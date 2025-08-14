Евгений Цыганов — Полине Цыгановой: «Это в шуме сегодняшнего времени: появилось много людей, которые знают, как надо, и поэтому постоянно что-то комментируют и осуждают»

Команда Собака.ru врывается на съемки фильма Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче: это первый проект, в котором вместе снимаются Евгений Цыганов и его дочь Полина (и первый съемочный день!). И да, опередив Алексея Ефимовича, мы первыми ловим в кадр Цыгановых и уходим на непрогулку по ночному Петербургу.
В Петербурге в разгаре съемки амбициозного небайопика под рабочим названием «Шум времени» о Дмитрии Шостаковиче — режиссер и генеральный продюсер картины Алексей Учитель готовит премьеру к 120-летию со дня рождения композитора. Актеру Евгению Цыганову досталась роль Сергея Прокофьева (и два часа пластического грима перед каждой сменой), а его дочери Полине — роль Красивой Девушки. И это полный метр, где на площадке впервые встретились два поколения Цыгановых. Редкая удача, подумали мы — и решили первыми, до Учителя, поймать отца и дочь в одном кадре. Шалость удалась: ловля заняла примерно пять часов и развернулась в полноценный спектакль-антракт — придуманный нами жанр иммерсивного проживания момента.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Площадь Островского. Команда Собака.ru в сборе. Задача: поймать в один кадр Цыгановых, а может, и поговорить с обоими. Договорились на 16:00, но что-то пошло не по плану: Евгений уехал на перерыв, Полину гримируют. Сидим на скамеечке, думаем о шуме времени. 17:00. В ход пошел кинокорм и третья чашка кофе. В час небывало жаркого дня на мерцающем горизонте соткалась художник по костюмам Надежда Васильева. Надя только что одела для масштабной сцены массовку, человек сто — не меньше. «О! А вы тут что сидите? Ну, сидите!» — и растворилась. 18:00. Продюсеры сообщают, что Полина освободилась, но Евгений отправился разгримировываться. 19:00. Только теперь мы наконец понимаем, что кино — профессия для очень, очень терпеливых. 20:00. Евгения, по слухам, отпустили со съемок. А вот у Полины поправка грима. Кофе не лезет. Бутерброды с колбасой закончились. Осталось печенье. Меланхолично жуем. 20:30. Евгений появляется у гримвагена. Пройдя за пять часов на съемочной площадке когнитивно-телесную практику «Шум времени», Ксения Гощицкая бросается наперерез.
Задумка встретить вас фразой «Я не узнаю́ вас в гриме» провалилась — вы опять со своим лицом.
Да, сегодня точно уже не будет съемок, а пластический грим — слишком неудобная штука, чтобы ходить в ней весь день.
В небайопике Учителя о Шостаковиче вам досталась роль композитора Сергея Прокофьева. Сегодня на съемках было много музыки и мы видели, как репетирует большой оркестр. А что для вас самого значит звучать?
Ну так-то у меня есть рок-группа «Ме4та». А концерт — неважно, классику исполняют или рок, — это всегда ритуальный акт: люди на сцене создают музыку, которая существует только в данный конкретный момент. Звучание зависит от вдохновения первых скрипок, от энергии дирижера в этот день. Оно может случиться рядовым, а может оказаться чудом. Кстати, похожая история происходит в театре, поэтому я и люблю сцену, — создается общая вибрация, и мы вдруг становимся зрителями или участниками и свидетелями уникального звучания.
Значит, кино — это не мистериальный, а рукотворный процесс? Если сцена не получилась, ее всегда можно переснять.
В кино энергия распределяется по-другому — как заряд между режиссером, оператором, актерами. Кино тоже может быть чудом, если люди, которые над ним работают, обладают чуткостью к моменту, пространству и времени.
Получается, что чуткость актера превращает его в проводника, как в некий метафизический Wi-Fi?
Петр Наумович Фоменко говорил, что без метафизики нет артиста. Эта фраза даже звучит в спектакле «Комедия о трагедии», которую я поставил по записям читок «Бориса Годунова» в «Мастерской Петра Фоменко» к 90-летию мастера. Еще он говорил, что восприятие в актерском деле важнее самовыражения. Это в том числе и про восприятие «шума времени», как вы понимаете.
Как в вас уживаются субличности актера и режиссера? Это ведь диаметрально противоположные задачи. Вы умеете договариваться сами с собой?
Выходит, что так. Вообще, послужив в Театре на Таганке с 13 лет, я имел возможность увидеть, как устроена закулисная жизнь, и думал стать театральным режиссером. Поэтому в Московскую международную киношколу я поступал на факультет режиссуры. Но судьба сложилась так, что в основном я работаю актером. К своим режиссерским фантазиям я возвращаюсь в основном в театральной форме. Кино дороже и сложнее. Кинозамыслы у меня есть, но пока не нашелся такой отчаянный человек, который мог бы их финансово поддержать, не вмешиваясь в процесс.
Зато нашлись те, кто поддержал ваши театральные замыслы, — 28 января в день памяти Бродского вы показали премьеру спектакля «Мрамор» в петербургском музее «Полторы комнаты».
Создатель любимого всеми музея Максим Левченко захотел интегрировать в него какие-то театральные активности. Но всем известно, что Иосиф Александрович, в бывшей коммуналке которого и созданы «Полторы комнаты», не любил, когда кто-то другой декламирует его стихи. Сначала кураторы музея обратились к режиссеру Дмитрию Крымову, он даже дал свои наброски, но осуществить их по разным причинам оказалось невозможно. Тогда команда озадачила меня. Я подумал, что у Бродского есть всего две опубликованные пьесы — «Мрамор» и «Демократия». И поскольку действие «Мрамора» происходит в тюремной башне, где двое заключенных находятся под постоянным наблюдением камер, я предположил, что можно сделать в пространстве музея спектакль, который эти скрытые камеры фиксировали бы и транслировали онлайн в прямом эфире. К тому же небольшой метраж «Полутора комнат» не в состоянии вместить много зрителей, поэтому такой формат позволил нам сделать широкий охват — онлайн-спектакль одновременно смотрели в тридцати залах по всему миру, а также была возможность смотреть прямой эфир по ссылке. Для нас это был театрально-медийный эксперимент.
Вы ведь работаете сейчас над второй постановкой для «Полутора комнат». Тоже онлайн-спектакль?
Да, я решил сделать в этот юбилейный для Бродского год еще и «Демократию». Эта задача сложнее. В этой пьесе Бродский не закрепил реплики за персонажами, то есть в тексте настолько царит демократия, что герои сами выбирают, какие строчки звучат от их лица. Я подумал, что такое фантазийное «заседание небольшой социалистической прибалтийской страны» вполне могло бы выглядеть как зум-конференция. Было страшновато браться за такой фристайл, но выбранная форма позволила мне собрать актеров из разных городов и стран и записать онлайн-спектакль за один день. Всю конференцию начинает персонаж Медведь из «Русского самовара» в Нью-Йорке — ресторана и культурного центра, завсегдатаем которого был Бродский, он даже отмечал там свои дни рождения. Когда будет премьера, пока не могу сказать, потому что весь материал еще должен чудесным образом смонтироваться, но мы надеемся на сентябрь.
20.45. Появляется Полина.
ЕВГЕНИЙ: Тебя отпустили?
ПОЛИНА: Нет! Но через полчаса должны.
ЕВГЕНИЙ (Меланхолично.): Тут никто никому ничего не должен.
Полина уходит.
«Шум времени» — уже четвертый фильм Алексея Учителя, в котором вы снимаетесь, и третий полный метр для Полины. Кстати, «Прогулка» Учителя тоже была третьей картиной в вашей фильмографии. Получается, Учитель — крестный отец вашей кинодинастии?
У меня с Алексеем Ефимовичем сложные отношения. Ровно настолько, насколько сложный он и насколько сложный я. Мне казалось, что после «Прогулки» мы никогда не будем работать вместе. Я тогда был мелкий, вел себя часто довольно безобразно. В первый же съемочный день пошел и побрился налысо, при том что был утвержден на роль с каким-то чубом. По сценарию в тот самый первый день мы должны были пройти в толпе болельщиков после окончания матча «Зенит» — «Спартак» и кричать «Зенит — чемпион!». Но «Зенит» проиграл, и я представил себе, как футбольные фанаты таскают меня за этот чуб после первого же выкрика, пришел к гримерам и сказал: «Сбривайте». Конечно, Учитель обалдел от такого поступка. Вообще, он легко прощается с артистами, но здесь, видимо, так впечатлился, что даже меня не уволил. Потом были «Космос как предчувствие» и «Цой». А сейчас мы снимаем «Шум времени». И продолжаем общаться, подмучивать друг друга и иронизировать над собой. Когда Алексей Ефимович загоняет меня, например, в ледяные воды, я воспринимаю это как испытание на смирение. Но и к себе Учитель достаточно беспощаден.
Этим летом «Прогулка» и «Питер FM» вышли в повторный прокат. Как вам тот факт, что вы стали одним из символов Петербурга, а ваши роли значительно повысили индекс туристической привлекательности города?
Это удивительно, потому что я вполне себе москвич. Но Петербург мне близок по своему темпоритму. Здесь, конечно, жизнь размереннее. Петербуржцы говорят: «У нас и затягиваются повальяжнее». Мне нравится попадать в этот ритм. Недавно меня попросили: «А давай ты снимешь кино про Петербург?» Почти двадцать лет прошло, а нового фильма о городе так и не появилось. И я постоянно слышу, что вот кто-то посмотрел «Прогулку» или «Питер FM» и перебрался жить в Петербург, приехал на все лето, встретил здесь судьбу всей своей жизни и так далее. Мне было даже страшновато за повторный прокат: а вдруг все скажут, что король-то — голый и кино это так себе.
Но нет! И даже наоборот: у этих фильмов появилась новая зумерская аудитория. Как считаете — почему? «Прогулка» и «Питер FM» снова совпали со временем?
Не думаю. Мне кажется, из-за того, что в них есть какая-то беззаботность, легкость, мечта, предвосхищение будущего. Прошли бурные и безумные 1990-е, начались тучные нулевые — и все тогда почувствовали привкус свободы. Казалось, что растет новое поколение — уже не из консервной банки, а такое, которому доступен воздух. Когда Алексей Ефимович Учитель снимал «Прогулку», он говорил, что такая история могла бы случиться в любой стране мира. И у нас была такая энергия! Кино вообще часто похоже на цыганский табор — это всегда какие-то странные новые обстоятельства, в которых ты никогда бы не оказался по своей воле. То надо лезть на какую-то лошадь или в скафандр или вообще отправляться в другое время. В кино итак нет правил и распорядка, а нам еще и едва-едва исполнилось по двадцать лет. На съемках «Питер FM» почти вся команда состояла из дебютантов: от режиссера Оксаны Бычковой до актеров, оператора и так далее. Конечно, мы дико кайфовали. В фильме нет какого-то сумасшедшего сюжета, заковыристой фабулы или спецэффектов, но есть та самая чуткость, о которой я говорил. Это принципиальный момент.
Я снимался в фильме Наташи Меркуловой «Человек, который удивил всех» и был совершенно потрясен нашим оператором — эстонцем Мартом Таниэлем: насколько в таком буйном процессе, как кино, можно быть созерцательным и тихим. Или оператор Максим Жуков, который снимал «Мастера и Маргариту»: слóва не услышишь от него, но он весь в восприятии. Павел Семенович Лунгин говорил, что кино — это бабочка, пролетевшая через кадр. Нельзя включить камеру до или после, только в тот самый момент. Как его почувствовать? Это либо дано, либо нет.
21:00. На соседнюю скамейку садится Алексей Ефимович Учитель.
ЕВГЕНИЙ: (Фотографирует режиссера.) Алексей Ефимович, фото на память! Скажите, как вы сохраняете такую блестящую форму?
Алексей Ефимович, действительно в прекрасной форме, приветливо машет рукой, но ничего не отвечает.
ЕВГЕНИЙ: Опять секретики. Понятно.
21:15. К Евгению подходит хормейстер Мариинского театра Илья Попов (музыканты снимались в одной из сцен фильма), выражает признательность. Не обходится без селфи.
ГЛАВА ВТОРАЯ
21:20. Снова появляется Полина, ее смена наконец завершена.
Впервые вместе на киноплощадке: плюсы, минусы, подводные камни?
ЕВГЕНИЙ: Сегодня был наш первый совместный съемочный день. Но никто из нас так и не вошел в кадр — снималась масштабная сцена.
ПОЛИНА: Думаю, что в кадре нам будет отлично.
А давайте отправимся на непрогулку? Будет не только спектакль-антракт, но и интервью-трип!
21:30. Набережная реки Фонтанки. Цыгановы провожают глазами кипящий бульон из прогулочных катеров. Продюсер Собака.ru Дарья Венгерская вздыхает: «Это могли бы быть мы, но я на работе».
Евгений, что вам кажется важным передать Полине? Полина, а вам что кажется важным?
ПОЛИНА: (Смеется.) Не взять. Так наша бабушка всегда говорит: «Самое худшее, что от меня мог взять мой сын Женя, — это доброта, красота, безумный талант и чуткость к людям».
Эти худшие качества вам передались?
ПОЛИНА: Мне кажется, что по папиной линии мне удачнее всего передался нос.
ЕВГЕНИЙ: Как отец (у Евгения — восемь детей. — Прим. ред.) я могу сказать так: в детях есть суть той самой метафизики, о которой мы говорили. Смотрю я на своего ребенка и думаю: как же он такой получился? Загадка! Полина все понимает лучше меня. И вот как заниматься ее воспитанием, если она умнее меня? Другое дело, что иногда она думает, что умнее всех на свете — и вот это уже становится проблемой.
ПОЛИНА: Ну, это вообще-то наследственное.
ЕВГЕНИЙ: Это в шуме сегодняшнего времени: появилось много людей, которые знают, как надо, и поэтому постоянно что-то комментируют и осуждают.
Из серии «неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь»?
ЕВГЕНИЙ: А это не такой уж бессмысленный совет. Скорее я про тех, кто вмешивается с осуждением: надо воспитывать не так, а эдак. Ты слушаешь это все — и тут же сам начинаешь осуждать осуждающих. Замкнутый круг! И я подумал — вот было бы здорово его разорвать. Сложная вообще-то задачка!
Стала популярной шутка, что дети должны откладывать часть денег с завтраков, чтобы потом оплачивать психотерапевта и разбираться с детскими травмами. А на самом деле, кто кому и что должен? И должен ли вообще?
ПОЛИНА: Мне кажется, родители должны заниматься собой. Самое крутое, что мне показали мама и папа, — искренние эмоции и реакции. Когда тебя взрослые начинают поучать, это почти всегда вызывает протест. Чтение нотаций не работает. А вот когда родители воспитывают себя, когда они искренне чем-то горят, то это в тебе на 100 % откладывается. Папа для меня однозначно пример того, как нужно воспринимать мир, — в чувствительности, в подлинности.
Евгений, тут нужен симметричный ответ: в чем Полина для вас пример, кроме того, что она умнее вас, как вы уже заметили.
ЕВГЕНИЙ: Да во всем. Даже упрямство ее восхитительно. Странно будет нахваливать какие-то частности, вроде «а какие салаты она делает!»
ПОЛИНА: А я, между прочим, делаю.
ЕВГЕНИЙ: Или как она по стене забирается до самого верха на скалолазании. Или о бабушке заботится. Полина моя дочь, и я просто ее люблю.
У вас близкие отношения?
ПОЛИНА: Достаточно близкие для того, чтобы мы могли, не стыдясь, жить каждый свою жизнь. Мы часто общаемся, и мне важно быть в контакте с родителями.
Это из-за их примера (мама Полины — актриса Ирина Леонова. — Прим. ред.) вы выбрали актерскую карьеру?
ПОЛИНА: Не было такого, чтобы я с детства утверждала, что обязательно буду сниматься в кино, как мама и папа. Меня нашла агент, появился первый проект, потом второй — и погнали. Сейчас вот снимаюсь уже в третьем полном метре.
Как актеру развиваться в своей профессии? И нужно ли каким-то образом отдыхать от внутренней работы?
ЕВГЕНИЙ: Если дар есть, надо его уважать. Мстислав Ростропович рассказывал историю, как не уберег себя и однажды чуть не потерял руку. Тогда он понял: надо быть осторожным, таких рук ни у кого ведь больше нет. К своим способностям стоит относиться с пониманием и уважать себя. Тогда ты сможешь выбирать в свое окружение таких людей, которые тоже себя уважают. Это касается любой профессии.
ПОЛИНА: Нужно доверять интуиции. Я пытаюсь отключить рациональное и слышать импульсы. У каждого артиста своя система, как входить и как выходить из роли. А бывает, что ее нет и человек застревает, — это довольно страшно. Поэтому я стараюсь себе на пороге рисовать маршрут. Как сказочный клубок, за нить которого я держусь, чтобы мне было не страшно шагать и чтобы я могла выбраться обратно. К тому же существуют практики, которые учат быть в теле или, наоборот, в голове, а также все это соединять. Я пока учусь, пробую разные техники, ищу, что подходит именно мне.
21:45. Улица Зодчего Росси.
В начале ХХ века Всеволод Мейерхольд в противовес методу Станиславского объявил, что важно не проживание роли, а движение от внешнего к внутреннему, что предполагает идеальное владение телом. Он назвал это биомеханикой. Прошло сто лет, и мир несколько изменился. Успевает ли за ним театральная педагогика?
ПОЛИНА: Моя мама преподает сценическое мастерство и считает, что существующие системы уже не так эффективны, потому что сегодня, например, невозможно объяснить, что такое сверхцель, людям, у которых в жизни нет сверхцелей. Самое главное — изменилось восприятие. Ты больше не должен быть накопителем, потому что информация повсюду: надо уметь не фиксировать, а фильтровать. В детей по-прежнему пихают тонны знаний, которые стали доступны в один клик. А нужно выращивать умение достать нужное, ориентироваться, четко делать запросы. При этом в школе до сих пор компьютеры используют как электронные книги.
ЕВГЕНИЙ: Это ты про какую школу?
ПОЛИНА: Про любую школу, ни в одну из которых я не ходила, потому, что мне не нравилось.
Жаль, никакие слова не опишут выражение вашего лица, Евгений. Эти глаза.
(Евгений и Полина поют хором.) «Школа жизни — это школа капитанов» (Строчка из песни группы «Ноль». — Прим. pед.).
То есть, получается, Полина делала что хотела.
ПОЛИНА: Ой, я жестко делала все, что хотела.
ЕВГЕНИЙ: Скажем так, не жестко, а мягко делала все, что хотела. В какой-то момент нам стало понятно, что Полина — неуправляемая субстанция. Если она чего-то не хочет, ты хоть перевернись, не заставишь: и тогда заканчиваются теннисы, скрипки, пианино, бассейны. Хотя изначально, конечно, хотелось впихнуть в детей все и по максимуму.
ПОЛИНА: И кто успел взять, тот успел. Мама у нас тоже перфекционистка, она мечтала, чтобы мы были самые умные, лучшие и идеальные. А мы в какой-то момент сказали, что просто хотим детства и пусть от нас все отстанут.
Получается, самое важное — это дать ребенку свободу почувствовать, что ему на самом деле интересно, чтобы он про себя что-то понял?
ПОЛИНА: Класса до шестого я была круглой отличницей, потому что я не знала, что можно по-другому. А когда узнала, то у меня появилось страшное ощущение, что я не понимаю, что мне на самом деле интересно. Как я пойму, что я гениальный плотник, если я не держала в руках стамеску? Дети ведь чистые инопланетяне — у них нет опыта, они просто свалились с неба. И вот до 11-го класса тебе скармливают всё подряд, а потом спрашивают: а куда ты хочешь поступать? Откуда ты можешь это знать, если ты про себя ничего не понимаешь. Я думаю, самое важное — дать ребенку попробовать самые разные направления и не мешать. Вот мои братья то на компьютере рисуют, то спутники запускают. Выглядят очень счастливыми.
ЕВГЕНИЙ: Пришлось отстать в надежде, что в какой-то момент они сами скажут: а мне вот это интересно, хочу попробовать. Так и случилось. Поля заинтересовалась фотографией, потом вдруг скалолазанием — до этого было невозможно заставить ее заниматься спортом.
ПОЛИНА: Чтооо? Я же ходила и на теннис, и на акробатику.
ЕВГЕНИЙ: Это не ты ходила, это тебя водили. Пока ты не взбунтовалась. Но потом ребенок сам находит себе интерес. Сын Саша вдруг зафанател от футбола — человек, которому было скучно на любой детской площадке, стал практически спать в форме и брать дополнительные тренировки. А я-то надеялся, что он станет классным барабанщиком. И подарил ему установку. Но когда ты не свои родительские амбиции реализуешь, а даешь ребенку свободу выбора, то понимаешь: пусть барабанная установка постоит пока в углу. Можно к ней и позже вернуться, если захочется.
22:00. Площадь Островского.
ЕВГЕНИЙ: Кажется, можно заканчивать трип, очень хочется есть!
ПОЛИНА: Точно! Пойдем поужинаем!
Отец и дочь удаляются в сторону Невского проспекта.
Занавес.
