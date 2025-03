Как филолог-комикесса Ксюша Прихотько разложила петербуржцев на архетипы и стала новой городской фэшн-нимфой?

Давай придумаем мерч филолога-комика и человека-тренда Ксюши Прихотько! Что это может быть? Томик твоих шуток в ванильном переплете? Снежная семиосфера? Туфли-стрипы с тургеневской цитатой?

Это должны быть очки, которые не потеют, когда ты заходишь в помещение! Возможен пояс из собачьей шерсти. Еще, например, крючок или вязальные спицы. И вот уже набор бабушки-убийцы. Очень модный мерч. Верю, что Настя Миронова могла бы это очень красиво сфотографировать.

У тебя вместо камеди бро — камеди сис: сестра Маша, с которой вы вместе придумываете ролики. А что вы в детстве вместе смотрели, чтобы хохотать?

«Офис» — это база. Вернее, «Офис» — это библия! Мы даже сейчас так разгоняем: «Это кто из “Офиса”?» Первый наш вопрос к себе. Это сериал, который пересмотрен целиком раз 8, на русском и на английском, в горе и в радости. Я знаю наизусть уже, мне кажется, все целиком. Контент про офис, контент про не вошедшее в офис. Я довольно глубоко погружена.

That’s what she said. Скажи, а где в Петербурге обитает наш городской женский архетип — Ксюша Прихотько?

Обожаю библиотеки: РНБ, БАН. Я в БАН в университете получила пропуск нечаянно — и все! Это неповторимая в своей замшелости атмосфера и, конечно, — там лучшая столовка. Моя любимая культура столовок, где к тебе за гречкой по-купечески может подсесть немолодой писатель и попробовать впихнуть свою книжку. Я это обожаю! Ничего никогда не меняется. Все еще мясо по-французски, все еще рыба под маринадом. Там все существует по всем ГОСТам. Вроде и советское, и что-то позднекапиталистическое, но оно так странно замиксовано, что ты не веришь, что современность где-то наступила. Ты просто в машину времени помещаешься. И люди там реально обсуждают какие-то очень высокие материи, поедая гороховый суп с копченостями. Я очень люблю эту эстетику, это плоть от плоти меня. Если хочется чего-то вайбового, я просто иду в кондовую советскую библиотеку.

А есть куда пойти за тяжелым петербургским вайбом?

О да! У нас всегда будет Пушкинская улица, самая отвратительная улица в мире, потому что (или поэтому!) там все время все расстаются. Почему, чтобы расстаться с человеком, стоит пойти на Пушкинскую? Есть намыв, но на намыв еще нужно доехать, поэтому если вы с Аркашей передвигаетесь пешком в центре, то расставаться нужно на копошильной, проходной, близкой к вокзалу Пушкинской улице. Они же не моют этого опекушинского Пушкина! Только, наверное, 10 февраля и 6 июня — в день смерти и в день рождения. В остальное время это обосранный голубями Пушкин.

Еще одна идея для улицы, на которой можно эффектно расстаться, — это улица Достоевского. Улица, где одно за другим находятся похоронные бюро. Там постоянно катафалки. Если вашей трагедии требуется более суетный вайб, то, конечно, Пушкинская, а вот если хочется гробовой тишины, лучше местечка вы не найдете.