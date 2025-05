Ирина Старшенбаум: «В пять лет я впервые посмотрела "Жмурки" и полюбила Балабанова — а через него и Петербург!»

Почему секс — во всем, зачем нужен координатор интимных сцен и как целоваться по команде Тодоровского

АНТОН: Видел твой фотосет для кавера Собака.ru — и захотелось поговорить с то­бой, Ира, о сексуальности и сексе.

ИРА: Так сразу? (Смеется.)

АНТОН: Ну правда. Есть ощущение, что ты, как говорят зумеры, находишься в своей секси-эре. Как будто перешла от образов girl next door к ролям femme fatale.

ИРА: Не факт! Хотя вот в Театре Наций я сей­час точно роковая дама — играю Одинцову в «Отцах и детях»: режиссер Семен Серзин перенес тургеневский конфликт во времена перестройки. А вот в кино все не так фамфа­тально! Например, в мае выйдет комедийный роуд-муви «Туда» Ивана Петухова со мной и Петром Федоровым, и там я очень ранимая, инфантильная девушка — актриса, которая настолько не хочет встречаться с собой, что придумала себе сотню образов, перетекая из одной выдуманной роли в другую.

АНТОН: Но ты ощущаешь свою сексуальность?

ИРА: У меня сейчас эра после 30, где я ощу­щаю свой аппликатор Кузнецова. (Смеется.)

АНТОН: (Смеется.) Это супер!

ИРА: Но если без шуток, для меня сексуаль­ность — это про принятие себя, своего тела, забота о себе. Осознание сексуальности — не константа, которая с тобой всегда, а ежеднев­ный путь к тому, чтобы перестать себя ругать, критиковать и, наоборот, начать хвалить даже за какие-то мелочи. Когда ты в контакте со своей под­линной сексуальностью, ты не всегда роковая соблазнительница, сражающая всех одним взглядом, а женщина, которая просто любит жизнь. Потому что сделать себе хороший кофе с утра…

АНТОН: …это тоже секс!

ИРА: Точно! И читать классную книгу — тоже секс!

АНТОН: Посоветуй, пожалуйста, хороший секс на вечер!

ИРА: Книга музыкального про­дюсера Рика Рубина The Creative Act. A Way of Being («Творчество как способ существования», афо­ристичный мануал, как быть ху­дожником в широком смысле. — Прим. ред.) — это топ. Или вот «Пробуждение внутреннего ге­роя. 12 архетипов» Кэрол Пир­сон! Секс — это про то, чтобы выбирать только то, что ты хо­чешь. Даже про то, чтобы поста­вить ромашки или ветки дере­вьев в красивую керамическую вазу, которую ты слепила сама! Для меня это все про жизнь.

АНТОН: Ты сейчас как Чарльз Буковски, только он говорил, что ответ на все — это не секс, а стиль.

ИРА: В каком-то смысле это как тантра — когда ты настолько хо­чешь предлагаемое миром, что как будто занимаешься сексом со всем. Это, конечно, если что, метафорически! Но мне хочет­ся сохранять этот энергообмен во всём — уметь отдавать и прини­мать. А иногда и брать. Я полу­чаю невероятное удовольствие, отдавая. И не меньше кайфую от всего, что предлагает мне жизнь.