Ирина Старшенбаум: «В пять лет я впервые посмотрела "Жмурки" и полюбила Балабанова — а через него и Петербург!»

Главная девчонка по соседству и архетипичная дрим-герл российского кино Ирина Старшенбаум вошла в свою фам фаталь и секси-эру. И раздает эрос с танатосом на максималках во втором сезоне тру-крайм-гиньоля «Фишер. Затмение» — продолжении беспощадного макабрического нуара о банальности (и реальности) зла. Следствие ведут Ирина Старшенбаум и Иван Янковский. В [уголовном] деле — новый маньяк. Пальмы — в снегу. И всё по-линчевски не то, чем кажется (ждем на Wink в мае!).
Спойлер: внутренний мейковер не обошелся без петербургского декаданса — коренная москвичка Старшенбаум переезжает в Петербург. При чем тут режиссер Балабанов и шеф Блинов, у Иры узнал ее (и наш!) друг — фотограф и креативный директор Антон Рудзат.
На Ирине: украшения MIUZ DIAMONDS, топ RICK OWENS (ЦУМ), легинсы SAY NO MORE
Объект Милены Стрелковой из серии «Срезанный сад» в рамках совместного выставочного проекта MYTH и 3L Gallery «Сад воспоминаний». Нержавеющая сталь, литье, сварка. 2024
Почему секс — во всем, зачем нужен координатор интимных сцен и как целоваться по команде Тодоровского
АНТОН: Видел твой фотосет для кавера Собака.ru — и захотелось поговорить с тобой, Ира, о сексуальности и сексе.
ИРА: Так сразу? (Смеется.)
АНТОН: Ну правда. Есть ощущение, что ты, как говорят зумеры, находишься в своей секси-эре. Как будто перешла от образов girl next door к ролям femme fatale.
ИРА: Не факт! Хотя вот в Театре Наций я сейчас точно роковая дама — играю Одинцову в «Отцах и детях»: режиссер Семен Серзин перенес тургеневский конфликт во времена перестройки. А вот в кино все не так фамфатально! Например, в мае выйдет комедийный роуд-муви «Туда» Ивана Петухова со мной и Петром Федоровым, и там я очень ранимая, инфантильная девушка — актриса, которая настолько не хочет встречаться с собой, что придумала себе сотню образов, перетекая из одной выдуманной роли в другую.
АНТОН: Но ты ощущаешь свою сексуальность?
ИРА: У меня сейчас эра после 30, где я ощущаю свой аппликатор Кузнецова. (Смеется.)
АНТОН: (Смеется.) Это супер!
ИРА: Но если без шуток, для меня сексуальность — это про принятие себя, своего тела, забота о себе. Осознание сексуальности — не константа, которая с тобой всегда, а ежедневный путь к тому, чтобы перестать себя ругать, критиковать и, наоборот, начать хвалить даже за какие-то мелочи. Когда ты в контакте со своей подлинной сексуальностью, ты не всегда роковая соблазнительница, сражающая всех одним взглядом, а женщина, которая просто любит жизнь. Потому что сделать себе хороший кофе с утра…
АНТОН: …это тоже секс!
ИРА: Точно! И читать классную книгу — тоже секс!
АНТОН: Посоветуй, пожалуйста, хороший секс на вечер!
ИРА: Книга музыкального продюсера Рика Рубина The Creative Act. A Way of Being («Творчество как способ существования», афористичный мануал, как быть художником в широком смысле. — Прим. ред.) — это топ. Или вот «Пробуждение внутреннего героя. 12 архетипов» Кэрол Пирсон! Секс — это про то, чтобы выбирать только то, что ты хочешь. Даже про то, чтобы поставить ромашки или ветки деревьев в красивую керамическую вазу, которую ты слепила сама! Для меня это все про жизнь.
АНТОН: Ты сейчас как Чарльз Буковски, только он говорил, что ответ на все — это не секс, а стиль.
ИРА: В каком-то смысле это как тантра — когда ты настолько хочешь предлагаемое миром, что как будто занимаешься сексом со всем. Это, конечно, если что, метафорически! Но мне хочется сохранять этот энергообмен во всём — уметь отдавать и принимать. А иногда и брать. Я получаю невероятное удовольствие, отдавая. И не меньше кайфую от всего, что предлагает мне жизнь.
АНТОН: А в актерстве такая схема работает?
ИРА: Да! В творчестве, как и в общении между людьми, тоже очень много сексуальной энергии. Если она есть, то все получилось. Значит, всё в свободном полете, где нет страхов и зажимов. У меня так было, например, в Петербурге на съемках «Лета» Кирилла Серебренникова (вольная фантазия-байопик о Ленинградском рок-клубе, Викторе Цое, Майке Науменко, Андрее Панове и других, Ирина сыграла в нем Наталью Науменко. — Прим. ред.). Чистая поэзия и чувственность на экране. А черно-белая эстетика, как в итальянском неореализме, все это только подчеркивает. И вообще, мне кажется, феномен «Гоголь-Центра» как раз про внутреннюю свободу, молодость, драйв. Когда не важно, сколько тебе лет, но ты кайфуешь от того, что делаешь.
АНТОН: А есть ли в нашем кино секс? И умеют ли его снимать? Как, скажем, любимый тобою и мною Бертолуччи.
ИРА: Да, в «Ускользающей красоте» ничего не происходит, но ты весь фильм умираешь от того, как это сексуально! Знаешь, я не раздеваюсь в кино, и мне важно, чтобы секс был только там, где это сценарно оправданно. А красиво его можно снять и в одежде. Пойми правильно: гениальному режиссеру я бы с радостью доверилась, если бы осознавала, зачем нужно обнажение. И мы бы сделали в этом смысле что-то концептуально классное и смелое. А когда просто говорят: «Будет украшением фильма» — такое сразу нет. Мне непонятно, что мы хотим показать. Просто красивые тела?
АНТОН: Если бы Ларс фон Триер снимал третью часть «Нимфоманки», согласилась бы поучаствовать?
ИРА: В третьей — нет, там уже все сказано. Пусть уж лучше что-то новенькое тогда. (Смеется.)
Серьги MIUZ DIAMONDS, пальто AGREEG, обувь DRIES VAN NOTEN (ЦУМ)
АНТОН: Секс на экране и в жизни — две большие разницы. Как думаешь, почему?
ИРА: Потому что нет ничего более несексуального, чем сцена секса перед камерой. И под напряженными взглядами съемочной группы на киноплощадке! И ты, Антоша, как человек, с которым у нас была полуинтимная сцена в сериале «Надвое» Валерия Тодоровского, как никто это знаешь! Расслабиться и получить удовольствие просто невозможно! (Смеется.)
АНТОН: Ты профи — все выглядело максимально естественно! У нас ведь даже поцелуя не было — скорее дружеский жест.
ИРА: Ну как это не было! Валерий Петрович сказал: «У тебя такая сцена — будешь целоваться с каким-нибудь парнем из массовки». И я попросила, чтобы я сама выбрала актера, судорожно думая, кто бы это мог быть. В голову сразу пришло: «Антон!» И вот я уже пишу тебе: «Мне нужна твоя очень странная помощь».
АНТОН: Спасибо тебе! Дебютировать в кино поцелуем с Ирой Старшенбаум в кадре у замечательного режиссера — мечта! (Смеется.) Так, а если играют профессиональные актеры, как решается вопрос с разделением чувств и работы?
ИРА: Ты слышал про intimacy coach?
АНТОН: Воу! Как это?
ИРА: Это координатор интимных сцен. В этом плане было здорово сниматься у Майкла Уинтерботтома — с нами как раз работала intimacy coach (у обладателя «Золотого медведя» «Берлинале» за «В этом мире» Ира сыграла главную героиню в «Шошане» — драме о нахождении Палестины под британским контролем, премьера состоялась на фестивале в Торонто в 2023-м. — Прим. ред.). Сперва у нас были с координатором встречи по зуму: мы обсудили, что и как будем делать. Результат переговоров intimacy coach зафиксировала в специальном соглашении, которое подписали все стороны: я, мой партнер Дуглас Бут, режиссер, продюсеры. Всё для того, чтобы никто не чувствовал себя дискомфортно. Просто поверь: когда ты полуголая или изображаешь секс в кадре, то находишься в очень уязвимом положении. Когда мы закончили снимать интимную сцену, к нам подошла координатор, и мы с Дугласом сделали вместе с ней практику с дыханием, чтобы растождествиться энергетически со своими персонажами. И мы еще раз проговорили, что никакого неуместного влечения друг к другу не испытываем.
Серьги MIUZ DIAMONDS, тренч ARLIGENT, платье и обувь THE ATTICO (ЦУМ), перчатки ETHEREAL COUTURE
АНТОН: Как реагировал режиссер «Круглосуточных тусовщиков» Уинтерботтом?
ИРА: Майклу Уинтерботтому 64 года, и он из другого поколения, которое привыкло все делать по хардкору. Но он на всё это пошел без вопросов. Только и сказал: Oh! Intimacy coach! Okay, let`s try!
АНТОН: То есть все сложилось?
ИРА: Мы даже зафиксировали, что войдет в финальный монтаж! Например, «только кусочки Ирининой спины». В нашем кино иногда используют какие-то отснятые материалы без предупреждения — увы, со мной так бывало.
АНТОН: Ну это гадко, да.
ИРА: И это притом, что я всегда и всё проговариваю. Мне кажется, это нормально и сегодня должно быть очевидно, как дважды два, — договоренности затем, чтобы их соблюдать. Но иногда на твою уязвимость просто забивают: «Это ж актеры — смонтируем, нормально будет».
АНТОН: Как говорится, тогда нормально делайте, нормально и будет.
ИРА: Да, еще раз проговорю: обнажение может быть уместным и оправданным. Но часто это просто эксплуатация на экране женского тела — почти никогда мужского. В 99 % случаев речь про женщин. И зачастую все сопряжено с сексизмом, когда тебе просто приходится жестко отстаивать свои границы. Начинающие актрисы не всегда могут за себя постоять — им говорят: «Да ладно, ты же артистка, снимай штаны», и они делают. А это в каком-то смысле сексуализированное насилие.
АНТОН: По сути, да.
ИРА: Пока у нас нет женского актерского комьюнити. Но, может, ребята из индустрии прочитают это наше интервью — и подумают десять раз, прежде чем делать. Ну и еще скажу так: секс сейчас как будто вообще обесценился, а кино — просто отражение жизни.
Серьги MIUZ DIAMONDS
АНТОН: А кто для тебя секс-символы в кино?
ИРА: Жанна Моро, Моника Витти. При этом они обе были не особо замечены в раздевании! Из актеров — Хавьер Бардем, мне кажется, очень секси: в нем столько мужского.
АНТОН: Нравится, что ты называешь не самые очевидные имена. Не Джонни Деппа с Брэдом Питтом. Хотя последний с возрастом становится все лучше.
ИРА: Да, он как будто заматерел, что ли. Мне кажется, у тебя тоже такой тип взросления — ты чем старше становишься, тем у тебя это все больше проявляется. Так что посылаю тебе обаяние Брэда Питта.
АНТОН: (Смеется.) Спасибо! Плюсую Бардему, кто-нибудь еще из мужчин?
ИРА: Надо подумать: все-таки хочется назвать того, на кого я смотрю и кайфую. Ну, кстати! Какой прекрасный Олег Янковский был!
АНТОН: Это мой самый любимый российский актер.
ИРА: Вообще если актер не сексуален, мне редко интересно на него смотреть. Для меня это про star power. В театре, мне кажется, можно и без этого, а экран как будто в большинстве случаев не прощает отсутствия сексуальности.
АНТОН: Соглашусь. Вообще у тебя собралась отличная компания: Бардем, Янковский, Витти, Моро.
ИРА: Знаешь, кто еще? Оскар Айзек из «Дюны» и «Сцен из супружеской жизни». И невероятный Адам Драйвер — люблю его еще со времен «Девочек». Ну и наверняка еще у Куарона кто-то был, мне всегда нравятся его актеры.
Пальмы в снегу в новом «Фишере» и как Ира росла на «Жмурках» Балабанова
АНТОН: Так, а во втором сезоне «Фишера», тру-крайм-нуара про поиски маньяка, я надеюсь, ты раздаешь не только танатос, но и эрос?
ИРА: Мэйнли, я бы сказала!
АНТОН: Ин дженерал, окей! (Смеется.)
ИРА: Вообще у меня очень брутальная роль — Надежды, главы милиции в южном городе Курортном, которую даже мужчины побаиваются.
АНТОН: Брутальная, как и сам сериал.
ИРА: Скажу честно, я соблазнилась пойти в этот эксперимент потому, что шоураннеры Сережа Кальварский и Наташа Капустина увидели меня по-своему, по-новому и под меня написали в «Фишере» роль. Это было так искренне, что я прониклась их отношением. К тому же Кальварский из Петербурга — и кто, если не он, может создать тру-крайм. (Смеется.)
АНТОН: Родной «Расчленинград»! Зная, что ты веришь в энергии, занимаешься йогой и вообще светлый, духовный человек, думаю, для тебя это точно был вызов.
ИРА: Это правда: мне бывает сложно заходить на темную сторону, это точно не зона моего комфорта. Я сразу поняла, что съемки будут трудными. И не ошиблась: погода была отвратительная — дождь, снег, грязь, рядом лежит труп. И вот ты стоишь и думаешь: «Как вообще я оказалась в этой точке!» В какой-то момент все было настолько реалистично, что даже не смешно. Особенно сцены в морге, где ты видишь, скажем так, части когда-то человеческого бытия.
АНТОН: Про что твоя героиня Надежда?
ИРА: В одной из сцен человек, которому нужна помощь, спрашивает: «Надежда есть?» А она отвечает: «Надежда есть, я и есть Надежда». В этом она вся: о-о-очень сильная. В ответе не только за себя, но и сестру, которую воспитывает, и, кажется, за всех вокруг. Она — человек с открытым сердцем! Действительно такая немного всем мама — и потому очень народная. А еще Надежда умеет выживать в мужском, криминальном и жестоком мире.
АНТОН: Второй «Фишер» — это какие годы?
ИРА: 1990-е! Кстати, считаю, что настоящий феминизм начался в Советском Союзе. Круче феминисток, чем в СССР, не было нигде. А потом у нас все украли западные корпорации. (Смеется.)
АНТОН: Стащили наш кейс.
ИРА: Правда — огромное уважение к таким женщинам, как Надежда. Их не сломить! Когда я готовилась к роли, смотрела архивные интервью с милиционерами из 1990-х. В те времена и сами органы правопорядка не особенно жаловали в обществе, а уж женщинам из органов было совсем непросто. При этом они просто фантастические — такие тонкие, при макияже, рассказывают, что читают и какие классические концерты посещают. И хотя живут в мире, где ежедневно встречаются со смертью и жесточайшими штуками, остаются людьми. Преклоняюсь.
АНТОН: А как на этот раз распределяются роли в оперативно-следственном треугольнике: персонажи Янковского, Яценко и твоя героиня? Вы втроем распутываете дело о маньяке?
ИРА: Там новый треугольник и новая история. У меня, как главы милиции города Курортного, есть молодой помощник.
АНТОН: Протеже.
ИРА: Что-то вроде. Его играет, кстати, артист петербургского ТЮЗа им. Брянцева, ученик Сергея Бызгу в РГИСИ Никита Худяков, для которого это вообще первая роль в кино. Очень классно было за ним наблюдать — не скажешь, что дебют. Худяков, как молодой Бельмондо, все время ходил в пальто. Мы даже смеялись со съемочной группой, что Никита на стиле. В общем, отличный парень. А герой Вани Янковского, следователь Боков из первого сезона, приезжает в Курортный, чтобы помочь нам с расследованием серии убийств.
АНТОН: Атмосфера мрачного тягучего нуара, как в первом сезоне, вернется?
ИРА: Да, в «Фишере» все круто стилизовано — такая черная, кровавая и немного линчевская реальность. И даже Том Форд из «Под покровом ночи» чудился в какие-то моменты. Не знаю, как в итоге всё решат на монтаже, но в съемках красной нитью проходило, что в одной из главных ролей — природа. Мы снимали зимой в Абхазии. Представь: пальмы в снегу, с деревьев свисают заледеневшие мандарины и апельсины. Такой стык жизни и смерти. Легендарный и гениальный оператор Максим Осадчий (оператор-постановщик «Сталинграда», «Кококо», «Девятой», лауреат премий «Золотой орел», «Ника» и «Белый квадрат». — Прим. ред.) зафиксировал всю эту макабрическую красоту.
АНТОН: Ого! И сложно было сниматься?
ИРА: Максим в основном снимал одним длинным кадром, поэтому важно было, чтобы каждый артист вставал на заранее обозначенные метки и не сходил с точки до окончания мотора.
АНТОН: Долгий тейк — это всегда непросто. Особенно для массовки, эпизодников.
ИРА: Не только для них! Иногда ты видишь сцену по-другому, хочешь поменять мизансцену, а тебе говорят: «Нет». (Смеется.)
АНТОН: Мы с тобой миллениалы, так что, можно сказать, мы выросли на тру-крайме! В нашем детстве по ТВ постоянно показывали «Криминальную Россию», «Следствие вели...», сериалы «Бригада», «Бандитский Петербург». Смотрела?
ИРА: Я не фанатка этой эстетики, но актерские работы там классные. Из нашего культурного кода 1990-х мне нравится «понятийность». В том смысле, что я люблю людей, которые могут договориться «по понятиям»: раз обещал — сделал. Потому что сама стараюсь быть человеком слова.
АНТОН: Забавно, что 1990-е именно так в тебе отложились — и тру-крайм тебя не обошел!
ИРА: Знаешь, я тот самый человек, которому папа в мои пять лет постоянно включал «Жмурки» Балабанова. Так что мой тру-крайм — это Алексей Октябринович Балабанов! (Смеется.) А еще Балабанов — мой любимый русский режиссер. В нем столько правды, подлинности, самобытности: фантастический масштаб личности. Больше всего ценю, когда режиссер умеет создавать на экране свои миры — и досконально понимает, по каким законам они существуют. Вот у Алексея Октябриновича это точно было. Может, через Балабанова я и полюбила Петербург. Сильно полюбила.
Как Петербург славится Блиновыми, а Ира (спойлер!) скоро станет местной
АНТОН: Не каждый воспримет это как комплимент — но у тебя абсолютно наш, петербургский вайб!
ИРА: Спасибо, Антош! Забавно, что в Москве даже мои давнишние знакомые часто говорят: «Ты из Питера, здесь не росла!» А я коренная москвичка в каком-то неприличном даже поколении! В Москве жили и мама с папой, и бабушки с дедушками с обеих сторон, в том числе автор множества книг по кризисной терапии, психиатр и суицидолог Геннадий Старшенбаум, и прабабушки с прадедушками. Одни — из самого центра столицы, другие — из ближайшего Подмосковья, из Истры. Но игру в петербурженку я охотно поддерживаю: «Да-да, у нас в Петербурге…»
АНТОН: Это очень по-петербургски: мифологизировать реальность!
ИРА: Да я и сама начинаю верить в этот миф! Я сам обманываться рад — такое! Петербург никогда меня не предавал, всегда удивляет и интригует. Здесь, если идешь к друзьям в гости, то их соседом оказывается обязательно или шаман, или лучший в городе какао-мастер, тут же во дворе-колодце поблизости — классный ресторан или один из лучших в мире баров. Петербург как кино с сюжетными твистами — здесь никогда и ничего нельзя планировать.
АНТОН: Иногда кажется, что жить в Петербурге — это какой-то особый вид практики, как там йога или випассана.
ИРА: Да, этот особый ритм нужно еще словить! Петербург — эклектичный портовый город: здесь много свободы, творческой энергии. Это эклектика, в которой скрывается гармония. И это то, к чему в последнее время я внутренне стремлюсь. Так что когда у меня получается взять несколько выходных, всегда еду в Петербург, чтобы выдохнуть. Как будто местные ветра выдувают все лишнее. А теперь буду делать это чаще!
АНТОН: Откроем секрет?
ИРА: Та-дам! Да, я решила поменять курс и пожить на два города — недавно в Петербурге у меня появилась своя небольшая мансарда. Зову тебя на новоселье!
АНТОН: Раз ты теперь наполовину петербурженка, настало время подушнить и устроить сеанс психоанализа. Ты вообще анализировала свою «петербургскость»? Какие фирменные локальные черты в себе обнаружила?
ИРА: Сейчас надо хвалить себя и вас? (Смеется.)
АНТОН: Ни в коем случае: мы в Петербурге про самокритику, не ломай вайб! (Смеется.) Хотя вот недавно я слушал подкаст про Грузию — в Тбилиси, наоборот, все себя всё время хвалят. Мы, петербуржцы, так пока не умеем.
ИРА: Свобода и свободолюбие — все петербуржцы как будто про это. И я, попадая сюда, чувствую себя свободной — как будто слетает человек в футляре или остается висеть в шкафчике где-то в Москве. А еще склонность к саморефлексии и самоанализу — это тоже мое, не только ваше.
АНТОН: Радует, что ты не назвала снобизм и то, что все петербуржцы — душнилы! (Смеется.)
ИРА: Кстати, я люблю усложнять какие-то вещи. А вот от снобизма стараюсь уходить. Мне кажется, моя профессия его не терпит. Если ты сноб, то не сможешь по-настоящему полюбить персонажа, который тебе не близок, и с ним актерски соединиться. А я нежно отношусь и к соседской девчонке Юле из «Вторжения» Федора Сергеевича Бондарчука, и к эксцентричной петербурженке Ире из «Надвое», и к столкнувшейся с домашним насилием и мистикой Ане из «Сестер», и к несгибаемой социалистке Шошане.
АНТОН: Где тебя чаще всего можно встретить в Петербурге? Принимаются только локации-фавориты!
ИРА: О, их очень много — записывай!
АНТОН: Погнали!
ИРА: Люблю БДТ. Там служит — да-да, именно служит, как говорят актеры старой школы! — мой друг Гена Блинов, отличнейший артист. Из музеев мне нравится ходить к Ахматовой в Фонтанный дом, где также кабинет Бродского — постоянная экспозиция, в которой собраны его подлинные вещи: от печатной машинки до кровати, руля от «Мерседеса» и детских игрушек. Почему-то даже многие петербуржцы там не были. Очень жду апгрейда и переоткрытия после реставрации Дома Радио на его историческом месте — на Итальянской улице, им активно занимается в том числе мой друг Сережа Яковлев (экс-замглавреда российского Esquire, с Домом Радио сотрудничает как приглашенный бренд-директор, создающий коммуникационную стратегию. — Прим. ред.).
АНТОН: А что по заведениям? Что где ешь в Петербурге — общепит здесь и в Москве ведь кардинально отличается.
ИРА: Начнем с того, что я вообще не хожу в рестораны в Москве. Как тебе такое?! Разве что бываю в заведениях моего приятеля, ресторатора Ильи Тютенкова. А так я обожаю готовить дома: зову друзей, запекаю какую-нибудь роскошную рыбу, овощи, нарезаю зеленый салат с апельсином и заправляю маслом из тыквенных семечек. А еще варю настоящий церемониальный какао по рецепту, который мне передала преподаватель по йоге. И люблю повторять дома блюда, которые подсмотрела где-нибудь в кафе — недавно из Калининграда привезла рецепт пиццы из гречневой муки с томатами и сыром.
А вот в Петербурге ловлю совсем другой вайб: могу пойти в «Смену» и сидеть полдня завтракать. Обожаю ресторанную группу Duoband, и это взаимно — у нас с ребятами много лет отличные отношения. Да и вообще — я фанатка шефа Дмитрия Блинова. Так что Петербург для меня славен Блиновыми: Геной и Дмитрием. (Смеется.)
Друзья смеются, что пока Старшенбаум не сходит в Duo Asia, она не уедет из Петербурга. Часто забегаю туда прямо перед cапсаном: о эти сумасшедше вкусные тако с угрем, огурцом и сливочным сыром, о эти димсамы с крабом и гребешком! И конечно, божественные хенд-роллы с тунцом.
АНТОН: Вы прослушали арию в исполнении Ирины Старшенбаум!
ИРА: Зря ты начал эту тему — рестораны в Петербурге! Теперь меня не остановить! А вот в Birch было трогательно: мы пришли с нашей общей подругой Настей Барановой (CEO отелей Wynwood. — Прим. ред.). Подают сет: черную икру в небольшой баночке, на которой была наклеена наша с Настей фотография из соцсетей. То есть они заранее узнали, что мы дружим, нашли наш общий снимок, вырезали, наклеили. Я даже расплакалась в моменте, как это было мило.
С заведением твоих друзей Ezo Izakaya тоже забавно получилось. Там был мой самый любимый томатный мисо. Я, можно сказать, только из-за него приезжала в Петербург — и всегда ребятам в Ezo об этом говорила. И вот недавно его вывели из меню. Я прихожу, ко мне сразу подбегает девушка с трагическим лицом: «Мы знали, однажды наступит этот день, но его больше нет…» И сразу приносит десерт. То есть чтобы я не так сильно расстраивалась, меня накормили тортом. Такая человечность — это невероятно. Что еще? Раньше мы часто бывали в «Ателье Tapas & Bar»: на Петроградке вообще своя атмосфера.
АНТОН: Это город внутри города.
ИРА: Да… Совсем другие ощущения, как будто ты во сне. На Петроградке часто бываю в Frantsuza Bistrot, там невероятный луковый суп. Но это тоже Duoband — я просто кочую по их заведениям. Сейчас подумала, что в Петербурге человек соразмерен городу. Здесь в рестораны ходят по-соседски, все друг друга знают, и рестораторы понимают — схалтурить невозможно: сейчас эти люди у меня в гостях — и завтра они придут снова.
Почему кот Григорий — главный по счастью
АНТОН: Давай раскачаем в тебе скиллы петербурженки и займемся саморефлексией. Топ-5 твоих самых сложных решений в жизни?
ИРА: Во-первых, перестать себя критиковать. Осознать, что мне не нужен никто, чтобы доказать свою ценность, и взять ответственность полностью на себя. Второе решение — не предавать себя. Это то, к чему я иду всю жизнь. Учусь уходить оттуда, где нехорошо, где не влюблена, где не чувствую себя правдиво, даже в мелочи. Кто сказал, что надо сидеть и терпеть, если что-то не нравится?! Просто встаешь и уходишь.
АНТОН: Ну, всё, абсолютная петербурженка.
ИРА: (Смеется.) Вообще я тут подумала, что умею довольно легко принимать решения! Раз — и уже реализую.
АНТОН: Тяжело отказываться от крупных, но не классных проектов?
ИРА: Да я все время так делаю. Кто-то не понимает, как это — не соглашаться, например, на фильмы-миллиардники с народной медийностью — но я все-таки верю в свой путь. Последнее время я часто снимаюсь в дебютах. Или вот сыграла сразу в двух роуд-муви за полтора года — «Втроем» и «Туда», хотя по идее так не делается. Но я закрываю глаза и слушаю, что говорит мое сердце. Звучит, быть может, как трюизм, но к этому не так-то просто прийти. Это настоящее искусство — жить по сердцу.
АНТОН: Кажется, многие вообще не понимают, как это. Расскажи!
ИРА: Творческое начало, которое заложено в человеке божественным, идет от сердца, а ум должен его обслуживать. Ум создан, чтобы следовать сердцу. Но зачастую происходит ровно наоборот.
АНТОН: Так, это четвертое. Пятое?
ИРА: Наверное, работа на сцене в театре. У меня же нет актерского образования. Но мой любимый прием — бросаться с разбегу в ледяную воду, не задавая лишних вопросов. Поэтому мой первый спектакль был сразу у Константина Богомолова («Дядя Лева» в Театре на Малой Бронной — адаптация пьесы Леонида Зорина «Покровские ворота». — Прим. ред.). Второй — постановка «Наедине» Никиты Кобелева, где я одна 30 минут держу все внимание зала, читая монолог. И я себя уважаю за то, что пошла на это. Или, например, у меня был травматичный опыт с пением на сцене. Это было так болезненно, что я забыла на какой-то период, что вообще люблю петь. Но сейчас в «Отцах и детях» есть кусочек, где я снова пою, преодолевая страх. И когда все получается, чувствую себя настоящей бесстрашной амазонкой.
АНТОН: Какой день своей жизни ты ни за что и никогда не вернула бы?
ИРА: Знаешь, я верю, что наш путь такой, какой есть, и другой невозможен. Несмотря на трагические точки, это твоя матрица, снежинка и мандала. Без них это уже будешь не ты.
Серьги и браслеты MIUZ DIAMONDS, топ NENSI DOJAKA (ЦУМ), ремень TRUSSARDI, юбка VICTORIA ANDREYANOVA, обувь LIU JO (Lamoda)
АНТОН: Давай тогда про радостное: топ-5 самых счастливых моментов в твоей жизни?
ИРА: (На колени к Ире запрыгивает кот породы сфинкс Григорий.) Вот кот пришел, и я очень счастлива! Он у меня космический: странный пришелец, без которого жизнь точно не была бы такой волшебной. Если брать ощущения, то настоящее счастье я испытала на Каннском кинофестивале, когда фильм «Лето» Кирилла Серебренникова был в конкурсной программе. Это не про тщеславие, а такая незамутненная детская радость, когда чувствуешь, что сбылась мечта. Для меня счастье вообще часто связано с профессией, поэтому когда я снималась у Майкла Уинтерботтома в «Шошане», то испытывала просто невероятные чувства. А потом фильм еще и побывал на фестивале в Торонто.
АНТОН: Кот, Канны, Торонто, что еще?
ИРА: Кот Григорий, конечно, главный! Наверное, счастье — это когда у меня появился свой дом. Всегда думала, что это такая техническая вещь. Но оказалось, для меня дом — это мой храм. И я открыла в себе новый скилл: продюсирование своего пространства.
АНТОН: «Продюсирование пространства» — надо запомнить!
ИРА: Это вообще мое любимое: когда меня спрашивают, кем бы я была, если не актрисой, всегда говорю, что занялась бы продюсированием.
АНТОН: И последнее, пятое?
ИРА: Чувство единения с другими женщинами. В какой-то момент я осознала тему сестринства. Для меня великая точка счастья, что одна женщина может быть для другой опорой.
АНТОН: И в финале — про бесконечность: какие твои ценности и убеждения никогда не поменяются?
ИРА: Я никогда никому не позволю с собой разговаривать или как-то взаимодействовать с позиции принижения моего достоинства — женского и человеческого. Сейчас точно. Никогда не буду врать себе и делать что-то без любви. Вообще ничего. Я даже чай не завариваю без любви.
Фото: Андрей Кирсанов
Главный редактор: Яна Милорадовская
Текст: Антон Рудзат, Eлена Анисимова
Продюсер: Дарья Венгерская
Стиль: Данил Хорунжий
Визаж: Полина Нагорных
Волосы: Юля Сливка
Гафер: Евгений Щугров
Фэшн-координатор: Наталья Савельева
Ассистент продюсера: Дарья Кукушкина
Ассистент стилиста: Екатерина Шаповалова
Ретушь: Анастасия Билык
Благодарим галереи MYTH и 3L Gallery за предоставления объекта Милены Стрелковой из серии «Срезанный сад».
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