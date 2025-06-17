Как фаундер сверхуспешного стритвир-бренда .solutions Глеб Костин стал главным петербургским фэшн-визионером?

Лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 в номинации «Мода» и главный петербургский фэшн-феномен прямо сейчас раздает мощный визуал в кампейнах собственного стритвир-бренда .solutions (снимают Яна Давыдова, Элина Шевченко и Камилла Ханапова), одевает самых модных старшеклассников (и их прогрессивных родителей!), а также комика-словесника Илью Куруча (густой восторг!), каллиграфа Покраса Лампаса (лучший фэшн-почерк своей эпохи!) и хип-хоп-надежду Toxi$ (играет с нашим сердцем в настолку!) в свитеры с восьмибитными скрепками (или клавишами copy и paste), карго-штаны с карабинами и кепки с дырявым козырьком — правда, для этого нужно отстоять час в живой очереди или два месяца ждать предзаказ.
Глеб разминался в качестве кофаундера супербренда «Богема Ленинград», закрепил успех в .solutions, а теперь пробует на прочность личные фэшн-границы — то сделает сет-дизайн для пластического спектакля «Однажды давнымдавно» хореографа Ксаны Ковалевой, то выпустит совместный релиз с музыкантом Slava Marlow.
Глеб, а мы с тобой сейчас где?
Мы находимся в .somewhere, в «.где-то».
А что происходит в .somewhere? .something?
Это, так сказать, мультидисциплинарное пространство. У нас есть наши шикарные 47,4 метра, и мы их используем как хотим. Сидим с ребятами в компьютерах, придумываем, фильмы смотрим.
А вы— это кто?
Команда. Коллектив. Объединение.
Расскажи про объединение. Сколько вас человек, кто за что отвечает? Бренд звучит, тиражи растут, я своими глазами видела очереди на пол-Каменноостровского за вашими боксами. Давай деаномизируем новых супергероев стритвира.
Да, имеем ситуационный успех. Есть ветераны: это Артемий Самолетов и Руслан Селимов. Они со мной дольше, чем все остальные не менее важные ребята. Костяк — человек восемь, но иногда нас становится больше, то есть мы с кем-то соединяемся на серию каких-то коллекций, идей, перформансов. Бывает, с кем-то сливаемся, потом разливаемся. Главное, чтобы все между собой знакомились, потому что это для воздуха очень важно.
Если вы спросите, как собрать такую команду, то я худший советчик, потому что всегда двигался на органике, в результате которой случается синергия. Когда я своим ребятам новое что-то показываю, скажем, смотрите, какой крутой стакан. Они видят: «Да, прикольный стакан». Все, нам нравятся схожие вещи.
А за что в ответе лично ты?
Я выступаю как идейный вдохновитель и дирижер, отвечаю за то, чтобы все было вовремя, чисто, красиво, дружно, светло. В финальной точке все, что мы делаем, проходит через мою призму, и иногда я говорю: «А тут можно получше». Или: «А тут можно поменять это». Или: «Вот это супер». Регулярно общаюсь с дьяволом в деталях.
Creator — по-английски звучит хорошо, четко и по делу, без помпезности, которая, по моему субъективному мнению, здесь неуместна. «Человек создающий», который просто что-то делает. По-русски «создатель» смыслово идет сверху вниз, излишне горделиво. И когда нужно конкретизировать вид своей деятельности — я согласен с формулировкой «создателя», но без этой вертикали.
Тебе некомфортно сверху? Ты за горизонтали?
Я против самопровозглашенной титулованности, это нужно заслужить. Наверное, когда много смотришь разных картинок, книжек перелистываешь, понимаешь — столько всего уже было до тебя придумано, и становится не так комфортно брать на себя какие-то лавры. Это уже просто перепродажа смыслов.
А какие книжки ты перелистываешь?
В .somewhere лежит штук 100, наверное. Это относительно немного. Это то, что я нахожу субъективно интересным для себя и команды. Мое последнее приобретение, вернее 12 штук одной и той же книги, — это Олег Цодиков, Made In Dance. Книга про русскую клубную сцену, рейв-культуру и всё вокруг: «Нора», «Тоннель», «Грибоедов», «Фонтанка, 154», про всякие сквоты. Человек проделал очень большую коллекционерско-редакторскую работу, он собрал воспоминания, собрал сканы флаеров, приглашений на вечеринки. Большая редкость, потому что это диджитализация того, что исчезло. Все пришли на вечеринку, флаеры выкинули, а он нашел, собрал и издал.
Вторая из недавнего интересного — «Перестройка моды», про конец 1990-х. Любопытно посмотреть какие-то архивные фотографии, где люди делают себе из картона большие костюмы серпа и молота. У них, так сказать, новая энергия выходит. Интересно для того, чтобы знать, откуда ты.
Давай отрефлексируем дао Глеба Костина — главного петербургского визионера своей эпохи, прости за титул и лавры, но ты феномен!
Чтобы лучше понимать мой лор: всю школу я играл в компьютерные игры. Все, чем я занимался и занимаюсь, включая не только .solutions, но и «Богему Ленинград», заняло на несколько лет меньше, чем компьютерные игры. Я рубился с пяти лет до 18, я проиграл 13 лет. А в 18 просто как отрезало.
Улыбаюсь, когда думаю об этом: ничего себе, сколько времени вложил. И к слову, очень рад, что я это сделал. Большая часть моей творческой практики базируется на том опыте, который я ребенком приобретал в игровых механиках.
Есть хорошее английское слово evolving, когда что-то развивается, перерождается в новую форму. Ты сегодня столяр, а завтра делаешь древесные скульптуры, а потом ты выращиваешь деревья. Оно как бы где-то между идет, ты всегда работаешь с материей как с материалом — и с материалом как с материей.
В твоей вселенной уровень, где выращивают деревья, — это что?
Это будет выглядеть так: я хорошо сплю и отлично ем. Тело себя чувствует здорóво, а ум спокойный. И вот это будет значить, что все в порядке.
Нужно нативно питаться и следить за соблазнами. Вот ты хочешь жестко переесть, какое-то чревоугодие начинается. Требуется частичка осмысления, частичка самоконтроля, частичка дисциплины.
Библейская диета!
Библейская диета, 100%. Это же вообще прежде всего про дисциплину. Это не про здоровье, не про религию, это дисциплинарная практика, чтобы ты мог себя вывозить как человек.
Дисциплина — насколько это важно? И как дисциплинировать недисциплинируемое?
Дисциплина — это важно. Мотивация — не так важно, потому что это временно. Дисциплина для меня — это созвучно с внутренним стержнем. И это такая штука, на которой дом стоит. А мотивация — настроенческая история.
Как прокачать? Много небольших, но ежедневных усилий над собой. Неприятный процесс, реально против шерсти чешешь. Но на мотивации и вдохновении далеко не уедешь, особенно когда живешь, например, в Петербурге. У нас восемь месяцев в году не предрасполагают вдохновленно посидеть на улице, посмотреть на уточек, не знаю, послушать смех детей.
А как хорошо спать?
Не обещать больше, чем ты можешь сделать на самом деле. Уважительно и сдержано транслировать окружающим, что ты думаешь на самом деле. Не врать — тоже очень помогает лучше спать.
Давай сформулируем эстетический подход Глеба Костина! Что именно ты транслируешь в .solutions?
Это чаще всего серия продуманных утилитарных подходов. В данный момент нахожусь в своих штанах — довольный как слон. У идеи, лежащей в их основе, как минимум три прародителя. Это смесь из, условно, Вьетнама, Америки плюс то, что я сам додумал по итогам опыта использования похожих штанов. А на мне сейчас финальная итерация этой мысли. И это здорово. И у людей тоже откликается то, над чем подумали. Это как получать что угодно от человека, который на эту тему прожил сколько-то лет и точно понял: тут лучше так сделать, а тут лучше вот это поменять. И ты уже получаешь финальную эссенцию его опыта, такую выжимку. Ее капельки — это и есть наши предметы.
И ты, получается, весь в капельках!
Для себя создаем и сами носим! На мне сейчас мои трусы, мои носки, мои штаны. И команда носит наше. Я не верю дизайнерам или создателям, которые не носят свои предметы. Да, это абсолютно нормально, если ты к своему делу относишься как к бизнесу, производишь дистанцированный от себя продукт, но мне такое не близко.
А вы с продуктом как родные?
Своего рода герои абстрактного труда. Мы создаем идеи, претворяем их в физический и визуальный дизайн. Это магия абстрактного труда. И результат нашей личной творческой практики.
Наблюдаю на улицах все больше людей в одежде .solutions. На вид им лет 15!
Так и есть: наша целевая аудитория — 15–25 лет. На визуальные смыслы лучше всего реагируют ребята помладше, потому что они A) живее — в самом светлом общечеловеческом смысле, B) они интересуются будущим, C) они вовлеченные. Но в моем представлении, мы создаем предметы вне категорий возраста.
Давай напишем твой манифест!
Просто заниматься чем нравится. Это уровень первой ссылки в интернете, но я это четко на своем опыте выяснил. Если ты разобрался, с кем тебе рядом нравится, как тебе нравится, где тебе нравится, что тебе нравится, то сразу понятно, где учиться, где жить, с кем тусоваться, что делать. Когда это есть в плане, выписано перед тобой на большой доске, ты уже на 100% все придумал, все решил. Там уже дело за малым.
У тебя есть такая доска? Ты структурный?
У нас много структуризации разной информации. Почему говорю «у нас»? Потому что это касается команды: и планов, и идей, и процессов, это фундамент всего.
Я по натуре — неструктурный, у меня дома абсолютная ситуационная свалка. Мне в целом сложно фокусироваться. Но это как раз то, что мне нужно себя заставлять делать, совершая почесывания против шерсти.
А на доске написано, когда у .solutions откроются магазины: где и сколько? Там в целом есть какая-то карта грядущих достижений — твоих и бренда?
У нас планируется в .somewhere, где мы сейчас находимся, устроить к концу лета открытое пространство. Шоурум с одеждой, свисающей на лебедках: будет играть хорошая тихая музыка, в углу будет железная касса, и люди будут приходить по записи или не по записи. А мы переедем в «.куда-то» побольше. Зачем это нужно? Там будет еще удобнее друг с другом сосуществовать.
Максимум, что бы я хотел сделать, — это небольшой экспериментальный цех, где будет один-два человека, чтобы момент от возникновения вещи до ее физического воплощения максимально сократился. Ты говоришь: «А вот сделай это». И он за день сделал. Потому что для меня это именно тот максимальный груз, который я сейчас могу на себя взять. Каждый ведь для себя выбирает ровно столько рисков, сколько он может себе позволить эмоционально. Я про себя думаю, что если слишком много на себя взять, то можно переволноваться. Будешь плохо выглядеть, будешь старым, волосы такие седые, некрасивые. Плохо спать будешь, а я не советую никому плохо спать.
Из последних достижений — бороду вырастил. Это вот мое достижение последних трех месяцев.
У тебя еще и волосы до плеч — просто джизускор! А почему ты проповедуешь деперсонализацию — свою и клиента — по крайней мере, в .solutions?
Это про сохранение гибкости. Не хочу привязываться к личности, не хочу привязываться к какому-то конкретному стилю, чтобы не стать его заложником. Я представляю, что я могу через какое-то время вообще уйти в другие сферы — скажем, в интерьер. .solutions вообще может до .s сократиться. Может, будет просто точка, никто не знает. Вот, скажем, с домом для меня понятный пример. Ты построил здание и можешь на табличке где-нибудь подписать себя как архитектора или владельца, но не огромными же буквами сверху. Я думаю, что к своей деятельности я примерно так же отношусь. Я не против таблички, не против подписи, но мне не близки гиперболизированные личные бренды.
Текст: Юлия Машнич
Фото: Яна Давыдова
Собака.ru благодарит за поддержу
партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Rendez-Vous — мультибрендовую сеть магазинов обуви, сумок, аксессуаров и одежды
Ювелирный бренд Parure Atelier
ASKO — мировой скандинавский премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники
«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс ООО «СЗ «Ленинское» входит в группу компаний «RESPECT»
Valmont — всемирно известный швейцарский бренд уходовой косметики
Сhateau Tamagne. Вина бренда создаются в современном винодельческом комплексе — Центре энологии Chateau Tamagne.
Комментарии (0)