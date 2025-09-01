Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
Герои

Как артисты балета Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров стали главными арт + фэшн звездами модной индустрии?

Артисты балета — новые фэшн-звезды! Они смотрят на нас с кампейнов брендов А-листа, ходят по подиумам Chanel и Valentino, раздают люкс в рилсах. В авангарде русской фэшн-хореографии — танцовщица и любимица Miu Miu Пелагея Нецветаева-Долгалева (одарила Лотту Волкову коллекционными пуантами!) и панк-Дроссельмейер и звезда стритстайла Никита Еликаров, выгуливающий раритетные мундиры и казаки.

Положили начало культовому рок-бэнду: по нашей просьбе артисты Большого театра Пелагея и Никита пустились в панк + фэшн-трип, закосплеив Стиви Никс и Игги Попа.

Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров
Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров

На Пелагее: топ HUGO BOSS, джинсы ARLIGENT, серьги HUGO KREIT, Poison Drop На Никите: cвитер JNBY, браслет ANN DEMEULEMEESTER, Poison Drop (все
На Пелагее: топ HUGO BOSS, джинсы ARLIGENT, серьги HUGO KREIT, Poison Drop

На Никите: cвитер JNBY, браслет ANN DEMEULEMEESTER, Poison Drop (все — Ultima Яндекс Маркет)

Пелагея Нецветаева-Долгалева
Пелагея Нецветаева-Долгалева

На Пелагее: сапоги COPERNI, Studio Slow, браслет WILDHORN, кулон GEM KINGDOM, чокеры OMUT и ELLEN CONDE, Poison Drop (все — Ultima Яндекс Маркет)
На Пелагее: сапоги COPERNI, Studio Slow, браслет WILDHORN, кулон GEM KINGDOM, чокеры OMUT и ELLEN CONDE, Poison Drop (все — Ultima Яндекс Маркет)

Пелагея Нецветаева-Долгалева

Балерина Пелагея Нецветаева-Долгалева — главный моделинг-феномен русской моды прямо сейчас. Одной ногой неистово оттачивает па-де-труа в репетиционных классах Театральной площади, другой — в сверхскоростном режиме врывается в Париж, успевая за три дня сделать лучшие показы сезона (Valentino! Chanel! Miu Miu!). Ну а в перерывах между партиями Мирты и Гамзатти раздает айконтакт с билбордов Lime, снимается в кампейнах топовых локальных брендов (от Sashaverse до Kalmanovich!) и создает коллекцию балетных купальников на домашней швейной машинке (что? да!).

На Пелагее: чокер и цепь OMUT, кулон GEM KINGDOM, кольцо RICK OWENS На Никите: браслет ANN DEMEULEMEESTER (все — Poison Drop, Ultima Яндекс Маркет)
На Пелагее: чокер и цепь OMUT, кулон GEM KINGDOM, кольцо RICK OWENS
На Никите: браслет ANN DEMEULEMEESTER (все — Poison Drop, Ultima Яндекс Маркет)

Пелагея Нецветаева-Долгалева
Пелагея Нецветаева-Долгалева

Пелагея Нецветаева-Долгалева
Пелагея Нецветаева-Долгалева

На Пелагее: кольцо RICK OWENS, Poison Drop, Ultima Яндекс Маркет
На Пелагее: кольцо RICK OWENS, Poison Drop, Ultima Яндекс Маркет

На Никите: свитер JNBY, Ultima Яндекс Маркет
На Никите: свитер JNBY, Ultima Яндекс Маркет

Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров
Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров

Никита Еликаров

Никита Еликаров — не то, чем кажется. Мы знаем артиста Большого театра как Раджу из «Баядерки», Отца в сверхновом «Коньке-горбунке» петербуржца Максима Петрова и сказочного Дроссельмейера из новогоднего «Щелкунчика», но на деле он трушный уральский панк, пришивающий к себе маржеловские бирки и отрицающий аутдорные кроссы как фэшн-явление (спойлер: не по-рокерски!). А еще Никита — образцовый Celine boy эры Эди Слимана, нарекающий скинни, мундиры и родео-казаки главными трендами сезона в хайповых GRWM-рилсах.

Обсудили лебедей, иглы и шоколадки, наметив (эксклюзив!) головокружительный план по выходу из балетного андеграунда прямиком на ревущие рок-стадионы.

Фото: Андрей Кирсанов

Текст: Полина Шевцова

Продюсер: Екатерина Кузнецова

Стиль: Валерия Любченко

Визаж: Юлия Худякова

Волосы: Роман Коверга

Свет: Сергей Румянцев

Ретушь: Анастасия Билык

