Дизайн-будетлянин Илья Архангельский: «В работе с командой Glukoza стартовал мой космический фэшн-отрыв»

Что мы должны знать про фэшн-провенанс Ильи Архангельского?

В детстве страстно придумывал образы для вымышленных супергероинь из комиксов, формируя свою личную вселенную. Подрабатывал моделью в Китае. А потом примерил роль консультанта в бутике Gucci в ДЛТ. Переломным моментом стала Неделя моды в Милане, куда я отправился вместе с командой мультибрендового бутика «Кенгуру» в роли помощника байеров женских коллекций. Среди точеных силуэтов Alberta Ferretti и архитектурных костюмов Philosophy di Lorenzo Serafini понял: мода — ​это мое. Совершил грехопадение и уехал из Петербурга в Москву ради учебы фэшн-дизайну.

Как пройти путь от помощника байера на бежевых показах Alberta Ferretti до фэшн-дизайнера с портфолио из лютых артписов?

Моя мама — ​главная наставница и неиссякаемый источник вдохновения. А за практику безмерно благодарен моему преподавателю Марине Тимофеевой в Школе дизайна НИУ ВШЭ: научился творить руками, чувствовать материал, доверять своей интуиции и создавать что‑то подлинное и живое. Например, искал новые анималистичные формы в дипломной коллекции, посвященной зооморфизму в мировом искусстве, — ​так родился сложносочиненный жакет-­кимоно из гофрированного жаккарда, отсылающий к образу Сирин с картины Виктора Васнецова.

При этом важно верить в себя, даже когда тебя не понимают. Был случай: на экзамене мою идею не оценили, но я все же набрался смелости и написал Саше Писакину, стилисту певицы Glukoza, — ​уже на следующий день она появилась в моем образе в сниппете песни “Aura”. Именно в работе с командой Glukoza стартовал мой космический фэшн-отрыв.