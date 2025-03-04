Саша Бортич: «Всю жизнь я борюсь с ощущением: сейчас все поймут, что я лох и выгонят меня»

Про хейт, фото с поклонниками и синдром самозванца

Хочу поговорить с тобой про успех. Со стороны кажется, что тебе быва­ет страшно, но ты не падаешь в неуверенность, как многие, а, наоборот, прорабатываешь свой синдром само­званца через то, что выкладываешься на двести процентов.

На самом деле с «Химией» произошло на­стоящее волшебство еще и потому, что я впервые в жизни по-настоящему соеди­нила себя со своим успехом. Когда мне дали актерский приз на «Новом сезоне» (как лучшей актрисе фестиваля, награда называется «Героиня “Нового сезона”». — Прим. ред.), я не вжала голову в плечи, как обычно, а сказала себе: «Да, я это заслужи­ла, потому что круто сделала свою работу». Для меня это огромный шаг. Всю жизнь я борюсь с ощущением, что вот сейчас все поймут, что я лох и выгонят меня отсюда.

Но при этом, когда ты вышла по­лучать награду, помнишь, как ты сказала?

Как?

«Я все тот же зажатый подро­сток, который весь дрожит вну­три…»

Я и продолжу им оставаться, не хочу это терять. Да, я научилась чуть красивее хо­дить по красной дорожке, меньше дергать­ся, когда меня фотографируют, но оста­юсь все тем же панком. Мне очень важен этот баланс. Не хочу обнаружить себя в той зоне, где, ну знаешь, «несу себя людям». Да, все актеры любят внимание, глупо это отрицать, но при этом жажды быть извест­ной у меня не было никогда. Это очень приятно, когда тебя узнают и так легко ос­частливить людей совместной фотографи­ей. Но все это идет рука об руку с тем, что тебя фотографируют исподтишка, тыка­ют пальцем или подходят, когда ты ешь или плачешь в аэропорту.

У меня, кстати, есть предположение, почему ты никогда не отказываешь­ся сфоткаться. Как будто тебе настоль­ко важно радовать людей — любых совершенно, независимо от того, нра­вятся они тебе или нет, — что та­кая легкая возможность принести не­много счастья оказывается значимой привилегией.

На самом деле большинство люди адек­ватные, вежливые и очень милые. Я ино­гда и сама предлагаю сфотографироваться, если вижу, что они не решаются. Мне же это вообще ничего не стоит. У меня была такая история: экспедиция в Краснодар­ский край, раз в три дня переезды, очень тяжелые съемки, холодно, смены длинню­щие. Но для людей, которые там живут, это просто невероятное событие — у них сни­мается кино, еще и с какими-то там извест­ными артистами. В одной из станиц был ну просто чудовищно сложный день — я за­мерзла жутко, ревела, орала в кадре, чего там только в ту смену не делала. И вот по­сле захожу в актерский вагон никакая. Ас­систент говорит, что машина подъедет пря­мо вплотную к двери, чтобы прыгнуть в нее незаметно, так как вокруг площадки весь день собиралась толпа со всей округи. Я соглашаюсь, но вдруг слышу голоса этих людей, которые долго простояли на моро­зе. Сил не было совсем, но в итоге я пошла и сфотографировалась отдельно с каждым, а было человек 40. И знаешь что? Это было так круто, просто обалденно. Я ушла такая наполненная!

А ради кого ты бы простояла полдня на холоде?

Ради Роберта Планта бы постояла. Совер­шенно точно ради Эдгара Райта — чтобы поцеловать его гениальные ручки, конеч­но. Ради Дженнифер Лоуренс, Тайки Вай­тити. И Дэниэла Шайнерта и Дэна Квана, которые «Все, везде и сразу» и «Чело­век — швейцарский нож». А еще ради лю­бого своего близкого друга я бы простояла и день, и два, и три.