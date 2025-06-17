Как фаундер сверхуспешного стритвир-бренда .solutions Глеб Костин стал главным петербургским фэшн-визионером?

Глеб, а мы с тобой сейчас где?

Мы находимся в .somewhere, в «.где-то».

А что происходит в .somewhere? .something?

Это, так сказать, мультидисциплинарное пространство. У нас есть наши шикарные 47,4 метра, и мы их используем как хотим. Сидим с ребятами в компьютерах, придумываем, фильмы смотрим.

А вы— это кто?

Команда. Коллектив. Объединение.

Расскажи про объединение. Сколько вас человек, кто за что отвечает? Бренд звучит, тиражи растут, я своими глазами видела очереди на пол-Каменноостровского за вашими боксами. Давай деаномизируем новых супергероев стритвира.

Да, имеем ситуационный успех. Есть ветераны: это Артемий Самолетов и Руслан Селимов. Они со мной дольше, чем все остальные не менее важные ребята. Костяк — человек восемь, но иногда нас становится больше, то есть мы с кем-то соединяемся на серию каких-то коллекций, идей, перформансов. Бывает, с кем-то сливаемся, потом разливаемся. Главное, чтобы все между собой знакомились, потому что это для воздуха очень важно.

Если вы спросите, как собрать такую команду, то я худший советчик, потому что всегда двигался на органике, в результате которой случается синергия. Когда я своим ребятам новое что-то показываю, скажем, смотрите, какой крутой стакан. Они видят: «Да, прикольный стакан». Все, нам нравятся схожие вещи.