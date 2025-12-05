Актер Никита Кологривый: «Кологривый не боится на темные стороны заходить — и их транслировать»

Сериал-сенсация «Метод» — всеобщий фаворит, немедленная классика и реактивный буст для тренда на настоящие детективы — в третьем сезоне наконец-то переехал в колыбель русского тру-крайма: на петербургские улицы разбитых фонарей и тайн следствия (100 % понимания!). Спойлер: без шуток про Расчленинград не обошлось.
А главный селф-мейд российского кино Никита Кологривый сбрил кудри и примерил рубашки с принтом из клубничек и полька-дота, как у Тайлера Дердена в «Бойцовском клубе», ради роли Зверя — самого харизматичного нарцисса-ПРЛшника в маньячной аутло-группе под руководством Меглина-Хабенского. POV: здесь мыслят как преступники и следствие ведут десять психопатов, а режиссер первого (и эталонного) сезона Юрий Быков препарирует жанр джалло, как Декстер кадавры. (Первая часть «Метода 3» уже на «Кинопоиске», финал сезона — 18 декабря!)
На Никите: рубашка BÁKHTIN, куртка LANA STOLYARCHUK
Редакция Собака.ru созвонилась с Никитой: ожидание — встретиться с субличностью Зверя и «анфан террибль нашего кино», реальность — обсуждать Шукшина (его Римская империя!) и Достоевского, респектовать Быкову и Хабенскому и бороться с мужской депрессией, как у Маяковского. Внимание: метод Кологривого!
На Никите: леопардовая косуха OLA OLA, кольцо ELECTRIC MILK, веер «пальцы» ТОНЯ UGLOVATON
Как переиграть в третьем «Методе» вообще всех и при чем тут Финчер
Сниматься у Юрия Быкова в продолжении хитового «Метода», по сюжету бегая по Выборгу голым, но в кроваво-красных кедах, — базовый минимум или роскошный максимум?
Безусловно, максимум! Мало кто в нашей стране, кроме меня, решился бы сейчас на такое — бегать без одежды прямо на улицах среди массовки.
Его боялась социофобия! Это вообще про что: эпатаж или внутреннюю свободу?
Про доверие к режиссеру Юре Быкову — он большой художник, с которым счастье сотрудничать и соглашаться на все его эксперименты. Для кадра нужно раздеться и побежать? Идешь и делаешь, не задавая лишних вопросов. Юра вообще советовал не разбирать «Метод 3» логически: это провокация, цирк, гротеск, гиньоль и абсурд. Подключаться к сериалу надо эмоционально, а не рационально. У моего героя (а играю я социопата-нарцисса по прозвищу Зверь из маньячной группы Меглина — Константина Юрьевича Хабенского) это точно бы получилось: он такой — живет по чуйке, а не логике. И таким же способом ищет преступников. А еще он провокатор, как Тайлер Дерден из «Бойцовского клуба» Дэвида Финчера.
Так вот какой референс был у всех этих рубашек с клубничками и полька-дотом и кожанок.
Да, Зверь же — выскочка и трикстер, как Дерден, поэтому и гардероб его такой яркий. Когда я по утрам надевал перед сменами все эти гавайские рубашки, то невольно думал: «Реально, а как еще себя вести в таком костюме?!» Только хардкор, только лезть вперед и перетягивать на себя все внимание!
Это удалось: из всего меглинского «отряда самоубийц» Зверь-Джокер запоминается лучше других. А ведь в касте камбэка, на секундочку, слоняры МХТ (Хабенский!), МДТ (Черневич!) и самые многообещающие ньюкамеры (Калимулин! Кенжаметов! Савранская!).
Не думаю, что я всех переиграл. Просто роль так прописана: персонаж все время лезет вперед. Зверь — очень требующий внимания и любви человек, в этом он, наверное, похож на меня. А мои прекрасные партнеры разрешали мне так существовать. Если бы не они, я бы, возможно, зажался. Константин Юрьевич Хабенский невероятный — актер большой школы, он всегда, в отличие от меня, приходил на площадку с выученным текстом. И ко мне относился по-отечески и поддерживал, хотя у меня репутация хулигана, а у него — интеллектуала и интеллигента. С Игорем Черневичем у нас давняя любовь: он играл моего папу в сериале «Комбинация». Аня Савранская — настоящая красавица и в кадре, и в жизни. Егор Кенжаметов — мой однокашник и товарищ. Эльдар Калимулин — тоже большой друг, мы из одной мастерской в ГИТИСе. А еще он замечательный артист, его игру даже Стивен Кинг отмечал!
С этого места поподробнее.
Эльдар играл в сериале «Эпидемия», купленном Netflix. Так вот, его похвалил в соцсетях Кинг. Он очень тонкий актер.
Как вызывать и укрощать в себе зверя — методы Хармса и Уайльда!
POV: ваш герой — психопат-нарцисс. Как раззадоривать внутреннего дракона и переходить на темную сторону?
Просто делать это: актер, который не переходит на свою темную сторону, — плохой артист. Равно работает со всеми, кто занимается творческим трудом. Вот Достоевский, скажем, для вас дурной писатель?
Хороший, хотя и слишком релятивистский. Мне ближе Толстой с его «садись поудобнее, дорогой друг, сейчас научу тебя, как правильно жить».
А ведь Достоевский ух как переходил на темные стороны! Или Есенин, когда писал «Черного человека». Это всё грани таланта: художник обязан балансировать, иначе он будет неинтересен. Вот вы говорите: «Кологривый, почему вы в отряде Меглина запомнились лучше всех?» Потому что Кологривый не боится на темные стороны заходить. И их транслировать.
Как тогда Кологривый выбирается из сумрака и дрейфует обратно к свету?
А я никуда не ухожу. Заканчивается мотор — и всё, я снова для всех друг и товарищ. Вообще, есть такая тенденция: артисты, играющие плохих, в жизни добрейшие люди, а те, кто божьи одуванчики в кадре, про них потом интересные вещи узнаются. У всех есть скелеты в шкафу, просто большинство невероятно боится, чтобы они были замечены. А задача художника — честно и красиво о них рассказывать. Вот в «Методе 3» у меня это точно получилось.
Что все-таки по самим методам: надо ли пестовать в себе безумие (способ Хармса и Уайльда!) или лучше быть нормисом и не гулять по пограничке?
Но безумец же никогда не признается, что безумен, а идиот — что он идиот. Или нарцисс не будет рассказывать: «Ой, девчонки, да я самовлюблен».
Но будут знаки.
Да, выдаст поведение. Безуминка всегда интересна как предмет разговора в искусстве, но ни в коем случае не надо в себе ее взращивать и культивировать. Разве что заметить и поиронизировать. Вообще, творчество — это возможность сделать так, чтобы от твоей безуминки никто не пострадал.
На Никите: рубашка BÁKHTIN, куртка LANA STOLYARCHUK
Бонус-блиц: какие методы у Никиты Кологривого
Тогда давайте сыграем в мини-блиц, что значит быть Никитой Кологривым. Начнем с апофатического: что точно не ваш метод? (Усложнение: отвечать не задумываясь!)
Не быть Никитой Кологривым — это стать угодным, скучным, занудой, поучать других и навязывать свое мнение. Никогда не лезу ни к кому с непрошеными советами и не терплю их по отношению к себе.
Быть в центре внимания — это стрём или норм?
Для меня норм. Для тех, кто в моей тени, пока я в центре, наверное, стрём. (Смеется.)
Как снимать залетающие в соцсетях кружочки, рилсы и клипы?
Быть собой. А это на самом деле сложнее всего — даже героизм в определенной степени. Не скажу, что у меня всегда получается, но стремлюсь к максимальной честности. Хотя это не всегда правильно для общества и социального одобрения — такая вот петрушка и оказия.
То есть мы были правы с выбором фотосета: вы буквально учитесь умению вовремя зашить себе рот?
Не до такой степени, конечно! Но думаю иногда: «Ай, ну зачем же я настолько эмоционален». С другой стороны, лучше быть живым и непосредственным, чем изображать из себя того, кем не являешься.
Как вырывать радость у грядущих дней по методу Маяковского и почему с Кологривым интереснее и гулять, и целоваться
Выберите своего игрока! Кто ваша Римская империя — Маяковский, Шукшин или Есенин?
Я точно не футурист, как Маяковский; по нраву я скорее Есенин, но выберу Шукшина. Во-первых, мы практически земляки: он из Алтайского края, я из Новосибирска. Во-вторых, я в большей степени все-таки из простого народа, как и Василий Макарович. Он такой — от сохи, что ли. И мне близка энергия, которую он излучал: степенная и очень мужская. Вот сказал «Шукшин», и у вас тоже сразу лицо так по-женски поменялось и просияло.
Ну, я тоже люблю Шукшина. И тот фан-факт, что он учился у Михаила Ромма на одном курсе с диаметрально противоположным ему по киноязыку Андреем Тарковским. Хотя мы в редакции все же ставили, что выберете Маяковского, которого играете в спектакле по его автобиографии «Я сам». Поэтому вот постмодернистская викторина по цитатам из него.
О, это интересно — погнали.
«Вот я богохулил. Орал, что бога нет, а бог такую из пекловых глубин, что перед ней гора заволнуется и дрогнет, вывел и велел: люби!» Внимание, вопрос: что скажете про любовь и нежность?
Скажу, что это абсолютно про Маяковского. Для меня он лирический герой, и таким мы его являем в спектакле «Маяковский. Я сам». Не глашатаем пролетариата, а поэтом, который так и не нашел любовь. А лично для меня она двигатель всего: когда-то именно из-за нее я поехал в Москву, а сейчас безусловная любовь для меня — про дочку Есению. Но вот какая штука: если пытаться ее определить как понятие, она ускользает. Равно как и прозвучавшее в этих строчках слово «Бог». Каждый интерпретирует их по-своему.
Есть лайфхак: их можно соединить. Тогда получится как в Первом послании Иоанна — «Бог есть любовь».
Да, но это все равно не ответ на вопрос, что есть что и кто есть кто. А жизнь как раз про то, чтобы это разгадывать. Как и то, что такое талант — вот Бог это или не Бог?
Для вас он про божественное?
Без сомнения.
На Никите: пуховик, смокинг и брюки ROGOV, брошь TENDERNESS JEWELRY
Еще одна цитата из Маяковского — на этот раз про мужскую депрессию. «В какой ночи́, бредово́й, недужной, какими Голиафами я зача́т — такой большой и такой ненужный?» Было / не было?
Можно назвать это депрессией, болью, душевным сиротством — как угодно. И, конечно, было и у меня — чувство, знакомое каждому творческому человеку: и мужчинам, и женщинам. Но как с этим бороться — понятия не имею. Вообще, это не мое — разбираться в мужских депрессиях. Лучше обратитесь к Юнгу или Фрейду. Или хотя бы более умного артиста спросите. Я все-таки больше про чувствовать, нежели думать. А депрессию покажу на сцене, в том числе в спектакле про Маяковского.
Но интерпретацию чувствующего артиста, пожалуй, интереснее послушать, чем рационализирующего.
Да с нами всё интереснее: и гулять, и целоваться.
Окей, закончили с тильтом и хандрой. Что по счастью? У Маяковского так: «Надо вырвать радость у грядущих дней. В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь значительно трудней».
Как вырывать радость у грядущих дней? В смысле, для себя или других?
Для себя: поп-психологи же учат разумному эгоизму — сначала самому надевать кислородную маску, потом помогать другим.
Я все-таки стараюсь развивать позитивный образ мышления. Представьте: вокруг царит тьма, но появляется человек, что-то делает, и у всех вокруг, пусть и на секунду, но притупляется ощущение безысходности — все начинают радоваться и хохотать. Вот я пытаюсь быть таким человеком. Моя любимая привычка: улыбнись — привыкнешь. Развеселись — привыкнешь.
В моем понимании «вырвать радость» не значит отобрать у кого-то, это про выцепить ее из лап зла, душнильства, занудства и невежества. В общем, исключить из контекста, который происходит. Для этого надо стать Данко. Тот вырвал сердце и понес сквозь тьму, и никто, кроме него, почему-то не сделал того же. А вот я хочу.
Текст: Елена Анисимова
Фото: Василий Швецов
Продюсер: Дарья Венгерская
Стиль: Улья Мороз
Визаж и волосы: Михаил Субботин
Ассистент стилиста: Юлия Курепова
Свет и техсопровождение: Александр Шлянцев, Дариуш Кушелевич
