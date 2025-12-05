Актер Никита Кологривый: «Кологривый не боится на темные стороны заходить — и их транслировать»

Как переиграть в третьем «Методе» вообще всех и при чем тут Финчер

Сниматься у Юрия Бы­кова в продолжении хи­тового «Метода», по сю­жету бегая по Выборгу голым, но в кроваво-крас­ных кедах, — базовый ми­нимум или роскошный максимум?

Безусловно, максимум! Мало кто в нашей стране, кроме меня, решился бы сейчас на та­кое — бегать без одежды пря­мо на улицах среди массовки.

Его боялась социофобия! Это вооб­ще про что: эпатаж или внутреннюю свободу?

Про доверие к режиссеру Юре Быкову — он большой художник, с которым счастье сотрудничать и соглашаться на все его эксперименты. Для кадра нужно раздеть­ся и побежать? Идешь и делаешь, не зада­вая лишних вопросов. Юра вообще сове­товал не разбирать «Метод 3» логически: это провокация, цирк, гротеск, гиньоль и абсурд. Подключаться к сериалу надо эмоционально, а не рационально. У мо­его героя (а играю я социопата-нарцисса по прозвищу Зверь из маньячной группы Меглина — Константина Юрьевича Ха­бенского) это точно бы получилось: он та­кой — живет по чуйке, а не логике. И та­ким же способом ищет преступников. А еще он провокатор, как Тайлер Дерден из «Бойцовского клуба» Дэвида Финчера.

Так вот какой референс был у всех этих рубашек с клубничками и поль­ка-дотом и кожанок.

Да, Зверь же — выскочка и трикстер, как Дерден, поэтому и гардероб его такой яр­кий. Когда я по утрам надевал перед сме­нами все эти гавайские рубашки, то не­вольно думал: «Реально, а как еще себя вести в таком костюме?!» Только хардкор, только лезть вперед и перетягивать на себя все внимание!