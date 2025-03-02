Гоша Карцев — Юке Вижгородской: «Невероятный экстаз — смотреть на людей, которые любят и умеют работать»

Стайлинг-директор ЦУМа Юка Вижгородская привила образцовый вкус русской модной индустрии и зарекомендовала себя как креативный титан-управленец. Выдает сверхъестественные объемы фэшн-контента (в 2025-м показы в главном универмаге страны планируют проводить каждую неделю!), учит нас корпусу стайлинг-трюков (теперь носим свитер в роли шарфа и продеваем колье через петлицу рубашки!), а еще взялась за мейковер инфлюенсера Наташи «Тети Моти» Давыдовой (с квартирой в доме Веге!).
Ведущий-стилист Гоша Карцев — не то, чем кажется. Он не просто звезда модного YouTube, но еще и отец русского ASMR (в шоу Fashion ASMR шебуршит сумками Gucci, позвякивает подвесками Cartier и поскрипывает куртками Prada!), фаундер эмо-панк-бренда GoshWear, первооткрыватель талантов (привет, кутюрье Маша Белик и селебрити-стилист Олег Горчанин!), рок-ювелир (отливает шипы и булавки из серебра вместе с Poison Drop!) и дипломированный смешариковед (с собственной капсулой-Ежиком!).
Тряхнули стариной: обсудили, куда идти за фэшн-образованием, где брать лучшие платья и как определять люкс на ощупь. А там из тумана уже показались можжевеловые веточки!
На Гоше: украшения GOSHA KARTSEV (Poison Drop), джинсы RAF SIMONS, ботинки BALENCIAGA
На Юке: платье BALENCIAGA, шапка JIL SANDER, туфли KHAITE
Где куют таких специалистов?
ГОША: Юка, ты фирменно опоздала.
ЮКА: Да, я опоздун, но в работе справляюсь с таймингом. Я давно уже не стилист, а скорее антикризисный креативный менеджер. Пришлось научиться не только генерить идеи, но и следить за всеми процессами: от стайлинга и логистики до проклеивания обуви на съемках. Нахожу общий язык с кем угодно — когда я работала в глянце, меня отправляли на съемки с самыми сложными героями. Есть что вспомнить! Однажды я одевала очень взрослую героиню, и в какой-то момент семидесятилетняя дама выходит из примерочной в прозрачных колготках без нижнего белья, а вокруг люди. Я с полным покерфейсом говорю: «Вы знаете, тут свежо, кондиционер, давайте мы вас прикроем халатом. Просто я переживаю, что перед мероприятием вы простудитесь».
ГОША: Ты еще супертрудяга, потому что объемы ЦУМа — это просто до свидания. Я не успеваю даже отсматривать все, что делает ЦУМ.
ЮКА: Мы наращиваем мощности и планируем регулярно проводить показы новых коллекций. Это уже не коммерческий стайлинг, а фэшн-завод. Когда у меня спрашивают, почему я не люблю экстремальные виды спорта, я в ответ всегда предлагаю поработать стилистом.
ГОША: Невероятный экстаз — смотреть на людей, которые любят и умеют работать. Где куют таких специалистов?
ЮКА: Лучшую школу я прошла в Tatler: строгие дедлайны, референсы изитальянского Vogue и микробюджеты. Самое главное — труд и дисциплина. Но, признаю, я выучилась на своих ошибках. Мои ассистенты в курсе, как я трепетно отношусь к вещам, запрещаю их швырять и разбрасывать. На это есть причины. Еще в самом начале карьеры на cъемку для журнала Risk Magazine я взяла в KM20 комплект JW Anderson, который мы испачкали аквагримом. Я отдала вещь в химчистку, где мне ее окончательно испортили. Концепт-стор потребовал заплатить: как сейчас помню, все стоило 69 070 рублей. Мне с зарплатой 22 тысячи пришлось взять займы у родителей, чтобы расплатиться.
Украшения GOSHA KARTSEV (Poison Drop), фото: Саша Нестерова, стиль: Юка Вижгородская
ГОША: Ох, времена ты вспомнила! В юности я работал в Собака.ru, жил в Петербурге в мрачнейшей балабановской коммуналке на Садовой — у меня была дыра в потолке, через которую видел соседей сверху, не шучу. В комнате хранил миллионные вещи Gucci и Louis Vuitton для съемок — слава богу, сосед-алкаш, пытавшийся выломать мне дверь, об этом не знал. Я от него сбежал в другую коммуналку — в дом за Казанским собором. Но и в ней нашелся пьяный сосед в делириуме, пришлось экстренно съехать в коммуналку рядом с «Асторией». У меня там из декора был только постер Наташи Поли из кампейна Jil Sander Рафа Симонса и тру- ба с дыркой, заклеенной прозрачным скотчем, — крысы прогрызли.
ЮКА: Мы с тобой как женщина-мем в кандибобере: прошли афганскую войну.
ГОША: Ну мы! Знаешь, какую еще важную вещь про тебя не проговорили? Что помимо труда, менеджмента и таланта у тебя еще художественное образование. Я уверен, что история искусств и художка — лучшая база для работы в моде, потому что дает человеку видение.
ЮКА: Да, у меня 13 лет художественного образования. Училась на дизайнера окружающей среды. Очень любила графику и макетирование. Знаю, что такое композиция, форма, цвет, фактура, текстура. Фотографам со мной сложно, ведь я точно понимаю, что хочу получить по картинке.
ГОША: При этом учеба бывает разной. В Петербурге я ходил на просмотры в Академию Штиглица и понял все проблемы российского фэшн-образования. Я там познакомился с дизайнером Машей Белик, которая потом работала у Ulyana Sergeenko и создала бренд посткутюра Belik. У нее была потрясающая выпускная дарк-фэшн-коллекция «Нефть»: она взяла платки как будто из собачьей шерсти и замиксовала с кожей — ну чистый Рик Оуэнс, в Leform бы такое знатно зашло. И весь этот суперский замес ее преподаватель рушит одним замечанием: «Маша, тебе нужно обязательно надеть колготки на ноги, потому что у модели либо ноги должны быть открыты, либо руки. А то не сдашь!» Я вступился: «Зачем вы ругаете? Лучше поддержите талант и крутого студента, который может сделать современный дизайн из говна и палок. Не надо говорить, что если ты не наденешь колготки, ты не сдашь». И еще я никогда не забуду, как ныне звезда и креативный директор Blumarine Давид Кома отчислился из «Мухи», уехал в Лондон и сделал там лучшую выпускную коллекцию в своем потоке в St Martins. Потому что там толкают таланты, а не говорят, как нужно править.
ЮКА: Мне кажется, проявить себя можно везде — главное желание и трудолюбие. В школе моды, основанной Людмилой Норсоян, — Fashion Factory School — я из 120 своих учеников помню всего четырех, потому что они работали 24/7. И у них все хорошо: уже снимают лукбуки брендам. Модой надо либо жить либо не тратить свое время. У меня есть любимая шутка для студентов, слушай. На собеседование во время моей работы в Tatler пришла девушка в Old Celine. Мы решили взять ее ассистентом стилиста, отправили в Hermès. Девушка попрощалась и исчезла, а на сообщение ответила: «Юка, вы знаете, я ушла в Hermès и решила к вам не возвращаться».
12 Storeez головного мозга
ГОША: Давай респектнем Собака.ru и обсудим их любимых стилистов из того самого рейтинга — откуда их столько взялось? Когда я начинал стилизовать, этой профессии не было и люди на полном серьезе думали, что я стригу. А сейчас стилист — это уже как блогер, уже чуть-чуть кринжуешь с этого.
ЮКА: Стилистов сейчас столько же, сколько когда-то юристов и экономистов. Почему такой спрос на профессию? Потому что главная фэшн-pадача в индустрии — продать лук. Раньше ценилась фотография и фотографы, но сейчас на первое место вышла одежда.
ГОША: А еще все так увлеклись коммерческой съемкой, что у брендов и стилистов случился 12 Storeez головного мозга: снимали и до сих пор снимают одно и то же по лекалам сестер Голомаздиных.
ЮКА: Потому что это кейс — все захотели повторить успех сестер. Но они выстрелили, потому что были первыми, а копипаст никогда не зайдет. Каждому бренду нужно выстраивать собственный визуальный мир. А ты кому из русских брендов можешь раздать комплименты?
ГОША: Я всегда хвалю Lime, потому что суперуважительно отношусь к их вижуал-директору Ольге Дуниной. Для меня она человек №1 в русской моде. Еще мне нравится Sorelle Веры Холмовой и все модные альтернативщики, которые вываривают джинсы в говне и концентрируются вокруг Глеба Костина из Solutions и рэпера Toxi$. Школа Глеба Костина — это супер.
ЮКА: Присоединяюсь к комплиментам в адрес Lime, в котором работают все мои бывшие коллеги по Condé Nast: тоже восхищаюсь Олей Дуниной и еще Дашей Басковой, которая сейчас ведет там стайлинг-направление. Отмечу Ushatava (отлично развиваются), Plаnta Rosa (гени- альная коммерция!) и — неожиданно — платья Cestrx Ренаты Харьковой. Краше себя еще пока ни в чем не чувствовала. Мало кто на рынке умеет делать подходящие женщине платья. Рената хорошо чувствует женщину и женское тело.
ГОША: Воспользуюсь положением и спрошу: какого сегмента не хватает русским брендам сейчас? Согласен, что мало хороших платьев — я на день рождения искал сестре, перелопатил весь интернет — безрезультатно.
ЮКА: Сегмент платьев отсутствует как класс — это сложный предмет одежды, нужно хорошо чувствовать пропорцию и женское тело, этого практически никто не умеет. Еще мало классного белья, потому что нет материалов. И нет хорошей обуви — в России не производят правильные колодки.
ГОША: А вот знаешь, за что я на самом деле больше всего радею в моде? Не за колодки, не за белье и не за платья. Я радею за нашу классику. Переживаю за модный кластер 2000–2010-х: Игорь Чапурин, Вика Газинская, Александр Арутюнов, Андрей Артемов — вот как они? Когда их всех выкупит русский Арно, создаст конгломерат, начнет вливать деньги в эти легендарные модные дома?
ЮКА: А меня потянуло на итальянских фэшн-тяжеловесов, полюбила Valentino и Dolce & Gabbana — видимо, старею.
ГОША: Богатеешь!
На Юке: пальто QUIRA, платье DEL CORE (ЦУМ), лосины USHATAVA, туфли KHAITE
На Гоше: украшения GOSHA KARTSEV (Poison Drop), пиджак и ботинки BALENCIAGA, джинсы RAF SIMONS
На Гоше: украшения GOSHA KARTSEV (Poison Drop), джинсы RAF SIMONS, ботинки BALENCIAGA
На Юке: платье BALENCIAGA, шапка JIL SANDER, туфли KHAITE
Туман и можжевеловые веточки
ЮКА: Гоша, как поживает твой бренд рокерских украшений GOSHA KARTSEV?
ГОША: Будет четыре больших дропа. Но вообще мы с тобой фэшн-подельники — ты же помогала мне стилизовать дебютный релиз GOSHA KARTSEV. Объясню, почему я тебя попросил. Украшения бренда созданы по мотивам обвеса из рок-магазина на Лиговском, но из качественного серебра — потому что я хочу ностальгировать по юности (я даже радио «Максимум» слушал параллельно с запуском!), но не готов жертвовать здоровьем и носить на себе непонятные материалы. И героиня моего бренда при деньгах, но не выпендривается достатком — носит вещи, которые выглядят как ссанина простая, но на деле классные и дорогие. Такое может провернуть только гуру люкса, а ты две руки в черный пакет засунешь и поймешь, где люксовая вещь, а где нет.
ЮКА: Звучит как идея для нового сезона твоего шоу «Ты модель или подделка?»! На правах дизайнера, шоу-звезды YouTube и отца русского ASMR чем-нибудь удивишь?
ГОША: Делаю капсулу с небольшим массмаркетом. Очень хочу закрыть гештальт и заколлабиться с кем-нибудь для интерьерной линейки. В новом сезоне «Ты модель или подделка?» продолжим весело говорить на тему добавочной стоимости в моде и красоте. Мне дико нравится следить, как футболка за 5 рублей может продаваться за 500 тысяч. Я в GoshWear тоже с этим экспериментирую: например, в дропе с Ежиком у меня была гиперзадача заставить модников носить непонятные вещи с героями из «Смешариков» из Ромашковой долины (за счет качества вещей, маркетинга и добавочной стоимости). Почему Ежик? Он эмо, грустный, меланхоличный, это я сам. У нас на бирках даже есть его цитата из серии «Коллекция»: «Ты — раритет, я — раритет. Выходит, у нас с тобой какая-то своеобразная коллекция». Я бы хотел отдельную вселенную, где нет никого, кроме Ежика (при всем моем уважении к Нюше).
ЮКА: А я ежик в тумане. Куда-то все время иду.
ГОША: Ждет кто-нибудь в конце с можжевеловыми веточками?
ЮКА: Да, ждет.
Фото: Сулпан Акназарова
Текст: Полина Шевцова
Визаж и волосы: Мария Евсеева
Свет: Никита Епрынцев
Ассистент Юки Вижгородской: Тимур Литвинов
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