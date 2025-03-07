Как филолог-комикесса Ксюша Прихотько разложила петербуржцев на архетипы и стала новой городской фэшн-нимфой?

Не осталось такой москвички, которая не переслала бы мне хотя бы один из твоих рилсов. А в Петербурге тебя уже узнают?

Да, бывает, сидишь в кафе и плачешь и даже не думаешь, что тебя может кто-то узнать. А потом к тебе люди, которые сидели все это время рядом, начинают поворачиваться: «Мы решили вас не отвлекать, но мы вас, конечно же, узнали». А в другом конце зала сидела Анжелика Варум, и ее никто не узнал, только я.

Как выглядит твой досуг? Вот ты откладываешь томик Тургенева, утираешь слезу и что — склоняешься над пяльцами?

Почти, я люблю вязать! Пеку хлеб. Или иду на рейв. От танца мне нужно освобождение, протанцовывание. Если рейва нет в наличии, могу пойти на стрип-пластику. Смотрю маргинальное кино. А вообще мое самое любимое, это такой исследовательский интерес, — просмотр телеканала «Домашний»! Это просто невероятный кладезь. И устроить с подружками вечер просмотра «Домашнего» с комментариями, постановками на паузу — это святое. Как видят судьбу женщины в России, какая это женщина, о каком мужчине она мечтает. Есть новаторские мелодрамы, там сильные героини. У нее свой бизнес или она начальница. А твистом будет, что она встречает простого паренька, который ниже ее по должности или вообще деревенский мужик, а она такая бизнес-леди, и конечно, она опростится под конец, конечно, она бросит свою работу и будет с ним. Ну какая сила женщине? Женщине нужен вот этот простой мужичок, который обязательно будет в клетчатой рубашечке, который ей расскажет, как жить. Который очень грубо вторгается в ее личное пространство, но она его впускает и потом решает, что это ее судьба. Я сейчас рассказываю сразу про несколько фильмов, в том числе про сериал «Люблю тебя любую». Там буквально владелица модного магазина влюбляется в дворника. Но может оказаться так, что дворник прекрасный мужчина или даже скрытый нейрохирург, у которого были какие-то проблемы в жизни, и он случайно стал дворником.

Но это тоже архетип, фиксирую мотивы от «Короля Дроздоборода» Шарля Перро до лютой второй серии фильма «Москва слезам не верит». Думаешь, возможна такая судьба для тебя?

Какой-нибудь мужичок, с которым мы опростимся? Ты знаешь, я бы хотела, я бы очень хотела. Но в жизни предсказуемый, стабильный, надежный грин-флаг для меня ред-флаг. Я имею в виду этот архетип из сказок, этот дровосек чудесный. Туповатый, да, но честный, прямой, простой. Как-то у меня не получается с такими мужчинами. Я бы и рада, наверное, потому что это, наверное, называется «здоровые и надежные отношения», но не работает. И суперсложные душнилы тоже не работают. Не знаю, что на меня работает.

Непредсказуемый Аркаша — мутный, но притягательный герой твоих скетчей?

Аркаша — это, конечно, загадка. Недавно читала пару статей о том, что женщины, в основном на Западе, предпочитают сейчас молодых кавалеров. Связывают это с тем, что индустрия косметологии и медицина сильно продлевают срок женской молодости, и визуально, и физиологически, потому что есть гормональная терапия и все такое, а мужчины дурнеют. Дурнеют, потому что у них есть предубеждение против всяких инъекций, процедур, ухода и так далее. И вот у женщин как бы начинается пик, и им нужен кто-то помоложе. Это сюжет условной «Плохой девочки» с Николь Кидман. «Бриджит Джонс» новая про то же самое. И я замечаю это уже среди своих сверстников. Ты, конечно, немножко катастрофизируешь возрастную пропасть между вами, когда тебе 26, а ему, не знаю, 22. И Аркаша — это, условно, такой архетип, вот этот чувак помладше, который из себя не то чтобы ничего не представляет, он что-то представляет, просто что-то очень странное. Искомые эмоции и страсть ты от Аркаши непременно получаешь, но заодно получаешь еще несколько психических диагнозов и нервных расстройств.

И хотя бы один микрозайм!

И микрозаймы берешь, да. Тебе не хватало этого, тебя сильно бустит, но когда ты рассказываешь все подругам, ты понимаешь, какой же это кринж. Но Аркаша ужасно привлекательный. Он тебе закрывает все твои эмоциональные потребности, где бессильны сверстники-дровосеки, которые, да, надежные, стабильные, но у них нет этого нечто, которое необходимо женщине, воспитанной мелодрамами.