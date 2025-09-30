Дизайн-будетлянин Илья Архангельский: «В работе с командой Glukoza стартовал мой космический фэшн-отрыв»

Знакомьтесь, Илья Архангельский — образцовый будетлянин (петербуржец в анамнезе!) и главный идеолог русского фэшн-футуризма здесь и сейчас. Выпускник худрука House of Leo и преподавателя Школы дизайна НИУ ВШЭ Леонида Алексеева мастерски приручает жидкий латекс (превращает его в застывшие платья на Вике Салават!), колдует над 3D-принтером (получаются дикие туфли, которые носит Мария Миногарова!) и неистово бороздит просторы модной галактики в поисках вау-референсов. В остальное время превращает Glukoza в опиумную поп-диву, а из Клавы делает Коку.
На Илье слева: брюки HAIDER ACKERMANN, пиджак JIL SANDER; справа: куртка DOLCE & GABBANA (все — SUPERМАГАЗИН)
Авангард — это социальный эксперимент (искренняя и импульсивная реакция на все, что происходит сегодня)
Что мы должны знать про фэшн-провенанс Ильи Архангельского?
В детстве страстно придумывал образы для вымышленных супергероинь из комиксов, формируя свою личную вселенную. Подрабатывал моделью в Китае. А потом примерил роль консультанта в бутике Gucci в ДЛТ. Переломным моментом стала Неделя моды в Милане, куда я отправился вместе с командой мультибрендового бутика «Кенгуру» в роли помощника байеров женских коллекций. Среди точеных силуэтов Alberta Ferretti и архитектурных костюмов Philosophy di Lorenzo Serafini понял: мода — это мое. Совершил грехопадение и уехал из Петербурга в Москву ради учебы фэшн-дизайну.
Как пройти путь от помощника байера на бежевых показах Alberta Ferretti до фэшн-дизайнера с портфолио из лютых артписов?
Моя мама — главная наставница и неиссякаемый источник вдохновения. А за практику безмерно благодарен моему преподавателю Марине Тимофеевой в Школе дизайна НИУ ВШЭ: научился творить руками, чувствовать материал, доверять своей интуиции и создавать что‑то подлинное и живое. Например, искал новые анималистичные формы в дипломной коллекции, посвященной зооморфизму в мировом искусстве, — так родился сложносочиненный жакет-кимоно из гофрированного жаккарда, отсылающий к образу Сирин с картины Виктора Васнецова.
При этом важно верить в себя, даже когда тебя не понимают. Был случай: на экзамене мою идею не оценили, но я все же набрался смелости и написал Саше Писакину, стилисту певицы Glukoza, — уже на следующий день она появилась в моем образе в сниппете песни “Aura”. Именно в работе с командой Glukoza стартовал мой космический фэшн-отрыв.
Glukoza в луке Ильи Архангельского. Фото: Михаил Пашкульский
Воу! Какая была следующая станция?
На «Интервидении» мы создавали астрономический образ для Клавы, которой предстояло парить над сценой. Нужно было скрыть крепления и тросы, поэтому вместе с конструктором мы разработали объемную юбку из плащовки на корсете из костюмной ткани — жесткая конструкция надежно держала форму и прятала все технические детали.
Еще из рабочих челленджей — образ из стриженой овечьей шерсти для Вики Салават, над которым я трудился вместе с дизайнером Кристиной Таши. В топе сложностей — поиск этичного поставщика шерсти, разработка каркаса для крепления шерсти, а главное — транспортировка образа из Москвы в Петербург, попробуйте провезти облако шерсти! А самым теплым и вдохновляющим участником проекта стала собака Кристины — той-пудель Джи Джи, наш маленький талисман, который поддерживал нас на каждом этапе.
Кого мечтаешь переодеть из крутых?
Уже работаю с крутыми! У нас сложился чудесный дримтим с Клавой Кокой и ее сестрой, стилистом Ладой, — вместе мы творим яркий поп-перформативный образ, как, например, черное платье с ее мыслями, бегущими по световой строке. С Glukoza мы создаем уникальные костюмы и аксессуары, отражающие ее новую идентичность: сейчас вместе с командой работаем над 3D-маской, которая станет символом ее свежего релиза. Ну а Вика Салават всегда без колебаний говорит «да» моим самым экспериментальным проектам — например, вещам из жидкого латекса. Я с головой погружен в работу с ним — это живой, почти одушевленный материал, который дышит, меняется с течением времени и живет по своим собственным правилам. С ним невозможно заранее договориться: никогда не знаешь, каким будет результат.
Мои космические грезы — создание образа на красную дорожку Венецианского кинофестиваля для Кейт Бланшетт и Эммы Коррин. Обожаю мир кино, мечтаю создавать костюмы для экрана, как это когда‑то сделала Миучча Прада для фильма «Великий Гэтсби». Хочу придумать образы на Met Gala для FKA twigs и восходящей рэп-исполнительницы Doechii, я в восторге от их треков. И еще — хочу, чтобы однажды модель Мариякарла Босконо стала лицом моей коллекции. Я увидел ее вживую на шоу Roberto Cavalli и больше не могу развидеть, она моя отдельная любовь.
Илья, да ты просто космос! Футуризм — твой любимый художественный «-изм»?
Абсолютно так! Еще люблю космические сюжеты — безмерное полотно для самых смелых образов, причудливых форм и новейших технологичных материалов. Еще меня манит ориентализм — для меня это тоже иная реальность, богатая яркими сюжетами и густыми красками.
На Илье: брюки HAIDER ACKERMANN, пиджак JIL SANDER (все — SUPERМАГАЗИН)
На какие исторические референсы опираешься в дизайне?
С этим вопросом я обратился к историку моды Анатолю Вовку: он напомнил мне о визионере Романе Тыртове, более известном как Эрте, и его огромном вкладе в формирование стиля ар-деко. Вспомнил о Валентине Саниной-Шлее, основавшей в Нью-Йорке мегауспешный кутюрный дом Valentina Gowns. Еще я восхищаюсь сверкающим миром Жан-Поля Готье, копаюсь в его архивах. Однажды мне посчастливилось побывать на его фееричном фрик-шоу в Петербурге, а культовый фильм «Пятый элемент», для которого Готье создал костюмы, в детстве буквально перевернул мое восприятие мира. Заветная мечта — однажды стать приглашенным дизайнером его кутюрного показа в Париже.
Кстати, я уже заходил на поле исторических оммажей — мы вместе со стилистом Софией Philosofiya Бурнашевой придумали шляпу-пилу в духе Изабеллы Блоу для проекта-трибьюта, лицом которого стала Ксения Чилингарова. В итоге шляпа заняла достойное место в модном архиве Ксении, уникальном собрании редчайших, почти музейных вещей. И пожалуй, лучшего дома для нее и не придумать.
Твой друг историк Анатоль Вовк регулярно ворчит на алгоритмы соцсетей, из-за которых он недополучает лайки, огонечки и комментарии, — а ты? Соцсети помогают модной индустрии или, наоборот, мешают?
У Анатоля уникальный контент, который он делает без остановки, помогая формировать насмотренность у людей — так что ему позволительно ворчать. Мода — чуткое и мгновенно откликающееся искусство. Одежда — это особый язык: универсальный, порой тихий, а порой очень громкий, на котором мы все выражаем себя без слов. Сегодня у каждого человека, где бы он ни находился, есть возможность заявить о себе. Это прекрасно: соцсети превратились не просто в площадку, а в открытую сцену для всех желающих. Но нужно сохранять бдительность и не гнаться за трендами, чтобы не потерять себя.
На Илье: куртка DOLCE & GABBANA (SUPERМАГАЗИН)
Илья, какие хорошие новости?
Участвовал в творческой съемке фотографа Абдуллы Артуева и стилиста Семена Уткина (команда, которая снимала обложку GQ Portugal с Марком Эйдельштейном. — Прим. ред.), которая попала в диджитал-версию журнала Badlon. Сейчас я вместе со своей командой работаю над созданием образов в духе «Матрицы» для музыкального клипа одной артистки — пока без спойлеров. Недавно посмотрел фильмы «Мемуары гейши» и «Госпожа Кровавый Снег», теперь хочу в Японию и готов отстоять гигантскую очередь за визой в посольство — зато точно привезу из поездки идеи для новой коллекции. И думаю над эксклюзивной линейкой обуви с уникальными 3D-элементами — мечтаю в ближайшие 5 лет создать совершенно новый материал, который станет частью будущего.
Лучший фэшн-комплимент в твой адрес?
Он еще впереди.
Фото: Арсений Несходимов
Текст: Полина Шевцова
Визаж и волосы: Михаил Субботин
Свет: Денис Ходинов Photoplay
