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Гоша Карцев — Юке Вижгородской: «Невероятный экстаз — смотреть на людей, которые любят и умеют работать»

Стайлинг-директор ЦУМа Юка Вижгородская привила образцовый вкус русской модной индустрии и зарекомендовала себя как креативный титан-управленец. Выдает сверхъестественные объемы фэшн-контента (в 2025-м показы в главном универмаге страны планируют проводить каждую неделю!), учит нас корпусу стайлинг-трюков (теперь носим свитер в роли шарфа и продеваем колье через петлицу рубашки!), а еще взялась за мейковер инфлюенсера Наташи «Тети Моти» Давыдовой (с квартирой в доме Веге!).

Ведущий-стилист Гоша Карцев — не то, чем кажется. Он не просто звезда модного YouTube, но еще и отец русского ASMR (в шоу Fashion ASMR шебуршит сумками Gucci, позвякивает подвесками Cartier и поскрипывает куртками Prada!), фаундер эмо-панк-бренда GoshWear, первооткрыватель талантов (привет, кутюрье Маша Белик и селебрити-стилист Олег Горчанин!), рок-ювелир (отливает шипы и булавки из серебра вместе с Poison Drop!) и дипломированный смешариковед (с собственной капсулой-Ежиком!).

Тряхнули стариной: обсудили, куда идти за фэшн-образованием, где брать лучшие платья и как определять люкс на ощупь. А там из тумана уже показались можжевеловые веточки!

На Гоше: украшения GOSHA KARTSEV (Poison Drop), джинсы RAF SIMONS, ботинки BALENCIAGA На Юке: платье BALENCIAGA, шапка JIL SANDER, туфли KHAITE
Сулпан Акназарова

На Гоше: украшения GOSHA KARTSEV (Poison Drop), джинсы RAF SIMONS, ботинки BALENCIAGA

На Юке: платье BALENCIAGA, шапка JIL SANDER, туфли KHAITE

Где куют таких специалистов?

ГОША: Юка, ты фирменно опоздала.

ЮКА: Да, я опоздун, но в работе справляюсь с таймингом. Я давно уже не стилист, а скорее антикризисный креативный менеджер. Пришлось научиться не только генерить идеи, но и следить за всеми процессами: от стайлинга и логистики до проклеивания обуви на съемках. Нахожу общий язык с кем угодно — когда я работала в глянце, меня отправляли на съемки с самыми сложными героями. Есть что вспомнить! Однажды я одевала очень взрослую героиню, и в какой-то момент семидесятилетняя дама выходит из примерочной в прозрачных колготках без нижнего белья, а вокруг люди. Я с полным покерфейсом говорю: «Вы знаете, тут свежо, кондиционер, давайте мы вас прикроем халатом. Просто я переживаю, что перед мероприятием вы простудитесь».

ГОША: Ты еще супертрудяга, потому что объемы ЦУМа — это просто до свидания. Я не успеваю даже отсматривать все, что делает ЦУМ.

ЮКА: Мы наращиваем мощности и планируем регулярно проводить показы новых коллекций. Это уже не коммерческий стайлинг, а фэшн-завод. Когда у меня спрашивают, почему я не люблю экстремальные виды спорта, я в ответ всегда предлагаю поработать стилистом.

ГОША: Невероятный экстаз — смотреть на людей, которые любят и умеют работать. Где куют таких специалистов?

ЮКА: Лучшую школу я прошла в Tatler: строгие дедлайны, референсы изитальянского Vogue и микробюджеты. Самое главное — труд и дисциплина. Но, признаю, я выучилась на своих ошибках. Мои ассистенты в курсе, как я трепетно отношусь к вещам, запрещаю их швырять и разбрасывать. На это есть причины. Еще в самом начале карьеры на cъемку для журнала Risk Magazine я взяла в KM20 комплект JW Anderson, который мы испачкали аквагримом. Я отдала вещь в химчистку, где мне ее окончательно испортили. Концепт-стор потребовал заплатить: как сейчас помню, все стоило 69 070 рублей. Мне с зарплатой 22 тысячи пришлось взять займы у родителей, чтобы расплатиться.

Украшения GOSHA KARTSEV (Poison Drop), фото: Саша Нестерова, стиль: Юка Вижгородская
Архив GOSHA KARTSEV

Украшения GOSHA KARTSEV (Poison Drop), фото: Саша Нестерова, стиль: Юка Вижгородская

ГОША: Ох, времена ты вспомнила! В юности я работал в Собака.ru, жил в Петербурге в мрачнейшей балабановской коммуналке на Садовой — у меня была дыра в потолке, через которую видел соседей сверху, не шучу. В комнате хранил миллионные вещи Gucci и Louis Vuitton для съемок — слава богу, сосед-алкаш, пытавшийся выломать мне дверь, об этом не знал. Я от него сбежал в другую коммуналку — в дом за Казанским собором. Но и в ней нашелся пьяный сосед в делириуме, пришлось экстренно съехать в коммуналку рядом с «Асторией». У меня там из декора был только постер Наташи Поли из кампейна Jil Sander Рафа Симонса и тру- ба с дыркой, заклеенной прозрачным скотчем, — крысы прогрызли.

ЮКА: Мы с тобой как женщина-мем в кандибобере: прошли афганскую войну.

ГОША: Ну мы! Знаешь, какую еще важную вещь про тебя не проговорили? Что помимо труда, менеджмента и таланта у тебя еще художественное образование. Я уверен, что история искусств и художка — лучшая база для работы в моде, потому что дает человеку видение.

ЮКА: Да, у меня 13 лет художественного образования. Училась на дизайнера окружающей среды. Очень любила графику и макетирование. Знаю, что такое композиция, форма, цвет, фактура, текстура. Фотографам со мной сложно, ведь я точно понимаю, что хочу получить по картинке.

Лукбук TSUM Fashion Show
Архив ЦУМа

Лукбук TSUM Fashion Show

Лукбук TSUM Fashion Show
Архив ЦУМа

Лукбук TSUM Fashion Show

Лукбук TSUM Fashion Show
Архив ЦУМа

Лукбук TSUM Fashion Show

ГОША: При этом учеба бывает разной. В Петербурге я ходил на просмотры в Академию Штиглица и понял все проблемы российского фэшн-образования. Я там познакомился с дизайнером Машей Белик, которая потом работала у Ulyana Sergeenko и создала бренд посткутюра Belik. У нее была потрясающая выпускная дарк-фэшн-коллекция «Нефть»: она взяла платки как будто из собачьей шерсти и замиксовала с кожей — ну чистый Рик Оуэнс, в Leform бы такое знатно зашло. И весь этот суперский замес ее преподаватель рушит одним замечанием: «Маша, тебе нужно обязательно надеть колготки на ноги, потому что у модели либо ноги должны быть открыты, либо руки. А то не сдашь!» Я вступился: «Зачем вы ругаете? Лучше поддержите талант и крутого студента, который может сделать современный дизайн из говна и палок. Не надо говорить, что если ты не наденешь колготки, ты не сдашь». И еще я никогда не забуду, как ныне звезда и креативный директор Blumarine Давид Кома отчислился из «Мухи», уехал в Лондон и сделал там лучшую выпускную коллекцию в своем потоке в St Martins. Потому что там толкают таланты, а не говорят, как нужно править.

ЮКА: Мне кажется, проявить себя можно везде — главное желание и трудолюбие. В школе моды, основанной Людмилой Норсоян, — Fashion Factory School — я из 120 своих учеников помню всего четырех, потому что они работали 24/7. И у них все хорошо: уже снимают лукбуки брендам. Модой надо либо жить либо не тратить свое время. У меня есть любимая шутка для студентов, слушай. На собеседование во время моей работы в Tatler пришла девушка в Old Celine. Мы решили взять ее ассистентом стилиста, отправили в Hermès. Девушка попрощалась и исчезла, а на сообщение ответила: «Юка, вы знаете, я ушла в Hermès и решила к вам не возвращаться».

На Гоше: украшения GOSHA KARTSEV (Poison Drop), пиджак BALENCIAGA
Сулпан Акназарова

На Гоше: украшения GOSHA KARTSEV (Poison Drop), пиджак BALENCIAGA

На Гоше: украшения GOSHA KARTSEV (Poison Drop), пиджак BALENCIAGA
Сулпан Акназарова

На Гоше: украшения GOSHA KARTSEV (Poison Drop), пиджак BALENCIAGA

12 Storeez головного мозга

ГОША: Давай респектнем Собака.ru и обсудим их любимых стилистов из того самого рейтинга — откуда их столько взялось? Когда я начинал стилизовать, этой профессии не было и люди на полном серьезе думали, что я стригу. А сейчас стилист — это уже как блогер, уже чуть-чуть кринжуешь с этого.

ЮКА: Стилистов сейчас столько же, сколько когда-то юристов и экономистов. Почему такой спрос на профессию? Потому что главная фэшн-pадача в индустрии — продать лук. Раньше ценилась фотография и фотографы, но сейчас на первое место вышла одежда.

ГОША: А еще все так увлеклись коммерческой съемкой, что у брендов и стилистов случился 12 Storeez головного мозга: снимали и до сих пор снимают одно и то же по лекалам сестер Голомаздиных.

ЮКА: Потому что это кейс — все захотели повторить успех сестер. Но они выстрелили, потому что были первыми, а копипаст никогда не зайдет. Каждому бренду нужно выстраивать собственный визуальный мир. А ты кому из русских брендов можешь раздать комплименты?

ГОША: Я всегда хвалю Lime, потому что суперуважительно отношусь к их вижуал-директору Ольге Дуниной. Для меня она человек №1 в русской моде. Еще мне нравится Sorelle Веры Холмовой и все модные альтернативщики, которые вываривают джинсы в говне и концентрируются вокруг Глеба Костина из Solutions и рэпера Toxi$. Школа Глеба Костина — это супер.

Футболка с Ежиком из коллаборации GoshWear и «Смешариков», 19 950 руб.
Архив GoshWear

Футболка с Ежиком из коллаборации GoshWear и «Смешариков», 19 950 руб.

ЮКА: Присоединяюсь к комплиментам в адрес Lime, в котором работают все мои бывшие коллеги по Condé Nast: тоже восхищаюсь Олей Дуниной и еще Дашей Басковой, которая сейчас ведет там стайлинг-направление. Отмечу Ushatava (отлично развиваются), Plаnta Rosa (гени- альная коммерция!) и — неожиданно — платья Cestrx Ренаты Харьковой. Краше себя еще пока ни в чем не чувствовала. Мало кто на рынке умеет делать подходящие женщине платья. Рената хорошо чувствует женщину и женское тело.

ГОША: Воспользуюсь положением и спрошу: какого сегмента не хватает русским брендам сейчас? Согласен, что мало хороших платьев — я на день рождения искал сестре, перелопатил весь интернет — безрезультатно.

ЮКА: Сегмент платьев отсутствует как класс — это сложный предмет одежды, нужно хорошо чувствовать пропорцию и женское тело, этого практически никто не умеет. Еще мало классного белья, потому что нет материалов. И нет хорошей обуви — в России не производят правильные колодки.

ГОША: А вот знаешь, за что я на самом деле больше всего радею в моде? Не за колодки, не за белье и не за платья. Я радею за нашу классику. Переживаю за модный кластер 2000–2010-х: Игорь Чапурин, Вика Газинская, Александр Арутюнов, Андрей Артемов — вот как они? Когда их всех выкупит русский Арно, создаст конгломерат, начнет вливать деньги в эти легендарные модные дома?

ЮКА: А меня потянуло на итальянских фэшн-тяжеловесов, полюбила Valentino и Dolce & Gabbana — видимо, старею.

ГОША: Богатеешь!

На Юке: пальто QUIRA, платье DEL CORE (ЦУМ), лосины USHATAVA, туфли KHAITE На Гоше: украшения GOSHA KARTSEV (Poison Drop), пиджак и ботинки BALENCIAGA
Сулпан Акназарова

На Юке: пальто QUIRA, платье DEL CORE (ЦУМ), лосины USHATAVA, туфли KHAITE

На Гоше: украшения GOSHA KARTSEV (Poison Drop), пиджак и ботинки BALENCIAGA, джинсы RAF SIMONS

На Гоше: украшения GOSHA KARTSEV (Poison Drop), джинсы RAF SIMONS, ботинки BALENCIAGA На Юке: платье BALENCIAGA, шапка JIL SANDER, туфли KHAITE
Сулпан Акназарова

На Гоше: украшения GOSHA KARTSEV (Poison Drop), джинсы RAF SIMONS, ботинки BALENCIAGA

На Юке: платье BALENCIAGA, шапка JIL SANDER, туфли KHAITE

Туман и можжевеловые веточки

ЮКА: Гоша, как поживает твой бренд рокерских украшений GOSHA KARTSEV?

ГОША: Будет четыре больших дропа. Но вообще мы с тобой фэшн-подельники — ты же помогала мне стилизовать дебютный релиз GOSHA KARTSEV. Объясню, почему я тебя попросил. Украшения бренда созданы по мотивам обвеса из рок-магазина на Лиговском, но из качественного серебра — потому что я хочу ностальгировать по юности (я даже радио «Максимум» слушал параллельно с запуском!), но не готов жертвовать здоровьем и носить на себе непонятные материалы. И героиня моего бренда при деньгах, но не выпендривается достатком — носит вещи, которые выглядят как ссанина простая, но на деле классные и дорогие. Такое может провернуть только гуру люкса, а ты две руки в черный пакет засунешь и поймешь, где люксовая вещь, а где нет.

Худи с Ежиком из коллаборации GoshWear и «Смешариков», 24 950 руб.
Архив GoshWear

Худи с Ежиком из коллаборации GoshWear и «Смешариков», 24 950 руб.

ЮКА: Звучит как идея для нового сезона твоего шоу «Ты модель или подделка?»! На правах дизайнера, шоу-звезды YouTube и отца русского ASMR чем-нибудь удивишь?

ГОША: Делаю капсулу с небольшим массмаркетом. Очень хочу закрыть гештальт и заколлабиться с кем-нибудь для интерьерной линейки. В новом сезоне «Ты модель или подделка?» продолжим весело говорить на тему добавочной стоимости в моде и красоте. Мне дико нравится следить, как футболка за 5 рублей может продаваться за 500 тысяч. Я в GoshWear тоже с этим экспериментирую: например, в дропе с Ежиком у меня была гиперзадача заставить модников носить непонятные вещи с героями из «Смешариков» из Ромашковой долины (за счет качества вещей, маркетинга и добавочной стоимости). Почему Ежик? Он эмо, грустный, меланхоличный, это я сам. У нас на бирках даже есть его цитата из серии «Коллекция»: «Ты — раритет, я — раритет. Выходит, у нас с тобой какая-то своеобразная коллекция». Я бы хотел отдельную вселенную, где нет никого, кроме Ежика (при всем моем уважении к Нюше).

ЮКА: А я ежик в тумане. Куда-то все время иду.

ГОША: Ждет кто-нибудь в конце с можжевеловыми веточками?

ЮКА: Да, ждет.

Фото: Сулпан Акназарова

Текст: Полина Шевцова 

Визаж и волосы: Мария Евсеева

Свет: Никита Епрынцев

Ассистент Юки Вижгородской: Тимур Литвинов

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Юка Вижгородская, Гоша Карцев

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