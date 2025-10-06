1

Петербург брезгливо купается в лучах яркого августовского солнца. Брачующиеся отправляются (манежным галопом) на свадебный променад по Миллионной: Маша в дермантиновом кринолине шальной императрицы, Саша в модных леопардовых ботинках верхом на белом коне.

Любовь — помимо того что глагол, еще и творческая практика. Есть у вас готовая пьеса, автофикшн или хотя бы скетч про то, как вы познакомились?

Маша: Да, это была именно творческая практика. Неудачная, правда. Мы восемь лет назад вместе работали. Саша был режиссером рекламы. Я в ней снималась. А у Саши тогда только вышел фильм «Лето», и посередине съемки Саша вдруг встал и отправился на его премьеру. Так мы больше лет восемь и не виделись.

Но потом все-таки увиделись. Наметим судьбоносный плот-твист!

Маша: После злополучной съемки прошло восемь лет. Я возвращалась из Таи­ланда и по классическому сценарию перепутала багаж в аэропорту. Как это произошло? У меня был очень редкий чемодан — серебряный, с цветными флуоресцентными ручками. Но каким-то чудом еще один абсолютно такой же ехал по багажной ленте. Чужой чемодан был замотан целлофаном. Но меня и это не смутило: какие же тайцы молодцы, сами замотали мне чемодан. А потом мне написал Саша.

Саша: «Моя подруга перепутала чемоданы с Машей Миногаровой. Вы же знакомы, ты можешь как-то с ней связаться?» — присылает мне вдруг приятельница сообщение. Я связался.

То есть макгаффин вашей любви — чемодан!

Маша: Получается, да. Саша написал мне один раз в соцсетях, но из-за нашей короткой переписки сменились алгоритмы — мне начали показывать Сашины сторис. А он как раз стал ходить в бассейн «Чайка». И каждый день постил: «Я поплавал». И в один день он вдруг ничего не запостил, тут уже мой выход, я пишу: «Ты поплавал?»

Саша: Это тоже была творческая практика. Я уведомлял своих подписчиков. Каждый день отчитывался, что я поплавал.

Маша: После того как я спросила про плавание, он стал фасонить — плавать лучше. Началось более обаятельное плавание.