Евгений Цыганов — Полине Цыгановой: «Это в шуме сегодняшнего времени: появилось много людей, которые знают, как надо, и поэтому постоянно что-то комментируют и осуждают»

20.45. Появля­ется Полина.

ЕВГЕНИЙ: Тебя отпустили?

ПОЛИНА: Нет! Но че­рез полчаса должны.

ЕВГЕНИЙ (Меланхо­лично.): Тут никто никому ничего не должен.

Полина уходит.

«Шум времени» — уже четвертый фильм Алексея Учителя, в кото­ром вы снимаетесь, и третий полный метр для Полины. Кстати, «Прогул­ка» Учителя тоже была третьей картиной в вашей фильмографии. Получается, Учитель — крестный отец вашей кинодинастии?

У меня с Алексеем Ефимовичем сложные от­ношения. Ровно настолько, насколько слож­ный он и насколько сложный я. Мне каза­лось, что после «Прогулки» мы никогда не будем работать вместе. Я тогда был мелкий, вел себя часто довольно безобразно. В пер­вый же съемочный день пошел и побрился налысо, при том что был утвержден на роль с каким-то чубом. По сценарию в тот самый первый день мы должны были пройти в тол­пе болельщиков после окончания матча «Зе­нит» — «Спартак» и кричать «Зенит — чем­пион!». Но «Зенит» проиграл, и я представил себе, как футбольные фанаты таскают меня за этот чуб после первого же выкрика, при­шел к гримерам и сказал: «Сбривайте». Ко­нечно, Учитель обалдел от такого поступ­ка. Вообще, он легко прощается с артистами, но здесь, видимо, так впечатлился, что даже меня не уволил. Потом были «Космос как предчувствие» и «Цой». А сейчас мы снима­ем «Шум времени». И продолжаем общать­ся, подмучивать друг друга и иронизировать над собой. Когда Алексей Ефимович загоня­ет меня, например, в ледяные воды, я воспри­нимаю это как испытание на смирение. Но и к себе Учитель достаточно беспощаден.

Этим летом «Прогулка» и «Питер FM» вышли в повторный прокат. Как вам тот факт, что вы стали одним из сим­волов Петербурга, а ваши роли значи­тельно повысили индекс туристиче­ской привлекательности города?

Это удивительно, потому что я вполне себе москвич. Но Петербург мне близок по сво­ему темпоритму. Здесь, конечно, жизнь раз­мереннее. Петербуржцы говорят: «У нас и затягиваются повальяжнее». Мне нра­вится попадать в этот ритм. Недавно меня попросили: «А да­вай ты снимешь кино про Петербург?» Поч­ти двадцать лет про­шло, а нового филь­ма о городе так и не появилось. И я по­стоянно слышу, что вот кто-то посмотрел «Прогулку» или «Пи­тер FM» и перебрал­ся жить в Петербург, приехал на все лето, встретил здесь судь­бу всей своей жиз­ни и так далее. Мне было даже страшно­вато за повторный прокат: а вдруг все скажут, что король-то — голый и кино это так себе.

Но нет! И даже наоборот: у этих фильмов появилась новая зумерская ауди­тория. Как счи­таете — поче­му? «Прогулка» и «Питер FM» снова совпали со временем?

Не думаю. Мне ка­жется, из-за того, что в них есть какая-то беззаботность, лег­кость, мечта, предвосхищение будущего. Прошли бурные и безум­ные 1990-е, начались тучные нулевые — и все тогда почувствовали привкус свободы. Каза­лось, что растет новое поколение — уже не из консервной банки, а такое, которому досту­пен воздух. Когда Алексей Ефимович Учитель снимал «Прогулку», он говорил, что такая история могла бы случиться в любой стране мира. И у нас была такая энергия! Кино вооб­ще часто похоже на цыганский табор — это всегда какие-то странные новые обстоятель­ства, в которых ты никогда бы не оказался по своей воле. То надо лезть на какую-то ло­шадь или в скафандр или вообще отправлять­ся в другое время. В кино итак нет правил и распорядка, а нам еще и едва-едва исполни­лось по двадцать лет. На съемках «Питер FM» почти вся команда состояла из дебютантов: от режиссера Оксаны Бычковой до актеров, опе­ратора и так далее. Конечно, мы дико кайфо­вали. В фильме нет какого-то сумасшедшего сюжета, заковыристой фабулы или спецэф­фектов, но есть та самая чуткость, о которой я говорил. Это принципиальный момент.

Я снимался в фильме Наташи Мерку­ловой «Человек, который удивил всех» и был совершенно потрясен нашим опера­тором — эстонцем Мартом Таниэлем: на­сколько в таком буйном процессе, как кино, можно быть созерцательным и тихим. Или оператор Максим Жуков, который сни­мал «Мастера и Маргариту»: слóва не ус­лышишь от него, но он весь в восприя­тии. Павел Семенович Лунгин говорил, что кино — это бабочка, пролетевшая через кадр. Нельзя включить камеру до или по­сле, только в тот самый момент. Как его по­чувствовать? Это либо дано, либо нет.

21:00. На соседнюю скамейку са­дится Алексей Ефимович Учитель.

ЕВГЕНИЙ: (Фотографирует режиссера.) Алексей Ефимович, фото на память! Ска­жите, как вы сохраняете такую блестящую форму?

Алексей Ефимович, действитель­но в прекрасной форме, привет­ливо машет рукой, но ничего не отвечает.

ЕВГЕНИЙ: Опять секретики. Понятно.

21:15. К Евгению подходит хор­мейстер Мариинского театра Илья Попов (музыканты снимались в одной из сцен фильма), выра­жает признательность. Не обхо­дится без селфи.