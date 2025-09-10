Как художница Алина Глазун и фотограф Александр Гронский сплели семейный фэшн-миф из платьев Gucci, люберецкого кэжуала и котокора?

Начнем с вашего бытописания. Как устроены ваши дни, потому что от твоих фотографий и Алининых работ есть ощущение, что ты, Саша, — путник пустоши примерно с посохом и камерой, а дома тебя ждет Алина, которая вышивает бусинами и буквами в богатом кокошнике или хотя бы в кэжуал-диадеме. А как на самом деле?

АЛЕКСАНДР: В хорошие дни так и происходит. Я иду-бреду, прихожу усталый домой, а Алина здесь что-то вышивает. Причем мне сложно отделить желание просто шататься по пустошам и промзонам от желания что-то ухватить, сфотографировать. Наверное, это больше про хождения кругами по пустынным пространствам, так что в этом смысле — да, я путник. А фотографирование — повод там шататься.

АЛИНА: Я работаю дома. Я из тех людей, кто принципиально не может работать в мастерской, потому что для меня необходимое условие создания искусства — комфорт. Моя комната выглядит как балетный зал, там везде зеркала, я их обожаю. Еще когтеточки до потолка, чтобы моим сынкам (котам Улиссу и Федру. — Прим. ред.) было привольно. Я выхожу только на тренировки и в зоомагазин. Еще обожаю прогулки в лесу, но это случается нечасто.

Я люблю однообразие, монотонность. Раньше я комплексовала, ведь художник должен быть динамичным, разнообразным, меняющимся. Но это полнейший булшит. Мне нравится повторяемость в любом проявлении жизни и искусства. Я произвожу похожие вещи, и мне окей с этим жить.

Как ваша жизнь в пустошах, зеркалах, лесах и общем комфорте влияет на стиль?

АЛИНА: Я всю жизнь люблю одежду, но для меня это не инструмент повышения привлекательности. У меня совершенно другой подход. Логика выбора такая: мне просто нравится какое-то сочетание материалов, фактур. 90% одежды, которую я покупаю, абсолютно неносибельная — но меня это устраивает, я все равно никуда не хожу. Отношусь к одежде как к коллекции артефактов и комбинирую ее по такому же принципу, как соединяю какие-то материалы в своих работах. И очень часто бывает, что, например, у меня появляется, скажем, платье с туфельками, и мне хочется воспроизвести эту комбинацию цвета и фактур в работах.

АЛЕКСАНДР: Моя задача — в Люберецкой промзоне выглядеть адекватно, уместно. Жесткий кэжуал, полуспортивный стиль. Сливаться с промзоной — вот мой фэшн-стейтмент.