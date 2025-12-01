Елизавета Боярская: «Иногда кажется, что кино стало терять свою ценность из-за бешеного количества новинок»

О метафорическом путешествии в пространство памяти и отстранении

В октябре в Доме Радио вы (триумфаль­но!) сыграли премьеру моноспектакля режиссера Аллы Дамскер «137. Сны о страсти и смерти» — и это уже третье обращение к биографии Марины Цве­таевой в вашей театральной карьере.

С Аллой Дамскер я познакомилась в 2017 году, когда она пригласила меня сыграть в ее спектакле «1926», сценарий которого стро­ился вокруг тройной переписки Цветае­вой, Пастернака и Рильке. Мы притронулись к какой-то неземной, необъятной любви, про­рывающей пространство и время, когда эпи­столярный роман выходит за рамки литера­туры и становится подлинной, настоящей историей человеческих отношений. А впер­вые к наследию Марины Ивановны я обра­тилась в Санкт-Петербургской академии те­атрального искусства, благодаря нашему великому педагогу Валерию Галендееву. Мы готовились к экзамену по сценической речи и работали над цветаевской пьесой «Ариад­на»: он умел волшебным образом раскрыть глубину поэзии, показать, сколько смыслов прячется за буквами и строчками. Фонети­ческое разнообразие стихов Цветаевой пока­зал мне — тогда семнадцатилетней студент­ке — именно Валерий Николаевич. Меня, как человека очень музыкального, пусть и без музыкального образования, это просто потрясло.

Но в новом спектакле вы, совсем как Гамельнский крысолов, играете на флейте.

В институте нам обязательно нужно было ос­воить какой-то инструмент, вот я и научилась.

В «137. Сны о страсти и смерти» вы то появляетесь с крысиным хвостом, вы­глядывающим из-под серой шинели и в обезоруживающей белой сорочке (костюмы делала легенда «Ленфильма» Екатерина Шапкайц, соавтор Герма­на-старшего!), шуршите пеплом сгорев­ших рукописей и несбывшихся надежд, устраиваете пластический перформанс с чудесами балансировки в хореографии Анастасии Пешковой из musicAeterna Dance и под музыку резидента Дома Ра­дио Кирилла Архипова. Постановка как-то развивает или продолжает вашу предыдущую с Дамскер работу?

Нет, во-первых, это моноспектакль. Когда я вышла на сцену одна, то поняла, как все-таки надежно и спокойно быть внутри род­ного театра под покровом имени режиссера, художника, партнеров. А здесь вся ответ­ственность на мне — и это страшно. Но хо­дить туда, где страшно, — верный путь к ро­сту. В этой работе мое внимание троекратно увеличено, концентрация запредельная, ведь удерживать его в течение всего спектакля — огромная, трудная задача, с которой я стрем­люсь справляться. Во-вторых, мы сознатель­но отстранились от фигуры Цветаевой.

Это как?

Когда ты долго-долго находишься в материа­ле и глубоко в него погружен, так бывает. От­странились и от каких-то расхожих суждений, и от знаний о ней. Хотелось поразмышлять — если бы Цветаева родилась в другое время и не пережила бы все то, с чем столкнула ее жизнь, написала бы она то, что написала? Что про­исходит с душой человека, ког­да он умирает? Возможно ли под­робно запомнить всю свою жизнь или только самые яркие ее фраг­менты? Остаются эти воспомина­ния или растворяются? С той же радостью и болью душа смотрит на них уже со стороны? Самой главной моей задачей в этом спектакле было не играть Цветаеву. Если в прошлом спекта­кле мы старались максимально приблизить­ся к нашим героям, то здесь — только взгляд со стороны. Мы обнаруживаем какое-то бес­телесное существо, душу, испуганную, тре­петную, как у ребенка. И вот у такой души появляется возможность оглянуться, вспом­нить свою прошлую жизнь, эмиграцию, Род­зевича, Эфрона, Прагу, Францию… Конечно, мы не можем знать наверняка, какие имен­но события вспоминала бы сама Марина Ива­новна. Может быть, что-то связанное с мамой или сестрой, с дочерью Ириной… Во многом наша история драматургически сложилась про какой-то рок, про судьбу с большой бук­вы. Кто-то сказал, что наш спектакль — это притча. Я не уверена, что это буквально так. Это наши размышления, поиски и безуслов­ная любовь к Цветаевой. Я абсолютно пре­клоняюсь перед этой великой женщиной. Ни в коем случае мне не хотелось замахнуться на ее величие или хотя бы приблизиться к нему. Эта работа — наше метафорическое путеше­ствие в пространство памяти Цветаевой — возникла скорее из ощущения ее недосягае­мости. И этот спектакль не случился бы без хореографа Насти Пешковой и композитора Кирилла Архипова, резидентов Дома Радио. Они существуют в какой-то совсем другой ху­дожественной парадигме, не театральной, как мы с Аллой Дамскер. В какой-то момент нам стало интересно находить точки соприкосно­вения, ключи друг другу. Наше переплетение открыло в спектакле какую-то дополнитель­ную глубину смыслов.