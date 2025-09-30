Как Роман Зимогорский провозгласил Female Rage сверхмодным фэшн-вайбом и бросил вызов Рэй Кавакубо при помощи платьев-павучих и герли-кринолинов?

Твой дизайн очень сюжетный, ты — ​мастер фэшн-сторителлинга. Давай наметим твою лирическую героиню!

Это такая девчонка, и я подчеркиваю — именно девчонка, неважно, сколько ей лет, она тинейджер, мидл-эйдж или уже взрослая, пожившая жизнь, но она все равно в душе девчонка, которая как бы against the world. Это девочка, которой очень сильно затягивали косички, при этом заставляя улыбаться. И в какой‑то момент она подросла, ее это все дико достало, и она взяла и накостыляла всем своим обидчикам — и с тех пор формулирует и формирует свою реальность так, как надо ей. И за свои личные границы, интересы и права — ​она отстрелит всех дробовиком.

Звучит как «Догвилль» в мире платьев! Скажи, а кто идеальная девчонка для твоих юбок‑топоров?

Прежде всего, это стилист Вика Салават, и не только потому, что я ее безумно люблю, уважаю и благодарен ей за то, что она очень сильно меня поддержала и поддерживает. Салават — ​муза, обладательница совершенно необыкновенной внешности, абсолютно моя героиня, потому что у нее есть тот самый отзывающийся мне внутренний стержень, а еще сила, уровень свободы и страстность самовыражения — ​как бы панк во имя самой себя. Сейчас стайлинг превращается в такое оригинальничанье ради того, чтобы быть оригинальным, когда единственным достоинством любого решения является его неожиданность. И Вика так не делает, она очень тонко, грамотно и круто ко всему подходит. И ко всему прочему это открытый, добрый человек. Я пришел к ней на съемку для португальского Vogue робким, никому не известным жирным мальчиком в черных рюшах, а ушел почти что членом команды, такое было прекрасное ощущение.