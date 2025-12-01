Елизавета Боярская: «Иногда кажется, что кино стало терять свою ценность из-за бешеного количества новинок»

Прима МДТ Елизавета Боярская бросает вызов самой себе: в кино и на сцене это базовый минимум звезды додинских «Братьев и сестер», «Чайки» и «Братьев Карамазовых». В криминальном триллере «Тоннель» (с 1 декабря в онлайн-кинотеатре КИОН) Лиза сыграла программную фем-роль сильной женщины, заговорила на финском и открыла «фрейдистский подвал» (петербургский нуар беспощаднее скандинавского!).
А в новом моноспектакле «137. Сны о страсти и смерти» в Доме Радио примерила крысиный хвост, костюм дезинфектора и музицирует на флейте-дудочке, как Гамельнский крысолов. Эта постановка режиссера Аллы Дамскер в коллаборации с резидентами институции — хореографом musicAeterna Dance Настей Пешковой и композитором Кириллом Архиповым — must see театрального сезона в Петербурге: два часа метафизического путешествия по мирам Марины Цветаевой с экскурсоводом Боярской — это роскошный максимум для тех, у кого «душа — парус, а ветер — жизнь».
Отправились в мощнейший трэп по лиминальным фэшн-пространствам: через лимб и мир брейнрот-видео (с парнокопытными креслами и швабрами-шиньонами!) добрались до горизонта событий. Едва Елизавета заглянула за него, как вдруг пережила великую квантовую трансформацию до дивы русского модного авангарда — взвалила на плечи плащи из запеченного меха Максима Острейковского, обернулась в готические коконы Софии Медведевой и провозгласила эру киберфутуризма в полихромном кэтсьюте Chapurin.
«Что с тобой происходит, когда ты живешь не свою жизнь?»
1 декабря в онлайн-кинотеатре КИОН стартовал сериал «Тоннель» режиссера Флюзы Фархшатовой — криминальный триллер в эстетике скандинавского нуара с петербургским акцентом о пограничных отношениях (ваша героиня работает на русско-финском кордоне!) и состояниях. Чем вас зацепила история о неподкупной сотруднице таможни Свете Суворовой? Умением в кризис взять себя и всё вокруг в свои руки и дать отпор вообще всем?
«Тоннель» мне понравился еще на этапе чтения сценария очень классной, сложной аркой главной героини. Знаете, есть такое наблюдение: когда в драфте сериала уже на третьем эпизоде становится скучно и мучительно и ты считаешь, сколько там осталось страничек до конца, — это плохой показатель. А здесь я не могла оторваться, было страшно интересно, что же там дальше. Света Суворова — не светская успешная женщина, а вполне себе земная — в самом лучшем смысле этого слова, она чередует бытовые заботы и рабочую рутину. Единственное, что ее отличает от большинства таких же простых женщин, — скрупулезность, упертость и дотошность. Через нее за 15 лет службы на таможне не проскочил ни один запрещенный груз, ни одна контрабанда. Но тут ее муж внезапно оказывается в беде.
Саспенс! Кстати, мы не спойлерим — это только завязка. А потом такое! И даже «фрейдистский подвал» — Суворова внезапно обнаруживает под своим домом подземный ход в Финляндию, прорытый отцом, к которому у нее явно остались дэдди-ишьюс. Или спойлерим?
Это самое начало первой серии! А дальше Света оказывается перед моральной дилеммой, сможет ли она поступиться своими принципами и жизненными установками. И ради спасения семьи она идет на немыслимое для себя. А чем дальше сюжет, тем сложнее выбор. Кроме того, что здорово написана сама история, любопытным образом развиваются и характеры персонажей. Что с тобой происходит, когда ты живешь не свою жизнь? Когда пытаешься все время кому-то что-то доказать (как раз те самые «вопросы к папе»)? Когда твое подлинное «я» спрятано глубоко-глубоко? Очень много интересных для меня тем раскрывается в «Тоннеле». А еще я осталась безусловно влюбленной в режиссера Флюзу Фархшатову — тотального профессионала во всем: в работе с артистами, драматургией, в построении и содержании кадра, в монтаже. Мы с ней полностью совпали в видении и понимании героини. Флюза — прекрасный, очень стойкий человек. И надеюсь, что нас ждут совместные проекты, потому что мне было максимально комфортно сниматься у нее, хотя эта роль и стала некоторым вызовом самой себе.
В чем был челлендж?
Для съемок мне пришлось учить финский. Точнее, свои сцены на финском — а их у меня приличное количество. Я всегда думала, что иностранные языки мне даются легко, после школы хорошо знала английский и немецкий, потом еще освоила французский. Но финский оказался таким сложным! Моментами было прямо мучительно.
Но есть и хорошие новости: по роли можно было носить в кадре удобные худи и парки, а не корсеты и тяжелые турнюры, как в костюмном историческом кино, в котором вы очень востребованы.
Я часто в шутку говорю своему агенту: «Все, баста, я больше не буду сниматься в исторических картинах!» И тут же прилетает какой-то отличный костюмный проект с крутым сценарием. И чудесно, буду радоваться этому! Но да, я сейчас честно стараюсь смотреть в сторону современности. Думаю, что мне это нужно и важно. Поэтому для меня в приоритете такие сложные героини, как Света Суворова в «Тоннеле».
Только за 2025 год у вас вышло сразу три сериала: умеете соблюдать баланс, чтобы творчество не превратилось в конвейер?
Как зритель я бы сказала, что существует очевидный переизбыток контента. Иногда кажется, что кино стало терять свою ценность от бешеного количества новинок: каждый день премьера фильма или сериала. Конечно, мне очень радостно за коллег, что у них много работы, большая занятость, но я, например, просто не успеваю ничего смотреть. Наверное, это нормально для нынешнего времени. Когда я читаю новый сценарий, думаю: «Три месяца съемок и полной отдачи, а потом этот фильм станет вот такой иконкой, которую смахнут за полсекунды». Поэтому сейчас я избирательна. Конечно, всегда приятно, когда фильм становится заметным, но мне намного важнее мой личный опыт, который я смогу получить во время съемочного процесса. Нужен ли он мне? Пригодится ли? Поэтому главный для меня показатель — личный интерес, а какая судьба ждет сам фильм — уже как пойдет.
О метафорическом путешествии в пространство памяти и отстранении
В октябре в Доме Радио вы (триумфально!) сыграли премьеру моноспектакля режиссера Аллы Дамскер «137. Сны о страсти и смерти» — и это уже третье обращение к биографии Марины Цветаевой в вашей театральной карьере.
С Аллой Дамскер я познакомилась в 2017 году, когда она пригласила меня сыграть в ее спектакле «1926», сценарий которого строился вокруг тройной переписки Цветаевой, Пастернака и Рильке. Мы притронулись к какой-то неземной, необъятной любви, прорывающей пространство и время, когда эпистолярный роман выходит за рамки литературы и становится подлинной, настоящей историей человеческих отношений. А впервые к наследию Марины Ивановны я обратилась в Санкт-Петербургской академии театрального искусства, благодаря нашему великому педагогу Валерию Галендееву. Мы готовились к экзамену по сценической речи и работали над цветаевской пьесой «Ариадна»: он умел волшебным образом раскрыть глубину поэзии, показать, сколько смыслов прячется за буквами и строчками. Фонетическое разнообразие стихов Цветаевой показал мне — тогда семнадцатилетней студентке — именно Валерий Николаевич. Меня, как человека очень музыкального, пусть и без музыкального образования, это просто потрясло.
Но в новом спектакле вы, совсем как Гамельнский крысолов, играете на флейте.
В институте нам обязательно нужно было освоить какой-то инструмент, вот я и научилась.
В «137. Сны о страсти и смерти» вы то появляетесь с крысиным хвостом, выглядывающим из-под серой шинели и в обезоруживающей белой сорочке (костюмы делала легенда «Ленфильма» Екатерина Шапкайц, соавтор Германа-старшего!), шуршите пеплом сгоревших рукописей и несбывшихся надежд, устраиваете пластический перформанс с чудесами балансировки в хореографии Анастасии Пешковой из musicAeterna Dance и под музыку резидента Дома Радио Кирилла Архипова. Постановка как-то развивает или продолжает вашу предыдущую с Дамскер работу?
Нет, во-первых, это моноспектакль. Когда я вышла на сцену одна, то поняла, как все-таки надежно и спокойно быть внутри родного театра под покровом имени режиссера, художника, партнеров. А здесь вся ответственность на мне — и это страшно. Но ходить туда, где страшно, — верный путь к росту. В этой работе мое внимание троекратно увеличено, концентрация запредельная, ведь удерживать его в течение всего спектакля — огромная, трудная задача, с которой я стремлюсь справляться. Во-вторых, мы сознательно отстранились от фигуры Цветаевой.
Это как?
Когда ты долго-долго находишься в материале и глубоко в него погружен, так бывает. Отстранились и от каких-то расхожих суждений, и от знаний о ней. Хотелось поразмышлять — если бы Цветаева родилась в другое время и не пережила бы все то, с чем столкнула ее жизнь, написала бы она то, что написала? Что происходит с душой человека, когда он умирает? Возможно ли подробно запомнить всю свою жизнь или только самые яркие ее фрагменты? Остаются эти воспоминания или растворяются? С той же радостью и болью душа смотрит на них уже со стороны? Самой главной моей задачей в этом спектакле было не играть Цветаеву. Если в прошлом спектакле мы старались максимально приблизиться к нашим героям, то здесь — только взгляд со стороны. Мы обнаруживаем какое-то бестелесное существо, душу, испуганную, трепетную, как у ребенка. И вот у такой души появляется возможность оглянуться, вспомнить свою прошлую жизнь, эмиграцию, Родзевича, Эфрона, Прагу, Францию… Конечно, мы не можем знать наверняка, какие именно события вспоминала бы сама Марина Ивановна. Может быть, что-то связанное с мамой или сестрой, с дочерью Ириной… Во многом наша история драматургически сложилась про какой-то рок, про судьбу с большой буквы. Кто-то сказал, что наш спектакль — это притча. Я не уверена, что это буквально так. Это наши размышления, поиски и безусловная любовь к Цветаевой. Я абсолютно преклоняюсь перед этой великой женщиной. Ни в коем случае мне не хотелось замахнуться на ее величие или хотя бы приблизиться к нему. Эта работа — наше метафорическое путешествие в пространство памяти Цветаевой — возникла скорее из ощущения ее недосягаемости. И этот спектакль не случился бы без хореографа Насти Пешковой и композитора Кирилла Архипова, резидентов Дома Радио. Они существуют в какой-то совсем другой художественной парадигме, не театральной, как мы с Аллой Дамскер. В какой-то момент нам стало интересно находить точки соприкосновения, ключи друг другу. Наше переплетение открыло в спектакле какую-то дополнительную глубину смыслов.
«Я нахожусь в стадии хорошей зрелости. Понимаю: я уже уверенный игрок, не начинающий»
Ваша первая обложка для Собака.ru случилась в 2007-м. Затемнение — и вот в декабре 2025-го выходит уже шестая (!). Чего только не было: и съемки к масштабным кинопремьерам — от «Анны Карениной» до сериала «Великая», и к уже культовым театральным ролям — Аркадина в «Чайке», Катерина Ивановна в «Братьях Карамазовых», Офелия в «Гамлете», Варвара в «Братьях и сестрах», и заслуженный статус примы МДТ. А что произошло за это время с вами лично?
Колоссальная эволюция. У меня, например, в театре внушительный список ролей из мирового репертуара, которыми я могла бы обвешаться, как медалями, забронзоветь и остановиться. С одной стороны, роли дают колоссальный опыт, с другой — груз, который может тебя придавить. Я стараюсь снимать с себя слои, обнуляться и все время искать что-то новое, непонятное, неизвестное. Идти туда, где страшно, непонятно, трудно. Ведь намного комфортнее и спокойнее оставаться в понятной системе координат, там, где ты всем владеешь и все знаешь. Но этот шаг в неизведанное дорогого стоит — как всю жизнь играть на струнных инструментах, а потом перейти на клавиши. Мне в декабре будет 40 лет, и, представляете, я только сейчас перестала ощущать себя студенткой. Все время думаешь: может быть, я еще не готова, может быть, я еще не созрела, может быть, у меня не получится, может быть, я недостойна, может быть… То есть очень многое нужно как будто заслужить. Только сейчас я позволила себе немножко расслабиться. Я смотрю куда-то дальше, шире, и мне многое интересно, например режиссура или педагогика. Конечно, насчет режиссуры громко сказано, я пока не вполне вижу себя в этом качестве — просто актерского опыта мало, необходимо еще образование. Но мне было бы интересно поучиться. Педагогика же — реальный план на будущее, потому что, мне кажется, я достаточно хорошо смогла бы объяснить молодому артисту, как работать со своей природой. Но у меня не было пока подобного прецедента, к сожалению. Вот сейчас Лев Абрамович выпустил актерский курс (выпускники Молодой студии Льва Додина вместе с мастером получили в этом году премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» за спектакль «Ромео и Джульетта во мгле». — Прим. ред.), и я с интересом за ним наблюдаю: ребята молодые, энергичные, прекрасно обученные. Конечно, я не смогу учить так, как учил меня Додин или другие педагоги. Но что-то из того, что знают и умеют они, знаю и умею я и могу этим поделиться. Оглянешься назад: уходят великие преподаватели — Валерий Николаевич Гелендеев, Юрий Николаевич Чирва. И мы остаемся одни, как голые, это так страшно. Целое поколение людей, мыслящих, образованных, с фантастической начитанностью, — оно просто уходит. Я вижу, что мы, следующее поколение, уже другие, а те, кто после нас, еще более другие. И я понимаю, что если я не стану продолжать и приумножать то, что в меня заложено, — это просто будет преступлением.
К вашему имени сейчас чаще всего добавляют словосочетание «пик карьеры». Вы ощущаете его справедливым и применимым к себе?
Мне кажется, я нахожусь в стадии хорошей зрелости. Я это характеризую именно так, потому что понимаю: я уже уверенный игрок, не начинающий. А пики… Все зависит от того, какие вершины ты себе ставишь. Как только ты начинаешь думать, что достиг максимума, особенно в моей профессии, случается конец. Профессия наша тем и прекрасна, что постичь ее полностью невозможно. Возможно только развиваться, развиваться, развиваться. Поле деятельности, особенно если речь идет о творчестве, огромное. Я понимаю, что сыграла уже приличное количество ролей в театре и в кино, но это совершенно не значит, что я хочу остановиться. Мне интересно учиться дальше, работать с разными материалами, в различных направлениях, узнавать новое, тогда все пики превращаются в кардиограмму. Мне очень нравится развиваться внутри спектаклей, которые я играю уже много лет. Это очень классное ощущение. Например, в спектакле «Три сестры» моя Маша три года назад и моя Маша сегодня — это два разных человека. Меняюсь я, меняется и она. Моя жизнь, мой личный опыт вплетаются в роли, и это сильно влияет на то, какими выглядят персонажи сейчас. Они взрослеют, становятся проще или, наоборот, сложнее, появляются новые нюансы, ощущения. Или «Братья Карамазовы»: Лев Абрамович их часто смотрит из зала и дает нам какие-то новые задачи, отчего моя Катерина претерпела множество изменений — то уход в какую-то характерность, то, наоборот, резкий от нее отказ. Это один из самых сложных наших спектаклей хотя бы потому, что мы репетировали его четыре года! Мы сыграли все, буквально все, что написано в романе, от корки до корки, и не осталось ни одной, даже самой крошечной сцены, которую бы мы не превратили в этюд. В итоге на сцене — эссенция романа. Таков путь поисков, ведь невозможно из раза в раз одно и то же повторять.
Про метод Льва Абрамовича в театральном мире существует огромное количество легенд, они окутаны пугающими историями с тэгом «Додин репетирует».
Конечно, это мифы, но пусть все думают, что мы на репетициях колдуем. У нас спектакли всегда прорабатываются подробно. Как Лев Абрамович это делает? Я не знаю. Мучает ли он нас? Мучает. Но только это прекрасная мука, мы за этим на репетицию и идем, как наркоманы. Когда потом на сцене ты испытываешь, обнаруживаешь то самое профессиональное счастье, для которого не нужно вопить, кричать, что-то из себя изображать… Встреча со Львом Абрамовичем оказалась настоящим взрывом, к которому шестнадцатилетняя я совершенно не была готова. Я не тот ребенок, который с пеленок мечтал выступать на сцене. Но эта дорога будто была предначертана актерской профессией родителей. Если бы они были, например, инженерами или врачами, вряд бы ли во мне созрело такое решение. Это все атмосфера и влияние среды: к родителям в гости приходили великие режиссеры, художники, операторы, артисты. Не то чтобы я постоянно слушала их разговоры или в них участвовала, но что-то оттуда все-таки в меня попало и проросло. Они веселились, что-то обсуждали, шумели… Все это повлияло на проявление моего собственного актерского нутра, и я поступила в театральный институт на курс к Додину.
Тут-то все и развернулось?
Как сказать. Вход в профессию был стремительным и безжалостным, без нежностей и дополнительных церемоний: вот тебе Гроссман, 600 страниц, читай. Вот тебе Шаламов, Гинзбург, поездка в Освенцим, Норильск, бараки, места, где работали заключенные. Так проходила подготовка к спектаклю «Жизнь и судьба». Все внутреннее содержание спектакля и наша наполненность выросли из этих поездок. А дальше в процессе обучения мне очень помогли мои упертость и трудолюбие. Если я действительно чего-то захочу, то тут мне нет равных: могу не есть, не спать и заниматься только этим делом. Так было все пять лет нашего обучения, пять лет вот такой муштры, тотального погружения в профессию, и мне было это очень интересно. Мы будто неслись на каком-то болиде со скоростью света и на ходу старались что-то успеть схватить. Тем, кто тогда смело себя преодолел, сейчас просто ничего не страшно. Я привыкла много, долго, серьезно работать, максимально затрачиваясь, — не могу по-другому, нас так учили. И оказалось, что впахивать — очень полезный навык в нынешних реалиях. Я всегда была очень старательным учеником, мое старание мне даже мешало. Я сумела расслабиться годам к 26, отпустить себя, выдохнуть, не только строго следовать за режиссером, а привнести в его замысел что-то свое. Во мне появилась самостоятельность, и я очень обрадовалась, когда обнаружила в себе это новое качество. Сейчас состояние абсолютного внутреннего покоя, где каждое твое слово правильное, взвешенное, я чаще всего испытываю именно в МДТ, хотя у меня есть спектакли и в других театрах. Ради таких мгновений я и выхожу на сцену.
В спектакле «Жизнь и судьба» Льва Абрамовича есть такой замечательный персонаж Иконников, который сидит в немецком концентрационном лагере. И там у него есть монолог, в котором он говорит о том, что доброта намного важнее и сильнее добра. Все крестовые походы, пытки, инквизиции вершились именем добра, а доброта — это доброта старухи, несущей хлеб военнопленному. Вы много помогаете приютам для животных, занимаетесь благотворительностью. Это и есть проявление той самой доброты?
Я не знаю, может, это выглядит сейчас самолюбованием, но я правда не понимаю, как можно по-другому. Я не считаю это каким-то невероятным своим достоинством, это происходит на уровне инстинкта: громко играет музыка — закрываешь уши, кому-то нужна помощь — помогаешь. Во мне на эмоциональном уровне очень живо откликается чужая беда, поэтому помогаю всегда, когда и чем могу. Кому-то нужен детский портфель? У нас есть! Помочь пристроить котенка? С радостью! Поучаствовать в сборе средств? Мы за! Нужно собраться с соседями и убрать двор? Всегда пожалуйста! Сортировать мусор? Легко! Сейчас у меня есть ощущение, что я без этого уже не могу, оно стало просто моей ежедневной рутиной. Иногда думаешь, что все капля в море и ничего не изменится, но это не так. На самом деле нас таких много, и это классно. Иногда ко мне на улице подходят люди и говорят: «Благодаря вам я начал сортировать мусор». Это мой особый предмет для гордости.
Все говорят «Боярская» — подразумевают «прима МДТ». А вы могли бы представить себя в другом театре?
Представить могу, вполне. Я очень хорошо умею вливаться в коллектив. Например, в Московском театре юного зрителя я играю в спектакле «Леди Макбет нашего уезда» по Лескову (режиссер Кама Гинкас. — Прим. ред.). У меня был чудесный опыт работы в Театре наций над спектаклями «Иванов» (режиссер Тимофей Кулябин. —Прим. ред.) и «Дядя Ваня» (режиссер Стефан Брауншвейг. — Прим. ред.). Другое дело, что мне, конечно, всегда очень страшно, смогу ли я сделать то, чего от меня просит другой режиссер, не Лев Абрамович? И тут снова возникает этот студенческий трепет, волнение… К сожалению, я этого уже никогда не узнаю, но мне очень интересно, смогла бы я играть в спектаклях Бутусова. Смогла бы я почувствовать себя после этого бутусовской актрисой? Не знаю. Потому что его режиссура проходит через какие-то другие рецепторы, не всегда через голову, как у меня. Мне нужно понять, присвоить, прожить… А у него был какой-то совсем другой способ существования, но мне очень любопытный.
Вы как-то рассказывали про трогательную семейную традицию, связанную с празднованием Нового года. Каждый год 31 декабря вы ждали своих родителей после спектакля, они возвращались домой с шумной гурьбой артистов, вы вместе слушали куранты, а потом шли на Дворцовую, где пели, танцевали, веселились. Маленькой Лизе это очень нравилось. В этом году у вас планируется что-то подобное?
Конечно, только теперь в обратную сторону. Мои дети будут ждать меня после спектакля «Чайка». А потом мы все вместе — с мужем, мамой, папой — будем встречать Новый год. Самое прекрасное, теплое и правильное ощущение от Нового года — когда проводишь его с семьей. Возможно, это как-то аккумулирует энергию для будущего года, чтобы он прошел благополучно и хорошо.
Давайте загадаем нашу седьмую совместную обложку — что на ней будет?
Я бы хотела, чтобы на ней были я, Макс (Максим Матвеев. — Прим. ред.) и дети.
