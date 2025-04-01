Дмитрий Нагиев: «Я — эротический журнал про любовь»

Других тайн у вас нет? Вы ведь ни в одном нормальном скандале не заме­шаны. Вас даже не за что отменить — давайте вместо вас отменим Тарков­ского! Узнали? Согласны?

Вы знаете, если бы я во всем был согласен с Сариком, мы бы с ним работали послед­ние три года, скажем так. Это его мнение, его право. Я далек от того, чтобы осуждать. На мой взгляд, есть вещи, которые некор­ректно озвучивать в конкретных местах, и я бы этого не делал. Не буду спорить ни с той стороной, которая толпой накинулась на него, ни с ним. Я могу ошибаться.

И да, я стараюсь не строить свою карье­ру на каких-то бытовых вещах, дележке де­тей или хамстве в адрес коллег. Это не мой путь, мне он претит просто. Я от этого бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни.

Не могу теперь отделаться от кадра, в котором уставший Дмитрий Нагиев приходит домой, сворачивается коти­ком и включает «Зеркало»!

Я все время спорю со своим сыном, и вы первая, кому я это говорю: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит толь­ко очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И Марк мне говорит: «Смотри тоже». Я говорю: «Сынок, я это все смотрел и сейчас я нахо­жусь на такой стадии своего развития или недоразвития, когда я не хочу смотреть тя­жести, просто не хочу. Я уже там был, я там был. Я сделал следующий шаг отту­да к свету. Поэтому ты смотри, тебе надо пройти этот этап. Мне уже не надо». Когда-то мой сенсей по айкидо сказал: «Обливай­ся холодной водой». И я это делал долгие годы. А потом я его спросил: «А вы обли­ваетесь?» Он сказал: «Мне уже не надо. Я нахожусь в той стадии, когда мне уже не надо».

Вы разделались с папанчей и просвет­лели! Осталось ли в вашем сознании место для идеи романтической любви?

Идея романтической люб­ви мне не просто близка — это смысл моей жизни. Если в моей жизни нет любви, то все остальное не имеет ника­кого смысла. Если в моей руке нет руки моей женщины, то не имеет смысла мне идти по этой дороге дальше. Если, про­снувшись, я не знаю, ради кого я проснулся, то в этом тоже нет смысла для меня. Когда я на­бил очередную тату про лю­бовь несколько лет назад, мой однокурсник, знаменитый ак­тер, сказал: «Все не уймешь­ся». Вот я пока еще не унялся.

А какое у вас тату про любовь?

А они все про это. Я как га­зета про любовь. Вернее так: я — эротический журнал про любовь.

Я у вас на спине видела синий ква­драт. Он про любовь?

Там в синем квадрате буковки когда-то были. И ноги женские.

Вымарали в газете? Цензура в эроти­ческом журнале?

Я не вымарываю, я вымываю.