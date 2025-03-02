Гоша Карцев — Юке Вижгородской: «Невероятный экстаз — смотреть на людей, которые любят и умеют работать»

ГОША: Юка, ты фирменно опоздала.

ЮКА: Да, я опоздун, но в работе справляюсь с таймингом. Я давно уже не стилист, а скорее антикризисный креативный менеджер. Пришлось научиться не только генерить идеи, но и следить за всеми процессами: от стайлинга и логистики до проклеивания обуви на съемках. Нахожу общий язык с кем угодно — когда я работала в глянце, меня отправляли на съемки с самыми сложными героями. Есть что вспомнить! Однажды я одевала очень взрослую героиню, и в какой-то момент семидесятилетняя дама выходит из примерочной в прозрачных колготках без нижнего белья, а вокруг люди. Я с полным покерфейсом говорю: «Вы знаете, тут свежо, кондиционер, давайте мы вас прикроем халатом. Просто я переживаю, что перед мероприятием вы простудитесь».

ГОША: Ты еще супертрудяга, потому что объемы ЦУМа — это просто до свидания. Я не успеваю даже отсматривать все, что делает ЦУМ.

ЮКА: Мы наращиваем мощности и планируем регулярно проводить показы новых коллекций. Это уже не коммерческий стайлинг, а фэшн-завод. Когда у меня спрашивают, почему я не люблю экстремальные виды спорта, я в ответ всегда предлагаю поработать стилистом.

ГОША: Невероятный экстаз — смотреть на людей, которые любят и умеют работать. Где куют таких специалистов?

ЮКА: Лучшую школу я прошла в Tatler: строгие дедлайны, референсы изитальянского Vogue и микробюджеты. Самое главное — труд и дисциплина. Но, признаю, я выучилась на своих ошибках. Мои ассистенты в курсе, как я трепетно отношусь к вещам, запрещаю их швырять и разбрасывать. На это есть причины. Еще в самом начале карьеры на cъемку для журнала Risk Magazine я взяла в KM20 комплект JW Anderson, который мы испачкали аквагримом. Я отдала вещь в химчистку, где мне ее окончательно испортили. Концепт-стор потребовал заплатить: как сейчас помню, все стоило 69 070 рублей. Мне с зарплатой 22 тысячи пришлось взять займы у родителей, чтобы расплатиться.