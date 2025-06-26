Максим Матвеев: «В нашем менталитете стыдно обращаться за помощь и быть слабым, особенно мужчинам. Нет, слабым быть нормально — для всех!»

Две правды, одна ложь и татарский лесной дух

У меня припасена игра с карточками-вопросами, в нее обычно играют в компании, когда все выпивают вино. Я протестировала накануне с друзьями — и узнала о них массу неожиданного. Только я как-то совсем не уверена, что ты пьешь алкоголь.

Точно, я не пью.

Так даже интереснее, хотя я не уверена. Внимание, первая карточка! Расскажи три факта о себе: одна ложь и две правды, — а я угадаю, что есть что.

История первая. Однажды, когда я был маленьким, серьезно потерялся. Такой саспенс, как в триллере: ребенок хватает на улице за руку взрослого, а это оказывается не его родной человек, а кто-то чужой. Конечно, я испугался. Дело было в Калининграде, и я сам пешком дошел в соседний город Светлый, где мы жили с семьей. Все благополучно закончилось, потому что мы с дедом часто гуляли и я помнил дорогу домой. Мама устроила мне ужасную взбучку, потому что сама дико перепугалась.

Теперь второй факт.

Он из профессиональной жизни. Я не пользуюсь услугами дублеров в кино и стараюсь все трюки выполнять сам. Иногда это становится проблемой для продюсеров, ведь риски им кажутся неоправданными. Мне как-то даже сделали серьезный выговор, потому что я себя не жалел и чуть было не упал под колеса машины во время исполнения, как оказалось, реально сложного трюка, который выполнит не каждый каскадер. Я об этом даже не подозревал, просто делал и все.

На этом месте третья история подождет, потому как назрел вопрос: в постельных сценах ты тоже работаешь без дублеров?

Тоже! А зачем? При хорошо снятых сценах зритель все равно не увидит разницы. И потом, тело — мощный, выразительный инструмент, ведь я чувствую своего персонажа лучше, чем дублер, приглашенный на одну сцену! Это просто еще одна актерская задача. Секс — часть нашей жизни, и говорить о ней нужно, на мой взгляд, не стесняясь, но, безусловно, учитывая пожелания и взгляды партнерши. Ведь подобную сцену можно снять одними крупными планами, и это будет очень сексуально. Кроме того, важно создать комфортные условия для партнерши на площадке, потому что, если не будет человеческого контакта и доли юмора, непросто придется всей съемочной группе. В российском кино нет профессии координатора постельных сцен, поэтому координировать их приходится самому.

То есть это всегда импровизация?

Я бы не сказал. Сцена, какая бы она ни была, драматическая или даже сексуальная, получается тогда, когда партнеры договариваются друг с другом о том, какой смысл она несет, чем окрашены взаимоотношения персонажей, что мы транслируем и прочее. Только так «картинка» произведет впечатление. Никого не удивить, просто сжав друг другу мягкие места. И вообще, повторюсь, секс — это часть нашей жизни. Не надо делать из него «неудобную» тему, чтобы не сакрализировать, а нормализировать. Самое важное, чтобы наши потребности не нарушали чужую свободу.