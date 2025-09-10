Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Герои

Как художница Алина Глазун и фотограф Александр Гронский сплели семейный фэшн-миф из платьев Gucci, люберецкого кэжуала и котокора?

Арт-паверкапл художницы Алины Глазун и фотографа Александра Гронского наносит двойной удар на главных ярмарках совриска (ждем отдельные премьеры на Cosmoscow!), регулярно выступает сольно в главных галереях (в Петербурге — в MYTH и Jessica) и раздает лютый стиль (он — в люберецком кэжуале, она — в кэтсьюте и диадеме!) — от вернисажей до промзон!

Семейный миф Глазун и Гронского устроен так: пока Саша, путник и главный фотолетописец эпохи, бродит по лиминальным пространствам и собирает свидетельства амбивалентности происходящего (экспозиция встречает суперпозицию!), дома его вечно ждут склонившаяся над пяльцами Алина, вышивающая из букв и хрусталя новые узоры, и античный котодуэт Улисс и Федр. Обсудили с Алиной и Сашей вопросы квантовой словесности, платья Gucci, а главное — божественную природу котиков.

На Алине: комбинезон EMPORIO ARMANI На Александре: куртка DROP POCKET, футболка HERESY, джинсы LOOSE FIT, кеды STAR, NUW.Store (все — Ultima Яндекс
Гоша Ин

На Алине: комбинезон EMPORIO ARMANI

На Александре: куртка DROP POCKET, футболка HERESY, джинсы LOOSE FIT, кеды STAR, NUW.Store (все — Ultima Яндекс Маркет)

Моя задача — выглядеть уместно в люберецкой промзоне

Начнем с вашего бытописания. Как устроены ваши дни, потому что от твоих фотографий и Алининых работ есть ощущение, что ты, Саша, — путник пустоши примерно с посохом и камерой, а дома тебя ждет Алина, которая вышивает бусинами и буквами в богатом кокошнике или хотя бы в кэжуал-диадеме. А как на самом деле?

АЛЕКСАНДР: В хорошие дни так и происходит. Я иду-бреду, прихожу усталый домой, а Алина здесь что-то вышивает. Причем мне сложно отделить желание просто шататься по пустошам и промзонам от желания что-то ухватить, сфотографировать. Наверное, это больше про хождения кругами по пустынным пространствам, так что в этом смысле — да, я путник. А фотографирование — повод там шататься.

АЛИНА: Я работаю дома. Я из тех людей, кто принципиально не может работать в мастерской, потому что для меня необходимое условие создания искусства — комфорт. Моя комната выглядит как балетный зал, там везде зеркала, я их обожаю. Еще когтеточки до потолка, чтобы моим сынкам (котам Улиссу и Федру. — Прим. ред.) было привольно. Я выхожу только на тренировки и в зоомагазин. Еще обожаю прогулки в лесу, но это случается нечасто.

Я люблю однообразие, монотонность. Раньше я комплексовала, ведь художник должен быть динамичным, разнообразным, меняющимся. Но это полнейший булшит. Мне нравится повторяемость в любом проявлении жизни и искусства. Я произвожу похожие вещи, и мне окей с этим жить.

Как ваша жизнь в пустошах, зеркалах, лесах и общем комфорте влияет на стиль?

АЛИНА: Я всю жизнь люблю одежду, но для меня это не инструмент повышения привлекательности. У меня совершенно другой подход. Логика выбора такая: мне просто нравится какое-то сочетание материалов, фактур. 90% одежды, которую я покупаю, абсолютно неносибельная — но меня это устраивает, я все равно никуда не хожу. Отношусь к одежде как к коллекции артефактов и комбинирую ее по такому же принципу, как соединяю какие-то материалы в своих работах. И очень часто бывает, что, например, у меня появляется, скажем, платье с туфельками, и мне хочется воспроизвести эту комбинацию цвета и фактур в работах.

АЛЕКСАНДР: Моя задача — в Люберецкой промзоне выглядеть адекватно, уместно. Жесткий кэжуал, полуспортивный стиль. Сливаться с промзоной — вот мой фэшн-стейтмент.

Александр Гронский. «Без названия». 2025
Архив Александра Гронского

Александр Гронский. «Без названия». 2025

Что для вас сейчас визуально важно?

АЛИНА: У меня искусствоведческий бэкграунд, поэтому для меня сейчас, как и всегда, важны Средневековье, Византия, Раннее Возрождение — Козимо Тура, Джотто, Учелло — самая базовая база! Я как художник выросла именно оттуда, но эту генетику невооруженным глазом никогда не проследить. Мне совершенно неинтересно смотреть контемпорари, и к XX веку я безразлична, кроме Ренессанса, меня могут тронуть разве что античные артефакты.

А есть вещи, с которыми мне сейчас интересно работать. Например, я использую советские детские картинки по развитию речи. Это вообще отдельное произведение искусства, потому что предполагается, что ты должен описать изображение словами. Каждый человек сделает это абсолютно по-разному, и любое описание никогда не будет исчерпывающим. Это меня вдохновляет.

АЛЕКСАНДР: Я в своих художественных вкусах застыл лет 15 назад. Наверное, если выделять центральное — это нерасшифровываемое ядро. Не в смысле, что непонятно, что изображено на фотографии, а в смысле, что непонятно, почему вдруг связанными становятся несколько объектов или изображений. И есть несколько фотографов, важных для меня, которые к этой теме с разных сторон подходили: Пол Грэм, Джефф Уолл, Алек Сот, Ноэми Гудаль.

На Алине: платье SALONI, BABOCHKA, Ultima Яндекс Маркет
Гоша Ин

На Алине: платье SALONI, BABOCHKA, Ultima Яндекс Маркет

На Александре: очки BONNIE CLYDE, Studio Slow, куртка KIDSUPER, NUW.Store (все — Ultima Яндекс Маркет)
Гоша Ин

На Александре: очки BONNIE CLYDE, Studio Slow, куртка KIDSUPER, NUW.Store (все — Ultima Яндекс Маркет)

Жиробарин, щекотина и запрещенные бусинки

Ваши творческие практики связаны с текстом — как вы играете в слова?

АЛИНА: Я работаю со словами как с орнаментом, с формой. Мне важно, чтобы смысловое наполнение слова было минимальным, чтобы оно было как бы открытое. Потому что я никогда не пытаюсь передать зрителю какое-то сообщение, донести какой-то смысл — боже упаси! Главное, чтобы слово было приятно разглядывать и проговаривать, чтобы оно приятно во рту барахталось. Так я выбираю себе слова.

АЛЕКСАНДР: У меня появилось хобби — я сам с собой играю в слова. Конструирую домашние неологизмы. Алина хохочет и меня этим поддерживает. Помимо Люцифедра, есть жиробарин — это Улисс. Или вот щекотина — это щекотка и щетина. Алина не любит мою бороду, а я по ней скучаю. Собственно, моя личность — это и есть борода. Я ее сбриваю, и мне кажется, что меня нет.

Есть слова, которые вас бесят? Какие слова следует запретить?

АЛИНА: Есть слова, которые я не буду использовать, потому что они слишком конкретные, то есть их невозможно абстрактно рассмотреть, мне это просто неинтересно.

А вот в контексте описания моих работ я, пожалуй, готова запретить слово «бусинки»! И «стразы»! В моих работах нет бусинок и страз. Для меня важны благородные материалы, поэтому я использую хрусталь, а не «бусинки». И вот слова, они тоже должны быть как бы не массмаркетом, а вот такие вот очень тщательно отобранные. А если они слишком конкретные, то нет.

Алина Глазун. «Без названия». 2025 (работа будет выставляться на грядущей ярмарке совриска Cosmoscow!)
Архив Алины Глазун

Алина Глазун. «Без названия». 2025 (работа будет выставляться на грядущей ярмарке совриска Cosmoscow!)

Саша, а в твоих работах больше высказывания или больше умалчивания?

АЛЕКСАНДР: Я на самом деле не работаю с текстом. В последние годы то, что меня занимает, — выхватывать какую-то радикальную нестыковку слов и ландшафта. Когда текст в конкретном пейзаже вдруг превращается в иероглифы какие-то нерасшифровываемые или расшифровываемые амбивалентно, то есть в любую сторону. Это не работа с текстом, а работа с разрушением текста.

АЛИНА: Для меня самое интересное — это зрительское восприятие текста. Идет моя выставка, на работе написано «все немного разные», но выйдет репортаж, и редакция подпишет «все такие разные» или «мы очень разные», «все непохожи». Или у меня будет «все разминулись», а там будет написано «не встретились». Что-то просто невероятное! И мне это очень нравится, потому что ни о каком осмысленном диалоге между людьми вообще речи нет — мы даже не можем прочитать несколько слов одинаково. Мой любимый пример: стояли с приятелем и смотрели на мою работу, на которой написано «Больно». И он вместо этого читает «Колька», а его зовут Николай! Я смотрю: «Ну как? Там написано “Больно”!» А Николай не сдается: «Ну “Колька”, это же я!» Удивительно, как наше восприятие подстраивает, моментально фильтрует, адаптирует всю входящую информацию. Мне нравится — интересная ловушка.

А вы работаете с памятью? У Саши заброшки — руины будущего, у тебя, Алина, есть твой «Эрудит», ковры, советские картинки по развитию речи. Хрусталь, чтоб не сказать бусинки.

АЛИНА: Я до сих пор не умею правильно играть ни в «Скрэббл», ни в «Эрудита», хотя Саша пытался меня обучить. То есть мои работы точно не про ностальгию. Я не скучаю ни по люстрам, ни по коврам — вот приезжаешь куда-то к родственникам, ложишься спать рядом с ковром, он же пыльный, грязный, там какие-то жуки могут водиться, это же просто ад какой-то! В ковре нет для меня вот этого трогательного измерения. И я ничего из детства не вынимаю.

Я просто нахожу материалы, которые меня впечатляют своей интенсивностью. Бывает, увижу какое-нибудь роскошное платье Oscar de la Renta и потом подумаю, что «о, паттерн этого ковра похож на то платье, мне надо его использовать».

Саша, теперь давай поработаем с твоей памятью. Когда ты был петербуржцем, то участвовал в фотосоревнованиях, причем выбирал те, где главным призом служил нужный тебе фотоаппарат, и неизменно все их выигрывал. Со временем так разыгрался, что стал лауреатом World Press Photo, Foam Paul Huf и Aperture Portfolio. Остался ли азарт?

АЛЕКСАНДР: Нет, я перестал. Ну и как-то конкурсы закончились. Все выиграл, второй раз не дают. Это был доступный способ легитимации. Я фотограф — значит, у меня должен быть диплом победителя. Дипломы появились, и азарт закончился.

На Алине: платье SALONI, BABOCHKA. На Александре: очки SUB SUN, NUW.Store, рубашка C.P. COMPANY, кимоно MAHARISHI, брюки LOPENZ, сабо GOOD NEWS
Гоша Ин

На Алине: платье SALONI, BABOCHKA. На Александре: очки SUB SUN, NUW.Store, рубашка C.P. COMPANY, кимоно MAHARISHI, брюки LOPENZ, сабо GOOD NEWS, Studio Slow (все — Ultima Яндекс Маркет)

Все разминулись

А если свести вас и то, что вы делаете, к простому линейному уравнению или даже к ощущению, как бы оно звучало?

АЛИНА: То, что я делаю, — это как запихнуть в нейросеть зоологический музей, платье Gucci, Козимо Тура, церковь, Венеру Виллендорфскую, лес, какую-нибудь детскую частушку и как следует прокрутить.

АЛЕКСАНДР: Мой лейтмотив — какая-то форма нестыковки, непонятности, несоответствия. Когда в чем-то, что кажется банальным, понятным, простым, вдруг мелькает второе дно. И чтобы было не расшифровать, как это происходит. При этом я ничего специально не зашифровываю — у меня нет концептуальных, постановочных работ.

АЛИНА: Сложно шифровать: реальность превосходит. Невозможно придумать настолько же безумно, как оно само в себе складывается.

Алина, стикерпак из твоих работ — мой самый любимый в Telegram! Коллекция мемов, которыми я коммуницирую. Сашины фото последних лет — из области репостов, ретвитов и срочной пересылки: в них тоже есть элемент мемности. Вы с этим работаете специально?

АЛЕКСАНДР: Мотив мема мне очень интересен. Это Алинино влияние, раньше такого не было. И я согласен: хочется мемности!

АЛИНА: Мне очень нравится в мемах абсолютная рандомность совмещения фразы и изображения, которая иногда почему-то так глубоко трогает. При этом, когда пытаешься объяснить словами, почему это так тебя задело, почему оно такое щемящее, то не можешь сформулировать. Для меня мемы — непереводимые, но очень интенсивные. И это меня, конечно, привлекает. У меня даже была пара работ, в которых я использовала фразы, взятые из интернета. Я увидела картинку, там была изображена детская площадка и было написано: «Не бойся, просто убегай». И я взяла цветные буквы из детской азбуки и выложила ими «Не бойся, просто убегай». Вторая фраза — это «все разминулись». Там даже не было никакого изображения, просто все разминулись. Я использовала ее в нескольких работах. Это фраза, которую я до сих пор не могу пережить.

Колье Алины Глазун со стейтмент-надписью «Так не бывает». 2025
Архив Алины Глазун

Колье Алины Глазун со стейтмент-надписью «Так не бывает». 2025

Поделись алгоритмом, как искать и находить нужные слова?

АЛИНА: Они сами находятся. Если мне специально надо сделать работу, это очень сложно, это недостижимо усилием мысли. Это должно быть максимально расслабленное состояние: просто случайно в голову пришло или случайно на глаза попалось. Раньше я очень много вырезала слов из всяких брошюр. Это тоже очень классно. Совершенно по-другому читаешь тексты: выхватываешь фразы из контекста, то есть контекст непонятен. Например, «Стойка на голове — одно из достижений Максима». Или «Какие методы воспитания, кроме мухобойки, существуют?» Никто не знает, о чем была эта статья.

Чего нам от вас ждать? Будут ли еще непринужденные приморские вернисажи в галерее Jessica, как у Саши? Или, может быть, выставки арт-словесности в галерее MYTH, где Алина — резидент?

АЛИНА: Меня очень давно привлекает ювелирка. Это тема, которая манит. Пару лет назад я нашла ювелира, с которым у нас случилось взаимопонимание, и он сделал по моим эскизам два ожерелья с надписями «Боже» и «Сказка Ложь». Я же люблю роскошные дворцовые интерьеры, церковное убранство, тяжелые ткани, парчу, то есть интенсивные проявления материи. И мне важно, чтобы это было как бы немножко лакшери. И ювелирка — это вот прям оно. И сейчас намечается вторая попытка захода в ювелирную историю. Мы делаем три колье на основе моих работ. И премьера будет на Cosmoscow в сентябре. Это совместный проект с коллекционерами совриска Денисом и Милой Пак. Они в этом году впервые показывают публике свое собрание. И поскольку Мила тоже любит ювелирные изделия, мы с ней решили сделать три колье небольшим тиражом.

У Саши на Cosmoscow будет тоже некоммерческий стенд с Limonov Art Foundation. Работы разных лет плюс дебютная для Саши работа с объектом.

На Алине: платье SALONI, BABOCHKA На Александре: очки BONNIE CLYDE, Studio Slow, кардиган CASTART, брюки SAGE NATION, кеды NOVESTA, NUW. Store (все
Гоша Ин

На Алине: платье SALONI, BABOCHKA

На Александре: очки BONNIE CLYDE, Studio Slow, кардиган CASTART, брюки SAGE NATION, кеды NOVESTA, NUW. Store (все — Ultima Яндекс Маркет)

Котодуэт Джойса и Платона

Давайте перейдем к главному — то есть к котикам. И их месту в жизни и искусстве.

АЛИНА: Они повелевают, а мы поклоняемся, преклоняемся и исполняем все их пожелания в меру возможностей. У меня всё по принципу — надо делать, что они просят, если это не ставит под угрозу их жизнь, здоровье и благополучие.

АЛЕКСАНДР: У меня другой подход — педагогический. Моя любовь не безусловна, ее надо заслужить.

Должны ли Федр и Улисс для этого, например, ходить змейкой — как у Куклачева?

АЛИНА: Это мы так ходим.

АЛЕКСАНДР: Это Алина ходит. А вот старший кот понял мой педагогический посыл. Я с детства так действую: когда у меня появился первый котенок, я написал ему инструкцию. Так вот, теперь Улисс разговаривает со мной на новом языке — гораздо нежнее, чем с Алиной. Он со мной ласковый. Он меня обнимает.

АЛИНА: Да, если мне он противно орет, то с Сашей мурлычет. А с младшим котом у Саши не сложилось, он говорит, что кот не Федр, а Люцифедр. Просто они с Сашей очень похожи — внутренним миром, тонкой душевной организацией. А старший, Улисс, он как я — приземленный, добродушный, с простыми радостями.

Улисс и Федр — это котодуэт Джойса и Платона?

АЛИНА: На самом деле Джойс не мой герой. Я люблю античность и хотела кота Одиссея, но все сказали, что это слишком длинное имя. Поэтому решила латинскую версию выбрать — Улисс. А Федр — в честь одноименного диалога Платона. Поскольку для меня из художественной литературы Платон по-прежнему самое приятное чтение.

Есть ли вообще в жизни что-то важнее котиков?

АЛИНА: Я сразу предупредила Сашу, что в моем случае они выполняют функцию детей. И жизнь под них сильно подстраивается. Даже до ковида, когда я очень много летала, путешествовала на всякие ярмарки, это было максимум на 2–3 дня. Я должна была обязательно к ним вернуться.

Кот Улисс (с зубками)
Архив Алины Глазун

Кот Улисс (с зубками)

Кот Федр
Архив Алины Глазун

Кот Федр

А вы планируете еще котов?

АЛИНА: Нет. Я много лет волонтерством занимаюсь, но никогда в жизни не приносила домой ни одного кота на передержку. То есть для меня нет разницы, что ты принесешь домой: лягушку, кота или какого-то рандомного человека. Я в принципе очень закрытая и с очень малым количеством людей общаюсь. Мне легко выступать на публике, но мне совершенно некомфортно дружить с кем-то. Нет потребности. И лишний раз пополнять свою семью не входит в мои планы. Мне достаточно. Комплектация полная.

Я, наоборот, пытаюсь своих немногочисленных друзей Саше передать. Пусть лучше он подружит.

Котики вас скорее расслабляют или дисциплинируют?

АЛИНА: Очень дисциплинируют, потому что надо же встать, почесать, покормить, вот это всё. Это же фокусирует. То есть мыслесуп — еще один Сашин неологизм — ненадолго прерывается, потому что есть какие-то внешние обязательства.

АЛЕКСАНДР: Я пока только пытаюсь это постичь. Алина — очень дисциплинированный человек — встает в 8 утра, делает зарядку, заботится о котах. И она очень радостный человек, у нее не бывает плохого настроения, оно всегда — ровно приподнятое. Я подглядываю, прислушиваюсь — что нужно делать, чтобы чувствовать себя хорошо. Это как-то связано с дисциплиной!

АЛИНА: А благодаря Саше я пытаюсь углубить свой внутренний мир, развить чувствительность.

АЛЕКСАНДР: И тревогу! Мое качество жизни с появлением Алины и котов радикально улучшилось. Тот дикий уровень тревоги и дискомфорта, который был раньше, — всё.

Фото: Гоша Ин

Текст: Юлия Машнич 

Продюсер: Дарья Венгерская 

Стиль: Улья Мороз 

Визаж и волосы: Михаил Субботин 

Свет: Алексей Седурин

Ретушь: Софья Полякова 

Ассистент продюсера: Марина Богомол 

Ассистент стилиста: Глеб Исаков

Алина Глазун

