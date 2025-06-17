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Как фаундер сверхуспешного стритвир-бренда .solutions Глеб Костин стал главным петербургским фэшн-визионером?

Лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 в номинации «Мода» и главный петербургский фэшн-феномен прямо сейчас раздает мощный визуал в кампейнах собственного стритвир-бренда .solutions (снимают Яна Давыдова, Элина Шевченко и Камилла Ханапова), одевает самых модных старшеклассников (и их прогрессивных родителей!), а также комика-словесника Илью Куруча (густой восторг!), каллиграфа Покраса Лампаса (лучший фэшн-почерк своей эпохи!) и хип-хоп-надежду Toxi$ (играет с нашим сердцем в настолку!) в свитеры с восьмибитными скрепками (или клавишами copy и paste), карго-штаны с карабинами и кепки с дырявым козырьком — правда, для этого нужно отстоять час в живой очереди или два месяца ждать предзаказ.

Глеб разминался в качестве кофаундера супербренда «Богема Ленинград», закрепил успех в .solutions, а теперь пробует на прочность личные фэшн-границы — то сделает сет-дизайн для пластического спектакля «Однажды давнымдавно» хореографа Ксаны Ковалевой, то выпустит совместный релиз с музыкантом Slava Marlow. 

Глеб Костин
Яна Давыдова
Глеб Костин

Глеб, а мы с тобой сейчас где?

Мы находимся в .somewhere, в «.где-то».

А что происходит в .somewhere? .something?

Это, так сказать, мультидисциплинарное пространство. У нас есть наши шикарные 47,4 метра, и мы их используем как хотим. Сидим с ребятами в компьютерах, придумываем, фильмы смотрим.

А вы— это кто?

Команда. Коллектив. Объединение.

Расскажи про объединение. Сколько вас человек, кто за что отвечает? Бренд звучит, тиражи растут, я своими глазами видела очереди на пол-Каменноостровского за вашими боксами. Давай деаномизируем новых супергероев стритвира.

Да, имеем ситуационный успех. Есть ветераны: это Артемий Самолетов и Руслан Селимов. Они со мной дольше, чем все остальные не менее важные ребята. Костяк — человек восемь, но иногда нас становится больше, то есть мы с кем-то соединяемся на серию каких-то коллекций, идей, перформансов. Бывает, с кем-то сливаемся, потом разливаемся. Главное, чтобы все между собой знакомились, потому что это для воздуха очень важно.

Если вы спросите, как собрать такую команду, то я худший советчик, потому что всегда двигался на органике, в результате которой случается синергия. Когда я своим ребятам новое что-то показываю, скажем, смотрите, какой крутой стакан. Они видят: «Да, прикольный стакан». Все, нам нравятся схожие вещи.

Глеб Костин
Яна Давыдова
Глеб Костин

А за что в ответе лично ты?

Я выступаю как идейный вдохновитель и дирижер, отвечаю за то, чтобы все было вовремя, чисто, красиво, дружно, светло. В финальной точке все, что мы делаем, проходит через мою призму, и иногда я говорю: «А тут можно получше». Или: «А тут можно поменять это». Или: «Вот это супер». Регулярно общаюсь с дьяволом в деталях.

Creator — по-английски звучит хорошо, четко и по делу, без помпезности, которая, по моему субъективному мнению, здесь неуместна. «Человек создающий», который просто что-то делает. По-русски «создатель» смыслово идет сверху вниз, излишне горделиво. И когда нужно конкретизировать вид своей деятельности — я согласен с формулировкой «создателя», но без этой вертикали.

Тебе некомфортно сверху? Ты за горизонтали?

Я против самопровозглашенной титулованности, это нужно заслужить. Наверное, когда много смотришь разных картинок, книжек перелистываешь, понимаешь — столько всего уже было до тебя придумано, и становится не так комфортно брать на себя какие-то лавры. Это уже просто перепродажа смыслов.

Глеб Костин
Яна Давыдова
Глеб Костин

А какие книжки ты перелистываешь?

В .somewhere лежит штук 100, наверное. Это относительно немного. Это то, что я нахожу субъективно интересным для себя и команды. Мое последнее приобретение, вернее 12 штук одной и той же книги, — это Олег Цодиков, Made In Dance. Книга про русскую клубную сцену, рейв-культуру и всё вокруг: «Нора», «Тоннель», «Грибоедов», «Фонтанка, 154», про всякие сквоты. Человек проделал очень большую коллекционерско-редакторскую работу, он собрал воспоминания, собрал сканы флаеров, приглашений на вечеринки. Большая редкость, потому что это диджитализация того, что исчезло. Все пришли на вечеринку, флаеры выкинули, а он нашел, собрал и издал.

Вторая из недавнего интересного — «Перестройка моды», про конец 1990-х. Любопытно посмотреть какие-то архивные фотографии, где люди делают себе из картона большие костюмы серпа и молота. У них, так сказать, новая энергия выходит. Интересно для того, чтобы знать, откуда ты.

Глеб Костин
Яна Давыдова
Глеб Костин

Давай отрефлексируем дао Глеба Костина — главного петербургского визионера своей эпохи, прости за титул и лавры, но ты феномен!

Чтобы лучше понимать мой лор: всю школу я играл в компьютерные игры. Все, чем я занимался и занимаюсь, включая не только .solutions, но и «Богему Ленинград», заняло на несколько лет меньше, чем компьютерные игры. Я рубился с пяти лет до 18, я проиграл 13 лет. А в 18 просто как отрезало.

Улыбаюсь, когда думаю об этом: ничего себе, сколько времени вложил. И к слову, очень рад, что я это сделал. Большая часть моей творческой практики базируется на том опыте, который я ребенком приобретал в игровых механиках.

Есть хорошее английское слово evolving, когда что-то развивается, перерождается в новую форму. Ты сегодня столяр, а завтра делаешь древесные скульптуры, а потом ты выращиваешь деревья. Оно как бы где-то между идет, ты всегда работаешь с материей как с материалом — и с материалом как с материей.

В твоей вселенной уровень, где выращивают деревья, — это что?

Это будет выглядеть так: я хорошо сплю и отлично ем. Тело себя чувствует здорóво, а ум спокойный. И вот это будет значить, что все в порядке.

Нужно нативно питаться и следить за соблазнами. Вот ты хочешь жестко переесть, какое-то чревоугодие начинается. Требуется частичка осмысления, частичка самоконтроля, частичка дисциплины.

Глеб Костин
Яна Давыдова
Глеб Костин

Библейская диета!

Библейская диета, 100%. Это же вообще прежде всего про дисциплину. Это не про здоровье, не про религию, это дисциплинарная практика, чтобы ты мог себя вывозить как человек.

Дисциплина — насколько это важно? И как дисциплинировать недисциплинируемое?

Дисциплина — это важно. Мотивация — не так важно, потому что это временно. Дисциплина для меня — это созвучно с внутренним стержнем. И это такая штука, на которой дом стоит. А мотивация — настроенческая история.

Как прокачать? Много небольших, но ежедневных усилий над собой. Неприятный процесс, реально против шерсти чешешь. Но на мотивации и вдохновении далеко не уедешь, особенно когда живешь, например, в Петербурге. У нас восемь месяцев в году не предрасполагают вдохновленно посидеть на улице, посмотреть на уточек, не знаю, послушать смех детей.

А как хорошо спать?

Не обещать больше, чем ты можешь сделать на самом деле. Уважительно и сдержано транслировать окружающим, что ты думаешь на самом деле. Не врать — тоже очень помогает лучше спать.

Глеб Костин
Яна Давыдова
Глеб Костин

Давай сформулируем эстетический подход Глеба Костина! Что именно ты транслируешь в .solutions?

Это чаще всего серия продуманных утилитарных подходов. В данный момент нахожусь в своих штанах — довольный как слон. У идеи, лежащей в их основе, как минимум три прародителя. Это смесь из, условно, Вьетнама, Америки плюс то, что я сам додумал по итогам опыта использования похожих штанов. А на мне сейчас финальная итерация этой мысли. И это здорово. И у людей тоже откликается то, над чем подумали. Это как получать что угодно от человека, который на эту тему прожил сколько-то лет и точно понял: тут лучше так сделать, а тут лучше вот это поменять. И ты уже получаешь финальную эссенцию его опыта, такую выжимку. Ее капельки — это и есть наши предметы.

И ты, получается, весь в капельках!

Для себя создаем и сами носим! На мне сейчас мои трусы, мои носки, мои штаны. И команда носит наше. Я не верю дизайнерам или создателям, которые не носят свои предметы. Да, это абсолютно нормально, если ты к своему делу относишься как к бизнесу, производишь дистанцированный от себя продукт, но мне такое не близко.

А вы с продуктом как родные?

Своего рода герои абстрактного труда. Мы создаем идеи, претворяем их в физический и визуальный дизайн. Это магия абстрактного труда. И результат нашей личной творческой практики.

Глеб Костин
Яна Давыдова
Глеб Костин
Глеб сфотографирован на намыве Васильевского острова между песчаными барханами и подземными парковками. Вместо фирменного анонимного капюшона на идеологе .solutions — бумажная маска-автопортрет, созданная художницей Лизой Семеновой по мотивам компьютерной графики (aka симулякр человека в цифровой реальности!)

Наблюдаю на улицах все больше людей в одежде .solutions. На вид им лет 15!

Так и есть: наша целевая аудитория — 15–25 лет. На визуальные смыслы лучше всего реагируют ребята помладше, потому что они A) живее — в самом светлом общечеловеческом смысле, B) они интересуются будущим, C) они вовлеченные. Но в моем представлении, мы создаем предметы вне категорий возраста.

Давай напишем твой манифест!

Просто заниматься чем нравится. Это уровень первой ссылки в интернете, но я это четко на своем опыте выяснил. Если ты разобрался, с кем тебе рядом нравится, как тебе нравится, где тебе нравится, что тебе нравится, то сразу понятно, где учиться, где жить, с кем тусоваться, что делать. Когда это есть в плане, выписано перед тобой на большой доске, ты уже на 100% все придумал, все решил. Там уже дело за малым.

У тебя есть такая доска? Ты структурный?

У нас много структуризации разной информации. Почему говорю «у нас»? Потому что это касается команды: и планов, и идей, и процессов, это фундамент всего.

Я по натуре — неструктурный, у меня дома абсолютная ситуационная свалка. Мне в целом сложно фокусироваться. Но это как раз то, что мне нужно себя заставлять делать, совершая почесывания против шерсти.

Бумажная маска художницы Лизы Семеновой
Яна Давыдова

Бумажная маска художницы Лизы Семеновой

Хлопковый кардиган CopyPaste, имитирующий иконки интерфейса, 13 600 руб.
Яна Давыдова

Хлопковый кардиган CopyPaste, имитирующий иконки интерфейса, 13 600 руб.

Mystery Box c джибитсами (курсор, аватар и даже лого Finder на MacOS!), 990 руб.
Яна Давыдова

Mystery Box c джибитсами (курсор, аватар и даже лого Finder на MacOS!), 990 руб.

Кольцо- печатка .solutions, 7 890 руб.
Яна Давыдова

Кольцо- печатка .solutions, 7 890 руб.

А на доске написано, когда у .solutions откроются магазины: где и сколько? Там в целом есть какая-то карта грядущих достижений — твоих и бренда?

У нас планируется в .somewhere, где мы сейчас находимся, устроить к концу лета открытое пространство. Шоурум с одеждой, свисающей на лебедках: будет играть хорошая тихая музыка, в углу будет железная касса, и люди будут приходить по записи или не по записи. А мы переедем в «.куда-то» побольше. Зачем это нужно? Там будет еще удобнее друг с другом сосуществовать.

Максимум, что бы я хотел сделать, — это небольшой экспериментальный цех, где будет один-два человека, чтобы момент от возникновения вещи до ее физического воплощения максимально сократился. Ты говоришь: «А вот сделай это». И он за день сделал. Потому что для меня это именно тот максимальный груз, который я сейчас могу на себя взять. Каждый ведь для себя выбирает ровно столько рисков, сколько он может себе позволить эмоционально. Я про себя думаю, что если слишком много на себя взять, то можно переволноваться. Будешь плохо выглядеть, будешь старым, волосы такие седые, некрасивые. Плохо спать будешь, а я не советую никому плохо спать.

Из последних достижений — бороду вырастил. Это вот мое достижение последних трех месяцев.

Глеб Костин
Яна Давыдова
Глеб Костин

У тебя еще и волосы до плеч — просто джизускор! А почему ты проповедуешь деперсонализацию — свою и клиента — по крайней мере, в .solutions?

Это про сохранение гибкости. Не хочу привязываться к личности, не хочу привязываться к какому-то конкретному стилю, чтобы не стать его заложником. Я представляю, что я могу через какое-то время вообще уйти в другие сферы — скажем, в интерьер. .solutions вообще может до .s сократиться. Может, будет просто точка, никто не знает. Вот, скажем, с домом для меня понятный пример. Ты построил здание и можешь на табличке где-нибудь подписать себя как архитектора или владельца, но не огромными же буквами сверху. Я думаю, что к своей деятельности я примерно так же отношусь. Я не против таблички, не против подписи, но мне не близки гиперболизированные личные бренды.

Текст: Юлия Машнич

Фото: Яна Давыдова

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