Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев: «Для меня хейт — это просто белый шум»

Вообще сенсация! 1990-е — аут, 2000-е — ин: пауэр-броманс Крыжовников-Минекаев возвращается с новым сериалом — и это мюзикл! «Фабрика звезд» и хиты нулевых, «Солнышко в руках» и «Кислотный ди`джей», барбикор и стразы — режиссеры Ольга Долматовская и Жора Крыжовников перезагрузили всё: оскароносный фильм Меньшова — в мелодраму «Москва слезам не верит. Все только начинается» (смотрим на Wink.ru с 4 сентября), а четкого пацана Рузиля Минекаева — в краша-хартбрейкера (и да, он ПОЁТ!).
После роли харизматика и трикстера Марата в сериале Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» 26-летний Рузиль мог бы долго ехать на POV: воспитание чувств в позднем СССР, олимпийки, фернандельки и дутики, ведь все это принесло выпускнику ГИТИСа больше миллиона фолловеров в соцсетях и безусловную любовь бумеров, зумеров и альфа. Но Минекаев не только не застрял в образе делулу-тинейджера, но и раскачал свой актерский диапазон до 7 октав.
Спойлер: Рузиль встречает режиссера-энигму Романа Михайлова и рэпера Хаски на съемочной площадке сновидческой притчи «Шурале» (нас ожидает сверкающее инди-вау!). И, кажется, становится экспертом по Проппу: скоро увидим сказочного Минекаева — Арлекин в «Буратино», Соловей-разбойник в «Царевне Несмеяне» и богатырь в «Руслане и Людмиле» (да, по Пушкину!).
Автор нон-фикшена «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» про «казанский феномен» позднесоветских уличных группировок, что были навсегда, пока не кончились (книга легла в основу сериала-суперхита Крыжовникова!), журналист и музыкант Роберт Гараев провел спарринг-интервью с Рузилем Минекаевым. Здесь каждое лаконичное слово (пацана) — про умение сдержать любую вербальную провокацию. Хук справа, апперкот — и вот вы уже обсуждаете русские сказки, татарский эпос и инди-режиссера Романа Михайлова, а не статус секс-символа и как не плакать на техно. И правильно — Москва (и Петербург) слезам не поверят.
Глава 1: Пацаны пришли к успеху: Рузиль и Роберт встречаются после долгой разлуки и обсуждают новый мюзикл и роскошный максимум
Сенсация и главный хит осени: постановщик «Слова пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников и дебютирующая в режиссуре продюсер «Льда 2» и «Ники» Ольга Долматовская перезагрузили оскароносный фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В их версии с подзаголовком-аффирмацией «Все только начинается» действие перенесено в нулевые со всеми приметами эпохи: от клубов с фейсконтролем, талант-шоу «Фабрика звезд», барби- и стразкора до бэнгеров про кислотного ди́джея. И да, это музыкальная мелодрама — с номерами-шоустопперами и звездным кастом. Поют и танцуют: Иван Янковский, Тина Стойилкович, Анастасия Талызина, блогер Маш Милаш, Марина Александрова, Антон Васильев, Милош Бикович. Неизбежно — миллениальские сердечки ёкнут от радости узнавания культурных кодов юности, а зумеры и альфа наконец забудут о девяностых и начнут косплеить стиль нулевых. Всем смотреть на Wink.ru с 4 сентября!
РОБЕРТ: Рузиль, давно не виделись. Кажется, последний раз на дне рождения Андрея Николаевича (Андрей Першин — настоящее имя режиссера Жоры Крыжовникова. — Прим. ред.).
РУЗИЛЬ: Это с февраля, получается. А ты что, в Собака.ru работаешь?
РОБЕРТ: Нет, просто знаком с главредом Яной Милорадовской. Мы вместе были в жюри отличного кинофестиваля «Послание к человеку» в Петербурге. Я подготовился к интервью! Даже вопросы себе записал. Начнем с самых дурацких.
РУЗИЛЬ: Будет ли второй сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте»? (Смеется.)
РОБЕРТ: На этот вопрос скорее отвечу я: есть кое-какая информация, которой пока нельзя публично делиться. Но я вот что хотел спросить: в интервью примерно двухлетней давности ты говорил о своих мечтах. Это были порш и квартира. Купил?
РУЗИЛЬ: Трехкомнатную квартиру.
РОБЕРТ: О, поздравляю! А что с поршем?
РУЗИЛЬ: Понял, что бессмысленно тратить на него деньги. Это не базовый минимум, а роскошный максимум. Может, потом когда-нибудь и возьму. Но сейчас склоняюсь к практичному Chevrolet Tahoe — непременно черного цвета.
РОБЕРТ: Итак, у вас с Андреем Николаевичем премьера — музыкальный сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается». Кого ты играешь?
РУЗИЛЬ: Матвея, сына главной героини (в юности играет актриса Тина Стойилкович, в зрелости — Марина Александрова. — Прим. ред.). Из приятного — для роли удалось покататься на коньках! Этот момент даже поставили в официальный трейлер.
РОБЕРТ: А ты видел фильм «Москва слезам не верит», получивший «Оскар»?
РУЗИЛЬ: Конечно! Хотя я только недавно по-настоящему внимательно посмотрел советскую классику. «Любовь и голуби», «Служебный роман», «Ирония судьбы» — в детстве видел все это только отрывочно по телевизору. Теперь восполняю культурные пробелы.
РОБЕРТ: О чем новая итерация «Москва слезам не верит»?
РУЗИЛЬ: Как и в фильме Меньшова, это история про трех подруг, которые пытаются найти в столице свое счастье. Но самое важное то, что они, несмотря ни на что, проносят через годы, через расстояния свою дружбу.
РОБЕРТ: Кто главная героиня?
РУЗИЛЬ: Та, кого играла Вера Алентова (роль Катерины Тихомировой, инженера-наладчицы, ставшей директором химкомбината. — Прим. ред.). Но у нас не ремейк. Поэтому по сюжету главную героиню зовут Ксюша, она сбегает от мужа-абьюзера в Москву вместе с дочерью и пятилетним сыном, где и находит лучших подруг Олю (персонаж Анастасии Талызиной и Юлии Топольницкой в разных возрастах. — Прим. ред.) и Машу (персонаж Марии Камовой, известной как блогер Маш Милаш, и Валерии Астаповой. — Прим. ред.). Во второй части сериала — в наше время — я играю выросшего сына Ксюши. Дочка тоже на месте.
РОБЕРТ: Это придумка Андрея Николаевича?
РУЗИЛЬ: Да, и Ольги Долматовской, они вдвоем снимали сериал как режиссеры. А еще целой сценарной команды.
РОБЕРТ: И действие сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» стартует в нулевые?
РУЗИЛЬ: Да, это Москва двухтысячных! Гламур, «Фабрика звезд» и треки той эпохи. Рефрен сериала — песня Муслима Магомаева «Лучший город Земли». В нашем проекте вообще много ярких музыкальных номеров-шоустопперов. У меня тоже есть свой — и я пою. Вернее даже так: Я! ПОЮ! САМ!
РОБЕРТ: Что именно поёшь?
РУЗИЛЬ: Не буду спойлерить. Но получилось здорово. Скорее бы сериал вышел на Wink.ru, чтобы все убедились: он по-настоящему крутой
Глава 2 Рузиль поясняет за рэп
Это база: рэп — важная часть культурного кода зумера. В нулевые редкий школьник не подпевал Василию Вакуленко (аkа Баста, Ноггано и N1NT3ND0) про «мою игру», а группа Centr (еще с Гуфом и Птахой в составе!) и их нежные оды Замоскворечью были равно близки тинейджерам столицы и регионов. Петербург, к слову, уже тогда был нетакусей (извините!): в плеерах звучал абстрактный хип-хоп про Урсулу Ким локальных героев 2H Company (наследники по прямой обэриутов!) и хулиганский рэпкор «Кирпичей» с неизменным Васей Васиным.
РОБЕРТ: А ты вообще увлекаешься музыкой?
РУЗИЛЬ: Я не обладаю выдающимися певческими данными. Но да, я окончил музыкальную школу. Именно там учительница посоветовала мне попробовать поступить в театральное.
РОБЕРТ: Инструментом владеешь?
РУЗИЛЬ: Учился по классу вокала. А инструмент у меня был фортепиано. Но сейчас уже не сыграю.
РОБЕРТ: Помню, ты читал рэп в сериале «Смычок» (остросюжетная драма с Марком Эйдельштейном о юном скрипаче, которого втягивают в наркобизнес, и первая заметная роль Рузиля. — Прим. ред.). Мне казалось, ты и по жизни такой: парень на рэпчике.
РУЗИЛЬ: До сериала «Смычок» я ни разу не пробовал зачитывать сам. Такое домашнее задание мне дал режиссер Саша Цой для подготовки к роли рэпера Макса: «Напиши что-то сам, чтобы понять, как это». Я попробовал — и мой текст взяли. Продакшн даже выкупил у меня права. К слову, только на текст, музыку я писать, к сожалению, не умею.
РОБЕРТ: А что у тебя в плеере?
РУЗИЛЬ: Всегда по-разному. Я слушаю либо рекомендации, либо просто вперемешку включаю свой плейлист — знаешь, тот самый из ВКонтакте, который собирал лет 15 и теперь хранишь его как драгоценность и портал в свое прошлое. В основном там олдскульный рэп, ты прав.
РОБЕРТ: Это кто? Гуф с Бастой?
РУЗИЛЬ: Даже еще раньше.
РОБЕРТ: Public Enemy? Run-D.M.C.? Beastie Boys?
РУЗИЛЬ: Beastie Boys есть, очень они нравятся — под их треки чувствуешь прилив энергии: хочется куда-то бежать и что-то делать. Потом из разных эпох по чуть-чуть. Но основную часть занимают, да, Баста с Гуфом и группа «Триагрутрика».
РОБЕРТ: То есть лейбл Gazgolder в основном. А Витя АК-47 тебе как?
РУЗИЛЬ: Я его слушаю редко, только когда хочу поностальгировать.
РОБЕРТ: Падик, коктейльчики…
РУЗИЛЬ: А у меня не было такого. У других ребят в моем родном городе Нурлате — да, а я особо не шатался по улицам и не сидел по подъездам.
РОБЕРТ: Какие у тебя отношения с алкоголем?
РУЗИЛЬ: Не скажу, что не пью вообще. Но очень-очень редко. А в съемочный период — никогда: рано встаешь, поздно приходишь — вообще не до этого.
РОБЕРТ: А как тогда снимать стресс?
РУЗИЛЬ: Как в меме: «Переживаешь? Не переживай!»
Глава 3 Рузиль отбивает дерзкие хуки блоком, но звучат слова «секс» и «рейв»
Рузиль Минекаев не стал задерживаться на образе делулу-тинейджера из «Слова пацана. Кровь на асфальте». Фиксируем: он сегодня — про репрезентацию маскулинности и антихрупкости (замечено в комедийном нуаре «Подслушано в Рыбинске»!). Так когда-то переизобрелся Брэд Питт: роли романтиков из «Легенд осени» и «Джо Блэка» — аут, телесность «Бойцовского клуба» — ин. Фильм Финчера вышел в лучшем в истории кино году — 1999-м, тогда же родился Рузиль. «Совпадение? Не думаем!» — решили мы и для съемки кавера пригласили актера в сквот на ленинградский рейв, где раздали вайбы Тайлера Дердена и бруталистский контемпорари-флоу в декорациях будто с рендеров архитекторов Рема Колхаса и Балкришны Доши.
РОБЕРТ: У меня есть установка от редакции Собака.ru на дерзкое интервью: поговорить про секс, телесность. Но я не очень представляю, как с тобой можно про это беседовать: ты женатый человек, у тебя есть Азиза и ваш трехлетний сын Рэмиль.
РУЗИЛЬ: Конечно. Я же про семейные ценности, какой секс? Не знаю, что это такое. (Смеется.)
РОБЕРТ: Погоди, но семья — это же тоже про секс.
РУЗИЛЬ: Такой, в темноте, с выключенным светом. (Смеется.)
РОБЕРТ: Ты традиционного уклада человек?
РУЗИЛЬ: В большей степени.
РОБЕРТ: Вы женаты по никаху (исламский брачный обряд, который включает в себя чтение молитв-шахад и наличие свидетелей. — Прим. ред.). Как относишься к тому, что татарский мужчина может развестись, выйдя на улицу и сказав три раза: «Талак, талак, талак»? Знаешь эту традицию?
РУЗИЛЬ: Конечно, но никогда так не поступлю.
Глава 4 включается ностальгия по «Слову пацана»
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал космодромом для реактивного взлета карьер его молодого каста, а еще культурным феноменом и мемоемким народным хитом. Одних он заворожил точно воссозданной эстетикой СССР конца 1980-х и аттракционом ультранасилия под гипнотическую «Пыялу» группы «Аигел». Других — интеллектуальным челленджем: сможешь ли ты считать все реминисценции режиссера Крыжовникова. Например, равна ли шапка из «Слова» куртке из «Курьера»? Летит ли Айгуль с высоты, как в «Плюмбуме, или Опасной игре» Абдрашитова и Миндадзе, или показалось? И умышленно ли на роль Андрея выбран юный актер Леон Кемстач, так похожий на молодого Дмитрия Харатьяна, но, пожалуй, не из «Розыгрыша», а из «Охоты на лис».
РОБЕРТ: Сколько у тебя сейчас подписчиков в соцсетях?
РУЗИЛЬ: Миллион двести. На пике был миллион семьсот.
РОБЕРТ: Помню, на досъемках «Слова пацана» мы сидели с Андреем Николаевичем и считали, сколько у Рузиля прибавилось за день подписчиков и сколько — у Леона. Вы с ним наравне, да?
РУЗИЛЬ: Примерно. По-моему, у него было миллион двести на пике или триста.
РОБЕРТ: Получается, по цифрам ты все-таки главный герой?
РУЗИЛЬ: Главный — Леон. Возможно, дело в большем интересе к моему персонажу.
РОБЕРТ: Могу объяснить, почему так получилось, — как соавтор сценария. Если в герое Леона я видел себя, то в твоем герое Марате — своего обаятельного одноклассника. Грубо говоря, я такой чушпан и ботаник. А он — харизматик и хулиган, который заводит и заражает всей этой пацанской фигней. За таким намного интереснее наблюдать. А как ты с хейтом обходишься? Возник ли у тебя такой жирок, что ли?..
РУЗИЛЬ: Скорее иммунитет, когда я понял природу хейта. Для меня хейт — это просто белый шум. Я сам объективно могу оценить, плохая работа или хорошая. Если я верю в то, что все получилось, то чужие комментарии меня точно не переубедят.
РОБЕРТ: Что было самым безумным в твоих встречах с поклонниками на пике «Слова пацана. Кровь на асфальте»?
РУЗИЛЬ: Обошлось без сильной жести. Как-то я приехал домой в Нурлат и мы с дядей и двоюродным братом пошли в баню. Вдруг открылась дверь, зашел какой-то мужик в куртке — дело зимой было — и сказал: «Сфоткаться хочу!» И я такой: «Ну давай чуть попозже».
РОБЕРТ: Сидите вы, естественно, голые.
РУЗИЛЬ: Именно! (Смеется.) Вот это самая непонятная история была.
РОБЕРТ: На съемках «Слова пацана» показалось, что Ваня Янковский на вас, актеров чуть младше, сильно действовал. Все эти его умышленные паузы, ставшее мемом «Вы все не готовы». Это так?
РУЗИЛЬ: Безусловно, я старался Ваню слушать и у него учиться. Мы разговаривали, разбирали сцены. Я просил у него совета. Понятно, что главным все равно Андрей Николаевич был. Но так как Ваня более опытный артист, я у него тоже интересовался, как сыграть лучше.
РОБЕРТ: Что ты вообще думаешь о «казанском феномене», одним из символов которого ты стал на экране? Если бы ты рос в Казани в конце 1980-х, попал бы в группировку?
РУЗИЛЬ: Думаю, да. Если ты не в группировке, то чушпан. И, соответственно, никакого уважения к тебе нет. Тебя системно унижают. Не дают жить нормально. Поэтому только ради того, чтобы выжить, пошел бы. Но дозировал бы: не вовлекался бы во все это круглосуточно.
РОБЕРТ: А там нельзя было дозировать. Сборы каждый день на два часа. Если опоздаешь — всё.
РУЗИЛЬ: Я, конечно, не оказывался в таких ситуациях. Но старался бы в любом случае как-то не слишком жестить.
ГЛАВА 5 В жизнь Рузиля приходят сказки и Оле-Лукойе инди-кино — режиссер Роман Михайлов
Экранизация снов и мечт Владимира Проппа — коллективный эскапизм или тонкий кассовый расчет на новогодний бокс-офис, но за последние годы сказка стала главным жанром российского кино. И если в арт-мейнстриме нулевых рассказывали киносказки про волчка, темноту или четырех друзей, что себя потеряли, но сохранили коня (вернее, бумер), в середине 2020-х это многомиллионные блокбастеры об умильном любителе апельсинов Чебурашке, дороге трудной в город Изумрудный и деревянной кукле, что мечтает отыскать золотой ключик (и к сердцам тоже). Рузиль, как одна из главных молодых звезд российского кино прямо сейчас, играет сразу в нескольких громких сказочных проектах.
РОБЕРТ: Ты сейчас активно снимаешься в сказках. Сколько их у тебя?
РУЗИЛЬ: Три. «Буратино» Игоря Волошина, где я сыграл Арлекина, выйдет на новогодних каникулах, 1 января. Прямо сейчас снимаем «Руслана и Людмилу» с Егором Чичкановым, примерная дата проката — 2027 год. У меня главная роль — Руслана. Это очень большой проект, где много CGI и графики. Недавно пришлось несколько часов висеть на тросах на фоне синего (да, он не всегда зеленый!) экрана ради кадра эффектного падения. Также уже вышел анонс «Царевны Несмеяны» Василия Ровенского, там мы снова встретимся со Славой Копейкиным и Настей Красовской из «Слова пацана». Я — Соловей-разбойник.
РОБЕРТ: Значит, хулиган-разбойник, клоун Арлекин и героический Руслан. Если Соловья часто изображают в мультфильмах и кино брюнетом, то в остальном, Рузиль, у нас татарский парень в русских сказках!
РУЗИЛЬ: Вообще круто, что меня приглашают играть сказочных героев. А еще, знаешь, такое обилие сказок связано с тем, что более серьезные проекты, которые предлагают, не подходят под мои критерии. Я не читал интересных сценариев, которые зацепили бы.
РОБЕРТ: Ты следишь за русскими сериалами?
РУЗИЛЬ: Недавно начал сериал «Путешествие на солнце и обратно» — наконец лично познакомился с режиссером Ромой Михайловым, и он мне очень понравился как человек, невероятно обаятельный. Так что я решил посмотреть его новую работу. А до нашей встречи с Ромой я не видел ни одного его фильма, хотя много про него слышал от Марка Эйдельштейна. И вот на съемках «Шурале» Алины Насибуллиной мы развиртуализировались (дебютный режиссерский полный метр актрисы, ученицы Дмитрия Брусникина и жены рэпера Хаски с ней самой, Максимом Матвеевым, Геннадием Блиновым и камео Романа Михайлова. — Прим. ред.).
РОБЕРТ: То есть татарский эпос у тебя в фильмографии тоже будет! Ты там лесного духа шурале сыграл? Как будто чувствую в тебе и такую энергетику.
РУЗИЛЬ: Нет, у меня в «Шурале» совсем небольшая роль. Но это тот проект, который очень хотелось поддержать и быть к нему причастным.
РОБЕРТ: Как думаешь, ты заматерел со времен «Слова пацана. Кровь на асфальте»? Отслеживаешь в себе какие-то новые качества?
РУЗИЛЬ: На самом деле я бы не сказал, что поменялся. Но многое узнал о мире, людях, профессии, индустрии. Разочарований не было. Пока что я хочу копить смыслы и формулировать собственное видение. Чтобы высказаться когда-то потом: точно и наверняка.
