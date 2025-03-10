Ибрагим Гатциев

ИБРАГИМ: Классно, что бренды учатся доверять креаторам. И в том числе поэтому классных брендов с супервизуалом становится больше. Мне вообще многие локальные бренды симпатичны, и не только визуалом. Ushatava — топ, Андрей Артемов по-прежнему делает отличный Walk of Shame, по имиджу мне очень нравится Choux, люблю Сашу Терехова за платья, он, как никто, чувствует женскую красоту. И при этом я абсолютный фанат всего, что делает молодой авангардный бренд Siniy Vsadnik! А у тебя кто в чарте?

АБДУЛЛА: Очень люблю петербургское Atelier Biser и Ксению Подвальную! Они одевают Бейонсе, Джей Ло, Риту Ору, просто всех. У Ксении всё супер: и с ощущением себя, и с личными границами, и с делегированием, и с доверием команде. Она просто один из самых любимых клиентов, потому что все это делает по большой любви к моде, вкладывается по полной, и это очень заразительно! Есть бренды, которые приглашали к себе всех — от Карин Ройтфельд до топ-стилистов, и все бесполезно. Ты можешь кого угодно пригласить, но если у людей не откликается на твой продукт, тут ничего не поделаешь. Это талант, когда твой продукт нравится. Когда приходит ассистент Карди Би, видит Ксюшину вещь и под нее просто за ночь меняет лук, запланированный за месяц.

Моя вечная любовь — это, конечно, Ульяна Сергеенко. Мне безумно нравилась русская готика, ее переосмысление, ренессанс ремесел, я прямо мечтал приблизиться к Ульяне. Я до сих пор помню нашу первую встречу во всех деталях в офисе Ulyana Sergeenko в Гранатном: я сижу, и вдруг заходит безупречная Ульяна в бежевых брюках, в кашемировой водолазке, короткие волосы, высокие сапоги для конной езды. Я просто дышать перестал!

И конечно, я обожаю Машу Белик, это просто гениальный человек. Я ею вдохновляюсь. Кто-то говорит, такие феминные, корсетные платья объективируют женщину, а я считаю — обожествляют. Идеально сделанные сложнейшие вещи Belik — это то, куда мне хочется прийти в профессиональном смысле, когда твоя работа просто безупречна. Ты можешь быть спокоен за нее, тебе вообще не стыдно. Хотя, наверное, Маша все равно испытывает муки перфекционизма, но для нас, для людей со стороны, это просто идеально. Скажи, а кто, по-твоему, классный стилист?