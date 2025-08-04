Лариса Гузеева: «Боли во мне столько, что хватит на 100 человек. Поэтому я спокойно читаю Достоевского»

Для съемок в триллере вы радикально сменили имидж, высветлив брови и волосы. Обычно артистам за такие кардинальные перевоплощения выдают «Оскар».

Да, и я просто в шоке, как можно так долго это перевоплощение мусолить в интернетах. Я не работаю в бухгалтерии или тренером по баскетболу, раз я так сделала — это для чего- то нужно. Я — артистка и могу быть любой. Но за перемены постоянно хейтят. Да, отчасти я не хотела сниматься из-за того, что сама не нравлюсь себе сейчас. Но это не трагедия, я разрешила себе не переживать.

Вы не раз говорили, что себя не любите. А за что уважаете?

Что значит — я себя не люблю? Мне не нравится, как я выгляжу, потому что мне лень и страшно пойти что-то отрезать. Мне лень пойти в зал подкачать там что-то. Что значит, я себя не люблю? Я же не безумная какая-то женщина, у меня многое в жизни получилось. Да, я не люблю себя взасос, у меня нет в себя такой влюбленности, которой грешат сегодня многие. Я в другом состоялась, и у меня другие ниши закрыты, заполнены, поэтому мне не надо и в профиль, и анфас себя фотографировать и бесконечно это выкладывать.

Какие ниши в себе и в жизни нужно заполнить, чтобы перестать себя фотографировать?

У всех по-разному. Вот у меня есть подруги, у которых нет детей. Они живут прекрасной жизнью, им все нравится, и это не показное. А для кого-то иметь 10 детей — нормально и в этом счастье. А кто-то будет терпеть любого мужчину, лишь бы не одна. Отмоет, приведет в порядок, и в этом счастье. Мое счастье в другом. Я считаю, что у меня все в жизни сложилось, я все успела. У меня дети, которых я люблю, с которыми у меня прекрасные отношения. Я не одинока. У меня есть подруги. Мало, но они классные. Я себя чувствую сама с собой хорошо. Кто-то сходит с ума от того, что он не снимается параллельно в пяти картинах. А я бы в ужас пришла: одна-единственная жизнь, а ты ее так тратишь, чтобы что? Чтобы бесконечно тебя показывали по телевизору? Может быть, это из-за моей лени. Может быть, из-за того, что мне Бог и судьба дали больше, чем я заслуживаю. Но меня и раньше устраивала однокомнатная квартира, например. Я всегда любила то, что у меня есть. Потому что мне всегда казалось, что то, что у меня есть, лучше, чем у всех остальных. И я не просто себя уговаривала, я была абсолютно в этом убеждена. Вот я и сейчас считаю, что всё, что у меня есть, — это самое лучшее.