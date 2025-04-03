Как топовый инфлюэнсер Мария Червоткина стала главной фэшн-матерью страны?

Как модный инфлюенсер мимикрировал в фэшн-мадонну с фэшн-младенцем? А не в мамочку с ангелочком, например?

Фэшн-мадонна — это вы загнули, но я иду к этому. Надо твердо и даже немножко насильно себя наставлять на рабочий путь, важно не дать себе раствориться и полностью погрязнуть в материнских заботах. Хотя хочется! У меня неожиданно для себя самой появилось желание просто сидеть дома, играть, заниматься самыми простыми бытовыми мороками. Мне доставляет удовольствие даже подгузник поменять, потому что я чувствую свою сопричастность. Это классно. Ощущение погруженного материнства — оно как раз в подобных бытовых вещах. И когда не хватает времени на такие штуки, то чувствуешь себя так себе мамой. Здесь важно найти баланс, правильно спланировать график. Наверное, фэшн-мадонна с фэшн-младенцем равно четко спланированный рабочий график.

А были тайные семейные фотосессии в фэмили-луках?

Да! У меня сейчас в Дубае была съемка довольно романтичная: мы с Саввиком вдвоем на берегу. Сделали как раз вот эти милые, трогательные фотографии, стандартная семейная съемка. Но мне как будто хотелось такую иметь. Это все равно вне времени. Просто бабушкам показать, мамам, они точно будут в восторге. Может, и в сетях поделюсь. На самом деле я думаю, что моя аудитория классно воспринимает простые такие штуки — милые фотографии.