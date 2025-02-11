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Знакомьтесь, историк моды Анатоль Вовк: популяризатор мурмолок и эксперт по корундам, который пишет книгу-саспенс про костюмы и драгоценности русского бала 1903 года!

Знакомьтесь, Анатоль Вовк! Одной рукой он диссекцирует луки и обвес звезд (вплоть до Ольги Бузовой!) в своем блоге на 300 тысяч подписчиков, а другой — популяризирует историю костюма и ювелирного искусства: записывает рилcы, ведет курсы, ездит с лекциями. И даже пишет книгу «Русский бал: костюмы и драгоценности», фолиант с сотнями не опубликованных ранее фотографий и реконструкций, который выйдет в издательстве «Эксмо» уже весной. 11 февраля, в день бала (по старому стилю!), вызнали у Анатоля спойлеры: провенанс украшений Юсуповых, цвет бархатной мурмолки и подробное устройство диадемы-кокошника на портрете Кустодиева из частной коллекции. А еще обсудили корунды, шушпанчики и адорацию мадленок — раздаем старый стиль!

На Анатоле: костюм ЭЛЬМИРА ОСПАНКУЛОВА, брошь KARL LAGERFELD VINTAGE, перчатки 12 STOREEZ, очки O.D.L.
Дана Сапарова

На Анатоле: костюм ЭЛЬМИРА ОСПАНКУЛОВА, брошь KARL LAGERFELD VINTAGE, перчатки 12 STOREEZ, очки O.D.L.

В конечном счете всем ведают парки. Они плетут судьбу

Вы пишете книгу, посвященную русскому балу 1903 года, самому известному празднику за всю историю государства. Фан-факт: костюм принцессы Амидалы в «Звездных войнах» — оммаж наряду великой княгини Ксении Александровны, то есть бал — вполне себе часть поп-культуры. Но есть и явный повод для детективной линии — судьба украшений участников. Ждем монографию или триллер?

Речь в книге идет о том самом знаменитом костюмированном бале в Зимнем дворце, посвященном допетровской эпохе. Придворный маскарад по случаю 290-летия Дома Романовых, который шел два дня — 11 и 13 февраля 1903 года, — знаковое событие эпохи царствования императора Николая II. Но даже больше исторического аспекта меня интересует модный: торжество дореволюционной и допетровской культуры, воплощенное в покрое и убранстве костюмов и украшений участников маскарада, — это вершина портновского, швейного и ювелирного искусства императорской России. Я уверен, что моя книга лет на 20 поставит жирную точку в теме этого бала. И никакой другой исследователь в ближайшие несколько десятилетий ничего существенно нового не привнесет. Вы спросите меня, не слишком ли это тщеславно, не слишком ли это самонадеянно. Вы знаете, Наполеон говорил: «Невозможно — это не для французов». Так вот, я бы добавил, что невозможно — это не по-русски. Ведь и сам бал был действом невозможным. На подготовку костюмов дали очень мало времени. Это было неосуществимо, но успели же. Понимаете, сколько заказов одновременно легло на плечи столичных костюмеров и портных? Кокошников, кафтанов, сарафанов, летников, однорядок, опашней, охабней. Боже мой, что за слова-то! Услада.

Пишу я свою книгу тоже вопреки обстоятельствам. Некоторые институции с трудом идут на контакт, архивы тяжело открываются. Там все еще иногда служит homo soveticus, который понимает либо язык кляузы, либо язык дубины — язык начальства. Понимаете, миссия любого человека — в служении, и мы должны быть полезными. Мы не должны зловредительствовать. Культура — это цепь. Звено за звеном — мы все должны ковать эту культуру. Вы сохранили, спасибо вам большое. Оцифруйте это в лучшем качестве, чтобы передать потомкам. Дайте нам хотя бы цифровую копию. Я ведь не прошу многого или чего-то невероятного. Я прошу лишь то, что мне принадлежит по праву моего рождения в этой стране и вообще моего нахождения в этом мире.

Мы с моим соавтором — журналистом, который активно работает с российскими и зарубежными архивами и много лет занимается исследованием темы дореволюционного ювелирного искусства, конечно, все равно почти везде проникли. Плюс я покупаю фотографии на аукционах, привожу их окольными путями. Моя логика такова: как я людям буду смотреть в глаза, если я говорю про какое-то колье, а у меня нет его фотографии? Какой же я исследователь после этого?

На Анатоле: броши, шатлен и кольцо Joseff of Hollywood
Дана Сапарова

На Анатоле: броши, шатлен и кольцо Joseff of Hollywood

Расскажите, как везде проникнуть?

Звоним, пишем, настаиваем. Пишем в инстанции выше, если отказывают и не дают возможности поработать с культурным наследием. Много работаем с частными коллекционерами, архивами, аукционными домами за границей. Мы с соавтором билингвы: я франкофон, он англофон. Немецкий и итальянский — тоже не проблема. Используем наработанные связи: кого угодно ведь в архив Chaumet или Mellerio в Париже, где я поработал в начале этого года, не пустят. Но в конечном счете всем ведают Парки. Они плетут судьбу. Я впервые увидел их в Страсбургском соборе: трех женщин — с клубком, с веретеном и с ножницами. Я знаю, что они плетут мою судьбу так, как им нужно. И когда нужно будет, они обрежут. А совсем недавно мне довелось увидеть Парок кисти Гойи, и его переосмысление меня повергло в состояние ужаса и очарования одновременно.

Какие самые невероятные сокровища вы с Парками и соавтором отыскали? Нам нужен прогрев!

Мой соавтор разыскал пару браслетов великих княгинь и императрицы Марии Федоровны, которые осели в частной коллекции. Мы нашли два эскиза к костюмам великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны. Никто до этого даже не знал, что они существуют. Мы разобрались с провенансом украшений Юсуповых, одно из которых принадлежало французской короне. Более того, был найден рисунок одного из фамильных украшений в натуральный размер, сделанный карандашом, вероятно, самим отцом Зинаиды Николаевны, князем Николаем Борисовичем Юсуповым. Нашел его мой соавтор между бланками телеграмм, такое чудо! Кстати, это одно из навсегда утраченных украшений, разломанных и пущенных на камни и металл большевиками.

Альбом костюмированного бала 1903 года. Коллекция А. Вовка
Коллекция А. Вовка

Альбом костюмированного бала 1903 года. Коллекция А. Вовка

Император Николай II на костюмированном балу 1903 года. Коллекция А. Вовка
Коллекция А. Вовка

Император Николай II на костюмированном балу 1903 года. Коллекция А. Вовка

Императрица Александра Федоровна на костюмированном балу 1903 года. Коллекция А. Вовка
Коллекция А. Вовка

Императрица Александра Федоровна на костюмированном балу 1903 года. Коллекция А. Вовка

Склаваж императрицы Александры Федоровны
Коллекция А. Вовка

Склаваж императрицы Александры Федоровны

И конечно же, фотографии — самое ценное. Фотографии участников бала, которые никто не видел. Все знают одиннадцать костюмов — из той самой колоды карт «Русский стиль» со стилизованными нарядами великих князей Андрея Владимировича и Михаила Александровича, императора, великих княгинь Ксении Александровны и Елизаветы Федоровны, княгини Зинаиды Юсуповой и других. Люди с более глубоким интересом к истории знают те, что находятся в собрании Эрмитажа, в Государственном музее истории Санкт-Петербурга и Оружейной палате Московского Кремля. А куда делись другие? А чем вдохновлялись художники, создававшие эскизы, и портные, которые изготавливали костюмы? А какие украшения нашивали на одежду и головные уборы? А в чем отличие опашня от охабня? А почему мы называли этот костюм летником, а это никакой не летник? Помимо этого, в книге будут редчайшие раскрашенные фотографии с балов. Такое могло произойти, когда владельцы сами просили в ателье Бергамаско или других фотографов добавить оттиску цвета. Они приносили костюм, драгоценности, и художники раскрашивали снимки. Владельцы показывали им: «Вот здесь рубины, здесь аквамарины, здесь изумруды, а это ткань в фиолетовый цветочек, а это мурмолка с красным бархатом». А ведь на черно-белых фотографиях невозможно отличить корунды между собой. И даже самый большой профессионал никогда не отличит сапфир от рубина, а желтые флоральные мотивы от зеленых.

А будет саспенс, преследование или хотя бы волшебные помощники?

Конечно! Одной из важных иллюстраций в моей книге должен был быть портрет великой княгини Марии Павловны кисти Бориса Кустодиева. Ведь на нем мастерски изображены сапфировая парюра, включающая диадему-кокошник, колье и корсажную брошь. Проблема заключалась в том, что уже много лет этот портрет находился в частной коллекции и о его местонахождении ничего не было известно. В личном разговоре со своей подругой я обмолвился о своем желании во что бы то ни стало найти этот портрет и получить разрешение на его публикацию в своей книге. Дело в том, что у меня принцип — не размещать иллюстрации без указания источника происхождения, а если простыми словами — не воровать фотографии из интернета. И вдруг оказалось, что она знает коллекционера, который обладает этим шедевром. Я не поверил своим ушам, однако это было правдой. Спустя какое-то время коллекционер смог принять меня и даже согласился дать мне возможность снять детали живописи, разрешив их опубликовать. Таким образом, портрет впервые будет опубликован в деталях. В такие моменты понимаешь, что если среди 8 миллиардов людей на планете, которые могли быть владельцами картины, мне довелось познакомиться с тем самым единственным обладателем этого шедевра, значит, я на правильном пути и Парки желают этого. И для меня это такие знаки, которые говорят: «Анатоль, у всего есть цель и миссия. Значит, твоя миссия сейчас, даже если это дорого для тебя, довести это до конца и показать всю красоту бала». А ведь смета на эту книгу давно превзошла гонорар и перевалила за 7 миллионов рублей, которые мне придется заплатить самому. Возникает понятный вопрос — а за что такие деньги? Ответ прост: за фотографии экспонатов, сканы и иллюстрации из музеев и архивов.

Императрица Мария Федоровна на балу 1883 года. ГАРФ
ГАРФ

Императрица Мария Федоровна на балу 1883 года. ГАРФ

Фрагмент ювелирного альбома Романовых. РГИА
РГИА

Фрагмент ювелирного альбома Романовых. РГИА

Графиня Зинаида Богарне, герцогиня Лейхтенбергская на балу 1883 года, фотография из коллекции Анатоля Вовка

Графиня Зинаида Богарне, герцогиня Лейхтенбергская на балу 1883 года, фотография из коллекции Анатоля Вовка

Вы искали, находили и скупали артефакты — собралась коллекция про русский бал и русский костюм в целом, верно? Что с ней будет после выхода книги?

Действительно, собрание, которое у меня появилось, может быть достойно выставки. Уверен, она состоится, уже есть предложения. Помимо артефактов, имеющих непосредственное отношение к балу, у меня собралась небольшая коллекция, посвященная русскому костюму. Например, у меня имеется кокошник середины XIX века Симбирской губернии, шитый золотом. Стоимость его была 38 000 рублей. Да, немало, но для такой вещи можно найти. К тому же этот головной убор как нельзя кстати сможет проиллюстрировать главу про золотную вышивку. Я еще не знаю, что с ним будет потом, но, возможно, я подарю его какому-нибудь провинциальному музею, в них есть особая камерная прелесть.

Например, была такая собирательница костюма — Наталья Леонидовна Шабельская, все у нее было: и кокошники, и душегрейки, и шушпанчики! Когда в конце XIX века ремесла постепенно начали умирать, она спасала и вещи, и технологии. Наталья Леонидовна привозила из различных губерний деревенских мастериц, которые владели технологиями золотной вышивки или, например, шитья по бели. И с их помощью она начала копировать и воспроизводить исторический народный костюм, а также устраивать выставки русской старины. И отметилась с ними в Америке, Бельгии, Париже. В 1890-х Шабельская открыла в Москве «Музей старины», будучи прославителем русской культуры и певым этнографическим стилистом вообще. Ей в голову пришла гениальная идея — стилизовать народный костюм и делать фотографии, подобно снимкам в модных журналах. На своих мастерицах и дочерях она демонстрировала всю красоту этнографической одежды и иногда даже вопреки традиции разворачивала воротники, украшения, тасовала вестиментарные особенности губерний. Наталья Леонидовна сделала 150 снимков, 150 образов.

Сегодня в мире найдено 132 сюжета из 150. И вдруг на одном из интернет-аукционов я вижу фотографию девушки в русском народном костюме. А у меня очень хорошая зрительная память, и по собольим бровям я понял, что это одна из моделей Шабельской, на которых она и снимала костюмы. И я ее покупаю. А потом я попросил аудиенции у главного хранителя фотографии в Этнографическом музее, Карины Юрьевны Соловьевой. И Карина Юрьевна говорит: «Да, это Шабельская. Давайте смотреть по базе». И моя оказалась 133-й.

На Анатоле: рубашка THAVENUE, костюм 12 STOREEZ, брошь TRIFARI
Дана Сапарова

На Анатоле: рубашка THAVENUE, костюм 12 STOREEZ, брошь TRIFARI

Однажды после публикации поста про Псков мне написали из Псковского музея с предложением посмотреть их коллекцию портретов с кокошниками. Мы разговорились с сотрудниками, и они сказали, что помогут мне с иллюстрациями для книги, я был очень благодарен. Выяснилось, что музей делал выставку Шабельской из собрания Этнографического музея. И я говорю: «Слушайте, а у меня есть неопубликованная фотография из коллекции Шабельской. Давайте моя девица встретится со своими подружками-современницами». Таким образом, фотография все лето провела на выставке и заняла там свое достойное место.

Фиксирую невероятный исследовательский задор, который не умещается в рамки академического мира. Вы немножко Шлиман, да? Сам себе университет, сам себе словарь и сам себе энциклопедия.

Это лестно! Иногда приходит мысль, что если ты не из академической среды, то у тебя нет права на изучение этой темы, как мне сказали в одном из музеев. Я не собираюсь открывать новую Трою, я лишь хочу заниматься тем, что мне нравится, даже вопреки тому, что кому-то это может не нравиться. Когда-нибудь те, кто сейчас мне мешает, все равно будут вынуждены принять факт тех открытий, которые были сделаны в ходе написания книги. Имя Шлимана осталось навсегда в истории человечества, в отличие от тех, кто препятствовал его деятельности. Но с другой стороны, я понимаю, что есть люди-ученые, есть люди-популяризаторы. В рамках этой книги я — популяризатор, но книга, являясь научпопом, все же будет обращена как к широкому читателю, так и к специалистам.

Винтажные броши Trifari Jelly Belly

Винтажные броши Trifari Jelly Belly

Вы пришли с роем пчел — ювелирных. Это что-то наполеоновское?

Я всегда любил насекомых, в том числе в аксессуарах. У меня есть брошь, которую я ласково называю «королева». Это не пчела, но стилизованная бабочка, у которой брюшко выполнено из жемчужины, некогда венчавшей бабушкину серьгу, в то время как вторая часть тельца, синяя шпинель, была выломана из девичьего кольца прапрабабушки.

И да, я всегда интересовался темой ампира, в частности наполеоновского. Это последний большой королевский художественный стиль. Мухи и пчелы, в особенности пчелы, — это расхожий сюжет той эпохи. Они стали основой новой геральдической системы империи и лично Бонапарта, так как он не мог использовать геральдику Бурбонов флер-де-лис. Более того: пчела — это, по сути, перевернутая бурбонская лилия. Плюс это отсылка к Меровингам — первой династии франкских королей, — а именно к золотым пчелам из погребения короля Хильдерика I. И Наполеон был так вдохновлен пчелами, что попросил их вышить на мантиях — своей и Жозефины — для коронации, которая состоялась в декабре 1804 года в соборе Нотр-Дам-де-Пари.

На Анатоле: пальто LIPNER, рубашка SISTER JANE, брюки SHI-SHI, галстук ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА, обувь MAISON MARGIELA, перчатки ACABA GANTIER, броши
Дана Сапарова

На Анатоле: пальто LIPNER, рубашка SISTER JANE, брюки SHI-SHI, галстук ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА, обувь MAISON MARGIELA, перчатки ACABA GANTIER, броши TRIFARI STERLING, очки O.D.L.

Я буду могучей секвойей, а ты будешь раскидистая грибница

Как вы любите королевское, имперское! Вас в детстве ведь не обижали?

Я не могу сказать, что я был заклеванным ребенком, у меня всегда были очень хорошие отношения с учителями, но со сверстниками и младшими не складывалось. При этом в школе я ни разу не делал домашнего задания. Во-первых, мне хватало оперативной памяти, чтобы все запомнить. Во-вторых, у меня был тандем с одноклассницей. Я ей сказал так: «Ты абсолютный ноль в биологии, химии и алгебре, очевидно говоря, и в литературе, и в истории, а мне не хочется дома делать физику, геометрию, русский язык, с которыми ты на ты. Поэтому давай-ка практиковать симбиоз. Я буду могучей секвойей, а ты будешь раскидистой грибницей. У нас будут и пятерки по всем предметам, и свободное время». Так и учились. Правда, однажды, когда мы писали контрольную по истории, был вопрос: «Кто стрелял в Ленина?» И я ей говорю: «Пани Каплан». Получаем, значит, обратно ответы. Она мне говорит: «Почему у тебя 5, а у меня 4?». Давай сверяться. А она вместо «пани Каплан» написала «Паника План».

Вернемся к пчелам. Они были моими лучшими друзьями, как и книги и классическая музыка. Меня всегда интересовал микромир, мне он нравился даже больше, чем макро. У меня была большая лупа, я мог подолгу смотреть на пчел, шмелей, ос, муравьев. Разрешал им по себе ползать. Приносил им сладости. А потом думал: а если им принести зерна кориандра, как они будут себя вести? Не любили. Горчицу, кориандр не тащили домой. Они как будто отвечали: «Нам не нужно» — и за воротами оставляли. А иногда я был счастлив сам по себе. Бегал с палкой.

А сейчас что у вас для счастья вместо палки?

Археология: музейные раскопки. Езжу в Восточную Анатолию, там раскапывают и облагораживают полисы — музеи под открытым небом. Все это удивительно и завораживающе для моего сознания и струн души.

Я очень люблю римскую мозаику, которой часто устилали полы древнегреческих и римских городов, и вообще люблю все, что связано с мозаикой. У меня был период, когда я собирал броши с венецианской мозаикой в виде музыкальных инструментов, а потом все продал. У меня был другой период, когда я собирал брошки с мелкой римской мозаикой. А потом я избавился и от них и на вырученные деньги уехал в Китай. Был очень счастлив.

Брошь Karl Lagerfeld Vintage
Дана Сапарова

Брошь Karl Lagerfeld Vintage

Вы — серийный коллекционер. При этом в ваших коллекциях как будто нет вещей с сентиментальной ценностью. Не склонны привязываться?

Я получаю сатисфакцию, все. Собираю с азартом, а потом со временем теряю интерес. Мне чужда вечная прустовская адорация мадленки. С людьми примерно так же. Я крайне расчетлив в плане дружбы. Дружба должна интеллектуально обогащать. Мы очень коротко живем. Понимаете, алмаз может граниться только алмазом. И чтобы появились новые грани, через трение, сопротивление, процесс шлифовки, вы должны иметь рядом не менее значимую фигуру. Вот тогда и создается ощущение равновеликости. Если друг — трутовик, то нам не по пути. Жестоко? По-моему, справедливо.

Однажды вы мне сказали, что у вас все же есть три постоянных страсти: эстетика упадка, великие старухи и косорожье.

Да, наверное, вот три сферы моих интересов. Есть бабушки, есть бабулечки, есть старушки, старушонки. Великая старуха — явление столь же редкое, сколь и вечное. Это Диана Вриланд, Кармел Сноу, Анна Пьяджи, Айрис Апфель, Фаина Раневская. Одна из любимых — английская аристократка, эксцентрик и поэтесса — дама Эдит Ситуэлл. И внешний образ, и дружба с писавшим ее портрет художником Павлом Челищевым, и эта ее вестиментарная антуражность, амбьянс, и, конечно же, поэзия. Это такой высокий стих, который непохож ни на чьи строки!

Теперь о косорожье. Где его искать? В портретной живописи, конечно. Мне очень нравятся датские принцессы XVIII века на картинах Брейгеля, Иеронима Босха и Франсиско Гойи. Люблю Габсбургов! Не хочу никого обидеть, но это такая эстетика — эстетика косорожья. Конечно же, обожаю русское купечество и русских зажиточных крестьян в провинциальной портретной живописи. Это так красиво!

И я предпочитаю эстетику упадка. Например, начинающиеся раскопки, когда вы видите большой холм и еще не понимаете, что это был античный стадион. Или некоторые выдающиеся петербургские дворы — мой любимый на Галерной, расположившийся за дворцом великого князя Михаила Александровича. В чем его особенность? Там очень медленно, подобно листьям на картине «Зима» Арчимбольдо, увядают прекрасные здания.

На Анатоле: пиджак CALLIOPE, рубашка ANGELVIBE, жилет ЭЛЬМИРА ОСПАНКУЛОВА, брошь KENZO VINTAGE, очки O.D.L.

На Анатоле: пиджак CALLIOPE, рубашка ANGELVIBE, жилет ЭЛЬМИРА ОСПАНКУЛОВА, брошь KENZO VINTAGE, очки O.D.L.

С такой нежностью к увяданию, в том числе и подземному, вы не тафофил?

Вовсе нет. Но я регулярно езжу на Павловское кладбище к одному конкретному человеку. Там похоронена Лидия Николаевна Делекторская. Ее могила практически заброшена. Лидия Николаевна — муза, секретарь и друг Матисса, которая передала безвозмездно России более 220 его работ и книг. Она даже свою квартиру заложила, чтобы купить последнюю скульптуру Матисса. Именно она перевела Паустовского на французский язык, о ней говорили: «Она подарила России Матисса, а Франции — Паустовского». Прочитав его «Телеграмму» в переводе Делекторской, Марлен Дитрих захотела приехать в Советский Союз и увидеть Паустовского. Одна моя подруга была свидетельницей того, как актриса встала перед писателем на колени, расстреливая своих музыкантов и первый ряд стразами, которые начали отлетать от платья Жана Луи, не предназначенного для коленопреклоненной позы. Делекторская очень хотела умереть в России, но по ряду причин не смогла вернуться и скончалась в Париже, откуда прах был перевезен в Петербург ее племянницей. До сих пор секрет, сама она умерла или покончила жизнь самоубийством, мы не знаем. Последние годы, раздав все работы Матисса, в том числе и в музей Жоржа Помпиду, она жила очень бедно. Эту великую музу Матисса подкармливал владелец ресторана, который был в ее доме. Именно она стала для меня главным проводником в мир Матисса. Ее монографии на французском языке, вот эта любовь к гению, прекрасное осознание его места в истории и своего стали настоящим открытием для моего юношеского ума. Каждый раз, когда ее умоляли рассказать о личной жизни Анри, она говорила: «Матисс в тапочках? Никогда! Вы никогда про это не узнаете». Мне очень близка эта теория разделения личностного и творчески-гениального. Тема личного и эмоциональных переживаний для меня так же навсегда закрыта, как и для Лидии Николаевны. И хотя я и недолюбливаю погосты, в память и в знак уважения к ней я приезжаю, привожу цветы, убираюсь и низко кланяюсь перед силой духа и несломленностью характера мадам Делекторской.

Винтажная брошь Kenzo из коллекции Анатоля Вовка
Дана Сапарова

Винтажная брошь Kenzo из коллекции Анатоля Вовка

Я родился в пути, рос с добрыми родителями и строгой бабушкой

Давайте напоследок выясним ваш провенанс: откуда берутся юные Шлиманы?

Я не знаю, я им никогда не был и не стану, ведь он такой один. Я не говорю про семью, которой уже нет, я отрезаю прошлое — практически гильотиной, как в 1789 году. В двух словах будет так: я родился в путешествии, рос с добрыми родителями и строгой бабушкой, которые были знатоками искусства и сторонниками прежних традиций, изучал экономику и управление во Франции, а искусствоведение, моду и историю костюма — уже в Петербурге, в СПбГУПТД, с прекрасными специалистами. Однако одну семейную историю все же поведаю — про прапрадедушку Левонтия, который прожил 113 лет и захватил промежуток от императора Николая I до Хрущева. Дома его ласково звали Левок.

Когда-то князь Голенищев-Кутузов написал стихи, на которые потом Мусоргский сочинил один из самых важных музыкальных циклов в истории — «Песни и пляски смерти». Третья пляска — «Трепак» — звучит так:

Ох, мужичок, старичок убогой,

Пьян напился, поплелся дорогой;

А метель-то, ведьма, поднялась, взыграла,

С поля в лес дремучий невзначай загнала.

Я тебя, голубчик мой, снежком согрею,

Вкруг тебя великую игру затею.

Никогда не вдумывался в эти слова, а ведь дедушка Левок так и умер. Левонтий чуть-чуть выпил и в свои 113 лет пошел домой. Это была холодная зима 1963 года, и волею Парок он заснул в сугробе. И когда я в Мариинском театре прослушал этот цикл в очередной раз, меня осенило и в этот момент я понял, что Голенищев-Кутузов, сам того не зная, описал смерть моего прапрадеда. Да, такую смерть нужно заработать, еще нужно заслужить. Левонтий всегда делал две вещи: молился и читал.

Делаете как Левонтий?

Я много читаю.

Фото: Дана Сапарова

Текст: Юлия Машнич

Стиль: Карина Крапива

Визаж и волосы: Лия Кибисова

Свет: Михаил Ланцов Skypoint

Ассистент стилиста: Эльмира Оспанкулова

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Материал из номера:
Февраль
Люди:
Анатоль Вовк

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