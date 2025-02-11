Знакомьтесь, историк моды Анатоль Вовк: популяризатор мурмолок и эксперт по корундам, который пишет книгу-саспенс про костюмы и драгоценности русского бала 1903 года!

Вы пишете книгу, посвященную русскому балу 1903 года, самому известному празднику за всю историю государства. Фан-факт: костюм принцессы Амидалы в «Звездных войнах» — оммаж наряду великой княгини Ксении Александровны, то есть бал — вполне себе часть поп-культуры. Но есть и явный повод для детективной линии — судьба украшений участников. Ждем монографию или триллер?

Речь в книге идет о том самом знаменитом костюмированном бале в Зимнем дворце, посвященном допетровской эпохе. Придворный маскарад по случаю 290-летия Дома Романовых, который шел два дня — 11 и 13 февраля 1903 года, — знаковое событие эпохи царствования императора Николая II. Но даже больше исторического аспекта меня интересует модный: торжество дореволюционной и допетровской культуры, воплощенное в покрое и убранстве костюмов и украшений участников маскарада, — это вершина портновского, швейного и ювелирного искусства императорской России. Я уверен, что моя книга лет на 20 поставит жирную точку в теме этого бала. И никакой другой исследователь в ближайшие несколько десятилетий ничего существенно нового не привнесет. Вы спросите меня, не слишком ли это тщеславно, не слишком ли это самонадеянно. Вы знаете, Наполеон говорил: «Невозможно — это не для французов». Так вот, я бы добавил, что невозможно — это не по-русски. Ведь и сам бал был действом невозможным. На подготовку костюмов дали очень мало времени. Это было неосуществимо, но успели же. Понимаете, сколько заказов одновременно легло на плечи столичных костюмеров и портных? Кокошников, кафтанов, сарафанов, летников, однорядок, опашней, охабней. Боже мой, что за слова-то! Услада.

Пишу я свою книгу тоже вопреки обстоятельствам. Некоторые институции с трудом идут на контакт, архивы тяжело открываются. Там все еще иногда служит homo soveticus, который понимает либо язык кляузы, либо язык дубины — язык начальства. Понимаете, миссия любого человека — в служении, и мы должны быть полезными. Мы не должны зловредительствовать. Культура — это цепь. Звено за звеном — мы все должны ковать эту культуру. Вы сохранили, спасибо вам большое. Оцифруйте это в лучшем качестве, чтобы передать потомкам. Дайте нам хотя бы цифровую копию. Я ведь не прошу многого или чего-то невероятного. Я прошу лишь то, что мне принадлежит по праву моего рождения в этой стране и вообще моего нахождения в этом мире.

Мы с моим соавтором — журналистом, который активно работает с российскими и зарубежными архивами и много лет занимается исследованием темы дореволюционного ювелирного искусства, конечно, все равно почти везде проникли. Плюс я покупаю фотографии на аукционах, привожу их окольными путями. Моя логика такова: как я людям буду смотреть в глаза, если я говорю про какое-то колье, а у меня нет его фотографии? Какой же я исследователь после этого?