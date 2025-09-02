Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев: «Для меня хейт — это просто белый шум»

Глава 1: Пацаны пришли к успеху: Рузиль и Роберт встречаются после долгой разлуки и обсуждают новый мюзикл и роскошный максимум

Сенсация и главный хит осени: по­становщик «Слова пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников и де­бютирующая в режиссуре продюсер «Льда 2» и «Ники» Ольга Долматов­ская перезагрузили оскароносный фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В их вер­сии с подзаголовком-аффирмацией «Все только начинается» действие перенесено в нулевые со всеми при­метами эпохи: от клубов с фейскон­тролем, талант-шоу «Фабрика звезд», барби- и стразкора до бэнгеров про кислотного ди́джея. И да, это музы­кальная мелодрама — с номерами-шоустопперами и звездным кастом. Поют и танцуют: Иван Янковский, Тина Стойилкович, Анастасия Талы­зина, блогер Маш Милаш, Марина Александрова, Антон Васильев, Ми­лош Бикович. Неизбежно — миллени­альские сердечки ёкнут от радости узнавания культурных кодов юно­сти, а зумеры и альфа наконец забу­дут о девяностых и начнут косплеить стиль нулевых. Всем смотреть на Wink.ru с 4 сентября!

РОБЕРТ: Рузиль, давно не виделись. Кажет­ся, последний раз на дне рождения Андрея Николаевича (Андрей Першин — насто­ящее имя режиссера Жоры Крыжовнико­ва. — Прим. ред.).

РУЗИЛЬ: Это с февраля, получается. А ты что, в Собака.ru работаешь?

РОБЕРТ: Нет, просто знаком с главредом Яной Милорадовской. Мы вместе были в жюри отличного кинофестиваля «Посла­ние к человеку» в Петербурге. Я подгото­вился к интервью! Даже вопросы себе за­писал. Начнем с самых дурацких.

РУЗИЛЬ: Будет ли второй сезон «Слова па­цана. Кровь на асфальте»? (Смеется.)

РОБЕРТ: На этот вопрос скорее отвечу я: есть кое-какая информация, которой пока нельзя публично делиться. Но я вот что хотел спросить: в интервью пример­но двухлетней давности ты говорил о сво­их мечтах. Это были порш и квартира. Купил?

РУЗИЛЬ: Трехкомнатную квартиру.

РОБЕРТ: О, поздравляю! А что с поршем?

РУЗИЛЬ: Понял, что бессмысленно тратить на него деньги. Это не базовый минимум, а роскошный максимум. Может, потом ког­да-нибудь и возьму. Но сейчас склоняюсь к практичному Chevrolet Tahoe — непре­менно черного цвета.

РОБЕРТ: Итак, у вас с Андреем Николае­вичем премьера — музыкальный сериал «Москва слезам не верит. Все только начи­нается». Кого ты играешь?

РУЗИЛЬ: Матвея, сына главной героини (в юности играет актриса Тина Стойилко­вич, в зрелости — Марина Александро­ва. — Прим. ред.). Из приятного — для роли удалось покататься на коньках! Этот момент даже поставили в официальный трейлер.

РОБЕРТ: А ты видел фильм «Москва слезам не верит», получивший «Оскар»?

РУЗИЛЬ: Конечно! Хотя я только недав­но по-настоящему внимательно посмотрел советскую классику. «Любовь и голуби», «Служебный роман», «Ирония судьбы» — в детстве видел все это только отрывочно по телевизору. Теперь восполняю культур­ные пробелы.

РОБЕРТ: О чем новая итерация «Москва слезам не верит»?

РУЗИЛЬ: Как и в фильме Меньшова, это история про трех подруг, которые пыта­ются найти в столице свое счастье. Но са­мое важное то, что они, несмотря ни на что, проносят через годы, через расстояния свою дружбу.