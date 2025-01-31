Вы — преданная садовница, расскажите, у вас там подмосковный парадиз?

Это мое инобытие.

А что по стилистике? Вдруг у вас как в Сиссингхерсте?

Сиссингхерст я очень люблю. Знаменитый Белый сад, про создательницу которого, Виту Сэквилл-Уэст, написан лучший роман «Орландо» Вирджинии Вульф и впридачу больше 40 (внимание, сорока!) книг. Не забываем про роман Найджела Николсона «Семейный портрет». Только что я увидела его у себя на полке, надо перечитать. Сама Вита — выдающийся персонаж, писатель, поэт, аристократка, обладатель неописуемой биографии.

И да, конечно, я мечтала сделать Белый сад. Тут вы попали в точку. И я почти выдержала эту белую магию, но потом стали расцветать не только белые цветы. И я им сдалась.

Мои отношения с садом начались давно — почти четверть века назад я посадила цветы на месте парковки у дома. И по итогу я могу только одно сказать: китайцы правы, говоря, что тот, кто сажает сад, сажает счастье. Потому что то, чему тебя учит сад, и то, что он тебе дарит в ответ, — это, конечно, феноменальная несоразмерность относительно затраченных усилий. Ты осенью делаешь некоторое количество движений и с весны начинаешь видеть жизнь в таком объеме красоты, изящества, игры, о которых ты и не подозревал.

Есть какой-то первейший фаворит? Какая-нибудь сандерсония золотистая или космея дваждыперистая?

Обожаю все колокольчиковые. Все, что формой напоминает колокол, — мое: от лилий до дельфиниумов. А скажем, розовая аллея, которая у меня есть, вообще-то, случайная. К розам я всегда была спокойна. А тут образовалось место вдоль въездной дорожки. Почему бы не высадить розы, думаю? Но ведь если я к ним в целом равнодушна, они мне ответят взаимностью. Не тут-то было. Они меня в себя влюбили. Разговор о взаимности я опущу, у вас страниц не хватит.