобы он теперь не соскуфился на коммерции. Мы всем селом нашим переживаем и все время говорим ему, чтобы не притормаживал. Потому что деньги всех расслабляют. Надо, так сказать, руку на пульсе держать и все время делать творческое, а не только певиц обшивать. А Зимогорский — да, у него сложные наряды. Но они отлично сделаны — там качество кроя и пошива лучше, чем у Comme des Garçons. Да, это не самые универсальные, носибельные вещи, но и на такие есть пусть и небольшой, но рынок.
На Вике: шляпа LIA GUREEVA, лиф NAMELAZZ, накидка RICK OWENS, брюки DIOR (Arineari Archive), туфли ENFANTS RICHES DÉPRIMÉS, серьги HUGO KREIT (Poison Drop)
Откуда нам ждать новых Мигмунов и Зимогорских — и ждать ли?
Недавно делали белую съемку с фотографом Андреем Кирсановым. Подумала: хватит уже вот этой чернухи, я не могу. А тут мне написали студенты «Вышки», думаю: супер! Я студентов люблю, берем. Да, сделано все из плохих тканей, но задумано отлично. Я буквально пару вещей взяла из «КМ20», все остальное — это молодые ребята. Подрастают новые, классные, но это процесс.
Обсудим твой процесс. Есть ли у тебя новые проекты помимо ребенка?
Нет, у меня все по накатанному: съемки, стайлинг, гиды. Ребенок — это суперважный проект. Для меня семья — это вообще самое главное. Да, из аватарки с красными глазами это не так уж очевидно. Понятно, что я не фотографируюсь с чужими детьми и не создаю какой-то себе образ ангела в соцсетях. Обычно, кстати, всё наоборот у тех, кто так делает. А я искренне люблю детей и всегда хотела собственных. И родителей люблю, часто езжу к ним в Казань — теперь с Сашей.
Мы договорились не раскрывать пол, но просто обязаны рассекретить провенанс. Рожаем петербуржца или москвича?
Конечно, петербуржца!
Фото: Соня Сивкова
Стиль: Виктория Салават
Текст: Юлия Машнич
Визаж: Фариза Родригез
Волосы: Дмитрий Абрамович
Свет: Валентин Панков
Ассистент стилиста: Никита Тюрин
Ретушь: Анастасия Билык
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