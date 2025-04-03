Как топовый инфлюэнсер Мария Червоткина стала главной фэшн-матерью страны?

Фэшн-материнство и фэшн-детство — самый духоподъемный контент прямо сейчас. Инфлюенсер со стайлинг-уклоном, умеющая и в стрит, и в витчкрафт, и в «богатую французскую женщину», Мария Червоткина — главная фэшн-мать страны.
На Марии: кольца PARURE ATELIER
Экс-креативный директор петербургских минималистов Gate31, кофаундер бильярдной Solids на Петроградке и производитель самого модного юношеского сарториального контента выросла: одной рукой она нянчит фэшн-младенца Савву в кроссовках Nike Cortez, как у Форреста Гампа, а другой — отбирает айтемы Rick Owens, примеряет безумные японские шляпы Kijima Takayuki и двигает продажи русских брендов новой волны (теперь еще и детских!). А также снимает ютуб-влоги про материнство, ресейл- шопинг, фотографируется на неделях моды и раздает инсайты в тг-канале I don’t judge. Обсудили c Машей материнский фэшн-путь, лучших стилистов (из того самого рейтинга!) и окситоциновые слезы!
На Марии: кольца PARURE ATELIER
Фэшн-мадонна VS мамочка с ангелочком
Как модный инфлюенсер мимикрировал в фэшн-мадонну с фэшн-младенцем? А не в мамочку с ангелочком, например?
Фэшн-мадонна — это вы загнули, но я иду к этому. Надо твердо и даже немножко насильно себя наставлять на рабочий путь, важно не дать себе раствориться и полностью погрязнуть в материнских заботах. Хотя хочется! У меня неожиданно для себя самой появилось желание просто сидеть дома, играть, заниматься самыми простыми бытовыми мороками. Мне доставляет удовольствие даже подгузник поменять, потому что я чувствую свою сопричастность. Это классно. Ощущение погруженного материнства — оно как раз в подобных бытовых вещах. И когда не хватает времени на такие штуки, то чувствуешь себя так себе мамой. Здесь важно найти баланс, правильно спланировать график. Наверное, фэшн-мадонна с фэшн-младенцем равно четко спланированный рабочий график.
А были тайные семейные фотосессии в фэмили-луках?
Да! У меня сейчас в Дубае была съемка довольно романтичная: мы с Саввиком вдвоем на берегу. Сделали как раз вот эти милые, трогательные фотографии, стандартная семейная съемка. Но мне как будто хотелось такую иметь. Это все равно вне времени. Просто бабушкам показать, мамам, они точно будут в восторге. Может, и в сетях поделюсь. На самом деле я думаю, что моя аудитория классно воспринимает простые такие штуки — милые фотографии.
На Марии: кольца PARURE ATELIER, босоножки GIANVITO ROSSI (ЦУМ)
То есть может фэшн-инфлюенсер немного размякнуть без потери аудитории?
Чуть-чуть да. Но если бы я чувствовала, что это воспринимается только маленьким про- центом аудитории, то я бы это уменьшала в контенте. А так все очень классно реагируют на мое материнское проявление, на Саввика в сториз, на какие-то семейные подробности в блоге. Мои подписчики вместе со мной выросли, им в среднем сейчас от 26 до 35 лет, а это уже вполне материнский возраст, и мой новый контент им интересен.
Со времен Рианны беременность — вполне себе фэшн-контент. Что рекомендуете носить, чтобы быть как Рианна — или как вы?
У меня не было ни одной вещи бренда для беременных. Вот джинсы на резинке — я про- сто не понимаю, зачем это надо, когда в моде низкая талия и можно при желании, извиняюсь, приспустить джинсы. Я в соцсетях заметила, что все стильные девчонки во время беременности носят джинсы с полурасстегнутой молнией, подгибают. Это какой-то стандартный ход, и уже все к этому привыкли, не считается моветоном даже оголять зону живота умеренно. Еще один прием — просто купить себе вещи оверсайз и носить всю беременность. И обязательно — лосины, можно даже те, что сделаны специально для беременных, они лучше тянутся. Это, конечно, супервещь. Просто широкую футболку сверху надеваешь и лосины. Прекрасно, комфортно.
На Марии: кольца PARURE ATELIER
Форрест Гамп и мягкие носочки
А что у нас носит фэшн-младенец Савва?
У него уже есть любимые бренды. С удовольствием носит Nike Cortez. Я просто сама очень люблю Cortez. Во-первых, это Форрест Гамп. Савва, я надеюсь, тоже скоро побежит как Форрест Гамп. Взяла размер на его первые шаги, то есть сейчас они чуть большеваты, но будут как раз к годику.
Савва обожает вещи Loomknits. У них всегда очень стильные съемки, все хочется сразу же купить. Я, кстати, не одна любитель Loomknits. Это на самом деле очень популярный бренд, и по всей Москве в колясках и в детских можно видеть их пледы с барашками. Шикарно сделаны на собственном производстве, фаундеры — семейная пара Дмитрий и Надежда Новиковы. Ничего не скатывается, все теплое, прекрасное по качеству. В Loomknits часто идут за модным вязаным трикотажем: не только пледы, но и их кардиганы с домиками и рельефные шерстяные конверты — предметы мини-культа. Это для меня сейчас бренд номер один. Теплую верхнюю одежду покупаю Савве в Leokid. Этот петербургский бренд основала моя подписчица Ангелина Клекова вместе со своей сестрой. Она мне написала с целью что-то подарить. Я тогда увидела вещи бренда впервые, честно сказать. Их фокус — куртки, комбезы и родительские аксессуары вроде варежек для коляски. Я сейчас много у них покупаю.
Савва — двигатель локальной детской фэшн-экономики.
Да, это правда. Помогаем развитию. Очень хорошие детские вещи делают русские марки. Есть классные боди и слипы бренда Tony Tots. Там вместо пуговиц и молний магниты, это очень упрощает жизнь. А еще наш краш, хоть и не локальный, — это самые мягкие в мире носочки Falke.
Перламутровый баклажан
А ваш стиль изменило материнство? Я вот помню свою любимую игру на детских площадках: отличи маму мальчика от мамы девочки. Я почти всегда угадывала — разный стиль!
Интересно! Я, наверное, как мама мальчика ушла в сторону аутдора: купила свои первые болоньевые штаны, потому что начала гулять подолгу даже зимой. Еще и в оттенке перламутровый баклажан — от московского бренда Monrêve. И мне кажется, чем технологичнее, тем круче. Полюбила The North Face, Columbia, что-то такое исконно спортивное и аутдорное.
Я просто подсела на кеды Rick Owens и взяла две почти одинаковые пары. Одни были дутые в коже и более деликатные — в замше. Это самая удобная пара, которая у меня была, и она ко всему подходит. Я люблю скейт-эстетику, широкие шнурки мне очень нравятся. Это покупка номер один за последнее время. Второе — у нас есть такой маленький локальный бренд Maboo. И я купила себе меховую сумочку. Она недорогая и столько удовольствия дарит. Еще полюбила бренд японских головных уборов Kijima Takayuki: купила себе сразу три. Одна панамка, одна шестиклинка и одна шляпка — и она самая экспериментальная. И именно ее мне решил купить муж, когда я уже пошла к кассе со своими базовыми панамами. Сказал, я в ней такая крутая, что нельзя не купить.
Где находят мужей, способных оценить безумную шляпу?
В Петербурге, на ПМЭФ! Пришла на выступление к своей подруге, велнес-богине Маше Грудиной, а потом был концерт «Иванушек». И там был Рома, тоже приехал после конференции. Мы познакомились и подружились, общались спорадически. А потом он вдруг прилетел ко мне в Париж сюрпризом. И тогда я задумалась: такой занятой человек прилетел в Париж, как будто бы ему больше нечем заняться, потратил на меня целую неделю, для меня это был еще очень классный жест. Мы хорошо провели время, как-то действительно нормально познакомились и узнали друг друга. Как будто бы он решил — и он сделал. А я была не против, видимо.
Витчкрафт Софии Бурнашевой и звездочка Ибрагим Гатциев
Как блогеру ездить на недели моды, когда блогер — молодая мать?
Ужасный стресс. В первый раз я просто убивалась, я даже не ожидала от самой себя такую реакцию, потому что вообще-то все было в порядке. Папа с Саввой остался дома, постоянно бабушка приезжала. Саввик был не один, но для меня это было какое-то предательство своей новой роли. Мне казалось, что я плохая мама. Я помню этот момент: приезжаю в аэропорт, жду посадку, и прямо передо мной стоит молодая пара, и у них в слинге маленькая малышка лежит. Я как разрыдалась.
Окситоциновые слезы.
Да, это правда. Первые дни в Париже были совсем сложные, потом вовлекаешься в рабочий процесс и отвлекаешься, но опыт неприятный. В этом сезоне я уже поехала только на самые важные дни парижской недели, чтобы больше так не травмироваться.
Как будто бы материнство и фэшн всегда были тяжело совместимы. А сейчас есть tradwife-контент, когда можно печь пироги в кутюре. Не планируете замешивать опару в Rick Owens, например?
Я думаю, что пока до пирогов еще не доросла.
Тут надо выбирать: или пироги, или ты сама одеваешься, потому что если печь пироги, то нужен стилист.
Он бы для меня собирал комплекты, а я бы была фэшн-дива с миксером. Но я уже состоялась как другая единица: просто езжу модничать и кайфовать. Мое основное поприще сейчас — все еще блоги в соцсетях с акцентом на стайлинг, поэтому как будто бы я вообще потеряю свою ценность основную, если меня еще и одевать будет кто-то другой. В чем интерес тогда к моей личности?
При этом мне нравится работать со стилистами на съемках. Если бы я выбирала себе стилиста, то это была бы, наверное, София Бурнашева. Мы работали вместе, дружим, и мне нравится ее витч-крафтовая эстетика. Я часто замечаю, что у нас общие стилевые приемы. Только у нее они, наверное, более изощренные. Но я вижу этот мэтч между нами: она классная. Ксюша Смо прекрасна, Ибрагим Гатциев — звездочка, но это все уже такие бюджеты, что надо бы вторую работу завести, чтоб стилиста потянуть. С братьями Хованскими сейчас на съемке поработала для ЦУМа: два супербрата, очень легкие, позитивные. Мы хохотали всю съемку, как будто знакомы 10 тысяч лет. У них джензерская эстетика, но я такое тоже люблю. Это омолаживает: обожаю креатив!
Модель Саша Паника в платье Neegoоsh
Тотал-лук Ushatava
С локальными стилистами разобрались, а что по брендам? Кто топит сердце молодой фэшн-матери?
У нас так много всего классного стало. Не совсем моя эстетика, но я прямо наслаждаюсь тем, что делает Оксана Рим в Lyna+. Мне кажется, все хотят быть немножко как Оксана. Я слышала, что это вообще один из самых продающих блогеров на рынке, поэтому я уверена, что у них большое будущее. Естественно, Planta Rosa — это бренд, который уже может выйти на международный рынок, мне кажется. И я уверена, что они планируют. Ushatava всегда на уровне, я обожаю Санана Гасанова, который был креативным директором Ushatava, Нино Шаматава, которая этот бренд основала. Это вообще самые эстетичные ребята на рынке. Я очень люблю маленький московский панк-бренд Glumkimberly и их странные полосатые поло. Европейские прямо ребята, некоммерческие, казалось бы, но при этом их платье берет и публикует суперстилист Лотта Волкова. И я сама как будто бы уже хочу наконец приобрести этот их знаменитый полосатый джемпер. А в Петербурге очень люблю небольшой авангардный бренд Neegoosh с их прозрачными платьями-драпировками.
Фото: Соня Сивкова
Текст: Юлия Машнич
Стиль: Каролина Павловская
Визаж: Миша Субботин
Волосы: Юля Сливка
Комментарии (0)