Кофаундер панк-бренда Stenosis Даниил Шульгин aka Шуля: «Отращу бороду в пол, сапоги куплю, начну с императрицей встречаться»

Шуля (Даниил Шульгин) — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода» кофаундер панк-бренда Stenosis (главные по стейтмент-лонгам) и темная звезда графического дизайна, виртуоз техно (готик-диджей) и художник со стамеской (ширмы-триптихи! панно из карагача!), двигатель эроса и танатоса в массы, Линч и Бах, медвежонок и хитрая лиса.
Его лонгсливы — арт-писы и предметы коллекционирования (заверено Salavat Kypere и Марией Миногаровой!), коллаб со Stenosis — почетная задача хоть для рэпера Платины, хоть для юного художника Zean Zack (исследует темы человека-паука, Лоры Палмер и Марины Абрамович), а Шуля-персонаж — нечаянная радость (вплоть до угрозы срыва!) любой вечеринки. Пруф: лично видели случайный пати-бас, из которого выскочила толпа детей и не раздумывая бросилась Шуле в широкие объятия!
Отвели Шулю в Эрмитаж на знакомство с прародителем — немецким романтиком-суперзвездой Каспаром Давидом Фридрихом. Обсудили все экспонаты выставки «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия»: испугались креста в горах, залюбовались парой на паруснике (Николай I тоже не устоял!) и даже увидели себя в лебедях в камышах!
Бемби и железобетон
Для начала наметим твой ландшафт души. У тебя какой у души ландшафт?
У меня фундамент души. Железобетонный.
Вход на выставку «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия» архитектурно решен в духе американских кладбищ. Любишь кладбища?
Они меня любят. Я их меньше, но факт — смерть придает ценность жизни.
Каспар Давид Фридрих — это, с одной стороны, крест на горе, темные готические руины и тревожный монах у моря, а с другой (фанфакт!) — его пейзажи: они использованы в мультфильме «Бемби», например. Там олененок реально скачет по немецкому романтизму. А твои принты с лонгсливов (читай: девушки и смерти) какой бы мультик украсили?
Да все абсолютно. Но особенно про скелетонов с разбитым сердцем! Тим Бертон бы точно справился.
У Каспара Давида есть постоянный прием — рюкенфигур (вид человека сзади) — и это вынужденная мера. Фридрих плохо рисовал тела, фигуры, над ним смеялись коллеги, и он нашел такой спасительный ракурс. У тебя есть такие приемчики?
Я тоже такие обложки с силуэтами со спины делал, когда начинал графическим дизайном заниматься. С ними легче работать — проще масштабировать и вырезать.
У многих художников в современном искусстве рождаются какие-то гипертрофированные или наивные образы, формы, потому что они не умеют рисовать и не знают технику, но пытаются дать альтернативу. Короче, есть такая штука, как создавать в хаосе. Следующий уровень, когда ты начинаешь управлять хаосом. Ну, это не у всех так, может, только у меня. Хочу технические знания типа анатомии! Сейчас тот возраст, когда уже хочется не просто что-то творить и рисовать хаотично, а хочется получить какое-то образование и им же пользоваться как инструментом.
Смотри, в Эрмитаж ты уже пришел. Того и гляди в Академию художеств поступишь. Будешь новый Брюллов!
Это не показатель. Только личностный рост и развитие. Хотя Эрмитаж, конечно, нормальный тренажер, можно ситуационно преисполниться. Я сейчас рисую постоянно. Видеоролики смотрю, книжки читаю, в музеи хожу. Все это пушит по чуть-чуть.
Каспар Давид Фридрих, «Лебеди в камышах», ок. 1832 г. Холст, масло. 33 × 44 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Всадница встречает девятый вал
Что думаешь про «Лебедей в камышах»? Иван Чечот, солнце русского искусствоведения, сказал нам на экскурсии, что это пошлятина! А ты что думаешь?
Я думаю, что это мы с тобой.
В книге про Каспара Давида Фридриха писатель Флориан Иллиес подмечает, что в живописи Фридрих был значительной фигурой, но настоящим революционером он стал в разведении канареек. Это мой любимый его искусствоведческий вывод после объяснения порядка в мастерской Каспара знаком зодиака. Скажи, а у тебя есть параллельное занятие, которое тебя может вот так вот: раз — и возвеличить?
Хочешь услышать, что я шпицев развожу? Мои шпицы — это, наверное, музыка. Мне очень нравится диджеить. Я развиваюсь, учусь, собрал все оборудование. Сблизился с коллективом «No Wave!» Андрея Клинга и Ильдара Иксанова. Вот тоже человек — и диджей мощный, и стилист и дизайнер крутой, мужской Walk of Shame делает. Хочу их держаться: очень крутое музло.
Давай напишем, что лонгсливы у Шули, конечно, незаурядные, но вообще-то он Бах!
Бах — и нет его! Алло, мамуля!
А вот «Крест в горах» — он мог бы украсить твой лонгслив! Будем делать коллаб с Каспаром Фридрихом?
С Каспаром Фридрихом можно. Но я человек набожный, поэтому я не могу брать такие образы.
Шуля, преисполненный арт-пиететом, позирует у «Креста в горах» Каспара Давида Фридриха на выставке «Ландшафт души» в Эрмитаже
А есть лучше — «Аббатство в дубовом лесу» или «Моя могила», например. Вообще, Фридрих тоже был набожный и считал Наполеона антихристом. А ты кого?
Мэрилина Мэнсона! У него и альбом есть «Антихрист суперстар». Но я многих считаю антихристами. У меня целый список!
Одна девочка провела детство под «Меловыми скалами на острове Рюген» Фридриха — и выросла в магнумовского фотографа Жизель Фройнд, была дружна с Джойсом и Адорно. А я вот, например, немало времени провела под бабушкиной репродукцией «Княжны Таракановой» Флавицкого, и как будто понятен мой анамнез. А под какими картинами вырос ты?
А у меня у бабушки висел «Девятый вал» Айвазовского и «Всадница» Брюллова! Она меня восхищала. Но недостаточно для того, чтобы всерьез увлечься историей искусств. Я разве что в совриске компетентен. А сейчас у меня над кроватью висит антикварное деревянное распятие с фарфоровым Христом из Армении.
В момент упоминания Христа Шуля выхватывает диктофон и записывает рэп (мягкий баритон!) на фоне картины «Мечтатель»:
Я читаю хип-хоп
в этот диктофон,
Я прямо в музее Эрмитаже,
Вы знаете,
что Шули нет краше!
Это Stenosis, черепа в клетку.
Это будет про мое детство!
Шуля-старец
Детство кончилось. Есть взрослая история: наш Каспар Давид боготворил поэта Гете. А Гете относился к нему прохладно. И однажды предложил Каспару Давиду иллюстрировать классификацию облаков. Типа тут перистое, а тут кучевое, нарисуй. И Фридрих наотрез отказал- ся. А если б тебя кто-то максимально авторитетный попросил сделать базовый белый лонг, ты б сделал?
Да! Для меня это как интересная задачка. Плюс это упражнение на гибкость. С короной на голове гнуть свою линию — это, конечно, круто, я тоже так умею, но клево еще и показывать себя с разных сторон, что ты умеешь, что ты из себя представляешь вообще. В одну точку долбить все время — это же так тупо. При этом я считаю, что Stenosis будет лучшим брендом в России. Запустили деним, наращиваем обороты, хотим сделать кожаные плащи, фуражки. В ближайшее время Stenosis добьется этого статуса: нас за хвост не поймать, мы слишком быстро двигаемся.
Расскажи, куда именно вы двигаетесь?
Будет коллаборация с артистом Платиной. А летом дропнем принты с гоблинами и человеком-пауком, как в детстве были. Замешаем их с нашей эстетикой и субкультурами 2000-х, типа обложек альбомов Limp Bizkit. Эта музыка называется «мазафака», и у этой «мазафаки» был определенный стилек.
Много работаем с молодежью. Выросло целое новое поколение юных художников, работающих близко с нашей эстетикой. Есть, например, Zean Zack, это творец, ему 18–19 лет, рисует аэрографом, карандашами. Образы — от спайдермена до оммажа Марине Абрамович и Улаю. Zean сделал нам лонгслив Laura Palmer is dead. Только сделал, и Линч умер.
У меня есть теория насчет Линча и немецкого романтизма. Если быть точнее, швейцарского. Мне кажется, что «Твин Пикс» — это «Ночной кошмар» Генриха Фюссли. Там всё: девушка в ночном бессознательном аду, на ней верхом монстр, красная занавеска, зловещая лошадь!
Это знаешь, про что работа? Это работа про сонный паралич: когда ты его испытываешь, тебе кажется, что на груди кто-то сидит, потому что ты не можешь пошевелиться.
Страшное дело! А у нас здесь вместо занавесок — неоготическая ширма, важный экспонат. Помню твою монументальную деревянную ширму-триптих! Еще напилишь?
Да, готовлю сейчас пушечку одну. Есть такое дерево карагач, оно как волна выглядит. Купил себе огромную столешницу, и скоро там будут железо и объем. Сделал себе мастерскую маленькую в квартире. Еще скоро выйдет небольшой крестик черный, 60 × 60.
«Невозможный образ, как и ты». Шуля и Павел Пасютин. Дерево, акрил. 2025
Черный крестик 60×60 — это чистый Каспар Давид Фридрих! У него во дворце Шарлоттенбург в Берлине есть картина «Крест на Балтике», можем повторить! Любишь Балтику?
Я хочу любить Балтику. Хочу любить Балтику и себя. Хочу избавиться от лишних обязанностей — сторонних проектов, например. Я подумал, что пора заняться собой. Я сейчас в пике своего возраста, популярности — молодой, красивый, живой. Хочется заняться собой, своими мозгами и своим телом. Я в порядке, просто могу быть лучше. Я себя видел во всех состояниях, кроме здорового тела.
Хочу посмотреть на себя в возрасте. Это интересный, мне кажется, будет персонаж: Шуля-старец. Так быстро живешь жизнь, так много дел быстро делаешь, постоянно в каких-то процессах находишься. Вообще забиваешь на себя, на свой внешний вид. Просто выглядишь как Биг Лебовски, потому что тебя только работа заботит.
Да нормально ты выглядишь, стилек на месте: весь в черном, карабины, на голове шапка-клобук, перстни.
Мы же все-таки в люди вышли, в Эрмитаж! А вообще во мне проснулись дворянские корни: отращу бороду в пол, сапоги куплю, начну с императрицей встречаться.
Готическая дива Salavat Kypere в лонгсливе Stenosis с Дебби Харри
Графический дизайн бросишь, как лишнюю обязанность?
Я как раз собрал коллектив ребят, у нас креативное дизайнерское агентство получается, где я начальник. А один из них теперь дизайнер в Stenosis — его зовут Сеня, а рабочее имя — Почему Так, или П4ТК.
Ты вообще умеешь быть начальником? Наш Фридрих был начальником разве что в своей семье — и очень плохим: нещадно бил жену! А ты строгий начальник?
Я, наверное, только начальником и умею быть. Моя команда — это люди, которых я уважаю, это молодежь, они фанаты нашего творчества. Я как прораб на стройке. Могу палкой ударить — и тут же очень добрый: разный. И в интервью тебя тоже одновременно отвечают три личности.
Хотите собраться втроем в одну?
Да, как трансформер. В музее больше всего мне нравятся люди, конечно. Они все такие разные: есть душнилы, которые все подписи читают, есть такие, которых покоряет что-то, они знают историю. Я бы хотел так же переться, как они, это очень круто.
Кстати, о Фридрихе писали, что шанс его понять как раз в преодолении воли к познанию. Требуется потупить взор, как предлагал Рильке. Иван Дмитриевич Чечот тоже советовал на это искусство просто медитировать.
Иногда просто следует руководствоваться чувствами, а не логикой первого порядка. Не уверен, что фраза «потупить взор» уместна к творчеству, тем более такому.
У Фридриха были меценаты — считай, инвесторы. Его покупали короли, а в России — император Николай I. А к тебе приходят меценаты и инвесторы?
Ко мне приходят инвесторы, видимо, выгляжу я то ли чересчур артистично, то ли чересчур наивно. Пока меня устраивает, сколько на мне зарабатывают, я делаю вид, что ничего не понимаю.
Думала, ты медвежонок, а ты хитрая лиса! А что за злая собака набита у тебя на шее?
Это доберман из клипа Глюкозы «Невеста», помнишь?
Иван Дмитриевич Чечот еще цитировал у тех самых лебедей рекламу про котиков, которую он видел в метро: «Понимать меня необязательно. Обязательно любить и кормить вовремя». Вообще в оригинале это Льюис Кэрролл, «Алиса в Стране чудес». А тебя надо понимать — или любить и кормить?
Достаточно понимать. Хотя никто никого не понимает, а если говорит, что понимает, то делает вид. Помню, выхожу из парадной, а там мужик на лавке сидит и говорит: «Хреново мне, понимаешь?» Я говорю: «Понимаю!» А он мне: «Ни фига ты не понимаешь!»
Текст: Юлия Машнич
Фото: Татьяна Янчурова
Стиль: Карина Крапива
Визаж и волосы: Мария Швец
Свет: Александр Огурцов и Михаил Ланцов, Skypoint
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«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
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