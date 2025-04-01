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Кино и сериалы

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Дмитрий Нагиев: «Я — эротический журнал про любовь»

Камбэк, которого ждали все — от иксеров до альфа. Главный (и первый!) сигма-бой страны, бруталист, модернист и праотец мирового кинотренда на лысого русского Дмитрий Нагиев сверкнул в скрюболл-комедии «Актерище». Редакция Собака.ru прильнула к Дмитрию как к родному утесу на топких берегах. Было все: фотографировались в халатах с уточками (от победителя нашего конкурса «Новые имена в моде — 2025» Даниила Объюхова!), примерили бандитские кожанки (от городского стритвир-авторитета Константина Рязанцева из «Питерского щита») и бомбер с розочками (привет, Александр Рогов!). И даже попробовали на зубок брошь — нефритовый огурчик Letters and Stones!

ВНЕЗАПНЫЙ БОНУС: ПОЛУЧИЛИ СЕНСАЦИОННОЕ ПРИЗНАНИЕ ОТЦОВСТВА — про сына Марка (нет, не Эйдельштейна!), с которым Дмитрий отказывается смотреть очень глубокое кино («Я сделал следующий шаг оттуда к свету»)!  А еще провели первое в жизни Дмитрия айкидо-интервью (ловкий вопрос-пинок — и мы уже на татами!). Разобрали великий нагиевский панчлайн (и первый русский мем!) «Удачи, любви, терпения!» на главы.

Дмитрий Нагиев — герой обложек апрельского номера Собака.ru!

Куртка ROGOV, рубашка CHERNIM CHERNO, брюки USHATAVA, галстук LUIGI BORRELLI (Bosco)

Куртка ROGOV, рубашка CHERNIM CHERNO, брюки USHATAVA, галстук LUIGI BORRELLI (Bosco)

Мощный камбэк Дмитрия  — самоироничная комедия «Актерище». И это — осторожно, метамодерн! Дано: великий шоумен и популярный артист осмысляет бремя славы мирской и кэнселинг после конфликта с киноблогером-миллионником (гуд-комедиан Антон Лапенко!), что, конечно, становится началом большой ненависти, а затем... — кто знает? Всем смотреть бадди-муви-деконструкцию, как «быть Дмитрием Нагиевым», на KION c 1 апреля!

Шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)

Шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)

АКТЕРИЩЕ

Дмитрий, неужели в вашей мощной карьере — опять перезапуск? Сколь­ко еще итераций первого и главного сигма-боя страны у вас в запасе?

Нет, я бы не сказал, что сейчас переза­пуск. Мы сняли очень достойный проект «Актерище». В моей карьере было мно­го не совсем достойных проектов, а вот это один из тех, за которые мне вовсе не стыдно. Поэтому если это все же похоже на какой-то перезапуск, можете это так и называть.

С не совсем достойными понят­но, а давайте перечислим самые достойные!

Я не буду их называть. Наверняка они есть, но это мои биографы пускай уже напишут. Мне не стыдно ни за один. Я работаю одинаково, выкладываюсь по максимуму хоть в два съемочных дня, хоть в двести. За свою работу мне не стыдно, но кино — это режиссура, кино — это сценарий в первую очередь. Ни один артист не может выдернуть проект, он может его лишь чуть-чуть раскрасить.

А как вы отбираете сценарии — вы их все сами читаете?

Я их не читаю. Вот «Актерище» — это из ряда вон выходящий проект, где я как раз прочитал сценарий, ужаснулся, такой он был отвратительный, и сказал больше мне его никогда не присылать.

В итоге — вас заставили?

Продюсеры попросили поговорить с ав­тором, и у нас были долгие, тягучие, весьма частые разговоры. А через полго­да родился этот блистательный сценарий.

Бомбер «ПИТЕРСКИЙ ЩИТ», поло PIACENZA (Bosco), брюки USHATAVA, обувь GEOX

Бомбер «ПИТЕРСКИЙ ЩИТ», поло PIACENZA (Bosco), брюки USHATAVA, обувь GEOX

Бомбер «ПИТЕРСКИЙ ЩИТ», поло PIACENZA (Bosco), брюки USHATAVA, обувь GEOX

Бомбер «ПИТЕРСКИЙ ЩИТ», поло PIACENZA (Bosco), брюки USHATAVA, обувь GEOX

То есть вы его, по сути, сами переписали?

Не я, конечно. Сам автор — Дми­трий Невзоров — и переписал (сцена­рист народного сай-фая «Кибердеревня» и режиссер мелодрамеди «Свободные от­ношения». — Прим. ред.). Я просто ему какие-то вещи доходчиво объяснил. Он находился в иллюзиях своих представ­лений об артисте, а я ему накидал, что стоит за всем этим успехом, как ты сна­чала выкарабкиваешься понятно отку­да и только потом вскарабкиваешься на свой Олимп. Это мучения и ежеднев­ная пахота. Первоначальный сценарий строился на наркотиках и выпивке, чего в моей жизни точно нет. И мне не хочет­ся даже это играть, особенно если по сю­жету это касается жизни, отдаленно по­хожей на мою. Поэтому я предложил сфокусироваться на тех вещах, через ко­торые я прошел, чтобы сейчас стоять здесь и чтобы вот эти несколько десят­ков человек работали на то, чтобы я не­плохо получился на обложке. За этим стоит путь: путь сомнений, путь тре­вог, путь ошибок, путь предательства, и вот это все мы попытались воплотить в сценарии.

Можем теперь назвать «Актери­ще» частично автобиографическим проектом?

Нет, конечно. Более того, когда сце­нарий прислали в первый раз, про­ект назывался «Быть Дмитрием Нагиевым», поэтому я и психанул. А когда сценарий переписали, я го­ворю: «А чего теперь-то так не называется?» На что режиссер Дмитрий Невзоров, наверное, совершенно спра­ведливо сказал: «Вам будет тяжело играть себя. Лучше играть образ. Сы­грайте актерище!» И я поверил.

Брошь LETTERS AND STONES, кольца JOHN RICHMOND и TECART (AllTime)

Брошь LETTERS AND STONES, кольца JOHN RICHMOND и TECART (AllTime)

Пальто и брюки CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK, обувь GEOX, очки FAKOSHIMA (WildHorn), часы DANIEL WELLINGTON (AllTime)

Пальто и брюки CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK, обувь GEOX, очки FAKOSHIMA (WildHorn), часы DANIEL WELLINGTON (AllTime)

УДАЧА

Что по кайросу? Можете вспомнить моменты какой-то наивысшей удачи?

Я думаю, это вся моя жизнь. Ведь ни­чего не предвещало. Я вырос на окраи­нах. В отличие от моих коллег, у кото­рых родители были актерами или имели какое-то отношение к искусству, мои ро­дители не имели никакого отношения ни к чему подобному (мама Дмитрия Люд­мила Захаровна — филолог, преподавала в Академии связи, отец Владимир Нико­лаевич — работал на заводе ЛОМО. — Прим. ред.). И когда я вернулся из армии, а я, наверное, один из немногих на на­ших подмостках, кто отслужил от звон­ка до звонка, мама мне сказала: «Ди­мочка, едь в Екатеринбург. Там хотя бы в театральный вуз 55 человек на место. В ЛГИТМиКе (Ленинградский государ­ственный институт театра, музыки и ки­нематографии, сейчас — Российский го­сударственный институт сценических искусств. — Прим. ред.) — 255 человек». Но я поступил в Петербург — на курс Владимира Петрова.

Будем честны, не так много актеров сре­ди моих однокурсников стали большими артистами. Можно перечислить по пальцам одной руки все-таки. И это тоже удача, что я в их числе.

То есть вам просто повезло?

Нет. Удача любит тех, кто выпрыгивает ей навстречу. Но можно прыгать до седин, а она все равно этого не заметит. Меня уда­ча заметила, и это здорово. Четыре года подряд я был лучшим диджеем России (Дмитрий работал ведущим на культовом радио «Модерн», главном источнике мемов в Петербурге 1990-х. — Прим. ред.). Что это, удача? Потом прапорщик Задов (герой скетчей Нагиева из телеситкомов «Осторожно, модерн!» и его спин-оффа «Осто­рожно, Задов!». — Прим. ред.) — удача? И вот таких верениц маленьких удач, ко­торые в результате сложились в то, что мы сейчас с вами называем перезапусками. И за это я благодарен судьбе.

Надо понимать, чего ты хочешь. Сейчас я знаю, что цель надо озвучивать и ста­вить временные рамки. Тогда я этого не знал, действовал интуитивно. Но я очень хотел быть хорошим актером — раз. По­том я возмечтал стать замечательным ак­тером — два. Потом вдруг показалось: а почему бы мне не быть очень знаме­нитым — три? Те, кто цинично улыбал­ся и говорил про меня «он предает ис­кусство», когда я снимался в комедийных программах и в рекламе, эти злопыхате­ли — сейчас пустоты. Потому что надо радоваться любой удаче начинающих, ме­чущихся молодых артистов.

Много злопыхателей было? Всех пом­ните? Мстите?

Да, их было много. Всех помню, хоть и не записываю. Я такой! И сейчас есть те, кто мне протягивает руку, а я-то помню, как они раньше себя проявляли. Я мгновенно простил, но если покопаться, может быть, это мгновение растянулось на десятилетия. Но сейчас мне кажется, что предела моему великодушию нет и я простил мгновенно. Наверное, я вру сам себе.

Бомбер IANIS CHAMALIDY, майка USHATAVA, брюки CHERNIM CHERNO

Бомбер IANIS CHAMALIDY, майка USHATAVA, брюки CHERNIM CHERNO

Шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, брюки USHATAVA, кулоны TECART (AllTime)

Шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, брюки USHATAVA, кулоны TECART (AllTime)

Раз уж вы такой серийный целепола­гатель, то какая у вас по плану следу­ющая высота?

В моем возрасте это уже не про цели, а про понимание смысла своего существования. Старость — это ведь не дряхлость чре­сел, старость — это отсутствие мотиваций. Какое-то время тебе кажется, что ты много­го достиг и что ты все про эту жизнь пони­маешь. Такое мироощущение очень вред­но. Моя задача сейчас — не переставать удивляться и радоваться, сохранять эту мо­лодость внутри и, как следствие, снару­жи, чему помогают мои три отжимания по утрам.

Как добиться от себя радости? А удив­ления? Есть у вас для этого какие-то внутренние отжимания?

Вначале насильственный процесс, а потом ты втягиваешься. Осознанно и постоянно отдавать себе отчет в том, что все вокруг по-прежнему удивительно.

Вы из-за дзюдо, которым всю юность занимались, такой дисциплиниро­ванный? Действуете по канонам бу­сидо? Вы же транслируете вайб саму­рая — у вас походка и повадки воина с принципами!

Дисциплина пришла с годами, к сожа­лению, хотя действительно я занимал­ся и дзюдо, и айкидо. Но понимание, что дисциплина решает многое, пришло не сразу. Это понимание пришло с третьей перезагрузкой или перезапуском, как вы это называете. С момента «Физрука»: ког­да 200 съемочных дней и ты понимаешь, что только дисциплина может помочь вы­жить. Тот, кто в жизни прошел хотя бы 50 съемочных дней подряд, тот понима­ет, как это тяжело и как это чревато сры­вами и даже смертью артистов. Мы знаем такие случаи.

То есть дисциплина — еще один ин­струмент удачи?

Я думаю, что это ее первый инструмент. Но при этом надо помнить, что жизнь настоль­ко красочна и разнообразна, что ничего нет интересней самой жизни. Поэтому если дисциплина переходит в фетиш и в фана­тизм, то грош ей цена. Для меня все, что связано с фанатизмом, не имеет смысла. Поэтому дисциплина очень важна, но она не самоцель.

А были у вас эпические фиаско?

Наверное, нет. Я стараюсь не раскачивать маятник неудачи: если вдруг выныривает что-то нехорошее, я прикидываю, чем это может быть для меня полезно. Для кого-то мои глобальные неудачи покажутся се­рьезными прорывами в карьере, поэтому даже не хочу об этом задумываться, го­ворить, а значит, выпускать это куда-то в космос.

Бомбер IANIS CHAMALIDY, майка USHATAVA, брюки CHERNIM CHERNO Телефон-лопата — скульптура Нестора Энгельке (из коллекции Дениса Химиляйне)

Бомбер IANIS CHAMALIDY, майка USHATAVA, брюки CHERNIM CHERNO

Телефон-лопата — скульптура Нестора Энгельке (из коллекции Дениса Химиляйне)

Бомбер IANIS CHAMALIDY, майка USHATAVA

Бомбер IANIS CHAMALIDY, майка USHATAVA

ЛЮБОВЬ

Что вы любите больше всего?

Больше всего я люблю эскимо. А еще все, что в моем возрасте уже противопоказано. При этом мне наконец уже захотелось про­сто почитать. Рука потянулась к книге, но пока я еще не начал так коротать свои вече­ра: вулкан потух, но дым еще идет.

В целом я очень убого провожу время и люблю какие-то для меня милые, а для кого-то просто страшно скучные вещи. Я не хожу никуда. Для меня отдых в боль­шом ресторане или клубе — это не от­дых. Вчера работа, завтра работа, а сегодня я уеду за город и просто пойду гулять с со­бакой. Я любуюсь своими домашними. Для меня это самое ценное время. Это то, что, возможно, для кого-то не имеет никакой ценности. Для меня ценность в этом. Уже. Уже, добавлю я, уже.

Раньше не ценили ни мороженое, ни домашних?

К этому надо прийти. Раньше, наверное, как и многим, мне казалось, что шум и дви­жение тел вокруг — в этом и есть кайф. На сегодняшний день я, к счастью, так уже не думаю.

Вы — первый сигма-бой своей эпо­хи: абсолютное большинство девушек в диапазоне от иксов до альфачей голо­суют за вас сердцем. Отлично помню, как я училась в старших классах, а вы приводили в нашу школу своего сы­на-первоклассника Кирилла: все мои подружки выстраивались на крылеч­ке и переставали дышать. Вы и сейчас краш двадцатилетних, они под вашу «Кухню» делали уроки, а теперь раста­скивают ваши ретроинтервью на рил­сы с подписями, что вы самый сок. Не могу найти альтернативы этому фе­номену во всей мировой культуре. Вот есть условный Брэд Питт, но какая 20-летняя девушка о нем вздохнет? Вы как этот феномен сами себе объясняете?

Я думаю, что во мне правильный баланс народности и сказочного героя. Я держу дистанцию, но я не вру людям. Не вру ни в своей внешности, ни в своем творчестве. Я вот не прихорашиваюсь и, наоборот, не делаю себя быдлее, чем я есть, чтобы по­рвать дистанцию с людьми. Я такой, как я есть. Безусловно, что-то придумано, что-то украдено и стало уже своим, но я стара­юсь не врать.

И потом, природа дала. Красавчик, чего.

Красавчиков много, а вы один. Я счи­таю, все дело в мягкой силе.

Красавчиков много. Я даже сам себе го­ворю: «Вон какой, смотри, идет симпатя­га, косая сажень в плечах, а не как у меня, в глазах». Но чего-то Бог недодает, и дума­ешь, что, эх, при такой-то внешности чуть-чуть бы туда плеснуть — либо ума, либо ну хоть какой-то поволоки во взгляде. И образ разваливается.

Пальто и брюки CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK, обувь GEOX, очки FAKOSHIMA (WildHorn), часы DANIEL WELLINGTON (AllTime)

Пальто и брюки CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK, обувь GEOX, очки FAKOSHIMA (WildHorn), часы DANIEL WELLINGTON (AllTime)

А вот в вас есть это стилистиче­ское единство. С честностью понят­но, а сказочность давайте раскачаем! Если вы сказочный герой, то какой?

Давайте раскачаем. Когда я говорю «сказоч­ность», я имею в виду, что мир искусства — это мир иллюзий. И как только ты сокра­щаешь дистанцию между собой и людьми, которые приходят на тебя смотреть, как только этой дистанции нет, ты им переста­ешь быть интересен. Это, упаси бог, не хам­ство, это, упаси бог, не высокомерие, это та дистанция, которая нужна для работы. Вот я, когда говорю «сказочность», имею в виду, что люди смотрят и платят деньги, чтобы видеть не то, что можно посмотреть, просто повернув голову направо, и узреть то, в чем ты каждый день живешь. Сказочность — это какая-то иллюзорность другого жизнен­ного измерения, которую я понимаю и кото­рую я, в общем, проповедую.

Поэтому вы меня не видите на каких-то светских мероприятиях. Я раньше прихо­дил, только когда меня награждали, а сей­час даже на них не хожу. Во мне стал уга­сать огонь тщеславия.

Если говорить обо мне как о сказоч­ном герое, то есть, видимо, два персона­жа. Один — каким я себе представляю, что меня должны видеть. Это, сука, герой-ге­рой прямо. И второе — это то, каким меня видят на самом деле. Вдруг это домовенок Кузя? Поэтому мне сложно сказать, какой я, но что-то подворовываю и там и там.

Для домовенка Кузи вы как будто ше­велюрой не вышли.

Вы знаете, сейчас, может, шевелюрой и не вышел, но если я перестану бриться, там полным-полно. Есть какие-то залысины, которые на сегодняшний день решаются просто тремя днями стамбульских переса­живаний, но у меня даже нет озера на баш­ке, у меня очень все прилично.

То есть праотец тренда на лысых на самом деле тайно волосатый?

Вышло так: когда-то у меня была пау­за в работе месяц, я экспериментально по­брился, и мне показалось, что в этом что-то есть. И все, так и повелось.

Комбинезон IANIS CHAMALIDY, бадлон WOS, браслет JOHN RICHMOND и кулоны TECART и JOHN RICHMOND (AllTime), брошь LETTERS AND STONES, очки FAKOSHIMA

Комбинезон IANIS CHAMALIDY, бадлон WOS, браслет JOHN RICHMOND и кулоны TECART и JOHN RICHMOND (AllTime), брошь LETTERS AND STONES, очки FAKOSHIMA (WildHorn)

Комбинезон IANIS CHAMALIDY, бадлон WOS, браслет JOHN RICHMOND и кулоны TECART и JOHN RICHMOND (AllTime), брошь LETTERS AND STONES, очки FAKOSHIMA

Комбинезон IANIS CHAMALIDY, бадлон WOS, браслет JOHN RICHMOND и кулоны TECART и JOHN RICHMOND (AllTime), брошь LETTERS AND STONES, очки FAKOSHIMA (WildHorn)

Других тайн у вас нет? Вы ведь ни в одном нормальном скандале не заме­шаны. Вас даже не за что отменить — давайте вместо вас отменим Тарков­ского! Узнали? Согласны?

Вы знаете, если бы я во всем был согласен с Сариком, мы бы с ним работали послед­ние три года, скажем так. Это его мнение, его право. Я далек от того, чтобы осуждать. На мой взгляд, есть вещи, которые некор­ректно озвучивать в конкретных местах, и я бы этого не делал. Не буду спорить ни с той стороной, которая толпой накинулась на него, ни с ним. Я могу ошибаться.

И да, я стараюсь не строить свою карье­ру на каких-то бытовых вещах, дележке де­тей или хамстве в адрес коллег. Это не мой путь, мне он претит просто. Я от этого бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни.

Не могу теперь отделаться от кадра, в котором уставший Дмитрий Нагиев приходит домой, сворачивается коти­ком и включает «Зеркало»!

Я все время спорю со своим сыном, и вы первая, кому я это говорю: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит толь­ко очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И Марк мне говорит: «Смотри тоже». Я говорю: «Сынок, я это все смотрел и сейчас я нахо­жусь на такой стадии своего развития или недоразвития, когда я не хочу смотреть тя­жести, просто не хочу. Я уже там был, я там был. Я сделал следующий шаг отту­да к свету. Поэтому ты смотри, тебе надо пройти этот этап. Мне уже не надо». Когда-то мой сенсей по айкидо сказал: «Обливай­ся холодной водой». И я это делал долгие годы. А потом я его спросил: «А вы обли­ваетесь?» Он сказал: «Мне уже не надо. Я нахожусь в той стадии, когда мне уже не надо».

Вы разделались с папанчей и просвет­лели! Осталось ли в вашем сознании место для идеи романтической любви?

Идея романтической люб­ви мне не просто близка — это смысл моей жизни. Если в моей жизни нет любви, то все остальное не имеет ника­кого смысла. Если в моей руке нет руки моей женщины, то не имеет смысла мне идти по этой дороге дальше. Если, про­снувшись, я не знаю, ради кого я проснулся, то в этом тоже нет смысла для меня. Когда я на­бил очередную тату про лю­бовь несколько лет назад, мой однокурсник, знаменитый ак­тер, сказал: «Все не уймешь­ся». Вот я пока еще не унялся.

А какое у вас тату про любовь?

А они все про это. Я как га­зета про любовь. Вернее так: я — эротический журнал про любовь.

Я у вас на спине видела синий ква­драт. Он про любовь?

Там в синем квадрате буковки когда-то были. И ноги женские.

Вымарали в газете? Цензура в эроти­ческом журнале?

Я не вымарываю, я вымываю.

Шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)

Шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)

ТЕРПЕНИЕ

Какое терпение практикуете? Пассив­ное или активное?

Что это вы такое сейчас сказали?

Интересуюсь, умеете ли вы ждать и смиряться — это пассивная фор­ма. Или все-таки упорствуете в борьбе и в достижении поставленной цели — а это уже активная форма.

Наверняка я ждал когда-то, что высшие силы всего мне подкинут сверху на маленькой розо­вой лопатке. В актерской профессии это одна из самых важных черт характера — терпение: позволить себе спокойно ждать. Актерская профессия очень зависимая, и если тебе ка­жется, что тебя не замечают, если ты себя на­чинаешь ощущать непонятым талантом, то ты можешь поехать башней. И многие артисты на этом и секутся. Нужно понять, что ты должен уметь ждать и терпеть то время, когда на тебя не обращают внимания. Но не просто терпеть, а быть готовым к тому моменту, когда удача развернет свои прожектора на тебя.

Терпение как прелюдия удачи! Я в дет­стве слушала радио «Модерн» и даже тогда сомневалась — вы иронизиру­ете, когда говорите «Удачи, любви и терпения!» вашей проникновенной интонацией? Или все серьезно?

Я, наверное, на первых порах никак не иро­низировал. А сейчас это уже просто фиш­ка, которая прилипла. Не могу сказать, что всегда, произнося это, я подкладываю какую-то глубину. На сегодняшний день это уже просто такой кусочек бренда.

А еще «Удачи, любви и терпения!» — это мем! Вы вообще родоначальник русского мема. Скажите, а истории про вашего деда — это совсем литера­тура? Или исторические прецеденты? Кто на самом деле автор мудростей вроде: сегодня ты гуманитарий, а зав­тра драишь планетарий?

Это совсем литература. Мои дедушки были недюжинного чувства юмора люди. Де­душка по маминой линии Захар — бравый офицер. И все, что я говорю, это, конечно, придуманные вещи. Что-то высосано из пальца, что-то высосано из других мест об­щего пользования.

Халат GOSIER, брюки USHATAVA, кулоны TECART (AllTime)

Халат GOSIER, брюки USHATAVA, кулоны TECART (AllTime)

Куртка ROGOV, рубашка CHERNIM CHERNO, брюки USHATAVA, галстук LUIGI BORRELLI (Bosco)

Куртка ROGOV, рубашка CHERNIM CHERNO, брюки USHATAVA, галстук LUIGI BORRELLI (Bosco)

А ребенком вы тоже неуемно шути­ли, да?

Я никогда не хватал звезд с неба. Я был внешне весьма инфантильный. У меня не­большой рост, но чтобы отмести все недо­молвки, это все-таки 174 сантиметра, пото­му что я где-то прочитал, что «у него рост метр». У него все-таки 174. Я не был па­реньком с жестким взглядом и сильными ку­лаками. Я не мог вызывающе шутить. То не­многое, чего я достиг, я достиг, в общем, тренировками, занятиями, какими-никаки­ми книгами. Мне всегда папа с мамой ста­вили в укор, что я ни черта не читаю. Сей­час я смотрю, что вот такой тупарь, как я, ни черта не читающий, прочитал в десятки, а то и в сотни раз больше, чем современные вот эти молодые ребята в 12–15 лет. Все-таки весь Конан Дойл, Жюль Верн, Эдгар По — все это было проглочено.

В смысле вы не были с жестким взгля­дом? Как вы тогда накачали себе та­кой взгляд?

Я думаю, что он зародился в армии, кото­рая не подразумевала инфантильной фи­гурки и инфантильного взгляда. А потом случился паралич лицевого нерва, который заставил меня просто думать о том, как это может выглядеть со стороны, когда у тебя кривое лицо. Поэтому то, что вы видели, и обомлели, и попали под чары, да-да, по­пали под каток, это, наверное, 50 % приро­ды, а 50 % все-таки выращены.

Шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)

Шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)

А бывает, что вы подолгу репетируе­те ваш блю стил (или магнум?) — пе­ред зеркалом?

Вспоминая сенсея по айкидо, мне уже не надо. Это уже все отрепетировано, это уже стало своим. Об этом я говорю на курсах актерского мастерства, которые веду в Дубае: не стесняй­тесь заимствовать, но, заимствуя, делайте это своим, оправдывайте это изнутри.

А скажите, вот этот мудрый сенсей по айкидо не был Аркадием Романовичем Ротенбергом?

У Аркадия Романовича Ротенбер­га я тренировался, когда боролся за сборную России среди юнио­ров. Мне было 16–17 лет. Но это дзюдо, понимаете разницу?

Нет, для меня все это лов­кий пинок, но я верю, что оба сенсея были не зря! Да­вайте визуализируем карту заветных желаний их бли­стательного ученика.

Приспособиться бы к тому, что сейчас есть. Приспособиться с минимальными потерями для себя и для своих близких. Что ка­сается карьеры, я буду работать, пока мне выпадает это счастье, но если вдруг все прекратится, я уже найду в себе силы просто остановиться.

Хотя чего уж там: хочется рукоплескания стадионов, хочется, чтобы мне вручали самые высокие награды за мои самые роскошные за­слуги, чтобы президент протягивал мне един­ственный в своем экземпляре орден за заслуги перед Отечеством! Но чтобы в булочной меня не узнавали. Вот это идеально просто.

Подождите, а «Оскар»?

Знаете, вспоминая Юру Борисова, который говорил: «Понятно, что я никогда не получу “Оскар”», — думаю, а черт его знает. И бук­вально неделю назад мне вдруг позвони­ли: «Дмитрий, мы начинаем съемки сериала в Лос-Анджелесе. А не сняться ли вам? Как у вас с английским языком?» И я, вы знаете, этих милых людей взял и обманул — сказал, что это мой второй родной язык.

Слушайте, сейчас русский и лысый — это главная статья киноэкспорта, а вы на этом поле вообще-то главный.

Скажем так, я главный возрастной. Да­вайте не забывать, что 50 лет один раз в жизни, но 70 еще реже. В общем, у Юры Борисова есть время, у меня его чуть меньше. Тем не менее я готов. Я жду, у меня есть терпение, но я готов. Каждый сам выбирает свою жизнь, свой путь. Как говорил мой дед, выбирать тебе: либо регулярный секс, либо регу­лярный стул.

Главный редактор Яна Милорадовская

Фото Валентин Блох

Текст Юлия Машнич

Стиль Эльмира Тулебаева

Визаж Юлия Сычева

Продюсер Екатерина Кузнецова

Ассистенты стилиста Федор Иванков и Кристина Логунова

Ассистент продюсера Айтадж Гусейнова

Гафер Матвей Родионов

Ассистенты фотографа Александр Амбалов и Роберт Саркисян

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Материал из номера:
Апрель
Рубрика:
Что смотреть дома
Люди:
Дмитрий Нагиев

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