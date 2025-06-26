Максим Матвеев: «В нашем менталитете стыдно обращаться за помощь и быть слабым, особенно мужчинам. Нет, слабым быть нормально — для всех!»

Главный актер сериалов новой волны и всенародный краш Максим Матвеев в звездной роли психолога-провокатора в киноплатформенном блокбастере «Триггер» (продлен на четвертый сезон!) не только дестигматизировал психотерапию, но и показал, мужчина может быть уязвимым и это — норма. В майской премьере — финансовом триллере «Чужие деньги» — Матвеев играет двойников: сложная роль потребовала долгого репетиционного периода, ведь переодеться за одну сцену тридцать раз — задача со звездочкой. А еще Максим (вместе с рупорами авторского кино Романом Михайловым и Евгением Сангаджиевым) только что снялся в инди-драме «Шурале» — режиссерском дебюте Алины Насибуллиной, ученицы Дмитрия Брусникина и жены рэпера Хаски.Актер Максим Матвеев — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино».
Пальто ROGOVSHOP, сорочка и костюм UMA WANG (DayNight), сабо PRINCIPE DI BOLOGNA (No One), оправа TOM FORD (Optics Gallery)
Актер Максим Матвеев сфотографирован в музее Института физиологии им. И. П. Павлова в Колтушах. Здесь в 1930-х годах физиолог и нобелевский лауреат Иван Павлов создал научный городок будущего: здание лаборатории экспериментальной генетики высшей нервной деятельности в духе Баухауса, антропоидник с обезьянами и образцовое жилье для ученых в парке у пруда.
По просьбе Собака.ru Максим сыграл главную роль в антиутопии о финале антропроцентрического мироустройства: собаки, объединившись с ИИ, начинают ставить эксперименты над людьми. Если что, это заявка на питчинг!
Две правды, одна ложь и татарский лесной дух
У меня припасена игра с карточками-вопросами, в нее обычно играют в компании, когда все выпивают вино. Я протестировала накануне с друзьями — и узнала о них массу неожиданного. Только я как-то совсем не уверена, что ты пьешь алкоголь.
Точно, я не пью.
Так даже интереснее, хотя я не уверена. Внимание, первая карточка! Расскажи три факта о себе: одна ложь и две правды, — а я угадаю, что есть что.
История первая. Однажды, когда я был маленьким, серьезно потерялся. Такой саспенс, как в триллере: ребенок хватает на улице за руку взрослого, а это оказывается не его родной человек, а кто-то чужой. Конечно, я испугался. Дело было в Калининграде, и я сам пешком дошел в соседний город Светлый, где мы жили с семьей. Все благополучно закончилось, потому что мы с дедом часто гуляли и я помнил дорогу домой. Мама устроила мне ужасную взбучку, потому что сама дико перепугалась.
Теперь второй факт.
Он из профессиональной жизни. Я не пользуюсь услугами дублеров в кино и стараюсь все трюки выполнять сам. Иногда это становится проблемой для продюсеров, ведь риски им кажутся неоправданными. Мне как-то даже сделали серьезный выговор, потому что я себя не жалел и чуть было не упал под колеса машины во время исполнения, как оказалось, реально сложного трюка, который выполнит не каждый каскадер. Я об этом даже не подозревал, просто делал и все.
На этом месте третья история подождет, потому как назрел вопрос: в постельных сценах ты тоже работаешь без дублеров?
Тоже! А зачем? При хорошо снятых сценах зритель все равно не увидит разницы. И потом, тело — мощный, выразительный инструмент, ведь я чувствую своего персонажа лучше, чем дублер, приглашенный на одну сцену! Это просто еще одна актерская задача. Секс — часть нашей жизни, и говорить о ней нужно, на мой взгляд, не стесняясь, но, безусловно, учитывая пожелания и взгляды партнерши. Ведь подобную сцену можно снять одними крупными планами, и это будет очень сексуально. Кроме того, важно создать комфортные условия для партнерши на площадке, потому что, если не будет человеческого контакта и доли юмора, непросто придется всей съемочной группе. В российском кино нет профессии координатора постельных сцен, поэтому координировать их приходится самому.
То есть это всегда импровизация?
Я бы не сказал. Сцена, какая бы она ни была, драматическая или даже сексуальная, получается тогда, когда партнеры договариваются друг с другом о том, какой смысл она несет, чем окрашены взаимоотношения персонажей, что мы транслируем и прочее. Только так «картинка» произведет впечатление. Никого не удивить, просто сжав друг другу мягкие места. И вообще, повторюсь, секс — это часть нашей жизни. Не надо делать из него «неудобную» тему, чтобы не сакрализировать, а нормализировать. Самое важное, чтобы наши потребности не нарушали чужую свободу.
Поло MARTIN ROSE (DayNight), брюки HOUSE OF LEO, сандалии PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
Принято! Третий факт.
Когда я был студентом школы-студии МХАТ, зачем-то в пять утра стащил бесхозный, как мне тогда показалось, дорожный знак «пешеходный переход» и потом использовал его для этюда.
Что же из этого неправда?.. Ты не стащил знак!
Знак этот до сих пор в школе-студии МХАТ! А вот пешком из Калининграда в Светлый я не ходил, хотя реально потерялся и сильно испугался. Я вообще довольно трусливый человек, хоть и Лев по гороскопу.
Вот не поверю: Лев всегда прав — это знает каждый.
Тем не менее я долго сомневаюсь перед тем, как решиться на что-то.
Но все-таки решаешься?
Но все-таки решаюсь, тщательно взвесив все «за» и «против». Вот недавно долго не мог определиться со своим участием в проекте, но в итоге снялся и получил неимоверное удовольствие. Это независимый дебютный полный метр «Шурале» Алины Насибуллиной (ученица режиссера Дмитрия Брусникина и жена рэпера Хаски. — Прим. ред.), где моими партнерами были крутые артисты и, что примечательно, настолько же крутые режиссеры Роман Михайлов и Евгений Сангаджиев. Пару раз ловил себя на том, что в кадре встречались один актер, это я, и три режиссера — Алина, Роман и Евгений. Запомню этот классный момент.
Фильм как-то связан с татарским лесным духом?
Да, Алина сама снялась в главной роли, и сюжет этой истории взят из ее детских воспоминаний о народных легендах, которые на нее производили сильное впечатление.
У тебя роль духа?
Нет, «человеческого» жениха главной героини.
Очень ее понимаю.
Не торопись с выводами: роль у меня не такая однозначная, как может показаться на первый взгляд. Я рад и благодарен тому, что оказался в этом проекте, потому что у нас сложилось чистое сотворчество.
Как потрогать свою душу и зачем разбираться со своими триггерами
Тем временем следующая карточка вопрошает: назови самый счастливый момент этого года.
В последнее время я часто думаю о том, что счастье не похоже на потрясение, когда тебя будто холодной водой окатило, а потом горячей, и ты такой: вот оно! Мне кажется, что счастье повседневно и ежеминутно, только мы этого часто не замечаем. А нужно учиться замечать моменты счастья. Дети хорошо это умеют, вот у них и нужно перенимать. Увидел что-то красивое — счастье, поговорил по душам — счастье, обнял — счастье. Но чтобы это видеть и чувствовать, нам, взрослым, нужно провести определенную работу, потрогать свою душу. Один из проводников тут, как мне кажется, искусство. Человек приходит в театр или кино, в музей или на выставку, чтобы ответить себе самому на определенные вопросы, отрефлексировать какие-то волнующие его темы, чуть вырасти над собой, понять, что мир не односложный, что есть другие ракурсы, которые ты не учитывал — и в этом разнообразии состоит красота этого мира. Расширять кругозор своей души — вот для чего человеку искусство. И этот процесс — настоящее счастье, на мой скромный взгляд.
Ты, как актер, несешь ответственность за образы, которые воплощаешь?
Безусловно. Но моя цель — вызвать реакцию зрителя, его ассоциации. А вот умозаключения он должен делать сам — это уже его зона ответственности. За зрителя додумывать не нужно, он не дурак, моя задача — постараться по максимуму быть объективным в создании образа и истории.
Что ты думаешь о фильмах с открытым финалом? Меня они бесят ужасно.
Я, наоборот, очень люблю! Создатели как будто привлекают тебя в соавторы. В «Триггере» все ждут, когда же у моего героя, психотерапевта-провокатора Артема Стрелецкого, все будет хорошо. Ну давай представим: это произошло, а дальше? Не такого он свойства человек, чтобы жить в «хорошо». Ролью Стрелецкого мне также хотелось донести мысль, что каждый делает свое собственное счастье сам. Не надо ждать инициатора извне. Счастье — это состояние, к которому нужно планомерно двигаться самому, и кайф именно в движении. Да, ошибаться, спотыкаться, но двигаться, даже иногда просто лежать в этом направлении — уже победа. У нас, людей, есть все для того, чтобы быть счастливыми, чтобы быть созидательными. Единственное, что мешает нам получать желаемое, — мы сами. Если не получается, то ты или не готов, или боишься это получить. Легко переложить ответственность на какие-то высшие силы, судьбу, людей. А вот взять ответственность на себя — это проявление настоящей силы. Я сам этому учусь.
Благодаря сериалу-хиту (теперь мы знаем, что будет четвертый сезон!), а еще и полному метру «Триггер» психотерапию перестали воспринимать как практику для тех, у кого с головой не все в порядке.
Здорово, если так. Еще ведь путали психиатрию и психотерапию. У нас в менталитете есть предубеждение: обращаться за психологической помощью — стыдно. Особенно, если ты мужчина. Ведь тебе нельзя показаться слабым, надо справляться самому! Но это не так. Слабым быть нормально. Для всех. Роль в «Триггере» была для меня точкой роста. Я двигался вместе со зрителем, исследовал психотерапевтическую сферу, пробовал разные методы на себе. Что-то не подошло, ничего страшного, двигаемся дальше. Когда я занимаюсь своим ментальным благополучием, лучше становится не только мне, но и моим близким.
Что конкретно тебе помогает расширяться?
Моя профессия — актерство, медитации, психотерапия. Есть мнение, что актерам это вредно: «Если ты разберешься со своими триггерами и нутром, то чем ты будешь тогда играть?» Но я подозреваю, что настоящий талант — доставать эмоции не из триггеров, а из воображения, сопереживания. Для меня одна из самых главных составляющих творчества — пространство игры, которое создается между партнерами и внутри нас. Я невероятно любил играть сам с детства во что угодно: игрушки, солдатики, инопланетяне, набеги этих против тех, здесь идет спасательная миссия, а сверху — вселенные! Я «строил» свои миры, и мне в них было отлично! Друзей было немного, всего пара близких, с кем получалось сойтись вот в этом интересе. А с остальными было сложно войти в контакт, я даже был несколько социопатичен.
Сорочка и комбинезон HOUSE OF LEO, обувь PANTANETTI (No One)
Салют из унитаза, матрешки Шредингера и другие страшно полезные вещи
У карточек есть еще вопрос: самая бесполезная вещь, с которой ты не можешь расстаться?
Мы с Елизаветой (Боярской — женой Максима, актрисой театра МДТ. — Прим. ред.) и сыновьями недавно смотрели мультсериал «Путешествия Пети и Волка». Я прямо вовлекся. Помимо сказок, там очень правдиво и с долей хорошего юмора рассказывается про семейные отношения. В одной из серий, к примеру, где Петя спасает потусторонние миры, у его папы появляется хобби: он мастерит матрешек Шредингера.
Так, я уже смотрю этот сериал.
Да, и папа невероятно трепетно к этим матрешкам относится, но его никто не понимает и называют эти поделки «шредингерешки». Тогда папа выдает мощнейший монолог о том, что мужское хобби священно. Так вот, у меня тоже много штук, которые, как может показаться, не имеют широкого бытового смысла. Например, тиски для мелких работ или ножи для фигурной резки — иногда я делаю ими игрушки. По большей части они просто лежат, а я трясусь над ними как наседка: не дай бог, кто-то потрогает или переложит с места на место. Зачем это мне надо? Это что-то сакральное, мое. Пригодится ли когда-то? Периодически приходит время.
Но будут знаки.
А если сломается кран? У меня же все есть, чтобы его починить! Пусть он ломается раз в 10 лет, но раз в 10 лет я буду готов! Любовь к инструментам мне досталась от деда, он был, что называется, рукастый человек. Перочинным ножом он делал примерно все: косил траву на даче, мог починить обувь, вырезал мне каждую нашу прогулку в лесу дудочки из веток. И вот теперь я коллекционирую перочинные ножи, а один всегда лежит у меня в рюкзаке. Я привык, что у меня есть мультиинструмент. Однажды ехал в метро и увидел, что отходит поручень. Достал нож, прикрутил его, и все, можно спокойно ехать дальше. Бесполезная ли это вещь? До тех пор, пока ты не придумаешь, как ее применить.
Плащ RAF SIMONS (Supershop «Пиф Паф»), жилет и брюки HOUSE OF LEO, кафф на переносицу LETTERS AND STONES, лоферы GEOX
Продолжаем! Еще карточка! Опиши реальное событие, которое могло бы войти в ситком-блокбастер о твоей жизни?
Я уже учился в Москве, в школе-студии МХАТ, и перед Новым годом вдруг решил вместо подработок поехать в Саратов к семье сюрпризом. Купил салюты, свечи римские, чтобы устроить им под окном фейерверк. Денег тогда было немного, но я нашел недорогой поезд, где продавались сидячие места. Он шел 21 час с частыми остановками, но удачно прибывал как раз за два часа до курантов. Такой абсолютно «убитый» плацкарт: в обычном было бы 4 места, а тут 6, и на боковых полках громоздятся по три человека. Вот как хотите, так и езжайте. Никакого белья, естественно, не выдавалось. Все сидели в пуховичках в холодном вагоне. Один мужик сразу залез на вторую полку — «спать-то надо, вы уж не обессудьте», а мы остались на нижней с девушкой. Она начала как-то укладываться, ноги поджимать, ворочаться, а я с краешка сел крючком, колени прижал ко лбу, думал, так и поеду. И вдруг она сказала: «Молодой человек, я не могу спать, когда у меня в ногах сидят». В принципе, можно было ее понять, но тут она добавила: «Давайте ляжем вместе. У нас получится». Имея в виду бытовые удобства, не более, но получилось очень смешно. А я ответил: «Да вы спите, пожалуйста» — и все-таки полез на багажную полку, еле втиснулся — потолок в паре сантиметров от носа. Между тем, в соседнем купе начали праздновать. Причем так, что лучше в поле зрения этих веселящихся людей было не попадать и глазами случайно не встречаться. В водовороте этого праздника скоро оказался весь вагон, хлопанье дверей перешло в битье окон, а я так устал, что заснул. К Саратову подъехал в абсолютно пустом вагоне: граждане отмечающие вышли на предыдущих станциях, и только бутылки катались по полу.
Может, продадим этот сценарий Жоре Крыжовникову?
А это еще не конец истории. Добрался до нашей девятиэтажки. Свет в окне горит — удача, значит, все дома. Походил вокруг, увидел во дворе какую-то бесформенную гору мусора, на верхушке которой возлежал раздолбанный унитаз. И не придумал ничего лучше, как воткнуть туда все свои петарды, и устроил салют. Дальше вижу: брат младший, мама, бабушка открывают шторы, радуются, я им машу, они мне в ответ, а после фейерверка задергивают шторы — не поняли, что это я, думали, какой-то пьяный. Вот такой был салют из унитаза. Новый год отметили мы, кстати, очень хорошо.
Плащ RAF SIMONS (Supershop «Пиф Паф»), жилет и брюки HOUSE OF LEO, кафф на переносицу LETTERS AND STONES, лоферы GEOX
Следующая карточка: твое любимое рутинное дело.
Одной из моих детских обязанностей было каждую субботу чистить всей семье обувь. Пользовался огромной ширины щеткой, которая еле-еле помещалась в руку, но одним движением наводила блеск на всю поверхность. Еще одна моя обязанность — мытье посуды за всеми. А было ее много: отец очень любил готовить и, в силу своей экс-флотской жизни, делал это на всю катушку. Впрочем, мне с посудой возиться нравилось — да, рутина, но меня успокаивала: было грязно — стало чисто. Я, кстати, тоже обожаю готовить, делаю это по мере наличия свободного времени. Но, конечно, чуть менее затейливо.
Ты уже в детстве понимал, что выберешь именно творческую профессию?
Вообще не задумывался об этом. Учился хорошо, но не представлял, кем хочу быть: хоть врачом, хоть юристом. Отдал родителям аттестат: что скажете, то и буду делать. На выпускном вечере ко мне подошел человек и спросил: «Вы медалист?» Я ответил, что да, а он: «Жаль. Тогда вы, наверное, не захотите». Меня, конечно, заинтриговало, чего это я не захочу, а он продолжил: «Попробовать себя в актерстве. Вы же знаете Валентину Александровну Ермакову, народную артистку СССР, лауреата госпремии и педагога Евгения Миронова и Галины Тюниной? Позвоните ей, вот вам телефон». Никакой Валентины Александровны, я, конечно же, не знал, в театре на тот момент был один раз в жизни, но почему-то позвонил. В итоге поступил на театральный факультет Саратовской консерватории. Хотя до этого мое актерство ограничивалось тем, что, когда я с дедушкой смотрел фильмы про войну, клал на табурет игрушечный автомат и ждал, когда в телевизоре побегут враги. Хотелось быть героем.
Представь: ты супергерой! Какие две суперспособности ты бы выбрал?
Способности исцелять и летать.
Плащ RAF SIMONS (Supershop «Пиф Паф»), жилет и брюки HOUSE OF LEO, кафф на переносицу LETTERS AND STONES, лоферы GEOX
Двойники, искусственный интеллект и Джон Леннон
Тем временем карточка интересуется твоим самым большим финансовым провалом.
Я, к своему стыду, не очень хорошо разбираюсь в инвестициях, поэтому и провалов не припомню. Но вот в мае у меня была премьера проекта «Чужие деньги» — финансовый триллер-детектив по сценарию Сергея Минаева и Дмитрия Минаева, где я играю двойников. Один — беспринципная акула криптомафии. Второй — обычный банковский клерк. Криптомафиози убивают, и клерка, по стечению обстоятельств, принимают за погибшего. А тот никогда в жизни не видел таких денег, машин и женщин, но, раз уж так все сложилось, вынужден как-то пробовать ориентироваться в криптобизнесе. Только-только у него что-то даже начинает получаться, вдруг появляется «убитый» двойник, и им приходится договариваться. Технически и творчески задачка со звездочкой! Для себя я определил, что эти парни, Воронов и Афанасьев, — две стороны одной личности. Только один уже сделал выбор, а второй еще на распутье, не понимает, где его мечты, а что навязано обществом и рекламой в соцсетях, какими принципами он готов поступиться ради их достижения. Тебе выдали жизнь с картинки — ну попробуй, поживи ее. Я задавался любопытными вопросами, работая над этим материалом.
Как двойничество в сериале было решено технически? Монтажом?
И психологически, и технически в том числе. Часто мне приходилось переодеваться из одного костюма в другой несколько раз в течение сцены, однажды это было тридцать раз за диалог. Надо было учить реплики за двух персонажей, предлагать сразу мизансцены за двоих. Нам с режиссером Игорем Твердохлебовым помог очень серьезный подготовительный период: мы репетировали каждую сцену, делали тестовые съемки.
Пальто ROGOVSHOP, сорочка и костюм UMA WANG (DayNight), сабо PRINCIPE DI BOLOGNA (No One), оправа TOM FORD (Optics Gallery)
Сейчас мало кто может этим похвастаться — контент для платформ требует скорости. Насколько драматична разница в работе над сериалами и полным метром?
Не сказал бы, что сейчас разница настолько драматична. Да, многое изменилось. Раньше техническое оснащение съемок было другим, где-то сложнее, со своими нюансами. Снимали на пленку — ее берегли. Каждый дубль тщательно выверяли: актерская игра, движение, техника — все под контролем. Потому и выработка была меньше. Сейчас — цифровое производство. Можно снимать больше дублей, не думая о материальной составляющей. Это дает возможность сосредоточиться на других вещах — конструктивных, творческих. Если говорить о темпах, то разница между кино и сериалом сейчас не столь велика. Хотя полный метр по-прежнему может себе позволить ждать нужный свет или туман. В сериале на это времени почти нет. Но в итоге все зависит от того, насколько команда готова работать в заданных скоростях, насколько четко организован процесс. Сегодня качество — это прежде всего подготовка. Репетиции, слаженность, готовность всех департаментов. У меня, как у актера, со временем появилось понимание, какой объем я могу качественно «нести» — выучить текст, отрепетировать, прожить. Для меня это примерно 5–7 минут экранного времени в день — тот объем, за который я могу уверенно отвечать.
Следующий вопрос: если бы у тебя дома был помощник с искусственным интеллектом, что бы он делал?
Сортировал мусор! На это уходит просто огромное количество времени. Мы делим пластик по всем фракциям, снимаем этикетки, моем. Потом еще разбираем: бумага, картон, гофрокартон, стекло, металл, фольга, баночный металл, пищевые отходы. Отдельно крышечки. Бумажный пакет с тканевыми ручками нельзя — ручки снять отдельно, их в ветошь. Очень много нюансов. Плюс экотакси в Петербурге работает по определенным дням, с нашим графиком не всегда возможно быть дома, и все это копится. В какой-то момент желание совершенствовать мир притупляется. Но мы продолжаем, это серьезная часть нашей жизни, которую я с удовольствием делегировал бы искусственному интеллекту.
Осталось три блица! Раз: расскажи о себе за одну минуту.
Я — ходячее противоречие. Могу легко общаться с десятками людей, а потом войти в такую интровертную фазу, что сложно ответить на звонок даже близкому другу. Или могу дотошно следить за порядком, а потом устроить хаос, причем для меня все вещи будут на своих местах.
Два: с какой фразой ты бы подошел знакомиться к любимому актеру?
Я всегда начинаю с благодарности.
Три: песня, которая всегда поднимает настроение.
Песни Beatles, особенно Imagine Джона Леннона, и I Believe in Love Элтона Джона — они прямо физически меняют энергию пространства своей добротой.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Валентин Блох
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и волосы: Екатерина Нечаева
Ассистенты стилиста: Александра Каширина и Анастасия Надеждина
Свет: Василий Кабайлов и Михаил Ланцов, Skypoint
Собака.ru благодарит за поддержу
партнера премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier
Комментарии (0)