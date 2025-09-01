Как артисты балета Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров стали главными арт + фэшн звездами модной индустрии?

Артисты балета — новые фэшн-звезды! Они смотрят на нас с кампейнов брендов А-листа, ходят по подиумам Chanel и Valentino, раздают люкс в рилсах. В авангарде русской фэшн-хореографии — танцовщица и любимица Miu Miu Пелагея Нецветаева-Долгалева (одарила Лотту Волкову коллекционными пуантами!) и панк-Дроссельмейер и звезда стритстайла Никита Еликаров, выгуливающий раритетные мундиры и казаки.
Положили начало культовому рок-бэнду: по нашей просьбе артисты Большого театра Пелагея и Никита пустились в панк + фэшн-трип, закосплеив Стиви Никс и Игги Попа.
Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров
На Никите: браслет ANN DEMEULEMEESTER, цепь OMUT, чокеры GEM KINGDOM и ELLEN CONDE (все — Poison Drop, Ultima Яндекс Маркет)
На Пелагее: топ HUGO BOSS, джинсы ARLIGENT, серьги HUGO KREIT, Poison Drop
На Никите: cвитер JNBY, браслет ANN DEMEULEMEESTER, Poison Drop (все — Ultima Яндекс Маркет)
Пелагея Нецветаева-Долгалева
На Пелагее: сапоги COPERNI, Studio Slow, браслет WILDHORN, кулон GEM KINGDOM, чокеры OMUT и ELLEN CONDE, Poison Drop (все — Ultima Яндекс Маркет)
Балерина Пелагея Нецветаева-Долгалева — главный моделинг-феномен русской моды прямо сейчас. Одной ногой неистово оттачивает па-де-труа в репетиционных классах Театральной площади, другой — в сверхскоростном режиме врывается в Париж, успевая за три дня сделать лучшие показы сезона (Valentino! Chanel! Miu Miu!). Ну а в перерывах между партиями Мирты и Гамзатти раздает айконтакт с билбордов Lime, снимается в кампейнах топовых локальных брендов (от Sashaverse до Kalmanovich!) и создает коллекцию балетных купальников на домашней швейной машинке (что? да!).
На Пелагее: чокер и цепь OMUT, кулон GEM KINGDOM, кольцо RICK OWENS
На Никите: браслет ANN DEMEULEMEESTER (все — Poison Drop, Ultima Яндекс Маркет)
Пелагея Нецветаева-Долгалева
Пелагея Нецветаева-Долгалева
На Пелагее: кольцо RICK OWENS, Poison Drop, Ultima Яндекс Маркет
На Никите: свитер JNBY, Ultima Яндекс Маркет
Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров
Никита Еликаров — не то, чем кажется. Мы знаем артиста Большого театра как Раджу из «Баядерки», Отца в сверхновом «Коньке-горбунке» петербуржца Максима Петрова и сказочного Дроссельмейера из новогоднего «Щелкунчика», но на деле он трушный уральский панк, пришивающий к себе маржеловские бирки и отрицающий аутдорные кроссы как фэшн-явление (спойлер: не по-рокерски!). А еще Никита — образцовый Celine boy эры Эди Слимана, нарекающий скинни, мундиры и родео-казаки главными трендами сезона в хайповых GRWM-рилсах.
Обсудили лебедей, иглы и шоколадки, наметив (эксклюзив!) головокружительный план по выходу из балетного андеграунда прямиком на ревущие рок-стадионы.
Фото: Андрей Кирсанов
Текст: Полина Шевцова
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Стиль: Валерия Любченко
Визаж: Юлия Худякова
Волосы: Роман Коверга
Свет: Сергей Румянцев
Ретушь: Анастасия Билык
