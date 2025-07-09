Знакомьтесь, режиссер Рената Джало — ее метапритча «На этой земле» с вайбами Германа и Тарковского была на киносмотре в Роттердаме и получила приз «Маяка»

Выпускница мастерской Алексея Учителя во ВГИКе Рената Джало после нежного дока о композиторе Леониде Десятникове дебютировала в игровом кино черно-белой метапритчей «На этой земле» — визуально безупречным и радикально авторским видеоартом из жизни русской деревни условного XVIII века. В амбициозном фильме с умышленно сбивчивым нарративом критики усмотрели вайбы Германа и Тарковского, Муратовой и Альберта Серра, жюри важного российского киносмотра «Маяк» присудило поэтичной картине приз за операторскую работу, а Роттердамский фестиваль включил в программу с оптимистичным названием Bright Future.
Рената Джало — лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино».
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|Рената сфотографирована в Комарове, на экотропе «Комаровский берег» между берегом Финского залива и Курортной улицей. Тропа (на месте древнего Литоринового моря!) протяженностью 2,8 км проходит через старовозрастные еловые леса, примечательные большим количеством муравейников.
Как устроен мир Ренаты, в котором беглый крепостной стремится к полету наяву с самодельными крыльями из палок, господа тоскливо спорят в карете, а сестер-близняшек разлучают — одна якобы виновна в болезни другой, узнал главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.
И все-таки… почему вдруг фильм про XVIII век? Как это случилось? С чего началось? Кто виноват?
Началось с того, что я прочитала исторический роман.
Какой?
Я обычно не называю, но это «Слово и дело» Валентина Пикуля (роман популярного в СССР писателя, достаточно вольно обходившегося с фактологией, посвящен правлению императрицы Анны Иоанновны. — Прим.ред.). На четвертом курсе ВГИКа я лежала в больнице, меня навещал дедушка и как-то раз принес эту книгу — от скуки я принялась за нее. И вот к одной из глав там был небольшой эпиграф, в котором описывался эксперимент полета. Летающие люди — очень расхожий образ. В какой-то степени рискующий быть пошлым. Но из-за того, как он был создан — с анахронизмами, нарочитой стилизацией, но без назидательности и навязанной поэтичности, — у меня возникло ощущение достоверности. В итоге образ застрял глубоко во мне: как увиденный факт реальности, как чья-то повседневность. Поэтому в марте 2022-го я решила выбрать именно такую тему дебюта — нырнуть в этот образ, раскрутить, развязать и рассмотреть его. Просто села — и начала писать. С самых первых строчек в тексте появились сестры-близнецы. Почему? Откуда вообще они взялись, если у меня не было никогда такого опыта?
А нужен специальный опыт, чтобы рассказывать про близнецов?
Это про то, что у меня в принципе было ощущение, что я очень хорошо знаю этот мир в фильме. Как он устроен и звучит. А вот к близнецам было некоторое недоверие. Как будто это не мое, то, к чему не имею отношения. Хотя сейчас кажется странным, что меня такое волновало: мол, раз у меня нет близнеца, значит, не имею права показывать это в кино. Забавно, что все остальное таких опасений не вызывало: ни скоморохи, ни господа, ни причеты. Обычно же считается, что режиссеры, особенно молодые, не должны браться за то, о чем ничего не знают.
Тебя действительно парит, что ты должна делать, а что не должна?
Конечно. Я очень хочу соответствовать. Очень. С близнецами я очень клеймила себя на съемках, пока вдруг не вспомнила, что у меня есть сестра по папе. Она всего на три года меня старше. То есть мы не близнецы, конечно, но единственные люди с черной кожей в своих семьях (отец Ренаты уехал из России в Африку, когда ей было пять месяцев, снова увиделись они на Роттердамском фестивале, где в программе Bright Future показывали фильм «На этой земле». — Прим. ред.). И с этим опытом были один на один: общаться друг с другом нам не разрешали. Было даже такое: мы случайно столкнулись в метро, сидим напротив, но не можем заговорить — взрослые нам запретили. То есть ровно та же история, что у меня в «На этой земле». Эти ситуации были со мной много лет назад, в мои 15, фильм я снимала в 26, давно не вспоминала свою сестру, но, получается, непрожитая ситуация все равно настигла исподволь, из-за угла. Кстати, после съемок мы с сестрой начали общаться.
То есть для тебя дебют «На этой земле» стал еще и семейной терапией.
Наверное. Но все чуть сложнее, попробую объяснить. «Вы должны снимать про то, что знаете и чувствуете. Дебют — камерная история, рассказ про свою травму. Маленький, хорошо перекладываемый в кино». Так говорят во ВГИКе. «Делай что тебе хорошо знакомо», если резюмировать. Я все время внутренне с этим спорю. Мне кажется, что психика у людей устроена по-разному. У некоторых — довольно витиевато. Честность и искренность — безусловные маркеры правильного пути, но они не всегда достигаются за счет прямого переноса своей жизни на экран. Но справедливо и обратное: без личного подключения я не стала бы браться за такие архетипические вещи, как близнецы, двойники и человек с крыльями.
Был страх, что получится жирное кино?
Кино — это вообще жирное искусство, в том смысле, что состоит из конкретных, осязаемых вещей. У меня был страх сделать что-то чрезмерным. Но Алексей Ефимович хорошо влился в процесс и подсвечивал мне этот типичный дебютантский страх — пережирнить (студия «РОК» Алексея Учителя спродюсировала дебютную игровую картину Ренаты. — Прим. ред.). Показаться не таким умным и тонким, какой ты есть на самом деле. Он говорил, что надо налаживать контакт со зрителем. Вернее, контакт с другим восприятием. Когда ты впервые снимаешь фильм, то скорее работаешь со своим сознанием и сконцентрирован на нем. Чаще всего опыта взаимодействия со зрителем, с другим сознанием, у тебя просто нет. Поэтому ты его не учитываешь. И здесь очень важны продюсеры.
Сейчас, когда ты со зрителями поговорила, они тебя на что-нибудь натолкнули? Был какой-то шоковый контент для них и тебя?
На спецпоказе «На этой земле» в Москве, в ДК Рассвет, был один мужчина лет пятидесяти. Обычно, если человек хочет дать хейтерский комментарий, он всегда очень взволнован, боится поскользнуться в речи и звучит с нахрапом. И вот он тоже выступил в духе «давайте не будем сыпать комплименты, ваш фильм мне понравился, но хочу вас призвать к ответу». Сказал: «Вы должны мне объяснить, почему все российское авторское кино настолько депрессивное и черное? Почему такой беспросветный мрак царит на вашей земле, Рената Джало?» И пока он говорил, я видела, насколько ему это правда важно, как его по-настоящему волнует недостаток света. У меня даже опустилась голова, будто я провинилась.
Но на самом деле из-за сострадания к нему в тот момент я представляла, как подсказываю этому мужчине дорогу на улице, или как он уступает мне место в автобусе, или как мы пьем чай на веранде. Мне просто стало жаль.
Разделяешь его опасения?
Разделяю! В нашем кино либо чернуха, либо глянцевая рафинированная калька. А где золотая середина? Говорю это совершенно искренне. Но ему ответила, что делала свой фильм очень честно: с большой нежностью и любовью. Он-то, наверное, думал, что я ненавижу Россию. А моей задачей было сфокусироваться на желании преодоления, на усилии взлететь. В общем, я по зрителям увидела, что многие не смогли довериться фильму, смотрели его со страхом, через отстранение или Тарковского. Мы с командой когда читали отзывы после премьеры на фестивале «Маяк», офигели: во всех рецензиях Тарковский, Тарковский, Тарковский… Поэтому я даже решила сказать на пресс-конференции, что не видела «Андрея Рублева». На самом деле я посмотрела его месяца за два до съемок. И с точки зрения производства это уже ни на что не могло повлиять.
Заставили?
Да нет, его просто прокатывали тем летом в кинотеатре «Художественный». Пошла, чтобы восполнить культурный пробел.
Платье MUR × BEFREE
«“На этой земле” — это что-то между “Андреем Рублевым” и игрой Sims» — так это потом формулировалось у кинокритиков.
Антропологично заостренная оптика в Sims мне близка, но все равно неожиданное сравнение. И про «Андрея Рублева» я и подумать не могла. Никто из всей команды на съемках ни разу не вспоминал этот фильм.
Скажи тогда, почему «На этой земле» снят в ч/б?
Тут сразу несколько объяснений. И производственных, и художественных. Черно-белый формат — это дешевле, он экономит время. Но во время работы над сценарием я думала не о производстве, а скорее о том, что черно-белое кино — более условное, чем цветное. Оно не психологическое. Как это кино представить в цвете? Невозможно же. Поэтому мы с оператором Катериной Смолиной решили так. У меня очень неправильный стиль работы — я, как правило, пропускаю моменты анализа. Осмысляю принятые решения постфактум.
Катя Смолина в какой момент появилась?
Очень вовремя. Я долго отбирала операторов, была в тупике, потом скинула сценарий Кате. Правда, на тот момент я не видела ни одного ее фильма (Смолина была оператором картины «Свет» Антона Коломейца, победившей на фестивале в Выборге, и драмы «Продукты 24» Михаила Бородина, получившей приз на Берлинале. — Прим. ред.). Мы поговорили по телефону, и я поняла: очень хочу, чтобы именно Катя была оператором. Сейчас мне уже кажется, я специально тогда не смотрела ее кино.
Переоценить Катин вклад невозможно. У меня было очень много чувств, а Катя, помимо ее таланта, умеет четко мыслить. Это помогло сориентироваться. Когда мы делали раскадровку, про каждую сцену она спрашивала меня: что я чувствую, что думаю, почему что-то должно быть не слева, а справа, почему не сверху, а снизу? Она конкретизировала мои расплывчатые «предчувствия», давая понять: в кадре все будет из «плоти и крови», поэтому мне нужно как можно скорее научиться говорить, что вижу, простыми, понятными словами. Но снимать однокадрово — это я придумала (многие сцены в фильме решены длинными планами, в том числе он стартует с долгого наблюдения за «крестным ходом». — Прим. ред.).
Не прокляла себя потом за это решение?
А другого выхода не было. За 18 смен по-другому не снимешь. Когда я соглашалась на такие сроки, то не понимала, что это слабо возможно. Все предупреждали, но я как-то…
Во ВГИКе разве не рассказывали, что это сложно?
Возможно, говорили, но я прогуливала эти пары. Слышала про сроки Фассбиндера, что он снимал за три смены. Но могу предположить, что это верхушка айсберга, под которой у него скрывалась своя заточенная под решение система. Я просто не знала, как устроено производство. Люди, которые меня окружали, производственно были намного сильнее меня, лучше ориентировались и находили решения, которые помогли мне справиться.
Платье ULYANA SEGREENKO, фрак OLA OLA, обувь MAAG
Расскажи, как ты попала во ВГИК. Есть какая-то история?
Я изначально училась на библиотекаря, ходила от Невского на Миллионную, к Институту культуры по каналу Грибоедова. А по дороге разглядывала Спас на Крови. Иду туда — смотрю на одну часть, обратно — на другую. Я все пыталась понять, симметричный ли он, рассматривала детали на одной стороне, потом сопоставляла с другой. Так я делала весь год, что училась на библиотекаря. А однажды в процессе пути резко осознала: мне нужно поступать на режиссуру, заниматься кино. После этого моя жизнь поменялась. Это было как озарение. Стыдное, конечно, слово, но…
Вполне нормальное. Ты до этого много смотрела кино? Было что-то, от чего ты кайфовала?
Я смотрела тогда Питера Гринуэя, Дэвида Линча. Эстетское кино, получается. Мне его советовала подруга. Это был 2015 год, я хотела перевестись на искусствоведение.
Что ты читала на конкурсе во ВГИКе? Какие стихи?
«Дедовские». У моего дедушки фамилия Пушкин, а у мамы двойная — Пушкина-Джало. Не поэтому, но я выбрала читать письмо Татьяны к Онегину. Но пока готовила отрывок, один преподаватель в Петербурге сказал, что у меня прокуренный голос. Мне было 18 лет, вряд ли это было правдой, но от Татьяны я тогда отказалась. Читала стихи Леонида Филатова про Дантеса. Ни письмо Татьяны, ни «Дантес» не были моими любимыми стихотворениями, но почему-то выбор пал на них. Короче, у меня, видимо, пушкинская фиксация.
Это как?
С Пушкиным у меня как с Тарковским: я не поклонница его фильмов, но просто обожаю его книгу «Запечатленное время». Перечитываю каждый раз, когда снимаю кино. А что касается Пушкина, то просто люблю мифологию вокруг него. Это же писатель, который появился в России как светоч счастья, подарил языку другой ритм и легкость. Уже в одной его радости была победа. Поэтому, возвращаясь к тому мужчине на показе в ДК Рассвет, когда он сказал: «Почему у вас такая мрачная Россия?», я расстроилась. Будто во мне не хватает силы делать такие же светлые произведения.
Зато читаю Пушкина перед сном моей крестной дочке Нине. «Ты волна, моя волна, ты гульлива и вольна» — это же удивительная ритмика. Во-первых, Нина заснула молниеносно. А во-вторых, это было так нежно. Нежно и счастливо.
Платье ULYANA SERGEENKO
Раз уж про Пушкина зашла речь… Ты «Пророка» смотрела?
Да, мы пошли на него с друзьями, взяли кока-колу и попкорн. Сложный был для меня фильм. Я с трудом схватывала логику происходящего, а в третьей четверти стала размышлять, для чего была первая сцена, когда мы мельком увидели в окне жену Пушкина. Под окнами шла чествующая поэта толпа, Наталья улыбалась и звала Александра тоже посмотреть. Пока я над этим думала, фильм стал заканчиваться. Мы оказались в этой же сцене, только изнутри, а не снаружи. Пушкин умирал от пули, Наталья подошла к окну, но вместо радостной толпы увидела похоронную процессию. В итоге я, сама того не ожидая, расплакалась. Мои ожидания от фильма во время просмотра снизились до такой степени, что к финалу я осталась совсем безоружной, тут-то меня и настигла кольцевая композиция — радость, обрушившаяся смертью. Интересный был опыт просмотра, мне до сих пор непонятно, почему я так бурно отреагировала. Может, общая с Пушкиным фамилия сработала триггером.
Хотела бы ты снять радостный мюзикл про радостную Россию? Ну такой, как просил тот твой преданный зритель из ДК Рассвет. Ты же в танцевальной школе училась, так ведь?
Да, я всегда очень любила танцевать. А потом еще мне врачи прописали физические нагрузки, и меня отдали на гимнастику и на народные танцы. Так вот про мюзиклы… Конечно, надо когда-нибудь расколоть этот жанр. Но думаю, тот мужчина говорил про другое.
А есть по-твоему какое-то особое типично российское кино? О чем вообще снимать кино в России?
Мне кажется, в России есть какое-то особое животрепещущее состояние. И я как зритель испытываю потребность в том, чтобы это увидеть. Всегда невероятный экстаз, когда кино наконец-таки выражает скрытое, отражает тебя и твое время. Потрясающее чувство.
Когда последний раз у тебя так было с русским фильмом?
Сейчас игровому российскому кино тяжело работать со временем. Важно это сказать. Может, только документальному и независимому под силу. Так что из последнего я могу вспомнить только «Слово пацана». Знаешь, почему? Мне кажется, не из-за художественных достоинств сериала, хотя и их тоже. Вся страна оказалась включена в коллективный просмотр и обсуждение. Случился такой масштабный перформативный акт — все слои общества были задействованы в одном процессе. Это какое-то уникальное чувство. Скучаю по тому периоду. Мне бы тоже хотелось когда-нибудь достичь такого единения со зрителем. Но пока я освоила и выстроила язык, который доступен только определенным людям и в определенных состояниях.
Текст: Василий Степанов
Фото: Юрий Таралов
Стиль: Елизавета Савина
Визаж и волосы: Мария Швец
Свет: Владимир Сакунов Skypoint
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