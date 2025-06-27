Кофаундер панк-бренда Stenosis Даниил Шульгин aka Шуля: «Отращу бороду в пол, сапоги куплю, начну с императрицей встречаться»

Кстати, о Фридрихе писали, что шанс его понять как раз в преодолении воли к познанию. Требуется потупить взор, как предлагал Рильке. Иван Дмитриевич Чечот тоже советовал на это искусство просто медитировать.

Иногда просто следует руководствоваться чувствами, а не логикой первого порядка. Не уверен, что фраза «потупить взор» уместна к творчеству, тем более такому.

У Фридриха были меценаты — считай, инвесторы. Его покупали короли, а в России — император Николай I. А к тебе приходят меценаты и инвесторы?

Ко мне приходят инвесторы, видимо, выгляжу я то ли чересчур артистично, то ли чересчур наивно. Пока меня устраивает, сколько на мне зарабатывают, я делаю вид, что ничего не понимаю.

Думала, ты медвежонок, а ты хитрая лиса! А что за злая собака набита у тебя на шее?

Это доберман из клипа Глюкозы «Невеста», помнишь?

Иван Дмитриевич Чечот еще цитировал у тех самых лебедей рекламу про котиков, которую он видел в метро: «Понимать меня необязательно. Обязательно любить и кормить вовремя». Вообще в оригинале это Льюис Кэрролл, «Алиса в Стране чудес». А тебя надо понимать — или любить и кормить?

Достаточно понимать. Хотя никто никого не понимает, а если говорит, что понимает, то делает вид. Помню, выхожу из парадной, а там мужик на лавке сидит и говорит: «Хреново мне, понимаешь?» Я говорю: «Понимаю!» А он мне: «Ни фига ты не понимаешь!»