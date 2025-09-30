Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Дизайн-будетлянин Илья Архангельский: «В работе с командой Glukoza стартовал мой космический фэшн-отрыв»

Знакомьтесь, Илья Архангельский — образцовый будетлянин (петербуржец в анамнезе!) и главный идеолог русского фэшн-футуризма здесь и сейчас. Выпускник худрука House of Leo и преподавателя Школы дизайна НИУ ВШЭ Леонида Алексеева мастерски приручает жидкий латекс (превращает его в застывшие платья на Вике Салават!), колдует над 3D-принтером (получаются дикие туфли, которые носит Мария Миногарова!) и неистово бороздит просторы модной галактики в поисках вау-референсов. В остальное время превращает Glukoza в опиумную поп-диву, а из Клавы делает Коку.

НАШ АВАНГАРД! Визионер-гид по главным героям, лицам и покровителям новой волны русского модного авангарда

На Илье слева: брюки HAIDER ACKERMANN, пиджак JIL SANDER; справа: куртка DOLCE & GABBANA (все — SUPERМАГАЗИН)
Арсений Несходимов

Авангард — это социальный эксперимент (искренняя и импульсивная реакция на все, что происходит сегодня) 

Что мы должны знать про фэшн-провенанс Ильи Архангельского?

В детстве страстно придумывал образы для вымышленных супергероинь из комиксов, формируя свою личную вселенную. Подрабатывал моделью в Китае. А потом примерил роль консультанта в бутике Gucci в ДЛТ. Переломным моментом стала Неделя моды в Милане, куда я отправился вместе с командой мультибрендового бутика «Кенгуру» в роли помощника байеров женских коллекций. Среди точеных силуэтов Alberta Ferretti и архитектурных костюмов Philosophy di Lorenzo Serafini понял: мода — ​это мое. Совершил грехопадение и уехал из Петербурга в Москву ради учебы фэшн-дизайну.

Как пройти путь от помощника байера на бежевых показах Alberta Ferretti до фэшн-дизайнера с портфолио из лютых артписов?

Моя мама — ​главная наставница и неиссякаемый источник вдохновения. А за практику безмерно благодарен моему преподавателю Марине Тимофеевой в Школе дизайна НИУ ВШЭ: научился творить руками, чувствовать материал, доверять своей интуиции и создавать что‑то подлинное и живое. Например, искал новые анималистичные формы в дипломной коллекции, посвященной зооморфизму в мировом искусстве, — ​так родился сложносочиненный жакет-­кимоно из гофрированного жаккарда, отсылающий к образу Сирин с картины Виктора Васнецова.

При этом важно верить в себя, даже когда тебя не понимают. Был случай: на экзамене мою идею не оценили, но я все же набрался смелости и написал Саше Писакину, стилисту певицы Glukoza, — ​уже на следующий день она появилась в моем образе в сниппете песни “Aura”. Именно в работе с командой Glukoza стартовал мой космический фэшн-отрыв. 

Glukoza в луке Ильи Архангельского. Фото: Михаил Пашкульский
Архив Ильи Архангельского

Воу! Какая была следующая станция?

На «Интервидении» мы создавали астрономический образ для Клавы, которой предстояло парить над сценой. Нужно было скрыть крепления и тросы, поэтому вместе с конструктором мы разработали объемную юбку из плащовки на корсете из костюмной ткани — ​жесткая конструкция надежно держала форму и прятала все технические детали.

Еще из рабочих челленджей — ​образ из стриженой овечьей шерсти для Вики Салават, над которым я трудился вместе с дизайнером Кристиной Таши. В топе сложностей — ​поиск этичного поставщика шерсти, разработка каркаса для крепления шерсти, а главное — ​транспортировка образа из Москвы в Петербург, попробуйте провезти облако шерсти! А самым теплым и вдохновляющим участником проекта стала собака Кристины — ​той-пудель Джи Джи, наш маленький талисман, который поддерживал нас на каждом этапе.

Вика Салават в овечьем коконе, придуманном Ильей Архангельским вместе с Кристиной Таши. Фото: Камилла Ханапова
Архив Ильи Архангельского

Фэшн-икона Данила Поляков в корсете и перчатке, сочиненных Ильей Архангельским. Фото: Анастасия Орлова
Архив Ильи Архангельского

Клава Кока в ожерелье от Ильи. Фото: Анастасия Королькова
Архив Ильи Архангельского

Кого мечтаешь переодеть из крутых?

Уже работаю с крутыми! У нас сложился чудесный дримтим с Клавой Кокой и ее сестрой, стилистом Ладой, — ​вместе мы творим яркий поп-перформативный образ, как, например, черное платье с ее мыслями, бегущими по световой строке. С Glukoza мы создаем уникальные костюмы и аксессуары, отражающие ее новую идентичность: сейчас вместе с командой работаем над 3D-маской, которая станет символом ее свежего релиза. Ну а Вика Салават всегда без колебаний говорит «да» моим самым экспериментальным проектам — ​например, вещам из жидкого латекса. Я с головой погружен в работу с ним — ​это живой, почти одушевленный материал, который дышит, меняется с течением времени и живет по своим собственным правилам. С ним невозможно заранее договориться: никогда не знаешь, каким будет результат.

Мои космические грезы — ​создание образа на красную дорожку Венецианского кинофестиваля для Кейт Бланшетт и Эммы Коррин. Обожаю мир кино, мечтаю создавать костюмы для экрана, как это когда‑то сделала Миучча Прада для фильма «Великий Гэтсби». Хочу придумать образы на Met Gala для FKA twigs и восходящей рэп-исполнительницы Doechii, я в восторге от их треков. И еще — ​хочу, чтобы однажды модель Мариякарла Босконо стала лицом моей коллекции. Я увидел ее вживую на шоу Roberto Cavalli и больше не могу развидеть, она моя отдельная любовь.

Илья, да ты просто космос! Футуризм — ​твой любимый художественный «-изм»?

Абсолютно так! Еще люблю космические сюжеты — ​безмерное полотно для самых смелых образов, причудливых форм и новейших технологичных материалов. Еще меня манит ориентализм — ​для меня это тоже иная реальность, богатая яркими сюжетами и густыми красками.

На Илье: брюки HAIDER ACKERMANN, пиджак JIL SANDER (все — SUPERМАГАЗИН)
Арсений Несходимов

На Илье: брюки HAIDER ACKERMANN, пиджак JIL SANDER (все — SUPERМАГАЗИН)

На какие исторические референсы опираешься в дизайне?

С этим вопросом я обратился к историку моды Анатолю Вовку: он напомнил мне о визионере Романе Тыртове, более известном как Эрте, и его огромном вкладе в формирование стиля ар-деко. Вспомнил о Валентине Саниной-Шлее, основавшей в Нью-Йорке мегауспешный кутюрный дом Valentina Gowns. Еще я восхищаюсь сверкающим миром Жан-­Поля Готье, копаюсь в его архивах. Однажды мне посчастливилось побывать на его фееричном фрик-шоу в Петербурге, а культовый фильм «Пятый элемент», для которого Готье создал костюмы, в детстве буквально перевернул мое восприятие мира. Заветная мечта — ​однажды стать приглашенным дизайнером его кутюрного показа в Париже.

Кстати, я уже заходил на поле исторических оммажей — ​мы вместе со стилистом Софией Philosofiya Бурнашевой придумали шляпу-пилу в духе Изабеллы Блоу для проекта-­трибьюта, лицом которого стала Ксения Чилингарова. В итоге шляпа заняла достойное место в модном архиве Ксении, уникальном собрании редчайших, почти музейных вещей. И пожалуй, лучшего дома для нее и не придумать.

Твой друг историк Анатоль Вовк регулярно ворчит на алгоритмы соцсетей, из-за которых он недополучает лайки, огонечки и комментарии, — ​а ты? Соцсети помогают модной индустрии или, наоборот, мешают?

У Анатоля уникальный контент, который он делает без остановки, помогая формировать насмотренность у людей — так что ему позволительно ворчать. Мода — ​чуткое и мгновенно откликающееся искусство. Одежда — ​это особый язык: универсальный, порой тихий, а порой очень громкий, на котором мы все выражаем себя без слов. Сегодня у каждого человека, где бы он ни находился, есть возможность заявить о себе. Это прекрасно: соцсети превратились не просто в площадку, а в открытую сцену для всех желающих. Но нужно сохранять бдительность и не гнаться за трендами, чтобы не потерять себя.

На Илье: куртка DOLCE & GABBANA (SUPERМАГАЗИН)
Арсений Несходимов

На Илье: куртка DOLCE & GABBANA (SUPERМАГАЗИН)

Илья, какие хорошие новости?

Участвовал в творческой съемке фотографа Абдуллы Артуева и стилиста Семена Уткина (команда, которая снимала обложку GQ Portugal с Марком Эйдельштейном. — ​Прим. ред.), которая попала в диджитал-­версию журнала Badlon. Сейчас я вместе со своей командой работаю над созданием образов в духе «Матрицы» для музыкального клипа одной артистки — ​пока без спойлеров. Недавно посмотрел фильмы «Мемуары гейши» и «Госпожа Кровавый Снег», теперь хочу в Японию и готов отстоять гигантскую очередь за визой в посольство — ​зато точно привезу из поездки идеи для новой коллекции. И думаю над эксклюзивной линейкой обуви с уникальными 3D-элементами — ​мечтаю в ближайшие 5 лет создать совершенно новый материал, который станет частью будущего.

Лучший фэшн-комплимент в твой адрес?

Он еще впереди.

НАШ АВАНГАРД! Визионер-гид по главным героям, лицам и покровителям новой волны русского модного авангарда

Фото: Арсений Несходимов

Текст: Полина Шевцова

Визаж и волосы: Михаил Субботин

Свет: Денис Ходинов Photoplay

Материал из номера:
Октябрь

