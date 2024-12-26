Михаил Пиотровский: «Я ничем не управляю. Эрмитаж управляет собой сам»

Как вам кажется, вы справились со своей миссией?

Мы сохранили возможность нашим сотруд­никам работать в спокойном режиме, и результатом этого менеджмента стали 30 книг, 30 выставок, 30 экспедиций и 30 конференций ежегодно. Теперь у нас два Эрмитажа — ансамбль Дворцовой площади и фондохра­нилище на Старой Деревне, строительство которого придумали и инициировали еще мой отец и его команда. Кое-что мы, конечно, сделали по-другому. Предполагалось, что на Старой Деревне будут мастерские и архивы, а мы построили открытое хранилище и поменяли концепцию Главного штаба, перенеся туда импрессионистов и современное искус­ство. Они заложили, мы продолжили, те­перь надо сделать так, чтобы эта экосистема жила и развивалась дальше. Символично, что Александровская колонна на площади формирует центр города, а колонна-менгир пе­тербургского скульптора Дмитрия Каминке­ра, которая установлена перед хранилищем, смотрит на башню «Газпрома». Мы строим новый Петербург.

Каким вы видите этот Петербург будущего?

Туристы приезжают к нам в первую оче­редь для того, чтобы пожить жизнью петер­буржца. Это уже стало брендом. Музеи, на­ука, кафе и рестораны — все это составляет локальный колорит. И вот именно в этом ключе мы пытаемся организовать жизнь на Дворцовой площади. А рядом со Старой Де­ревней растет новый город. Его, в соответ­ствии с генпланом 1930-х, уже пытались создать советские архитекторы, когда застра­ивали Московский проспект, но город решил, что Петербург будущего будет на берегу за­лива, и перенес небоскреб от Охты в Лах­ту. Сам перенес, хотя спасибо жителям за ак­тивность и протесты. И вот мы уже видим новые мосты, стадионы и жилые кварталы. А Эрмитаж в Старой Деревне — культурный центр и душа этого нового Петербурга. Сей­час в этом комплексе у нас завершается стро­ительство нового корпуса — эрмитажной «Библиотеки».

Это очень амбициозный проект из нескольких корпусов и огромного 13-этажного здания: что же там будет?

Пока что мы это обсуждаем, но туда точно пе­реедет основной массив книгохранилища Эр­митажа — более 1,25 миллионов единиц хра­нения, отдел реставрации книг, первая в мире научная библиотека с открытым доступом, отдел редких рукописей и музей книги. Пер­вый проект «Библиотеки» делал архитектор Рем Колхас, который строил потом похожий комплекс в Дохе в Катаре. По ходу реализа­ции из хранилища библиотека превратилась в музей. Думаю, у нас произойдет то же са­мое, потому что нам есть что показать. Ведь Эрмитаж создавался и как музей книги.

Как получилось, что проект «Библи­отеки» был принят и запущен в 2014 году, но до сих пор не реализован? И когда ждать открытия Биржи, зда­ние которой тоже передали Эрмитажу?

Понимаете, стройка — это очень сложно. Сколько уже было скандалов с подрядчика­ми. Сейчас все еще сложнее, потому что на продолжение реставрации Биржи мы не по­лучили денег, и заказчиком стало Мини­стерство культуры. Это требует особенного внимания, потому что подрядчик должен по­строить то, что тебе нужно, а не вписывать зачем-то в бюджет дорогущую технику, ко­торую еще и надо везти из-за границы, что увеличивает смету в разы. Всё нужно кон­тролировать. И в конце 2024 года мы реши­ли восстановить должность заместителя ди­ректора по строительству и архитектурной реставрации, которую занял бывший глава КГИОП Сергей Макаров. Он сразу же стал предлагать интересные урбанистические ре­шения. Мы обсуждаем также название этой части Эрмитажа. Мне пока что больше все­го нравится вариант «Эрмитаж на Стрелке». А Биржу мы будем открывать поэтапно: летом 2025-го — зал русской славы, где будут прохо­дить торжественные церемонии, потом гале­рею гвардии, символики и геральдики и музей наград. Но главное, что в Биржу переедет кол­лекция батальных картин. Смысл «Эрмитажа на Стрелке» для нас в том, чтобы сохранять историческую память. И нет ничего лучше для воспитания патриотизма, чем, например, Галерея 1812 года. Иностранное слово «па­триотизм» в российском контексте означает — любовь к Родине, гордость за Родину. И зало­жить это чувство — одна из самых важных функций музея сегодня. Люди должны выхо­дить из Эрмитажа с гордостью. Одни гордятся тем, что у нас такие коллекции, другие — что работы так хорошо выставлены, третьи — тем, что у нас вежливый персонал, четвер­тые — русской историей, пятые — русскими победами. Вот такую новую матрицу мы сей­час создаем. Это не очень просто.

Я полагала, что главная задача му­зея — это в первую очередь воспита­ние души.

Совершенно верно, и это никак не проти­воречит тому, что я сказал. Воспитывать вкус — это основа. Основательница нынеш­ней Академии русского балета, тогда тан­цевального училища, Агриппина Вагано­ва говорила, что ее школа возможна только в Петербурге, потому что когда девочки идут на уроки, они видят вокруг красоту и ею про­никаются. А в Москве на чем у тебя отдохнет глаз? В Ленинграде была традиция — де­тей раз в неделю водили то в Русский музей, то в Эрмитаж, отдавали в художественные кружки. И ты таким образом, как сказали бы сейчас, развивал насмотренность.