Саша Бортич: «Всю жизнь я борюсь с ощущением: сейчас все поймут, что я лох и выгонят меня»

Главная сигма-герл и перфекционистка российского кино совершила личный челлендж и сыграла, возможно, самую важную свою роль. Премьера: смешной и пронзительный мелодрамеди-сериал «Между нами химия» — дэд-инсайд-таксистка, узнав о смертельном диагнозе, вопреки всему (и самой себе!) находит силы вернуться к жизни — а потом еще находит любовь (Ефремов? Котрелев? Филипенко? Сангаджиев? Без спойлеров!)
POV: актриса Саша Бортич на максималках выкручивает актерский диапазон, выписывая зрителям рецепт на эндорфины и экранную химию. Снято лучшей ученицей Жоры Крыжовникова Кариной Чувиковой! На Wink.ru с 6 марта!
А в нашей съемке Бортич раздала авангардистские вайбы до премьеры фильма-перформанса Канье и Ванессы Бикрофт: те же ретрокушетки, только готические дарк-платья, а не вот это вот все.
На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, платье BELIK
Сценаристка Мила Просвирина (вместе с режиссером Романом Волобуевым задокументировала бум телеграм-каналов в сериале «Просто представь, что мы знаем»!) расспросила свою приятельницу, как научиться соединяться со своим успехом, реагировать на хейт и не терять в себе панк-девчонку на скейте.
На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, жакет MIGMOON, юбка 404 NOT FOUND
Твоя героиня в «Между нами химия» Таня — водительница такси, в одиночку воспитывающая двоих детей после смерти мужа. Она узнает, что у нее рак, и пытается в ускоренном режиме найти сыну и дочке нового папу. Я, когда смотрела сериал, то смеялась в голос (попытки знакомства в баре — топ!), то не сдерживала слез — тебе удалось ФЕ-НО-МЕ-НА-ЛЬ-НО достоверно сыграть онкобольного человека. Для тебя самой магистрально сериал про что?
Для меня эта история в первую очередь про мать, которая пытается спасти детей. От детдома, от невменяемых родственников, которым они могут достаться. Материнский инстинкт — это естественный процесс: когда появляется ребенок, в тебе просто просыпается волчица, которая защитит свою стаю, несмотря ни на что.
Были моменты, когда ты лично эту волчицу выпускала наружу?
К счастью, у меня не было по-настоящему опасных ситуаций, где бы кто-то угрожал здоровью или жизни моего ребенка. Но если сына заставили плакать — я иду разбираться, и ничто меня не остановит. В целом я бы сказала, что не тревожная мать, но та, что настороже. Ставлю вопрос следующим образом: «Это не угрожает его жизни или здоровью?» Если нет, супер, пусть идет. Мне кажется, это единственное, что помогает не сойти с ума.
Как думаешь, если бы ты не была мамой, у тебя бы получилось сделать Таню в «Химии»?
Сложно сказать. Актеры часто проигрывают ситуации, которые совершенно не относятся к их жизни, но мне это точно упростило задачу. При том, что я не из тех, кто говорит: «Материнство разделило мою жизнь на до и после». Став мамой, я не изменилась, осталась собой — просто узнала что-то новое совершенно другого уровня. Знаешь, я очень скептически отношусь к репликам типа: «Ой, вот он у меня еще в животе, но я уже его так сильно люблю». Большинство — это доказано — постродовых депрессий начинается как раз из-за того, что на тебя навешивают огромное количество ожиданий. Когда материнство пришло в мою жизнь, я была рада, но не испытывала к своему ребенку сразу же бесконечную любовь. Это отдельный человек. Ты с ним знакомишься. Ты пытаешься понять: а что это всё такое? И потом со временем любовь в тебе растет. Как мне кажется, абсолютная любовь к ребенку не то, что появляется по щелчку сразу после родов. Но это лишь мое субъективное мнение и точно не аксиома.
Как получить роль мечты, несмотря на бэби-фейс
В «Химии» очень заметно невероятное совпадение тебя, материала и команды. Редко случается настолько мощная синергия между историей, режиссером, актерами и цехами, которую так видно в кадре.
Да, всё сложилось, и мне не нужно было заниматься ничем, кроме буквального исполнения роли. Потому что на практике я очень часто оказываюсь в ситуации, когда сосредоточиться необходимо на самых разных объектах. Помогать цехам, так скажем. Например, я крашусь сама уже много лет, даже когда хороший грим на площадке — просто мне так комфортнее, — но иногда это необходимость. Видишь, что делают люди, и думаешь: «Какой ужас, лучше сама как-нибудь». В «Между нами химия» я могла заниматься только ролью, которую мне не нужно было собирать и придумывать — она уже была полноценно написана в сценарии Кариной Чувиковой (над текстом Карина также работала вместе с Евгенией Хрипковой («Звоните ДиКаприо!») и Юлией Гулян («Ника»). — Прим. ред.). Берешь любую сцену — и делаешь.
Для Карины Чувиковой, ученицы Жоры Крыжовникова и сценариста «Слова пацана» и «Триггера» Андрея Золотарева в киношколе «Индустрия», это ведь, по сути, первая настолько масштабная режиссерская работа.
У нас с Кариной сложилась сильная связь, и я ее очень ценю. В моей жизни такого еще не было. Ну, помимо Нигины Сайфуллаевой и «Как меня зовут», но они навсегда на недосягаемой полке, там, где ближайшие члены семьи (в откровенной драме о радикальном воспитании чувств и инициации взрослой жизнью Саша впервые снялась в кино, для Нигины Сайфуллаевой это также был дебют в режиссуре полного метра. — Прим. ред.). Карина очень конкретная, может быть жесткой, но это всегда по делу. Она хорошо знает, чего хочет. Через несколько недель после мотора у нас был напряженный момент, но мы просто выложили все карты на стол и вышли на новый уровень взаимодействия. Внутренние беспокойства и сомнения перестали на нас влиять, когда мы просто друг другу сказали: «Эй, я не пытаюсь тебя победить. Мы тут не боремся». Да, были и ужасно тяжелые смены, и огромные выработки, и сложные объекты, но я ни разу не доходила до компромисса с собой. Знаешь, как часто бывает: «Ладно, нет уже времени, сворачиваемся, всё было». Это настоящее сотворчество, и мне были выданы все козыри, чтобы проявить себя актерски. Добавлю: еще Карина всегда прекрасно выглядит, даже при самом тяжелом графике, это очень впечатляет.
На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, топ и юбка JACKSON DE VILLE, жакет RUDY I EYE, туфли VALENTINO (ЦУМ)
Как вам удалось найти баланс — сочетание смеха, трепета и слез? Драмеди — это ведь сложный жанр. Настоящих драмеди, особенно на русском языке, очень мало. Обычно это так примерно происходит: «У нас несмешная комедия? Супер, назовем ее драмеди».
Искать не пришлось — это сразу было в тексте Карины, а мы просто совпали. Мне приходит сценарий, я открываю и вижу: «героиня Татьяна, 37 лет». Пишу агенту: «Ты почты перепутала, наверное». Она: «Нет, это тебе». Начинаю читать, сценарий супер, но я прекрасно отдаю себе отчет в том, как выгляжу в свои 30. У меня нет иллюзий, что это на 15 или 17 лет, но многие реально считают меня сестрой сына, а дети на площадке говорят: «А вы Сашина няня?» И вот я иду на пробы от метро пешком, дочитываю восьмую серию — и меня просто разрывает от того, какая же это крутая история...
…то есть ты прочитала все восемь серий проекта перед пробами? По опыту — это нетипично для актеров, мягко говоря.
Конечно. Если ты не прочитаешь целиком, чего туда идти тогда?! Я всегда всё читаю и периодически слышу на кастинге: «Ой, вы со всем ознакомились? Вот это да». Или, например, прихожу на пробы большой сложной сцены, и режиссер просто начинает аплодировать, что я выучила текст. А я про себя думаю: «Как же легко вас впечатлить».
Так вот — дочитываю я сценарий в абсолютном восторге, ловлю на пробах каждое слово Карины, понимаю, что правда все круто сделала, но на меня этот материал может просто не лечь. Я до последнего была убеждена, что меня сольют и мой бэби-фейс не победить. Помню, как в конце январских каникул в прошлом году сидела на первой репетиции «Отцов и детей» в Театре наций (в версии Семена Серзина действие тургеневского романа перенесли во времена перестройки, Саша играет в спектакле Фенечку. — Прим. ред.) — и вдруг звонок от Михаила Врубеля (сын художника Дмитрия Врубеля, автора поцелуя Брежнева на Берлинской стене, сооснователь киношколы «Индустрия» и студии «Водород», выпустившей трилогию «Лед» и «Сто лет тому вперед», вместе с коллегой Александром Андрющенко стал самым молодым продюсером, заработавшим миллиард в российском прокате. — Прим. ред.): «Всё, Саш, мы тебя утвердили». И я начинаю реветь.
На Саше: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, куртка ADIDAS, сапоги-брюки ALEXANDER ARUTYUNOV
Это правда, что изначально в этой роли видели Анну Михалкову?
Которая в «Частице вселенной» Алены Званцовой играла мою маму, а в «Обычной женщине» Бориса Хлебникова и Наташи Мещаниновой — мою сутенершу. Я просто обожаю Аню. Когда уже ребята поменяли концепцию и утвердили в «Химию» меня, она подшучивала надо мной — мол, Бортич, это даже не обидно — и даже слух пустила, что я украла у нее роль. Если что, это я шучу, конечно же!
Прикол еще в том, что тебя не стали старить. Как вы искали внешность Тани?
Да, это целый процесс. Была большая вероятность, что меня покрасят в темный цвет, я и сама хотела. В итоге решили, что все-таки нет. Плюс я похудела, достигла своего минимального веса. И когда смотрела первые кадры, думала: «Как хорошо, что мне хватило силы воли это сделать, потому что ну как-то странно, если героиня умирает от рака и она упитанная». А я была упитанной.
На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, жакет и туфли MIGMOON, юбка 404 NOT FOUND
Про ред-флаги в работе с режиссерами и у кого Саша сыграет любую роль
Ты работала с топовыми режиссерами-женщинами — Нигиной Сайфуллаевой, Аней Меликян. Теперь вот с Кариной Чувиковой. Есть что-то, что объединяет этот опыт, или мы не можем обобщать?
Слушай, это как про национальность: странно пытаться выявлять общие признаки — в каждой есть и подлецы, и хорошие люди. С режиссурой так же: у меня были и суперпостановщицы, и тяжелые опыты. И равно очень классные и сильные режиссеры-мужчины, с которыми мечтаю снова поработать. Поэтому я бы не стала разделять режиссуру на мужскую и женскую. Режиссер — это прежде всего профессия. И профессионализм, как мне кажется, определяется не гендером, а способностями и талантами.
Понимаю.
А опыт дебюта с Нигиной меня очень сбил. В «Как меня зовут» были такие подключение и атмосфера, что после я недоумевала в свои 19 лет в других проектах, почему все не делается так же честно и режиссеру на меня абсолютно наплевать. На самом деле только после перерыва в съемках, связанного с рождением ребенка, я наконец по-актерски почувствовала себя по-другому. Лет шесть назад, когда мне нужно было сыграть большую сложную сцену, я на нее долго настраивалась. Слушала определенную музыку, чтобы войти в нужное состояние, что-то еще придумывала. А сейчас вдруг обнаружила себя в точке, когда понимаю: после репетиции скажут «Камера, мотор», и я все сразу сделаю. Мой аппарат теперь работает иначе. Я очень смеялась, когда после «Сезонов» (на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи, главном киноиндустриальном сериальном смотре страны, Wink.ru показали проект «Между нами химия», и Саша получила награду как лучшая актриса. — Прим.ред.) критики писали: «Александра Бортич перезапускает свою карьеру». А сейчас думаю, может, они и правы.
У тебя есть какие-то ред-флаги в работе с режиссерами?
Возможно, это ужасно прозвучит, но есть такие режиссеры, во взаимодействии с которыми я чувствую, что могу их сожрать. А для меня это очень опасное чувство. Потому что ну зачем мне тогда такой режиссер? Ненавижу, когда мне говорят то, что я уже знаю. Например, начинают при разборе пересказывать сцену. Спасибо, я это уже читала. Хотелось бы услышать от режиссера то, до чего я не додумалась сама. У меня же и к себе очень большие требования. Я всегда вижу, где наигрываю и что у меня не получается. Есть роль в одном фильме, который все очень хвалят, у него высокий рейтинг, а я знаю, что играю там плохо, потому что слепо шла за режиссером.
Почему не стала спорить и доказывать?
Я могу спорить, но финальное слово все равно за режиссером. Это субординация. Для меня это был важный негативный опыт. Теперь знаю: если тебе кажется, что у человека проблемы со вкусом или профессией в целом, тебе не кажется. И идти туда не надо.
Мне всегда нравилась твоя честность. Что ты можешь открыто сказать в интервью: «Да, я снялась там-то, потому что мне просто нужны были деньги».
Ну это же правда. Зачастую ты не сидишь и не выбираешь из трех проектов тот, который тебе больше всего нравится, а снимаешься там, куда утвердили. Конечно, я много отказываюсь, не до всех проб дохожу просто из-за качества текста, но да, иногда мне приходилось соглашаться на что-то, потому что слетели все проекты, а нужно на что-то жить.
На Саше: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, куртка ADIDAS, сапоги-брюки ALEXANDER ARUTYUNOV
Ты бывала прямо сильно на мели?
Бывала. Это очень неприятно, но что поделаешь — берешь в долг или кредитку распечатываешь. Ну я еще и финансово безграмотна: не умею откладывать и не знаю, куда вложить деньги, чтобы они работали.
Что больнее — брать в долг или сниматься в плохих фильмах?
По-разному. Потому что участие в кинопроекте — непрогнозируемая ситуация. Безусловно, есть ряд критериев, которыми ты можешь руководствоваться — например, сценарий, режиссер, продакшн. Но жизнь и реальность, как известно, вносят коррективы. В итоге: сценарий прекрасен на бумаге, но совершенно непереводим на киноязык, режиссер в плохой форме, а продакшн вдруг резко начинает экономить.
Так что ответа на этот вопрос просто не существует: классно работать в удовольствие, не брать в долг и гордиться фильмом или сериалом на премьере.
Давай о хорошем. Назови пять режиссеров, у кого ты бы сыграла кого угодно.
Даже мертвую проститутку?
Ее особенно.
Конечно, Карина Чувикова. Режиссер «Балета» и Happy End Сангаджиев, который также сыграл моего врача и коуча по свиданиям в «Между нами химия». Ученики Хлебникова Игорь Марченко, Саша Собичевский и Оля Дибцева — обожаю, насколько они простые и настоящие люди. И Нигине, конечно же, не смогу отказать никогда.
На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, жакет и туфли MIGMOON, юбка 404 NOT FOUND
Про хейт, фото с поклонниками и синдром самозванца
Хочу поговорить с тобой про успех. Со стороны кажется, что тебе бывает страшно, но ты не падаешь в неуверенность, как многие, а, наоборот, прорабатываешь свой синдром самозванца через то, что выкладываешься на двести процентов.
На самом деле с «Химией» произошло настоящее волшебство еще и потому, что я впервые в жизни по-настоящему соединила себя со своим успехом. Когда мне дали актерский приз на «Новом сезоне» (как лучшей актрисе фестиваля, награда называется «Героиня “Нового сезона”». — Прим. ред.), я не вжала голову в плечи, как обычно, а сказала себе: «Да, я это заслужила, потому что круто сделала свою работу». Для меня это огромный шаг. Всю жизнь я борюсь с ощущением, что вот сейчас все поймут, что я лох и выгонят меня отсюда.
Но при этом, когда ты вышла получать награду, помнишь, как ты сказала?
Как?
«Я все тот же зажатый подросток, который весь дрожит внутри…»
Я и продолжу им оставаться, не хочу это терять. Да, я научилась чуть красивее ходить по красной дорожке, меньше дергаться, когда меня фотографируют, но остаюсь все тем же панком. Мне очень важен этот баланс. Не хочу обнаружить себя в той зоне, где, ну знаешь, «несу себя людям». Да, все актеры любят внимание, глупо это отрицать, но при этом жажды быть известной у меня не было никогда. Это очень приятно, когда тебя узнают и так легко осчастливить людей совместной фотографией. Но все это идет рука об руку с тем, что тебя фотографируют исподтишка, тыкают пальцем или подходят, когда ты ешь или плачешь в аэропорту.
У меня, кстати, есть предположение, почему ты никогда не отказываешься сфоткаться. Как будто тебе настолько важно радовать людей — любых совершенно, независимо от того, нравятся они тебе или нет, — что такая легкая возможность принести немного счастья оказывается значимой привилегией.
На самом деле большинство люди адекватные, вежливые и очень милые. Я иногда и сама предлагаю сфотографироваться, если вижу, что они не решаются. Мне же это вообще ничего не стоит. У меня была такая история: экспедиция в Краснодарский край, раз в три дня переезды, очень тяжелые съемки, холодно, смены длиннющие. Но для людей, которые там живут, это просто невероятное событие — у них снимается кино, еще и с какими-то там известными артистами. В одной из станиц был ну просто чудовищно сложный день — я замерзла жутко, ревела, орала в кадре, чего там только в ту смену не делала. И вот после захожу в актерский вагон никакая. Ассистент говорит, что машина подъедет прямо вплотную к двери, чтобы прыгнуть в нее незаметно, так как вокруг площадки весь день собиралась толпа со всей округи. Я соглашаюсь, но вдруг слышу голоса этих людей, которые долго простояли на морозе. Сил не было совсем, но в итоге я пошла и сфотографировалась отдельно с каждым, а было человек 40. И знаешь что? Это было так круто, просто обалденно. Я ушла такая наполненная!
А ради кого ты бы простояла полдня на холоде?
Ради Роберта Планта бы постояла. Совершенно точно ради Эдгара Райта — чтобы поцеловать его гениальные ручки, конечно. Ради Дженнифер Лоуренс, Тайки Вайтити. И Дэниэла Шайнерта и Дэна Квана, которые «Все, везде и сразу» и «Человек — швейцарский нож». А еще ради любого своего близкого друга я бы простояла и день, и два, и три.
На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, пиджак BALENCIAGA, брюки MM6, туфли BALMAIN (все — ЦУМ)
Как думаешь, а почему на тебя льется столько хейта? Подчас его масштабы просто поражают воображение.
Наверное, иногда людям сложно воспринимать искренность. Многим приятнее смотреть на актрису, которая скромно складывает ручки, думает постоянно, как она выглядит, и не находится в живых проявлениях. Это возвращает к базовой настройке: когда видишь, что кто-то проявляется, а ты себе не разрешаешь, то, конечно, бесишься. Но с другой стороны. Была такая передача в YouTube — «Узнать за 10 секунд», где нужно угадывать песни. Я туда всегда очень хотела и пошла на запись вместе со своими любимыми друзьями — Максимом Гну и Андреем Заураловым. Потом как-то я сидела беременная на карантине, ужасно соскучилась по пацанам, открыла этот выпуск и увидела со стороны, как же я раздражаю своей гиперактивностью. А сколько я слышала историй о людях, которые меня не знают, случайно проходили мимо площадок, где я работала, и принимали за чистую монету мои шутки ужасные и стеб о том, какая я классная актриса. Так что я понимаю, как сильно могу раздражать.
А что по принятию? Ты всегда говоришь, что тебе очень сложно слушать комплименты про внешность, но как будто бы в последний год что-то в этом смысле подвинулось.
Думаю, что психотерапия очень развивает меня в сторону адекватного восприятия себя. Я красивая. Я секси. Я талантливая. Я классная девчонка. Теперь я более-менее могу соединиться с этими характеристиками, хотя мне это ужасно сложно, как и очень многим людям. Между прочим, я сейчас сделала усилие, чтобы это проговорить, в ежедневном режиме так не думаю.
Я, кстати, всегда боялась, что мое актерство строится на травме и боли. Мол, пойду в терапию, проработаю все и как же тогда буду играть? Но это самое большое заблуждение. Потому что психотерапия не лишает тебя возможности черпать энергию в боли, а освобождает от зажимов и налипших установок. Особенно регулярная. Самые крутые прогрессы происходят, когда кажется, что все хорошо. Вы вроде посидели-поболтали, а эти сессии самые эффективные.
Если бы у тебя было сколько угодно времени, чем бы ты занялась в плане навыков?
Точно музыкой. Барабаны — моя мечта. Саксофон. Фортепиано. Вокал. Флористику хотела бы побольше прокачать. Готовку, танцы и волейбол.
Хочу подметить, что ты не упомянула актёрку.
Я точно не пойду поступать в институт, хотя… Если бы я могла позволить себе полноценно побыть студентом 24 на 7, когда нет ребенка и не нужно зарабатывать, то почему нет. Мне досадно, что этого не было. Но для меня это так работает: каждая роль, площадка, режиссер, сцена и спектакль в театре — новое обучение и прокачка.
Есть что-то, до чего я не дотронулась, что сейчас для тебя важно?
Я чувствую, что сейчас у меня очень особенный период и сериал «Между нами химия» — большая часть этого. Мое главное наблюдение к этому моменту — многие вещи, которые я ощущала важными и правильными, когда только начинала, по итогу оказались самыми верными. То, как я думала, будучи 15-летним скейтером. Я подавляла это в определенный период, стеснялась. Но сейчас признаю, что это тоже я, которая так и не научилась врать и притворяться. И, даже поранившись очень сильно, как произошло совсем недавно, никогда не позволю себе зачерстветь. Потому что точно знаю: любовь сильнее всего.
Фото Алексей Дунаев
Идея Ксения Гощицкая
Стиль Алина Артей
Визаж Юлия Худякова
Волосы Михаил Киселев
Продюсер Екатерина Кузнецова
Ассистент продюсера Айтадж Гусейнова
Ассистенты фотографа Вадим Пушкин и Даниил Мякотенко
Ассистенты стилиста Екатерина Шумилова и Евгений Лагунин
Ретушь Анастасия Суворова
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