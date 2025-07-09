Знакомьтесь, режиссер Рената Джало — ее метапритча «На этой земле» с вайбами Германа и Тарковского была на киносмотре в Роттердаме и получила приз «Маяка»

И все-таки… почему вдруг фильм про XVIII век? Как это случилось? С чего на­чалось? Кто виноват?

Началось с того, что я прочитала историче­ский роман.

Какой?

Я обычно не называю, но это «Слово и дело» Валентина Пикуля (роман популярного в СССР писателя, достаточно вольно обходив­шегося с фактологией, посвящен правлению императрицы Анны Иоанновны. — Прим.ред.). На четвертом курсе ВГИКа я лежала в больнице, меня навещал дедушка и как-то раз принес эту книгу — от скуки я принялась за нее. И вот к одной из глав там был неболь­шой эпиграф, в котором описывался экспери­мент полета. Летающие люди — очень рас­хожий образ. В какой-то степени рискующий быть пошлым. Но из-за того, как он был соз­дан — с анахронизмами, нарочитой стилиза­цией, но без назидательности и навязанной поэтичности, — у меня возникло ощущение достоверности. В итоге образ застрял глубо­ко во мне: как увиденный факт реальности, как чья-то повседневность. Поэтому в марте 2022-го я решила выбрать именно такую тему дебюта — нырнуть в этот образ, раскрутить, развязать и рассмотреть его. Просто села — и начала писать. С самых первых строчек в тексте появились сестры-близнецы. Поче­му? Откуда вообще они взялись, если у меня не было никогда такого опыта?

А нужен специальный опыт, чтобы рас­сказывать про близнецов?

Это про то, что у меня в принципе было ощу­щение, что я очень хорошо знаю этот мир в фильме. Как он устроен и звучит. А вот к близнецам было некоторое недоверие. Как будто это не мое, то, к чему не имею отноше­ния. Хотя сейчас кажется странным, что меня такое волновало: мол, раз у меня нет близ­неца, значит, не имею права показывать это в кино. Забавно, что все остальное таких опа­сений не вызывало: ни скоморохи, ни господа, ни причеты. Обычно же считается, что режис­серы, особенно молодые, не должны браться за то, о чем ничего не знают.

Тебя действительно парит, что ты долж­на делать, а что не должна?

Конечно. Я очень хочу соответствовать. Очень. С близнецами я очень клеймила себя на съем­ках, пока вдруг не вспомнила, что у меня есть сестра по папе. Она всего на три года меня старше. То есть мы не близнецы, конечно, но единственные люди с черной кожей в своих се­мьях (отец Ренаты уехал из России в Африку, когда ей было пять месяцев, снова увиделись они на Роттердамском фестивале, где в программе Bright Future показывали фильм «На этой земле». — Прим. ред.). И с этим опытом были один на один: общаться друг с другом нам не разрешали. Было даже такое: мы слу­чайно столкнулись в метро, сидим напротив, но не можем заговорить — взрослые нам запре­тили. То есть ровно та же история, что у меня в «На этой земле». Эти ситуации были со мной много лет назад, в мои 15, фильм я снимала в 26, давно не вспоминала свою сестру, но, по­лучается, непрожитая ситуация все равно на­стигла исподволь, из-за угла. Кстати, после съе­мок мы с сестрой начали общаться.

То есть для тебя дебют «На этой земле» стал еще и семейной терапией.

Наверное. Но все чуть сложнее, попробую объяснить. «Вы должны снимать про то, что знаете и чувствуете. Дебют — камерная исто­рия, рассказ про свою травму. Маленький, хо­рошо перекладываемый в кино». Так говорят во ВГИКе. «Делай что тебе хорошо знакомо», если резюмировать. Я все время внутренне с этим спорю. Мне кажется, что психика у лю­дей устроена по-разному. У некоторых — до­вольно витиевато. Честность и искренность — безусловные маркеры правильного пути, но они не всегда достигаются за счет прямого переноса своей жизни на экран. Но справед­ливо и обратное: без личного подключения я не стала бы браться за такие архетипиче­ские вещи, как близнецы, двойники и человек с крыльями.