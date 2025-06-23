Прима театра Бориса Эйфмана Мария Абашова: «Незаменимых нет, но чтобы заменить меня, потребуется не одна балерина, а несколько»

Теперь народная! В марте 2025 года к твоей коллекции наград — от «Золотой маски» до «Золотого софита» и премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — прибавилось это высшее звание в области культуры. А тебе важно официальное признание?

Конечно. Причем это произошло максимально неожиданно для меня. Я была счастлива как ребенок, даже начала прыгать: «Я народная?! Я народная!» Со мной рядом стала прыгать моя маленькая дочь и повторять: «Народная, народная! Мам, а что это?» А я ответила: «Сложно объяснить, но это очень классно». Теперь она всем рассказывает: «Моя мама народная артистка, а я — народная дочь». Хотя звучит, конечно, так себе. И в первую очередь за эту награду я благодарна Борису Яковлевичу Эйфману (художественный руководитель и создатель собственных Театра балета и Академии танца. — Прим. ред.), который все время говорит: «Ну кто я без моих артистов?» А кем бы я была без него? То, как он создает, творит из нас артистов, — это дар. Особое видение позволяет рассмотреть в нас то, о чем мы сами и не догадываемся. А он видит нашу суть, вытаскивает, шлифует — и являет зрителям. И самое приятное признание от нашего мастера — он однажды сказал, что видит во мне не только свой труд, но и восторгается моим трудом и упорством в работе над собой.

Недавно ты станцевала в пятисотом спектакле «Анна Каренина», в премьере которого выходила на сцену в 2007 году. Меняется ли рисунок роли с твоим собственным жизненным опытом?

Да, и в лучшую сторону. Мне очень помог опыт в кино. Мой танец изменился после того, как я снялась в сериалах «Балет», «Монастырь» и «Этерна» — кстати, этот долгожданный долгострой (уже два года прошло с момента съемок!) выйдет в прокат в июле. Дело в том, что никто из нашей труппы не обучался драматическому искусству. Для нас главное — чисто станцевать, балет — это всегда общий план. А в кино есть еще средний и крупный. У меня случился разрыв шаблона. Столько открылось новых граней в образах героев! Наверное, мне бы хотелось попробовать себя в театре у Андрея Могучего или Юрия Бутусова. Но это просто мечты. Если в спектакле «Три толстяка» есть канатоходец, то почему бы не быть балерине? Свои спектакли я теперь танцую по-другому — ставлю перед собой актерские задачи. Пусть сегодня Анна Каренина будет более любящая, завтра несогласная, послезавтра сомневающаяся. Я иду в глубину, рассматриваю роль с разных ракурсов. И от этого каждый жест становится еще более осознанным. Ко мне приходит наш педагог и удивляется: «Маша, я пытаюсь найти что-то, чтобы придраться, но ведь нет ни одного неосмысленного жеста руки, ни поворота головы!»