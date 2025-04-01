Дмитрий Нагиев: «Я — эротический журнал про любовь»

Камбэк, которого ждали все — от иксеров до альфа. Главный (и первый!) сигма-бой страны, бруталист, модернист и праотец мирового кинотренда на лысого русского Дмитрий Нагиев сверкнул в скрюболл-комедии «Актерище». Редакция Собака.ru прильнула к Дмитрию как к родному утесу на топких берегах. Было все: фотографировались в халатах с уточками (от победителя нашего конкурса «Новые имена в моде — 2025» Даниила Объюхова!), примерили бандитские кожанки (от городского стритвир-авторитета Константина Рязанцева из «Питерского щита») и бомбер с розочками (привет, Александр Рогов!). И даже попробовали на зубок брошь — нефритовый огурчик Letters and Stones!
ВНЕЗАПНЫЙ БОНУС: ПОЛУЧИЛИ СЕНСАЦИОННОЕ ПРИЗНАНИЕ ОТЦОВСТВА — про сына Марка (нет, не Эйдельштейна!), с которым Дмитрий отказывается смотреть очень глубокое кино («Я сделал следующий шаг оттуда к свету»)! А еще провели первое в жизни Дмитрия айкидо-интервью (ловкий вопрос-пинок — и мы уже на татами!). Разобрали великий нагиевский панчлайн (и первый русский мем!) «Удачи, любви, терпения!» на главы.
Куртка ROGOV, рубашка CHERNIM CHERNO, брюки USHATAVA, галстук LUIGI BORRELLI (Bosco)
Мощный камбэк Дмитрия — самоироничная комедия «Актерище». И это — осторожно, метамодерн! Дано: великий шоумен и популярный артист осмысляет бремя славы мирской и кэнселинг после конфликта с киноблогером-миллионником (гуд-комедиан Антон Лапенко!), что, конечно, становится началом большой ненависти, а затем... — кто знает? Всем смотреть бадди-муви-деконструкцию, как «быть Дмитрием Нагиевым», на KION c 1 апреля!
Шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)
АКТЕРИЩЕ
Дмитрий, неужели в вашей мощной карьере — опять перезапуск? Сколько еще итераций первого и главного сигма-боя страны у вас в запасе?
Нет, я бы не сказал, что сейчас перезапуск. Мы сняли очень достойный проект «Актерище». В моей карьере было много не совсем достойных проектов, а вот это один из тех, за которые мне вовсе не стыдно. Поэтому если это все же похоже на какой-то перезапуск, можете это так и называть.
С не совсем достойными понятно, а давайте перечислим самые достойные!
Я не буду их называть. Наверняка они есть, но это мои биографы пускай уже напишут. Мне не стыдно ни за один. Я работаю одинаково, выкладываюсь по максимуму хоть в два съемочных дня, хоть в двести. За свою работу мне не стыдно, но кино — это режиссура, кино — это сценарий в первую очередь. Ни один артист не может выдернуть проект, он может его лишь чуть-чуть раскрасить.
А как вы отбираете сценарии — вы их все сами читаете?
Я их не читаю. Вот «Актерище» — это из ряда вон выходящий проект, где я как раз прочитал сценарий, ужаснулся, такой он был отвратительный, и сказал больше мне его никогда не присылать.
В итоге — вас заставили?
Продюсеры попросили поговорить с автором, и у нас были долгие, тягучие, весьма частые разговоры. А через полгода родился этот блистательный сценарий.
То есть вы его, по сути, сами переписали?
Не я, конечно. Сам автор — Дмитрий Невзоров — и переписал (сценарист народного сай-фая «Кибердеревня» и режиссер мелодрамеди «Свободные отношения». — Прим. ред.). Я просто ему какие-то вещи доходчиво объяснил. Он находился в иллюзиях своих представлений об артисте, а я ему накидал, что стоит за всем этим успехом, как ты сначала выкарабкиваешься понятно откуда и только потом вскарабкиваешься на свой Олимп. Это мучения и ежедневная пахота. Первоначальный сценарий строился на наркотиках и выпивке, чего в моей жизни точно нет. И мне не хочется даже это играть, особенно если по сюжету это касается жизни, отдаленно похожей на мою. Поэтому я предложил сфокусироваться на тех вещах, через которые я прошел, чтобы сейчас стоять здесь и чтобы вот эти несколько десятков человек работали на то, чтобы я неплохо получился на обложке. За этим стоит путь: путь сомнений, путь тревог, путь ошибок, путь предательства, и вот это все мы попытались воплотить в сценарии.
Можем теперь назвать «Актерище» частично автобиографическим проектом?
Нет, конечно. Более того, когда сценарий прислали в первый раз, проект назывался «Быть Дмитрием Нагиевым», поэтому я и психанул. А когда сценарий переписали, я говорю: «А чего теперь-то так не называется?» На что режиссер Дмитрий Невзоров, наверное, совершенно справедливо сказал: «Вам будет тяжело играть себя. Лучше играть образ. Сыграйте актерище!» И я поверил.
УДАЧА
Что по кайросу? Можете вспомнить моменты какой-то наивысшей удачи?
Я думаю, это вся моя жизнь. Ведь ничего не предвещало. Я вырос на окраинах. В отличие от моих коллег, у которых родители были актерами или имели какое-то отношение к искусству, мои родители не имели никакого отношения ни к чему подобному (мама Дмитрия Людмила Захаровна — филолог, преподавала в Академии связи, отец Владимир Николаевич — работал на заводе ЛОМО. — Прим. ред.). И когда я вернулся из армии, а я, наверное, один из немногих на наших подмостках, кто отслужил от звонка до звонка, мама мне сказала: «Димочка, едь в Екатеринбург. Там хотя бы в театральный вуз 55 человек на место. В ЛГИТМиКе (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, сейчас — Российский государственный институт сценических искусств. — Прим. ред.) — 255 человек». Но я поступил в Петербург — на курс Владимира Петрова.
Будем честны, не так много актеров среди моих однокурсников стали большими артистами. Можно перечислить по пальцам одной руки все-таки. И это тоже удача, что я в их числе.
То есть вам просто повезло?
Нет. Удача любит тех, кто выпрыгивает ей навстречу. Но можно прыгать до седин, а она все равно этого не заметит. Меня удача заметила, и это здорово. Четыре года подряд я был лучшим диджеем России (Дмитрий работал ведущим на культовом радио «Модерн», главном источнике мемов в Петербурге 1990-х. — Прим. ред.). Что это, удача? Потом прапорщик Задов (герой скетчей Нагиева из телеситкомов «Осторожно, модерн!» и его спин-оффа «Осторожно, Задов!». — Прим. ред.) — удача? И вот таких верениц маленьких удач, которые в результате сложились в то, что мы сейчас с вами называем перезапусками. И за это я благодарен судьбе.
Надо понимать, чего ты хочешь. Сейчас я знаю, что цель надо озвучивать и ставить временные рамки. Тогда я этого не знал, действовал интуитивно. Но я очень хотел быть хорошим актером — раз. Потом я возмечтал стать замечательным актером — два. Потом вдруг показалось: а почему бы мне не быть очень знаменитым — три? Те, кто цинично улыбался и говорил про меня «он предает искусство», когда я снимался в комедийных программах и в рекламе, эти злопыхатели — сейчас пустоты. Потому что надо радоваться любой удаче начинающих, мечущихся молодых артистов.
Много злопыхателей было? Всех помните? Мстите?
Да, их было много. Всех помню, хоть и не записываю. Я такой! И сейчас есть те, кто мне протягивает руку, а я-то помню, как они раньше себя проявляли. Я мгновенно простил, но если покопаться, может быть, это мгновение растянулось на десятилетия. Но сейчас мне кажется, что предела моему великодушию нет и я простил мгновенно. Наверное, я вру сам себе.
Раз уж вы такой серийный целеполагатель, то какая у вас по плану следующая высота?
В моем возрасте это уже не про цели, а про понимание смысла своего существования. Старость — это ведь не дряхлость чресел, старость — это отсутствие мотиваций. Какое-то время тебе кажется, что ты многого достиг и что ты все про эту жизнь понимаешь. Такое мироощущение очень вредно. Моя задача сейчас — не переставать удивляться и радоваться, сохранять эту молодость внутри и, как следствие, снаружи, чему помогают мои три отжимания по утрам.
Как добиться от себя радости? А удивления? Есть у вас для этого какие-то внутренние отжимания?
Вначале насильственный процесс, а потом ты втягиваешься. Осознанно и постоянно отдавать себе отчет в том, что все вокруг по-прежнему удивительно.
Вы из-за дзюдо, которым всю юность занимались, такой дисциплинированный? Действуете по канонам бусидо? Вы же транслируете вайб самурая — у вас походка и повадки воина с принципами!
Дисциплина пришла с годами, к сожалению, хотя действительно я занимался и дзюдо, и айкидо. Но понимание, что дисциплина решает многое, пришло не сразу. Это понимание пришло с третьей перезагрузкой или перезапуском, как вы это называете. С момента «Физрука»: когда 200 съемочных дней и ты понимаешь, что только дисциплина может помочь выжить. Тот, кто в жизни прошел хотя бы 50 съемочных дней подряд, тот понимает, как это тяжело и как это чревато срывами и даже смертью артистов. Мы знаем такие случаи.
То есть дисциплина — еще один инструмент удачи?
Я думаю, что это ее первый инструмент. Но при этом надо помнить, что жизнь настолько красочна и разнообразна, что ничего нет интересней самой жизни. Поэтому если дисциплина переходит в фетиш и в фанатизм, то грош ей цена. Для меня все, что связано с фанатизмом, не имеет смысла. Поэтому дисциплина очень важна, но она не самоцель.
А были у вас эпические фиаско?
Наверное, нет. Я стараюсь не раскачивать маятник неудачи: если вдруг выныривает что-то нехорошее, я прикидываю, чем это может быть для меня полезно. Для кого-то мои глобальные неудачи покажутся серьезными прорывами в карьере, поэтому даже не хочу об этом задумываться, говорить, а значит, выпускать это куда-то в космос.
ЛЮБОВЬ
Что вы любите больше всего?
Больше всего я люблю эскимо. А еще все, что в моем возрасте уже противопоказано. При этом мне наконец уже захотелось просто почитать. Рука потянулась к книге, но пока я еще не начал так коротать свои вечера: вулкан потух, но дым еще идет.
В целом я очень убого провожу время и люблю какие-то для меня милые, а для кого-то просто страшно скучные вещи. Я не хожу никуда. Для меня отдых в большом ресторане или клубе — это не отдых. Вчера работа, завтра работа, а сегодня я уеду за город и просто пойду гулять с собакой. Я любуюсь своими домашними. Для меня это самое ценное время. Это то, что, возможно, для кого-то не имеет никакой ценности. Для меня ценность в этом. Уже. Уже, добавлю я, уже.
Раньше не ценили ни мороженое, ни домашних?
К этому надо прийти. Раньше, наверное, как и многим, мне казалось, что шум и движение тел вокруг — в этом и есть кайф. На сегодняшний день я, к счастью, так уже не думаю.
Вы — первый сигма-бой своей эпохи: абсолютное большинство девушек в диапазоне от иксов до альфачей голосуют за вас сердцем. Отлично помню, как я училась в старших классах, а вы приводили в нашу школу своего сына-первоклассника Кирилла: все мои подружки выстраивались на крылечке и переставали дышать. Вы и сейчас краш двадцатилетних, они под вашу «Кухню» делали уроки, а теперь растаскивают ваши ретроинтервью на рилсы с подписями, что вы самый сок. Не могу найти альтернативы этому феномену во всей мировой культуре. Вот есть условный Брэд Питт, но какая 20-летняя девушка о нем вздохнет? Вы как этот феномен сами себе объясняете?
Я думаю, что во мне правильный баланс народности и сказочного героя. Я держу дистанцию, но я не вру людям. Не вру ни в своей внешности, ни в своем творчестве. Я вот не прихорашиваюсь и, наоборот, не делаю себя быдлее, чем я есть, чтобы порвать дистанцию с людьми. Я такой, как я есть. Безусловно, что-то придумано, что-то украдено и стало уже своим, но я стараюсь не врать.
И потом, природа дала. Красавчик, чего.
Красавчиков много, а вы один. Я считаю, все дело в мягкой силе.
Красавчиков много. Я даже сам себе говорю: «Вон какой, смотри, идет симпатяга, косая сажень в плечах, а не как у меня, в глазах». Но чего-то Бог недодает, и думаешь, что, эх, при такой-то внешности чуть-чуть бы туда плеснуть — либо ума, либо ну хоть какой-то поволоки во взгляде. И образ разваливается.
Пальто и брюки CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK, обувь GEOX, очки FAKOSHIMA (WildHorn), часы DANIEL WELLINGTON (AllTime)
А вот в вас есть это стилистическое единство. С честностью понятно, а сказочность давайте раскачаем! Если вы сказочный герой, то какой?
Давайте раскачаем. Когда я говорю «сказочность», я имею в виду, что мир искусства — это мир иллюзий. И как только ты сокращаешь дистанцию между собой и людьми, которые приходят на тебя смотреть, как только этой дистанции нет, ты им перестаешь быть интересен. Это, упаси бог, не хамство, это, упаси бог, не высокомерие, это та дистанция, которая нужна для работы. Вот я, когда говорю «сказочность», имею в виду, что люди смотрят и платят деньги, чтобы видеть не то, что можно посмотреть, просто повернув голову направо, и узреть то, в чем ты каждый день живешь. Сказочность — это какая-то иллюзорность другого жизненного измерения, которую я понимаю и которую я, в общем, проповедую.
Поэтому вы меня не видите на каких-то светских мероприятиях. Я раньше приходил, только когда меня награждали, а сейчас даже на них не хожу. Во мне стал угасать огонь тщеславия.
Если говорить обо мне как о сказочном герое, то есть, видимо, два персонажа. Один — каким я себе представляю, что меня должны видеть. Это, сука, герой-герой прямо. И второе — это то, каким меня видят на самом деле. Вдруг это домовенок Кузя? Поэтому мне сложно сказать, какой я, но что-то подворовываю и там и там.
Для домовенка Кузи вы как будто шевелюрой не вышли.
Вы знаете, сейчас, может, шевелюрой и не вышел, но если я перестану бриться, там полным-полно. Есть какие-то залысины, которые на сегодняшний день решаются просто тремя днями стамбульских пересаживаний, но у меня даже нет озера на башке, у меня очень все прилично.
То есть праотец тренда на лысых на самом деле тайно волосатый?
Вышло так: когда-то у меня была пауза в работе месяц, я экспериментально побрился, и мне показалось, что в этом что-то есть. И все, так и повелось.
Комбинезон IANIS CHAMALIDY, бадлон WOS, браслет JOHN RICHMOND и кулоны TECART и JOHN RICHMOND (AllTime), брошь LETTERS AND STONES, очки FAKOSHIMA (WildHorn)
Комбинезон IANIS CHAMALIDY, бадлон WOS, браслет JOHN RICHMOND и кулоны TECART и JOHN RICHMOND (AllTime), брошь LETTERS AND STONES, очки FAKOSHIMA (WildHorn)
Других тайн у вас нет? Вы ведь ни в одном нормальном скандале не замешаны. Вас даже не за что отменить — давайте вместо вас отменим Тарковского! Узнали? Согласны?
Вы знаете, если бы я во всем был согласен с Сариком, мы бы с ним работали последние три года, скажем так. Это его мнение, его право. Я далек от того, чтобы осуждать. На мой взгляд, есть вещи, которые некорректно озвучивать в конкретных местах, и я бы этого не делал. Не буду спорить ни с той стороной, которая толпой накинулась на него, ни с ним. Я могу ошибаться.
И да, я стараюсь не строить свою карьеру на каких-то бытовых вещах, дележке детей или хамстве в адрес коллег. Это не мой путь, мне он претит просто. Я от этого бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни.
Не могу теперь отделаться от кадра, в котором уставший Дмитрий Нагиев приходит домой, сворачивается котиком и включает «Зеркало»!
Я все время спорю со своим сыном, и вы первая, кому я это говорю: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И Марк мне говорит: «Смотри тоже». Я говорю: «Сынок, я это все смотрел и сейчас я нахожусь на такой стадии своего развития или недоразвития, когда я не хочу смотреть тяжести, просто не хочу. Я уже там был, я там был. Я сделал следующий шаг оттуда к свету. Поэтому ты смотри, тебе надо пройти этот этап. Мне уже не надо». Когда-то мой сенсей по айкидо сказал: «Обливайся холодной водой». И я это делал долгие годы. А потом я его спросил: «А вы обливаетесь?» Он сказал: «Мне уже не надо. Я нахожусь в той стадии, когда мне уже не надо».
Вы разделались с папанчей и просветлели! Осталось ли в вашем сознании место для идеи романтической любви?
Идея романтической любви мне не просто близка — это смысл моей жизни. Если в моей жизни нет любви, то все остальное не имеет никакого смысла. Если в моей руке нет руки моей женщины, то не имеет смысла мне идти по этой дороге дальше. Если, проснувшись, я не знаю, ради кого я проснулся, то в этом тоже нет смысла для меня. Когда я набил очередную тату про любовь несколько лет назад, мой однокурсник, знаменитый актер, сказал: «Все не уймешься». Вот я пока еще не унялся.
А какое у вас тату про любовь?
А они все про это. Я как газета про любовь. Вернее так: я — эротический журнал про любовь.
Я у вас на спине видела синий квадрат. Он про любовь?
Там в синем квадрате буковки когда-то были. И ноги женские.
Вымарали в газете? Цензура в эротическом журнале?
Я не вымарываю, я вымываю.
Шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)
ТЕРПЕНИЕ
Какое терпение практикуете? Пассивное или активное?
Что это вы такое сейчас сказали?
Интересуюсь, умеете ли вы ждать и смиряться — это пассивная форма. Или все-таки упорствуете в борьбе и в достижении поставленной цели — а это уже активная форма.
Наверняка я ждал когда-то, что высшие силы всего мне подкинут сверху на маленькой розовой лопатке. В актерской профессии это одна из самых важных черт характера — терпение: позволить себе спокойно ждать. Актерская профессия очень зависимая, и если тебе кажется, что тебя не замечают, если ты себя начинаешь ощущать непонятым талантом, то ты можешь поехать башней. И многие артисты на этом и секутся. Нужно понять, что ты должен уметь ждать и терпеть то время, когда на тебя не обращают внимания. Но не просто терпеть, а быть готовым к тому моменту, когда удача развернет свои прожектора на тебя.
Терпение как прелюдия удачи! Я в детстве слушала радио «Модерн» и даже тогда сомневалась — вы иронизируете, когда говорите «Удачи, любви и терпения!» вашей проникновенной интонацией? Или все серьезно?
Я, наверное, на первых порах никак не иронизировал. А сейчас это уже просто фишка, которая прилипла. Не могу сказать, что всегда, произнося это, я подкладываю какую-то глубину. На сегодняшний день это уже просто такой кусочек бренда.
А еще «Удачи, любви и терпения!» — это мем! Вы вообще родоначальник русского мема. Скажите, а истории про вашего деда — это совсем литература? Или исторические прецеденты? Кто на самом деле автор мудростей вроде: сегодня ты гуманитарий, а завтра драишь планетарий?
Это совсем литература. Мои дедушки были недюжинного чувства юмора люди. Дедушка по маминой линии Захар — бравый офицер. И все, что я говорю, это, конечно, придуманные вещи. Что-то высосано из пальца, что-то высосано из других мест общего пользования.
А ребенком вы тоже неуемно шутили, да?
Я никогда не хватал звезд с неба. Я был внешне весьма инфантильный. У меня небольшой рост, но чтобы отмести все недомолвки, это все-таки 174 сантиметра, потому что я где-то прочитал, что «у него рост метр». У него все-таки 174. Я не был пареньком с жестким взглядом и сильными кулаками. Я не мог вызывающе шутить. То немногое, чего я достиг, я достиг, в общем, тренировками, занятиями, какими-никакими книгами. Мне всегда папа с мамой ставили в укор, что я ни черта не читаю. Сейчас я смотрю, что вот такой тупарь, как я, ни черта не читающий, прочитал в десятки, а то и в сотни раз больше, чем современные вот эти молодые ребята в 12–15 лет. Все-таки весь Конан Дойл, Жюль Верн, Эдгар По — все это было проглочено.
В смысле вы не были с жестким взглядом? Как вы тогда накачали себе такой взгляд?
Я думаю, что он зародился в армии, которая не подразумевала инфантильной фигурки и инфантильного взгляда. А потом случился паралич лицевого нерва, который заставил меня просто думать о том, как это может выглядеть со стороны, когда у тебя кривое лицо. Поэтому то, что вы видели, и обомлели, и попали под чары, да-да, попали под каток, это, наверное, 50 % природы, а 50 % все-таки выращены.
Шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)
А бывает, что вы подолгу репетируете ваш блю стил (или магнум?) — перед зеркалом?
Вспоминая сенсея по айкидо, мне уже не надо. Это уже все отрепетировано, это уже стало своим. Об этом я говорю на курсах актерского мастерства, которые веду в Дубае: не стесняйтесь заимствовать, но, заимствуя, делайте это своим, оправдывайте это изнутри.
А скажите, вот этот мудрый сенсей по айкидо не был Аркадием Романовичем Ротенбергом?
У Аркадия Романовича Ротенберга я тренировался, когда боролся за сборную России среди юниоров. Мне было 16–17 лет. Но это дзюдо, понимаете разницу?
Нет, для меня все это ловкий пинок, но я верю, что оба сенсея были не зря! Давайте визуализируем карту заветных желаний их блистательного ученика.
Приспособиться бы к тому, что сейчас есть. Приспособиться с минимальными потерями для себя и для своих близких. Что касается карьеры, я буду работать, пока мне выпадает это счастье, но если вдруг все прекратится, я уже найду в себе силы просто остановиться.
Хотя чего уж там: хочется рукоплескания стадионов, хочется, чтобы мне вручали самые высокие награды за мои самые роскошные заслуги, чтобы президент протягивал мне единственный в своем экземпляре орден за заслуги перед Отечеством! Но чтобы в булочной меня не узнавали. Вот это идеально просто.
Подождите, а «Оскар»?
Знаете, вспоминая Юру Борисова, который говорил: «Понятно, что я никогда не получу “Оскар”», — думаю, а черт его знает. И буквально неделю назад мне вдруг позвонили: «Дмитрий, мы начинаем съемки сериала в Лос-Анджелесе. А не сняться ли вам? Как у вас с английским языком?» И я, вы знаете, этих милых людей взял и обманул — сказал, что это мой второй родной язык.
Слушайте, сейчас русский и лысый — это главная статья киноэкспорта, а вы на этом поле вообще-то главный.
Скажем так, я главный возрастной. Давайте не забывать, что 50 лет один раз в жизни, но 70 еще реже. В общем, у Юры Борисова есть время, у меня его чуть меньше. Тем не менее я готов. Я жду, у меня есть терпение, но я готов. Каждый сам выбирает свою жизнь, свой путь. Как говорил мой дед, выбирать тебе: либо регулярный секс, либо регулярный стул.
Главный редактор Яна Милорадовская
Фото Валентин Блох
Текст Юлия Машнич
Стиль Эльмира Тулебаева
Визаж Юлия Сычева
Продюсер Екатерина Кузнецова
Ассистенты стилиста Федор Иванков и Кристина Логунова
Ассистент продюсера Айтадж Гусейнова
Гафер Матвей Родионов
Ассистенты фотографа Александр Амбалов и Роберт Саркисян
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