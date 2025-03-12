Авдотья Александрова — Оксане Рим: «Тем, у кого не ладится с модельной карьерой, я говорю: "Расслабься, тебе всего 25, а не уже"»

ОКСАНА: Какие мужские лица популярны?

АВДОТЬЯ: Prada охотно букирует юношей 17–18 лет. В Москве почему-то запрос на более брутальных 25–30-летних моделей — еще не скуфов, но уже не сигма-боев. Интересно, что у девушек все наоборот: для нового сезона Prada запрашивали высоких вау-милф от 30 до 65 лет. В Азии такая же ситуация. Лучший кейс Lumpen за зиму — наша возрастная модель и мать троих детей заработала примерно 3 миллиона рублей в Китае, и это у них еще кризис. В плане возраста правда все поменялось во всем мире, я в восторге. Тем, у кого не ладится с модельной карьерой, я говорю: «Расслабься, тебе всего 25, а не уже».

ОКСАНА: Вместо Китая лучше работайте дома — выиграете по деньгам!

АВДОТЬЯ: И это тоже правда. Русские бренды сейчас очень хорошо платят. В 2019 году выбор между 3 тысячами евро на Gucci и 3 тысячами рублей дома был очевиден, а в 2025-м шоу Prada проигрывает съемочному дню Lime. Многие модели даже не хотят рисковать и ехать на недели моды в Европу. Но лично мне интересно работать в Париже: мы на связи с топовыми кастинг-директорами Эшли Брокав, Бен Граймс и Джулией Ланж, которая сейчас букирует моделей для Moschino и Phoebe Philo. Да что скрывать: когда Balenciaga подтверждает твоих моделей, это по-прежнему ни с чем не сравнимый восторг!

ОКСАНА: Есть секреты, как попасть на европейский подиум?

АВДОТЬЯ: Лицо, фигура и рост важны, но все решает внутренняя энергетика. Наша модель делала кампейны Gucci, а потом случилось несчастье — у нее умер муж, она впала в тяжелую депрессию на 4 года. Только-только начала из нее выбираться и говорит: «Дуня, хочу опять работать. Что мне делать?» Мы заплейсили ее в лучшее агентство в Японии — она поехала, но ничего не получилось, вернулась в минусе. Местный букер написал: «У нее dark energy. Она даже с русскими моделями не разговаривает». Так тоже бывает. Еще нужно правильно вести себя на кастингах и соблюдать баланс: проявлять себя, но не навязываться. Многие не понимают этих психологических нюансов — я даже решила проводить лекции для своих моделей.

ОКСАНА: Применимое к жизни правило: не показывать желаемое.