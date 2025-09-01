Как артисты балета Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров стали главными арт + фэшн звездами модной индустрии?

Артисты балета — новые фэшн-звезды! Они смотрят на нас с кампейнов брендов А-листа, ходят по подиумам Chanel и Valentino, раздают люкс в рилсах. В авангарде русской фэшн-хореографии — танцовщица и любимица Miu Miu Пелагея Нецветаева-Долгалева (одарила Лотту Волкову коллекционными пуантами!) и панк-Дроссельмейер и звезда стритстайла Никита Еликаров, выгуливающий раритетные мундиры и казаки.

Положили начало культовому рок-бэнду: по нашей просьбе артисты Большого театра Пелагея и Никита пустились в панк + фэшн-трип, закосплеив Стиви Никс и Игги Попа.