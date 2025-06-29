Художник года Cosmoscow Александра Гарт — о детстве в Купчине, инди-режиссере Романе Михайлове и доме Дмитрия Нагиева

Двор дома № 38 на Софийской улице

Мы подошли к дому, где я жила. Сюда мы с родителями переехали, когда мне было шесть лет. На занятия по подготовке к школе меня водили в бывший кинотеатр «Факел» — в девяностые там открыли детский центр с «развивашками». Из обучения я запомнила одно: нельзя болтать ногами, по- тому что черти на них качаются. Потом, уже в 2010-х, в этом здании пытались делать центр современного искусства.

Помню, как художник Кирилл Шаманов проводил здесь выставку гоп-арта — смешивал постмодернизм и пацанскую эстетику Купчино с сидением на кортах с семками во дворе. Сейчас все так джентрифицировано — качели, модные деревянные шезлонги, тут как буд-то даже неуместно пить пиво, разве что кокосовый милк-стаут через трубочку. Вот рядом мужчина в спортивном костюме потягивает кофе из крафтового стаканчика.

Ты подводишь к тому, что бытие определяет сознание? Не все люди чувствительны к контексту, есть же такие, кто приходит в бар «Хроники» и пьет апероль, что я считаю совершенно неуместным. Я бы даже сказала неприемлемым. В «Хрониках» нужно пить пиво, портвейн, водку, закусывая бутербродом. Или пить фирменный коктейль с клюквой, что я и делаю, а гедонизму там места нет. Также и тут могут быть люди, которые сядут на эту площадку с «сиськой» пива, и им норм.

Хотя панельки остались здесь такими же и даже выглядят еще более облезлыми, островки благополучия уже не дают нам воспринимать Купчино так, как в детстве.

Ты хочешь сказать, что с приходом сетевых кофеен и красивых деревянных детских площадок эта земля больше не сможет дать миру новое поколение купчинских гопников?

Думаю, не может. Потому что появились соцсети, маркетплейсы, всеобщая глобализация.

Ну да, исчезает самобытность районов и даже городов. Все впитывают один и тот же тип эстетики в интернете, заказывают одни и те же вещи на «Вайлдбериз». В 1990-х на районе был только один магазин — «Белвест», где торговали очень страшной обувью. Чтобы купить нормальную, надо было ехать на «Владимирскую» — почему-то именно там был обувной центр. Конечно, еще заходили в ДЛТ и Гостиный двор поглазеть. Когда зимним вечером мы возвращались домой из центра, то накатывала такая тоска — совершенно безнадежная. Не потому, что мы плохо жили — жили обычно, как и все. Просто было ощущение возвращения в околопровинциальную обыденность — естественно, я тогда не могла выразить это такими словами, да и не воспринимала так. Просто центр города — это праздник, это выходной, светящиеся витрины и огни, а тут все дома одинаковые и всё одинаково. Разве что вот сквер с приятными березками выделялся — мне очень нравилось в нем гулять.

Я всегда думала, почему на твоих линогравюрах так много берез. Казалось, что это оммаж советскому графику Андрею Ушину, которого многие знают по циклу блокадных линогравюр, — в твоей собственной коллекции искусства много его работ. Но получается, нулевая береза росла тут, в Купчино. Как и нулевой голубь.

Голуби были, кстати, не только в заброшенном доме. В нашем дворе обитала стая, в которой был белый голубь — я назвала его Марией, я его подкармливала. С животными тут было все хорошо. На кухне было много тараканов — просто полчища. Но были и пауки — мои питомцы. Один жил в ванной — я его кормила тараканами, а потом он родил много маленьких паучат. Это, оказывается, был не паук, не паукан, а пауканка. Второй жил на балконе — огромный желтый паук. Очень красивый. Мы жили в коммунальной квартире — снимали две комнаты. В третьей жили муж с женой, они постоянно и громко слушали группу «Агата Кристи». Мои школьные годы прошли под «Сказочную тайгу».

Поэтому сказки были не нужны?

Сказки тоже были, но странные. По телевизору показывали «Твин Пикс» Дэвида Линча — мама его смотрела, и я за компанию. Мне было тогда лет 6–7, сериал произвел на меня впечатление. Я помню эту интригу, кто же убил Лору Палмер. Помню момент с мигающим светом и буквами под ногтями. Меня очень зацепил этот момент — что же за имя сложится из этих буквочек? Но при этом совсем не сложилось ощущения суперуникальности этого фильма, потому что на постсоветском телевидении 1990-х все было наполнено порталами в непонятные миры, странными черными вигвамами. Например, совершенно безумные передачи вроде «Золотой лихорадки» с Леонидом Ярмольником: весь замес состоял в том, что он играл роль дьявола, а его помощником был карлик. Даже от детских программ веяло линчевским духом. Телеспектакль «Запомни, принцесса, или Тайна бабушкиной шкатулки» был похож на ночной кошмар. В центре сюжета — проклятая музыкальная шкатулка, куда героиня попадает, и с ней начинают происходить страшные события.