Приступим к главному блюду: маракуйя! Горгонзола! Дайте драму, лучше две.

Вы снова об этом незабываемом эпизоде — ха-ха! Ваш петербургский повар Блинов должен меня любить и кормить бесплатно. Вот это я хотела бы просто оставить in the written form, in black&white. Бесплатно, потому что мало того, что он от моего интервью получил 25% прирост по заказам этой горгонзолы и маракуйи, так я еще и какие-то вещи у него действительно люблю и пишу о них. У него, например, dumplings были гениальные. Но в целом в Duo с соусами-то перебор. Ну, неважно.